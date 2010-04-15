Последствия падения Деборы Сильвестри и Каси Невядомой на женской Милан – Сан-Ремо-2026

Серьёзные травмы у Деборы Сильвестри, ушибы и ссадины у Каси Невядомой после падения на спуске с Чипрессы

На спуске с Чипрессы за 19 км до финиша в женской версии Милан – Сан-Ремо-2026, которую выиграла Лотте Копеки (SD Worx – Protime), произошло массовое падение гонщиц. Серьёзнее всех пострадала Дебора Сильвестри (Debora Silvestri) 27-летняя итальянская велогонщица команды Laboral Kutxa - Fundación Euskadi.

Первыми упали две главных претендентки на победу, Кася Невядома (Kasia Niewiadoma/CANYON//SRAM zondacrypto) и Ким Ле Курт (Kim Le Court Pienaar/AG Insurance – Soudal). Скрытый поворот застал врасплох нескольких гонщиц, что привело к массовому завалу в передней части группы. Невядома была вынуждена полностью прекратить гонку, а чемпионка Маврикия Ле Кур смогла подняться и финишировала 99-й, проиграв более семи минут.

Дебора Сильвестри перелетела через ограждения головой вперёд и упала на несколько метров на расположенный ниже участок дороги, её страшное падение попало в прямой эфир. Команда Laboral Kutxa-Euskadi быстро выпустила первое сообщение, подтвердив, что Сильвестри «упала на спуске с Чипрессы», находится «в сознании и направляется в больницу для получения медицинской помощи».

Дебора Сильвестри получила перелом пяти рёбер и небольшой перелом плеча. Уже вечером в день падения итальянская гонщица в соцсетях успокоила болельщиков:

«Хочу поблагодарить всех за многочисленные сообщения. Это, безусловно, не тот финал, который я себе представляла. На самом деле я чувствую себя довольно неплохо. У меня пять сломанных ребер и небольшой перелом плеча, но могло быть и хуже. Теперь настало время восстанавливаться, но я вернусь».

Дебора Сильвестри оставалась под медицинским наблюдением всю ночь, команда Laboral Kutxa-Euskadi подтвердила, что её состояние улучшается.

В медицинском обновлении, опубликованном утром в воскресенье, команда сообщила, что Сильвестри «продолжает восстанавливаться» и находится «в хорошем расположении духа и с силами, чтобы справиться с восстановлением».

Она останется в больнице, пока врачи продолжают следить за её состоянием и проводить дальнейшие обследования. Медицинский персонал команды также выразил уверенность, что ее состояние продолжит улучшаться в ближайшие часы и дни.

31-летняя польская гонщица, победительница женского Тур де Франс-2024, финишировавшая в четвёртый раз второй на Страде Бьянке в этом году Кася Невядома избежала серьёзных травм.

Она подтвердила в соцсетях, что отделалась относительно лёгкими травмами и подчеркнула, что думает о последствиях завала для других гонщиц:

«Всё зависит от того, как смотреть на вещи, верно? И, как сказал мой тренер: "Если не рисковать, то это не большой спорт". Мне повезло отделаться только ссадинами и ушибами... Благодарна своей команде за поддержку и Ким Ле Кур-Пинар за то, что убедилась, что со мной всё в порядке! Очень ценю это. И я надеюсь, что все гонщицы, пострадавшие от этого падения, в порядке».