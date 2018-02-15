Антидопинговая лаборатория усовершенствовала тест на определение микродоз ЭПО

Новый тест позволяет обнаружить ЭПО через 48 часов после введения

Французская антидопинговая лаборатория в Шато-Малабри (Châtenay-Malabry), которая 20 лет назад первой провела тест на выявление ЭПО (эритропоэтина), объявила, что теперь может обнаружить следы препарата через 48 часов после его применения. Сейчас определить наличие микродозы ЭПО можно лишь в течение 24 часов.

Считается, что эффект после ввода микродоз эритропоэтина каждые два дня позволяет удерживать высокий уровень выступления и при этом не быть пойманным.

Директор лаборатории Мишель Одран (Michel Audran) в интервью французскому изданию Lemonde.fr объяснял, как действуют микродозы ЭПО: «Можно сделать переливание крови делается за две недели до соревнования, вернуться в гонки с высоким гемоглобином, а потом поддерживать его микродозами ЭПО».

На пресс-конференции 13 июня Мишель Одран рассказал о новом шаге в работе лаборатории: «Для того, кто обманывает, важно не попасться в течение 24 – 48 часов. Обманщики применяют микродозы каждые два дня. Теперь мы же можем определять ЭПО минимум через 48 часов после приёма, в то время как сейчас трудно успеть провести тест в течение 24 часов».

Прежде, чем новый тест можно будет использовать, он должен пройти оценку Всемирного антидопингового агентства (WADA). Улучшенный тест на обнаружение ЭПО может начать применяться с начала 2020 года.