Тур Овернь-Рона-Альпы (Критериум Дофине)-2026. Маршрут и участники

Тур Овернь – Рона-Альпы-2026. Превью

Критериум Дофине поменял название на Тур Овернь — Рона-Альпы (Tour Auvergne-Rhône-Alpes), но не изменил традициям – восемь этапов пройдут с 7 по 14 июня и послужат генеральной репетицией перед Тур де Франс-2026. На дистанции в 1200 км с набором высоты 22 000 метров смогут проявить себя гонщики разных специализаций, мастера отрывов, спринтеры, и, конечно, горняки, для которых организаторы приготовили связку трёх тяжелейших горных этапов с финишами в подъём А командная гонка с раздельным стартом на 3-м этапе поможет подготовиться к этапу такого же формата, с которого начнётся в этом году Большая Петля.

Состав Тура Оверь-Рона-Альпы обещает интригу до последних минут – за жёлтую майку поборются Поль Сэксас (Decathlon CMA CGM), Исаак Дель Торо и Жуан Алмейда (UAE Team Emirates XRG), Хуан Аюсо и Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek), Маттео Йоргенсон и Йорген Нордхаген (Visma Leasea Bike), Дани Мартинес (Red Bull Bora-hansgrohe), Иван Ромео (Movistar).

Маршрут Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

1-й этап с набором высоты 2985 м на 146,2 км. С самого старта в Визийе в первый день Тур Овернь — Рона-Альпы устре эх ется в горы по пересечённому рельефу, который, без сомнения, создаст первые разрывы среди тех, кто метит на подиум.

Этап до Сент-Имье протяжённостью 146,1 км включает пять категорийных и множество некатегорийных подъёмов - 5,6 км с 4,3% уже через 13 км после старта, 2,4 км с 9,4% через 33,5 км после старта, 8,5 км с 5,9% через 40 км после старта, а после долгого спуска 3,1 км с 5,7%, затем 2,6 км с 6%.

После небольшой передышки на равнинном отрезке начнётся заключительная часть – подъём 2- категории Кот-де-Ко-ан-Шартёз – 2,4 км с 10,4%, и сразу после спуска второй подъём 2-й категории – Коль-де-Ванс – 5,1 км с 5,8%. Ещё один долгий спуск приведёт к завершающему подъёму дня – 1-й категории Кот-де-Руссе – 8,3 км с 7,5%, вершина которого всего в 20 км от финиша.

2-й этап - 234,2 км, набор высоты 3345 м. Самый длинный этап недели пройдёт от Сен-Мартен-ле-Вану до Ле-Пюи-ан-Веле. С пятью не слишком сложными подъёмами маршрут словно создан для отрыва. Последний подъём, Кот-де-Сен-Видаль, 2 км со средним градиентом 7,4%, после чего к финишу приведёт спуск длиной чуть более 10 км.

3-й этап - 28,4 км с набором высоты 420 м. Формат командной гонки на время соответствует тому, что ждёт пелотон в Барселоне на 1-м этапе Тур де Франс-2026. А именно: гонщики стартуют с рампы командами, но на финише дистанции (28,3 км) время команды фиксируется по первому гонщику.

Слаженная командная работа будет очень важна на холмистом маршруте – первый подъём 4,9 км с 3,5%, на вершине через 7,5 км после старта будет расположена первая отсечка.

Вторая отсечка – на вершине второго подъёма 1 км с 5,2% через 15,5 км после старта. На финише участников ждёт отрезок – 800 м с 6,3%.

Таким образом, организаторы предложили холмистую командную гонку, проложенную по ходу часовой стрелки, с длинными прямымым участками, с двумя некатегорийными подъемами и спусками с них. Финиш в некатегорийный подъем протяженностью 1 км со средним градиентом в 5,7% и максимальными участками до 8%.

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велокоманды потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит около 32 минут.

4-й этап с набором высоты 2420 м на 167,4 км. Первый более менее подходящий для спринтеров этап, хотя его нельзя назвать полностью равнинным. Он включает шесть категорийных подъёмов, последний подъём дня — Кот-де-Рош-ан-Форе (2,1 км, 4,5%), вершина которого за 52,5 км до финиша. А дальше – равнина, и можно с большой долей вероятности предположить, что команды спринтеров организуют погоню за любым отрывом, чтобы не упустить первый из двух шансов для спринтеров. Последние 12 км – прямая, как стрела, дорога, что также не благоприятствует побегам атакующих.

5-й этап с набором высоты 2420 м на 195,8 км определённо подходит спринтерам. Профиль напоминает предыдущий этап – с холмами в начале и равниной перед финишем, а холмистый отрезок заканчивается примерно за 100 км до финиша.

На трёх заключительных этапах уходит в горы, где определится обладатель жёлтой майки и первый победитель в гонке с новым названием Тур Овернь – Рона-Альпы-2026.

6-й этап с набором высоты 2850 м на 182,3 км – теоретически самый простой из связки горных этапов. Маршрут из Сен-Вюльба до Кре-Волан не слишком техничный.

Сначала участники преодолеют длинный подъём в середине этапа, где категория присвоена двум отрезкам – 4,8 км с 5,1% и 8,1 км с 5,6%. После крутого длинного спуска и почти пятидесятикилометрового отрезка в тягун за 20 км до финиша начнётся восхождение в подъём Кот-д’Эри-сюр-Южин (11,5 км, 5,1%), а после 3-километрового спуска - заключительный подъём к Кре-Волану. Финальные 5,9 км со средним градиентом 7,7%.

