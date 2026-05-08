VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

UAE Team Emirates XRG объяснили, как упал и почему сошёл с Джиро д’Италия-2026 Джонатан Нарваэс

Джонатан Нарваэс не заметил торможения автобуса после финиша 18 этапа Джиро д’Италия-2026

 

 

Чемпион Эквадора Джонатан Нарваэс, выигравший три этапа Джиро д’Италия-2026 и вступивший в борьбу с Полем Манье (Soudal Quick Step) за цикламеновую майку, сошёл всего за два дня до финала итальянского Гранд-тура, во время 19-го этапа.

 

В первом сообщении команды UAE Team Emirates XRG говорилось, что гонщик "упал, когда ехал к командному автобусу. Последствия этого падения вызвали у него дискомфорт на сложном профиле (19 этапа)".

 

UAE Team Emirates XRG объяснили, как упал и почему сошёл с Джиро д’Италия-2026 Джонатан Нарваэс

Photo Credits: LaPresse

 

Спортивный директор в UAE Team Emirates-XRG Мануэле Мори объяснил, что случилось с Нарваэсом в интервью BiciSport:

 

«В четверг после этапа в Пьеве-ди-Солиго Хонатан немного отвлёкся и смотрел на свой компьютер, возвращаясь к автобусам. Автобус перед ним затормозил, а он не заметил, и произошло столкновение. Поначалу последствия не показались чем-то серьёзным, только несколько спазмов в шее и спине — обычное дело после удара.

 

Он мучился с самого старта (19 этапа). Думаю, отчасти из-за жары и усилий, и у него пошла носом кровь. Он почувствовал головокружение, вероятно, также немного испугался, и поэтому мы вместе с врачами гонки решили его остановить.

 

Он очень расстроился, потому что ему была важна цикламеновая майка, он сражался каждый день, чтобы привезти её домой. Мы все были очень разочарованы, но здоровье важнее».

 

Мори подтвердил, что у команды не было подозрений, что Нарваэс получил серьёзные повреждения, пока не начался 19 этап: «Да, за исключением тех небольших спазмов это была типичная травма шеи при резком запрокидывании головы.  Но по ходу гонки ему стало очень плохо, и мы приняли решение его снять, в том числе из соображений предосторожности».

 

Мануэле Мори также сказал, что Джонатан Нарваэс улетел домой, чтобы начать восстановление. На вопрос, сможет ли Нарваэс поехать Тур де Франс-2026, где его капитан Тадей Погачар будет бороться за пятый титул, Мори ответил:

 

«Я пока этого не знаю, Мачин и технический штаб решат позже. Но, безусловно, после небольшого отдыха он будет готов вернуться к гонкам

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джонатан Нарваэс Jhonatan Narvaez UAE Team Emirates - XRG Джиро д'Италия-2026 Giro d'Italia-2026 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8-31 мая 2026

Джиро д'Италия

28-31 мая 2026

Boucles de la Mayenne

30 мая - 7 июня 2026

Giro d'Italia Women

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

17 - 21 июня 2026

Tour de Suisse

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Выиграет ли Йонас Вингегор Джиро д'Италия-2026?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

31 мая

Jarrad Drizners (Red Bull - BORA - hansgrohe)

Madis Mihkels (EF Education-EasyPost)

Pierre Thierry (TotalEnergies)

Jakob Soderqvist (Lidl - Trek)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2026 (243)
Апрель 2026 (162)
Март 2026 (181)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)
Декабрь 2025 (138)