Последствия падения Деборы Сильвестри и Каси Невядомой на женской Милан – Сан-Ремо-2026

Серьёзные травмы у Деборы Сильвестри, ушибы и ссадины у Каси Невядомой после падения на спуске с Чипрессы

 

 

На спуске с Чипрессы за 19 км до финиша в женской версии Милан – Сан-Ремо-2026, которую выиграла Лотте Копеки (SD Worx – Protime), произошло массовое падение гонщиц. Серьёзнее всех пострадала Дебора Сильвестри (Debora Silvestri) 27-летняя итальянская велогонщица команды Laboral Kutxa - Fundación Euskadi.  

 

Первыми упали две главных претендентки на победу, Кася Невядома (Kasia Niewiadoma/CANYON//SRAM zondacrypto) и Ким Ле Курт (Kim Le Court Pienaar/AG Insurance – Soudal). Скрытый поворот застал врасплох нескольких гонщиц, что привело к массовому завалу в передней части группы. Невядома была вынуждена полностью прекратить гонку, а чемпионка Маврикия Ле Кур смогла подняться и финишировала 99-й, проиграв более семи минут.

 

Дебора Сильвестри перелетела через ограждения головой вперёд и  упала на несколько метров на расположенный ниже участок дороги, её страшное падение попало в прямой эфир. Команда Laboral Kutxa-Euskadi быстро выпустила первое сообщение, подтвердив, что Сильвестри «упала на спуске с Чипрессы», находится «в сознании и направляется в больницу для получения медицинской помощи».

 

 

Дебора Сильвестри получила перелом пяти рёбер и небольшой перелом плеча. Уже вечером в день падения итальянская гонщица в соцсетях успокоила болельщиков:

 

«Хочу поблагодарить всех за многочисленные сообщения. Это, безусловно, не тот финал, который я себе представляла. На самом деле я чувствую себя довольно неплохо. У меня пять сломанных ребер и небольшой перелом плеча, но могло быть и хуже. Теперь настало время восстанавливаться, но я вернусь».

 

Дебора Сильвестри оставалась под медицинским наблюдением всю ночь, команда Laboral Kutxa-Euskadi подтвердила, что её состояние улучшается.

 

В медицинском обновлении, опубликованном утром в воскресенье, команда сообщила, что Сильвестри «продолжает восстанавливаться» и находится «в хорошем расположении духа и с силами, чтобы справиться с восстановлением».

 

Она останется в больнице, пока врачи продолжают следить за её состоянием и проводить дальнейшие обследования. Медицинский персонал команды также выразил уверенность, что ее состояние продолжит улучшаться в ближайшие часы и дни.

 

31-летняя польская гонщица, победительница женского Тур де Франс-2024, финишировавшая в четвёртый раз второй на Страде Бьянке в этом году Кася Невядома избежала серьёзных травм.

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

Она подтвердила в соцсетях, что отделалась относительно лёгкими травмами и подчеркнула, что думает о  последствиях завала для других гонщиц:

 

 «Всё зависит от того, как смотреть на вещи, верно? И, как сказал мой тренер: "Если не рисковать, то это не большой спорт". Мне повезло отделаться только ссадинами и ушибами... Благодарна своей команде за поддержку и Ким Ле Кур-Пинар за то, что убедилась, что со мной всё в порядке! Очень ценю это. И я надеюсь, что все гонщицы, пострадавшие  от этого падения, в порядке».

  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 15:36 | Регистрация: 15.04.2010

    Да такое падение, да ещё с высоты метра три могло бы закончится хуже. Желаю ей полного выздоровления.

  2. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 18:23 | Регистрация: 4.05.2017

    Выглядело страшно, слава Богу без сильных последствий.

     

    Деборе, скорейшего восстановления!

  3. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 21:18 | Регистрация: 20.10.2020

    хм. сломанные ребра, судя по многим случаям - незначительная травма?. Тун Аэртс с 4 сломанными ребрами доезжает до финиша, еще кто-то...

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

