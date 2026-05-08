UAE Team Emirates XRG объяснили, как упал и почему сошёл с Джиро д’Италия-2026 Джонатан Нарваэс

Джонатан Нарваэс не заметил торможения автобуса после финиша 18 этапа Джиро д’Италия-2026

Чемпион Эквадора Джонатан Нарваэс, выигравший три этапа Джиро д’Италия-2026 и вступивший в борьбу с Полем Манье (Soudal Quick Step) за цикламеновую майку, сошёл всего за два дня до финала итальянского Гранд-тура, во время 19-го этапа.

В первом сообщении команды UAE Team Emirates XRG говорилось, что гонщик "упал, когда ехал к командному автобусу. Последствия этого падения вызвали у него дискомфорт на сложном профиле (19 этапа)".

Спортивный директор в UAE Team Emirates-XRG Мануэле Мори объяснил, что случилось с Нарваэсом в интервью BiciSport:

«В четверг после этапа в Пьеве-ди-Солиго Хонатан немного отвлёкся и смотрел на свой компьютер, возвращаясь к автобусам. Автобус перед ним затормозил, а он не заметил, и произошло столкновение. Поначалу последствия не показались чем-то серьёзным, только несколько спазмов в шее и спине — обычное дело после удара.

Он мучился с самого старта (19 этапа). Думаю, отчасти из-за жары и усилий, и у него пошла носом кровь. Он почувствовал головокружение, вероятно, также немного испугался, и поэтому мы вместе с врачами гонки решили его остановить.

Он очень расстроился, потому что ему была важна цикламеновая майка, он сражался каждый день, чтобы привезти её домой. Мы все были очень разочарованы, но здоровье важнее».

Мори подтвердил, что у команды не было подозрений, что Нарваэс получил серьёзные повреждения, пока не начался 19 этап: «Да, за исключением тех небольших спазмов это была типичная травма шеи при резком запрокидывании головы. Но по ходу гонки ему стало очень плохо, и мы приняли решение его снять, в том числе из соображений предосторожности».

Мануэле Мори также сказал, что Джонатан Нарваэс улетел домой, чтобы начать восстановление. На вопрос, сможет ли Нарваэс поехать Тур де Франс-2026, где его капитан Тадей Погачар будет бороться за пятый титул, Мори ответил:

«Я пока этого не знаю, Мачин и технический штаб решат позже. Но, безусловно, после небольшого отдыха он будет готов вернуться к гонкам