7-й этап - 133,6 км с набором высоты 3810 м, который начинается по пересечённому рельефу, а завершается восхождением на высоту 1501 м, в подъём высшей категории Гран-Коломбье - 8,4 км со средним градиентом 10,2%.

В начале этапа участники преодолеют три коротких подъёма (каждый протяжённостью менее 5,5 км), затем через 40 км начнутся более протяжённые подъёмы - сначала Лаке-дю-Гран-Коломбье (7 км с 8,4%), затем Коль-де-Ришмон (7,7 км, 6%). С вершины Ришмона до подножия последнего подъёма 14 км спуска, а затем подъём к вершине Гран-Коломбье по изнуряющему склону Вирьё-ле-Пети, где начало восхождения – это отрезок 4,4 км с 11,9%.

8-й этап – всего 120,1 км, но с набором высоты 3860 м из-за прохождения четырёх грандиозных подъёмов, которые могут перевернуть генеральную классификацию и определят победителя Тура Овернь – Рона-Альпы-2026.

Рельеф напоминает «американские горки», только они никак не будут похожи на развлечение, по крайней мере, для непосредственных участников, которые будут бороться за жёлтую майку.

Прямо со старта участники начнут восхождение на Коль-дю-Пре (6,9 км, 10,1%), затем подъём Мон-де- Бисан (11,4 км, 7,7%) и перевал Коль-дез-Арави (7 км, 6,8%), а после 30-км отрезка преимущественно под спуск – Гранд-финал на плато Солезон (11,3 км, 9,1%). Именно на этих крутых склонах через месяц с небольшим завершится и 15-й этап Тур де Франс-2026.

Участники и претенденты Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

Photo © @Sprintcycling/itzulia.eus

Победитель Критериума Дофине прошлого года Тадей Погачар не будет защищать титул. Но жёлтую майку UAE Team Emirates XRG попробует принести Исаак Дель Торо, выигравший в этом году две многодневных гонки Тур ОАЭ и Тиррено-Адриатико.

22-летний мексиканский гонщик возвращается в гонки с начала апреля, после падения и схода с Тура Страны Басков, где он получил разрыв мышцы правого бедра. Бороться за первую в карьере жёлтую майку Тура Овернь-Рона-Альпы Дель Торо помогут Жуан Алмейда, Бенуа Коснефруа, Павел Сиваков, Пабло Торрес, Кевин Вермарке и Иво Оливейра. Жуан Алмейда также возвращается в гонки после перерыва, связанного с болезнью. Если позволит форма, португальский гонщик тоже может побороться за высокое место в общем зачёте.

Однако у Исаака Дель Торо будет сильный соперник, с которым не удалось сразиться за победу на Туре Страны Басков – 19-летний французский гонщик команды Decathlon CMA CGM Поль Сэксас, который выиграл эту испанскую гонку Мирового тура с преимуществом в две с половиной минуты над Флорианом Липовицем (Red Bull Bora-hansgrohe).

После ослепительного начала сезона Поль Сэксас выглядит самым реальным кандидатом на то, чтобы побить рекорд возраста победителя, установленный на Критериуме Дофине Либере в 1983 году Грегом Лемондом, которому тогда вот-вот должно было исполниться 22 года.

Как и Дель Торо, Сэксас готовится дебютировать на Тур де Франс, и, возможно, их дуэль за победу на Туре Овернь – Рона-Альпы-2026 будет главной интригой.

Однако, другие участники едва ли согласятся быть статистами на фоне дуэли дебютантов. Им могут бросить вызов Хуан Аюсо и Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek), Маттео Йоргенсон и Йорген Нордхаген (Visma Lease a Bike), Оскар Онли, Кевин Воклан и Карлос Родригес (Netcompany INEOS), Дани Мартинес (Red Bull Bora-hansgrohe), Киан Эйтдебрукс и Иван Ромео (Movistar) , Пельо Бильбао и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) и другие.

Этапы Тура Овернь – Рона-Альпы-2026

7 июня. Этап 1. Vizille - Saint-Ismier, 146,2 км

8 июня. Этап 2. Saint-Martin-le-Vinoux - Le Puy-en-Velay, 234,3 км

Тур Овернь-Рона-Альпы (Критериум Дофине)-2026. Маршрут и участники

9 июня. Этап 3. Perreux – Perreux, 28,4 км, TTT

10 июня. Этап 4. Le Puy-en-Velay - Montrond-les-Bains, 167,4 км

11 июня. Этап 5. Saint-Chamond - Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, 195,8 км

12 июня. Этап 6. Saint-Vulbas - Crest-Voland, 182,3 км

Тур Овернь-Рона-Альпы (Критериум Дофине)-2026. Маршрут и участники

13 июня. Этап 7. La Bridoire - Grand Colombier, 133,6 км

Тур Овернь-Рона-Альпы (Критериум Дофине)-2026. Маршрут и участники

14 июня. Этап 8. Beaufort - Plateau de Solaison – Brison, 120,1 км

Тур Овернь-Рона-Альпы (Критериум Дофине)-2026. Маршрут и участники