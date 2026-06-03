Дамиано Карузо останется в Bahrain Victorious после завершения карьеры велогонщика

Спортивный директор – новая глава в жизни Дамиано Карузо после завершения карьеры велогонщика

Дамиано Карузо уже заявил, что сезон 2026 года станет для него последним в качестве профессионального гонщика. Но итальянец, которому 12 октября исполнится 39 лет, одержавший 8 побед в карьере, проехавший 22 Гранд-тура, не уходит из велоспорта, а продолжит работать в Bahrain Victorious уже в качестве спортивного директора. Команда Bahrain Victorious объявила, что это соглашение было подписано в последний день Джиро д’Италия-2026 в Риме.

Photo Credits: LaPresse

Photo (c) Team Bahrain Victorious

На последней в карьере Джиро д’Италия Дамиано Карузо не только сам показал высокий результат, финишировав 9-м в общем зачёте и войдя в тройку лучших на 17-м этапе, но и сыграл ключевую роль в поддержке и наставничестве Афонсо Эулалио. Португальский гонщик совершил прорыв - провёл девять дней в розовой майке, завоевал белую майку и финишировал шестым в общем зачёте — и всё это при неоценимой помощи и лидерстве Карузо.

В пресс-релизе Bahrain Victorious говорится: «Карузо является одним из самых уважаемых людей в команде. Его ценят не только за свою стабильность и профессионализм, но и за лидерские качества, которые он привносит в коллектив. Он готов поддерживать молодых гонщиков, делиться опытом и помогать растить следующее поколение, что делает его вклад бесценным.

Пройдя через несколько эпох профессионального велоспорта и оставаясь конкурентоспособным на высшем уровне, Карузо обладает уникальным взглядом и пониманием современного пелотона. Его опыт выступлений вместе с нынешним поколением гонщиков в сочетании с природными лидерскими качествами добавит ещё одно ценное измерение в группу спортивных директоров Bahrain Victorious».

А пока Дамиано Карузо остаётся полностью сосредоточенным на своём финальном сезоне в пелотоне и будет выступать до конца 2026 года. Имея в послужном списке победы на этапе Джиро д’Италия, и этапе Вуэльты Испании, а также второе место на Джиро д’Италия-2021, Дамиано Карузо нацелен выиграть этап Тур де Франс, чтобы завершить коллекцию побед на этапах всех трёх Гранд-туров.

Дамиано Карузо:

«Для меня это очень естественный шаг. Я выступаю за Bahrain Victorious с 2019 года, и за эти годы команда стала для меня гораздо больше, чем просто командой — она стала семьёй. Всё это время я всегда старался помогать молодым гонщикам, делиться опытом и быть связующим звеном между райдерами и руководством, так что во многом эта новая роль ощущается как продолжение того, что я уже делал.

Хочу поблагодарить руководство и всех в Bahrain Victorious за то, что дали мне возможность продолжить этот путь с командой после завершения карьеры велогонщика. Для меня большая честь оставаться частью этого проекта и продолжать работать с нашими гонщиками, помогая им расти, делясь не только своим опытом и знаниями, но и страстью, и ценностями, которые этот вид спорта дал мне на протяжении всей карьеры.

Я также хочу поблагодарить весь персонал и своих товарищей по команде. В этом году они помогли мне поверить в себя и каждый день подталкивали меня выкладываться по максимуму. Их поддержка позволила мне показывать высокий уровень и напомнила мне, насколько эта команда особенная.

В то же время моя карьера гонщика ещё не закончена. У меня остаются важные цели на этот сезон, и я настроен полностью выкладываться ради команды до самой последней гонки. Я хочу наслаждаться каждым моментом этих последних месяцев в пелотоне, использовать каждую возможность и завершить эту главу своей карьеры с той же страстью и самоотдачей, которые всегда мной двигали. Когда придёт время оставить велосипед, я знаю, что сделаю это без сожалений и с волнением перед этой новой главой с Bahrain Victorious».

Род Эллингворт, спортивный менеджер Bahrain Victorious:

«Дамиано органично подходит для этой роли. Он уже много лет наставляет многих наших молодых гонщиков и стал тем, кому они доверяют и кого уважают. Большое преимущество в том, что он приходит прямо из пелотона. Он гонялся бок о бок с этим поколением райдеров, понимает, как продолжает развиваться велоспорт, и знает из первых рук, что требуется для борьбы на высшем уровне сегодня. Этот опыт в сочетании с его характером и лидерскими качествами сделает его настоящим активом для нашей группы спортивных директоров».