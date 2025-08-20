Тур Ломбардии 2025: кто заберёт последний «монумент» сезона

Il Lombardia — это последняя из пяти «монументальных» однодневных классик, традиционно проводящаяся в октябре в регионе Ломбардия (Италия). Гонка славится сложным профилем: длинные подъёмы и крутые спуски. Зачастую на результаты влияет и погода — не все гонщики одинаково хороши при относительно низкой температуре воздуха.

Тадей Погачар: на кону пятая победа подряд

Неистовый словенец побеждает четыре года подряд и по числу побед сравнялся с легендарным Фаусто Коппи. Ни один действующий гонщик не добивался таких успехов на «гонке опавших листьев». Неудивительно, что легальные букмекеры считают Тадея неоспоримым фаворитом и дают на его победу коэффициент 1.30 (вероятность 76,92%).

В 2024 году он просто спуртанул на Muro di Sormano и планомерно наращивал отрыв на оставшихся 48 километрах гонки. Он не оставляет места для «если». Многие эксперты уверены, что в этот раз будет лишь одна интрига: когда Погачар уедет — за 50, 30 или 10 километров до финиша?

Но не стоит заранее отдавать победу словенцу. Он доминирует настолько, что это может сыграть ему во вред. Когда против тебя весь пелотон, то шансов на ошибку нет. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что многие соперники будет следить только за Тадеем. И если у него появятся хоть какие-то проблемы, они постараются создать отрыв и не подпустить Погачара.

Сам словенец отмечал, что в случае участия будет заряжен на очередную победу. Но отмечает, что в гонке может произойти всякое, а соперники прогрессируют год от года, поэтому сценарий будет непредсказуемым. Тем не менее именно он главный претендент, по мнению экспертов велоспорта.

Ремко Эвенепул: агрессор и лучший раздельщик пелотона

У Эвенепула почти всегда один и тот же план: атаковать тогда, когда не ожидают соперники, и терпеть впереди десятки километров. В прошлом году он приехал вторым, так и не догнав Тадея. Но при этом Ремко доказал, что может хорошо ездить даже на длинных подъёмах Ломбардии.

Скорее всего, он не станет ждать, пока Погачар «уедет по графику». Он постарается выстрелить раньше и будет надеяться, что пелотон не станет помогать словенцу. Бельгиец прекрасно знает, что победить Тадея в прямом бою очень сложно. Но можно выиграть в хаосе, когда кто-то уехал в отрыв, а в пелотоне никто не хочет тратить силы на преследование.

В прошлом году у Ремко была неидеальная форма — последствия травмы давали о себе знать. В этот раз, если он избежит падений и болезней, то сможет ехать на порядок лучше. Реваншистский характер Эвенпула хорошо известен всем — после прошлогоднего второго места он настроен бороться только за победу. Очередной подиум его не устроит.

Если Погачара накроет на Civiglio, то Ремко уедет в отрыв, не думая ни секунды. Бельгиец попадёт на подиум почти наверняка. Победа возможна при условии, что гонка пойдёт не по сценарию UAE или Тадей даст слабину на одном из длинных подъёмов.

Коэффициенты на бельгийца стартуют с 10.00 (вероятность 10%). Его перспективы оценивают осторожно, так как непонятно, сможет ли он на равных бороться с Погачаром на тяжёлых ломбардийских подъёмах. Но для тех, кто хочет поставить на дерзкого бельгийца без большого риска, есть неплохой вариант — котировки на его попадание в топ-3 составляют 3.00 (шанс 33,33%).

Бен О’Коннор: главный возмутитель спокойствия

О’Коннор — настоящая рок-звезда пелотона в этом сезоне. Роскошный Тур де Франс, где он несколько раз попадал на подиум и в итоге выиграл 18-й этап из сольного отрыва, сделал его любимцем фанатов.

Он из тех, кто всегда рядом, когда на трассе начинается мясорубка. Австралиец выдерживает любой темп и хорошо терпит любые горы. И если кто-то из фаворитов «взрывается» — Бен не всегда цепляется, но может закрыть просвет за счёт индивидуального хода. Он умеет работать в одиночку. Если Бена отпустят вперёд, то могут уже не догнать.

В 2024 году он финишировал в топ-5 в Альпах и Ломбардии. Сейчас он стал на порядок стабильнее, умнее и хладнокровнее. Бен не станет атаковать вслепую, но может воспользоваться моментом, если Погачар и Ремко заиграются и будут следить только друг за другом.

В целом, его шансы оцениваются коэффициентом от 15.00 (вероятность 6,67%). Но О’Коннор уже доказал, что умеет атаковать в подходящий момент и способен терпеть в больших горах. И если гонка пойдёт по хаотичному сценарию, у него все шансы попасть как минимум на подиум.

Хуан Аюсо: запасной вариант UAE Team Emirates – XRG

22–летний испанец — главный помощник Погачара, который практически всегда разгоняет его атаки и помогает на сложном рельефе. Да, если у словенца гонка пойдёт по плану, испанец не думая пожертвует своими шансами и будет работать на лидера. Но в случае любых непредвиденных обстоятельств именно Аюсо станет главной ставкой команды.

Это уже не перспективный спортсмен, как было ещё в прошлом сезоне, а гонщик, претендующий на высокие места практически в любой гонке мирового тура. Его козырь — умение грамотно распределять силы: он умеет держаться с лидерами и финишировать лучше, чем думают соперники.

Коэффициенты на Хуана начинаются с 30.00 (вероятность 3,33%). Да, его перспективы оценивают невысоко, но списывать испанца со счетов не стоит.

Подводим итоги

Несмотря на доминирование Погачара, не всё так очевидно. Слишком много факторов может сыграть и слишком тяжёлый сезон провёл словенец — два гранд-тура и множество однодневных и недельных гонок. К тому же сам Тадей пока даже не подтвердил участие, отметив, что всё будет зависеть от его восстановления и формы.