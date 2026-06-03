VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дамиано Карузо останется в Bahrain Victorious после завершения карьеры велогонщика

Спортивный директор – новая глава в жизни Дамиано Карузо после завершения карьеры велогонщика

 

 

Дамиано Карузо уже заявил, что  сезон 2026 года станет для него последним в качестве профессионального гонщика. Но итальянец, которому 12 октября исполнится 39 лет, одержавший 8 побед в карьере, проехавший 22 Гранд-тура, не уходит из велоспорта, а продолжит работать в Bahrain Victorious уже в качестве спортивного директора. Команда Bahrain Victorious объявила, что это соглашение было подписано в последний день Джиро д’Италия-2026 в Риме.

 

Дамиано Карузо останется в Bahrain Victorious после завершения карьеры велогонщика

Photo Credits: LaPresse

Photo (c) Team Bahrain Victorious

 

 

На последней в карьере Джиро д’Италия Дамиано Карузо не только сам показал высокий результат, финишировав 9-м в общем зачёте и войдя в тройку лучших на 17-м этапе, но и сыграл ключевую роль в поддержке и наставничестве Афонсо Эулалио. Португальский гонщик совершил прорыв - провёл девять дней в розовой майке, завоевал белую майку и финишировал шестым в общем зачёте — и всё это при неоценимой помощи и лидерстве Карузо.

 

В пресс-релизе Bahrain Victorious говорится: «Карузо является одним из самых уважаемых людей в команде. Его ценят не только за свою стабильность и профессионализм, но и за лидерские качества, которые он привносит в коллектив. Он готов поддерживать молодых гонщиков, делиться опытом и помогать растить следующее поколение, что делает его вклад бесценным.

 

Пройдя через несколько эпох профессионального велоспорта и оставаясь конкурентоспособным на высшем уровне, Карузо обладает уникальным взглядом и пониманием современного пелотона. Его опыт выступлений вместе с нынешним поколением гонщиков в сочетании с природными лидерскими качествами добавит ещё одно ценное измерение в группу спортивных директоров Bahrain Victorious».

 

А пока Дамиано Карузо остаётся полностью  сосредоточенным на своём финальном сезоне в пелотоне и будет выступать до конца 2026 года. Имея в послужном списке победы на этапе Джиро д’Италия, и этапе Вуэльты Испании, а также второе место на Джиро д’Италия-2021, Дамиано Карузо нацелен  выиграть этап  Тур де Франс, чтобы завершить коллекцию побед на этапах всех трёх Гранд-туров.

 

Дамиано Карузо:

 

«Для меня это очень естественный шаг. Я выступаю за Bahrain Victorious с 2019 года, и за эти годы команда стала для меня гораздо больше, чем просто командой — она стала семьёй. Всё это время я всегда старался помогать молодым гонщикам, делиться опытом и быть связующим звеном между райдерами и руководством, так что во многом эта новая роль ощущается как продолжение того, что я уже делал.

 

Хочу поблагодарить руководство и всех в Bahrain Victorious за то, что дали мне возможность продолжить этот путь с командой после завершения карьеры велогонщика. Для меня большая честь оставаться частью этого проекта и продолжать работать с нашими гонщиками, помогая им расти, делясь не только своим опытом и знаниями, но и страстью, и ценностями, которые этот вид спорта дал мне на протяжении всей карьеры.

 

Я также хочу поблагодарить весь персонал и своих товарищей по команде. В этом году они помогли мне поверить в себя и каждый день подталкивали меня выкладываться по максимуму. Их поддержка позволила мне показывать высокий уровень и напомнила мне, насколько эта команда особенная.

 

В то же время моя карьера гонщика ещё не закончена. У меня остаются важные цели на этот сезон, и я настроен полностью выкладываться ради команды до самой последней гонки. Я хочу наслаждаться каждым моментом этих последних месяцев в пелотоне, использовать каждую возможность и завершить эту главу своей карьеры с той же страстью и самоотдачей, которые всегда мной двигали. Когда придёт время оставить велосипед, я знаю, что сделаю это без сожалений и с волнением перед этой новой главой с Bahrain Victorious».

