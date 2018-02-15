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Антидопинговая лаборатория усовершенствовала тест на определение микродоз ЭПО

Новый тест позволяет обнаружить ЭПО через 48 часов после введения

 

 

 

  Французская антидопинговая лаборатория в Шато-Малабри (Châtenay-Malabry), которая 20 лет назад первой провела тест на выявление ЭПО (эритропоэтина), объявила, что теперь может обнаружить следы препарата через 48 часов после его применения. Сейчас определить наличие микродозы ЭПО можно лишь в течение 24 часов.

 

Считается, что эффект после ввода микродоз эритропоэтина каждые два дня позволяет удерживать высокий уровень выступления и при этом не быть пойманным.  

 

  Директор лаборатории Мишель Одран (Michel Audran) в интервью французскому изданию Lemonde.fr объяснял, как действуют микродозы ЭПО: «Можно сделать переливание крови делается за две недели до соревнования, вернуться в гонки с высоким гемоглобином, а потом поддерживать его микродозами ЭПО».

 

  На пресс-конференции 13 июня Мишель Одран рассказал о новом шаге в работе лаборатории: «Для того, кто обманывает, важно не попасться в течение 24 – 48 часов. Обманщики применяют микродозы каждые два дня. Теперь мы же можем определять ЭПО минимум через 48 часов после приёма, в то время как сейчас трудно успеть провести тест в течение 24 часов».

 

  Прежде, чем новый тест можно будет использовать, он должен пройти оценку Всемирного антидопингового агентства (WADA). Улучшенный тест на обнаружение ЭПО может начать применяться с начала 2020 года.

 

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Теги к статье: ЭПО EPO

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  1. Имя: Тим

    3NSN

    Сегодня, 16:17 | Регистрация: 15.02.2018

    Продолжайте обогащать фармацевтов дальше

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Комментарии

  • Kitsune-taichou
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (1)
    Kitsune-taichou-Фото

    фрум-то сам в курсе?

  • ironharley
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    ironharley-Фото

    Жрут (колятся, вдыхают, втирают, далее по тексту жрут), жрали и будут жрать дальше. До тех пор пока есть те, кто иначе не в состоянии заработать себе и семьям на существование - будут. Меняются только сама фарма, способы ее применения и обнаружения. Ну и уловки для сокрытия. Ни у кого нет рецептов: от все разрешить, до всё запретить. Верующие в чистоту спорта высших достижений верят в розовых единорогов  пукающих бабочками. Ну и на здоровье. Я лично для себя оставляю все на совести участников регаты. И Фрум тоже жрет. Не так как Лэнс и не то - времена изменились. Но тоже жрет в полный рост. И Луценко, и любой из местных божков. И то что у одного отняли, а отдали другому - это не мои проблемы и переживания, а их. Тех кто жрет.

  • 3NSN
    Антидопинговая лаборатория усо ... (1)
    3NSN-Фото
    Продолжайте обогащать фармацевтов дальше
  • staurt
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    staurt-Фото

    И  в чем смысл? Забрали у одного редискаа, отдали другому. Делали бы тогда как с туром 1999-2005 без победителя...

  • dmar
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    dmar-Фото
    Так давайте реабилитируем Лэндиса, Цыпленка, Бена Джонсона наконец. А чё, почему этим можно а другим нет?
  • dmar
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    dmar-Фото
    Армстронгу никто допинг тайно или насильно не вливал и никто его преступником не объявлял, пока он не признался САМ. А кому-то видать вся жидкость божья роса.
  • aksbor
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    aksbor-Фото

    Я тогда написал здесь же на Велолайве по итогам Вуэльты-2011:

     

    Все велогонщики чисты

    Как белоснежные листы!

    А Фрум и Кобо чище всех,

    За то им слава и успех!

    Так очищайтесь! Будет шанс

    Вам Джиро взять и Тур де Франс!

  • am14
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    am14-Фото
    Это лукавство. Лэнс действительно имел выдающуюся ССС. Жрали поголовно все, и жрут сейчас, да простят меня пуристы от спорта и любители, не осознающие, насколько колоссальны нагрузки профиков. Дон Мигель, Лэнс, Конта, Фруми побеждали не по причине своих "лекарств", а благодаря сочетанию железной воли, трудолюбия, умения терпеть и только в последнюю очередь исключительных сердец и ног...
  • Konstantin41
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    Konstantin41-Фото
    Во-первых, это только по вашему мнению Кобо закончил карьеру в 2012, на самом деле он закончил её в конце 2014. Во-вторых, я считаю, что бороться с допингом надо по факту употребления, а не 8 лет спустя. 8 лет спустя - это какая-то показуха, не более. И нужна ли гонщикам, занявшим 2-ые места такая победа? Ну и в-третьих, Армстронг - всего лишь человек своего времени, тогда допинг жрали абсолютно все, а потом всех собак спустили на Лэнса только потому, что он был самым успешным.
  • Адриен
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (47)
    Адриен-Фото
    \\Говорил Жеглов: -Вор должен сидеть в тюрьме.\\
    А вы вспомните - КАК Жеглов иногда реализовывал это свое "правило". Например подбросом кошелька в карман... Как для вас все просто... Объявили Армстронга преступником - и вы уже готовы закидывать его камнями. Завтра скажут, что ошиблись - и вы вознесете его на пьедестал. Удобно - все решают за вас, ваше дело только искренне верить и одобрять принятые НА ВЕРХУ решения...

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