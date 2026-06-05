Giro-E Enel-2026 – организаторы Джиро д’Италия в 8-й раз провели гонку на электровелосипедах

Giro-E Enel 2026: как почти 2000 участников проехали по дорогам Джиро д’Италия

В восьмой раз организаторы Джиро д’Италия, компания RCS Sports & Events, провели единственный Гранд-тур на электровелосипедах - Giro-E Enel. В этом году мероприятие собрало почти 2000 участников, которые проехали по дорогам маршрута Джиро д’Италия-2026 18 этапов протяжённостью более 1000 километров с набором высоты 20 000 метров.

В путешествии-празднике по Италии от Амантеи (Amantea) до Рима (Roma) приняли участие 29 команд, включая официальные команды, стартовавшие на каждом этапе, и множество команд (Daily Teams), которые присоединялись к пелотону всего на один день. Участники получили уникальный опыт – проехали на электровелосипедах по тем же дорогам и в те же дни, что и профессиональный пелотон на Джиро д’Италия-2026, но по сокращённому маршруту.

Капитанами команд участников стали такие известные велогонщики, завершившие профессиональную карьеру, как победитель Джиро д’Италия Дамиано Кунего (Damiano Cunego), двукратный обладатель гороховой майки Тур де Франс Клаудио Кьяппуччи (Claudio Chiappucci), победители Париж — Рубэ Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) и Андреа Тафи (Andrea Tafi), чемпионы мира Джанни Буньо (Gianni Bugno) и Игор Астарлоа (Igor Astarloa), Марта Бастьянелли (Marta Bastianelli), Алессандро Специалитти (Alessandro Spezialetti), Марко Канола (Marco Canola, Virgin Active) и Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo, RCS Sports & Events).

Благодаря электровелосипедам участники Giro-E смогли покорить «Эвересты» велоспорта — настоящих гигантов, таких как Блокхаус (Blockhaus), Корно-алле-Скале (Corno alle Scale), Пила (Pila) и грозный, но столь величественный Пьянкавалло (Piancavallo). Они преодолели этапы с общим набором высоты 2700 метров — задача не из лёгких, как было на 16-м этапе, долгожданном и почти что предвкушаемом большом доломитовом этапе, который включал четыре подъёма уровня перевалов Дуран (Passo Duran), Кой (Coi), Форчелла-Стауланца (Forcella Staulanza) и Пьяни-ди-Пецце (Piani di Pezze).

Клаудио Кьяппуччи

Капитаны команд Giro-E Enel 2026. Слева направо: Davide Ferrario, Carlo Vanzini, Amedeo Tabini, Stefania Andriola, Lello Ferrara, Sonny Colbrelli, Damiano Cunego, Gianni Bugno, Justine Mattera, Giacomo Nizzolo, Marco Canola, Claudio Chiappucci, Andrea Pusateri, Andrea Tafi, Emiliano Cantagallo.

Photo © GIRO-E ENEL 2026/ RCS Sports & Events

Как отмечают организаторы Giro-E, было бы неправильно говорить, что мотор сам везёт в гору: если не крутить педали, велосипед не поедет. Однако он даёт тот самый дополнительный импульс, который преображает поездку, позволяя испытать Джиро д’Италия так, как это делают профессионалы. Утренняя презентация команд с листом регистрации, стартовая деревня, групповая поездка по дорогам, свободным от движения, участие в тестах на мастерство и стабильность для составления рейтинга и вручения маек, которые дарят уникальный опыт причастности к итальянскому Гранд-туру.

Роберто Сальвадор (Roberto Salvador), директор Giro-E Enel: «Истинная ценность Giro-E — в его культурном влиянии. Мы дали тысячам людей возможность испытать велоспорт в роли главных героев, показав, что переход к мобильности может быть захватывающим, инклюзивным и массовым. Это издание объединило разные поколения, регионы и уровни подготовки. Оно доказывает, что когда спорт становится платформой, он может изменить взгляд на будущее. Сегодня Giro-E — уже не эксперимент: это лаборатория, которая даёт результаты».

За цифрами успешного выпуска гонки на электровелосипедах стоят истории и эмоции, сосредоточенные вокруг фигуры, которая является самой душой Giro-E: капитана.

У каждой команды был капитан, который становился наставником, спутником в путешествии по дорогам Джиро. Будь участники опытными велосипедистами или новичками, капитан — первое лицо Giro-E, которое они видят. Изначально капитанами были только бывшие профессионалы, но сейчас ими стали и представители шоу-бизнеса, музыки и журналистики Италии.

В этом году к пелотону Giro E на электровелосипедах присоединилось также много специальных гостей. Президент области Абруццо Марко Марсилио (Marco Marsilio); президент профессиональной велосипедной лиги Роберто Пелла (Roberto Pella); президент Итальянской федерации велоспорта Кордиано Даньони (Cordiano Dagnoni); генерал-майор карабинеров Якопо Маннуччи Бенинкаса (Jacopo Mannucci Benincasa); советник по спорту, туризму и молодёжной политике города Милана Мартина Рива (Martina Riva); чемпионы мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Кевин Шванц (Kevin Schwantz) и Марко Меландри (Marco Melandri); победитель Кубка мира по слалому Джорджо Рокка (Giorgio Rocca); игроки сборной Италии по регби Микеле Ламаро (Michele Lamaro) и Тициано Паскуали (Tiziano Pasquali); параатлет Алессандро Оссола (Alessandro Ossola); комментаторы Sky Sport Карло Ванцини (Carlo Vanzini) и Давиде Камичоли (Davide Camicioli); ведущая новостей La7 Кристина Фантони (Cristina Fantoni); певец Паоло Белли (Paolo Belli) и вся группа Макса Пеццали (Max Pezzali).

Школьники также были вовлечены через проект Biciscuola (Biciscuola) — образовательную программу, проводимую в начальных школах провинций, где проходят Джиро д’Италия, Giro-E и другие гонки, организуемые RCS Sport. За эти годы Biciscuola достиг впечатляющих показателей: 9500 зарегистрированных школ и 33 000 награждённых детей.