 

Род Эллингворт, спортивный менеджер Bahrain Victorious:

 

«Дамиано  органично подходит для этой роли. Он уже много лет наставляет многих наших молодых гонщиков и стал тем, кому они доверяют и кого уважают. Большое преимущество в том, что он приходит прямо из пелотона. Он гонялся бок о бок с этим поколением райдеров, понимает, как продолжает развиваться велоспорт, и знает из первых рук, что требуется для борьбы на высшем уровне сегодня. Этот опыт в сочетании с его характером и лидерскими качествами сделает его настоящим активом для нашей группы спортивных директоров».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Дамиано Карузо Damiano Caruso Bahrain Victorious

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

30 мая - 7 июня 2026

Giro d'Italia Women

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

17 - 21 июня 2026

Tour de Suisse

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Выиграет ли Йонас Вингегор Тур де Франс-2026?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Анна ван дер Брегген выиграла ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото
    4-е фото сверху просто эпик: все помогают "розовой" Бальзамо колесить эту разделку. А ветеранша Анна фон дер Брегген теперь может к синему комбинезону добавить ещё и розовый, но будет ли согласна с этим блонда Воллеринг ?) Неужели няшная Деми в этом году решилась на победный дубль в стиле Тадея: Джиро + Тур. Я думаю сМожет...если конечно захочет и спорт.диры в команде позволят. Кстати, после этапа #5 ещё двое девушек получили дискву - что том творится на женской Джиро в этом году !?
  • EL-Fenomeno
    Дамиано Карузо получил приз са ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Дамьяноне конечно всеми любимый шоссер: и в пелотоне, и среди болельщиков, ну кажись орги просто уважили ветерана из-за его последней Джиро в последний профи-сезон. Хотя не спорю, Каразо активничал на многодневке, помогал молодому португалу да и себя "воздвигнул" в ТОП-10 генерала.
    Цитата: zalex567
    Домиано, конечно, хорош был в гонке, но разве самый активный был не Чикконе? Или победителю в горной классификации этот титул не положено присваивать?
    Согласен с вами, что Чикконе был ближе к награде самого агрессивного за свои старания и отрывы в гонке; не хватило одного...той самой желанной победы на хотя бы одном горном этапе (эх)
  • Freejazz
    Феликс Галль — серебряный приз ... (5)
    Freejazz-Фото
    У Моллемы и Геоганхарта контракты заканчиваются в 2026 и, скорее всего, они на выход. Скьельмозе не ровный, а Джи непонятен, как лидер. Так, что может и выйти, что нибудь на пару с Аюсо.
  • Стриж
    Феликс Галль — серебряный приз ... (5)
    Стриж-Фото
    Цитата: Геродот
    Lidl-Trek пошел по пути Боры - накупил звезд, а в итоге пшик получится. Это как армия львов под предводительством барана - каждый за себя)

    Чем их Дерек Джи на Джиро, а Аюсо на Тур не устроили? Три лидера в команде это явный перебор.
    Согласен , смысл Галлу переходит в Лидл? Там помимо Аюссо , Дерек, ещё и Скьельмозе так то есть- куда ещё одного. Плюс они всегда на спринты заточены также - Педерсен и Милан - им тоже люди нужны в поезд.
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ну вот снова я в сети. Не знаю как у других, но у нас почему то блокируется этот сайт. Пол Джиро не мог сюда войти. Думаю хоть дадут почитать о девчатах.

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Завтра флет стейдж, сказала Деми. Как и послезавтра. Можно перекурить. А потом Финестре. Одно радует - с погодой порядок (не точно).

    А Уршка молодцом, терпит, с кем поведешься...

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    cmap_nep-Фото
    Деми взяла этап... Осталось дождаться коогда она возьмёт генерал.
  • dyneema
    Феликс Галль — серебряный приз ... (5)
    dyneema-Фото
    Судя по тому, что вытворял Лидл Трек на Джиро, такой гонщик как Галль им ну совершенно не нужен... На Туре интересно, они будут возить Педерсена в спринтах и панчах, или Аюсо в горах. Обоих, и там и там? Ой, всё... Может быть даже хуже, чем на Джиро.
  • Геродот
    Феликс Галль — серебряный приз ... (5)
    Геродот-Фото
    Lidl-Trek пошел по пути Боры - накупил звезд, а в итоге пшик получится. Это как армия львов под предводительством барана - каждый за себя)

    Чем их Дерек Джи на Джиро, а Аюсо на Тур не устроили? Три лидера в команде это явный перебор.
  • Саныч
    Феликс Галль — серебряный приз ... (5)
    Саныч-Фото

    А Сергей Курдюкова сваталdeclareв другую команду.

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

4 июня

Simon Dehairs (Alpecin - Premier Tech)

5 июня

Luca Paletti (Bardiani - CSF-7 Saber)

Gorka Corres Ibanez De Opakua (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2026 (21)
Май 2026 (248)
Апрель 2026 (162)
Март 2026 (181)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)