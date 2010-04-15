VeloNEWS
Классика Гамбурга-2025. Результаты

Buxtehude - Hamburg, 207,4 км

 

 

1

 

Rory Townsend (Irl) Q36.5 Pro Cycling Team

 

4:24:06

 

 

2

 

Arnaud De Lie (Bel) Lotto

 

0:00:00

 

 

3

 

Paul Magnier (Fra) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

4

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

5

 

Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

6

 

Alfred Brockwell Wright (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

7

 

António Tomas Morgado (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

8

 

Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

9

 

Matis Louvel (Fra) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

10

 

Wout Van Aert (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

11

 

Alex Aranburu Deva (Esp) Cofidis

 

 

 

 

12

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

13

 

Tobias Lund Andresen (Den) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

14

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

 

 

 

15

 

Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

16

 

Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

17

 

Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

18

 

Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

19

 

Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

20

 

Mike Teunissen (Ned) Xds Astana Team

 

 

 

 

21

 

Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

22

 

Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

23

 

Riley Sheehan (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

24

 

Natnael Tesfazion (Eri) Movistar Team

 

 

 

 

25

 

Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team

 

 

 

 

26

 

Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

27

 

Marc Hirschi (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

28

 

Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

29

 

Jan Christen (Sui) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

30

 

Jonas Rutsch (Ger) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

31

 

Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

32

 

Mark Jamie Donovan (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

33

 

Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek

 

 

 

 

34

 

Antoine Huby (Fra) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

35

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama-Fdj

 

 

 

 

36

 

Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

37

 

Nelson Filipe Dos Santos Simoes Oliveira (Por) Movistar Team

 

5

 

 

38

 

Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek

 

 

 

 

39

 

Bastien Tronchon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

14

 

 

40

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty

 

16

 

 

41

 

Stan Dewulf (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

26

 

 

42

 

Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates Xrg

 

30

 

 

43

 

Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

44

 

Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team

 

+1:10

 

 

45

 

Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+1:16

 

 

46

 

Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+1:24

 

 

47

 

Arnaud Demare (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

+1:29

 

 

48

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

 

 

 

49

 

Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

50

 

Giosue' Epis (Ita) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

51

 

Emils Liepins (Lat) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

52

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

53

 

Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

54

 

Erlend Blikra (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

55

 

Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

56

 

Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team

 

 

 

 

57

 

Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

58

 

Cees Bol (Ned) Xds Astana Team

 

 

 

 

59

 

Pavel Bittner (Cze) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

60

 

Jack Rootkin-Gray (Gbr) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

61

 

Kasper Asgreen (Den) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

62

 

Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

63

 

Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

64

 

Mick Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

+1:33

 

 

65

 

Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

66

 

Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

67

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

68

 

Sven Erik Bystrøm (Nor) Groupama-Fdj

 

 

 

 

69

 

Brent Van Moer (Bel) Lotto

 

+1:35

 

 

70

 

Connor Swift (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

71

 

Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step

 

+1:42

 

 

72

 

Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility

 

+1:48

 

 

73

 

Huub Artz (Ned) Intermarché - Wanty

 

+2:09

 

 

74

 

Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

75

 

Jan Maas (Ned) Cofidis

 

 

 

 

76

 

Sean Flynn (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

77

 

Oliver Naesen (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

78

 

Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

79

 

Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek

 

 

 

 

80

 

Giacomo Nizzolo (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team

 

+2:27

 

 

81

 

Davide Ballerini (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

82

 

Filip Maciejuk (Pol) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

83

 

Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto

 

 

 

 

84

 

Milan Fretin (Bel) Cofidis

 

 

 

 

85

 

Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

86

 

Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

87

 

Jannik Steimle (Ger) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

88

 

Alberto Bruttomesso (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

89

 

Christophe Laporte (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

90

 

Oscar Chamberlain (Aus) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

91

 

Colby Simmons (Usa) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

92

 

Romain Combaud (Fra) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

93

 

Sébastien Grignard (Bel) Lotto

 

 

 

 

94

 

Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

95

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

 

 

 

96

 

Patrick Gamper (Aut) Team Jayco Alula

 

 

 

 

97

 

Amaury Capiot (Bel) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

98

 

Frederik Frison (Bel) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

99

 

Alberto Dainese (Ita) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

100

 

Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

101

 

Cedric Beullens (Bel) Lotto

 

 

 

 

102

 

Laurens Huys (Bel) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

103

 

Henok Mulueberhan (Eri) Xds Astana Team

 

 

 

 

104

 

Toon Aerts (Bel) Lotto

 

 

 

 

105

 

Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost

 

+2:33

 

 

106

 

Simon James Clarke (Aus) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

107

 

Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

108

 

Florian Senechal (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

109

 

Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

110

 

Alexis Renard (Fra) Cofidis

 

 

 

 

111

 

Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

112

 

Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious

 

 

 

 

113

 

Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious

 

 

 

 

114

 

Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

115

 

Marco Haller (Aut) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

116

 

Damien Touze (Fra) Cofidis

 

+2:44

 

 

117

 

Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Jayco Alula

 

+4:46

 

 

118

 

Jordi Meeus (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

119

 

Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

120

 

Itamar Einhorn (Isr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

121

 

Miles Scotson (Aus) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

122

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

123

 

Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

124

 

Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty

 

+7:47

 

 

125

 

Jordi Warlop (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

126

 

Artem Shmidt (Usa) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

127

 

Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

DNF

 

Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Michael Schwarzmann (Ger) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

DNF

 

Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

DNF

 

Sam Bennett (Irl) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

DNF

 

Aaron Murray Gate (Nzl) Xds Astana Team

 

 

 

 

DNF

 

Anton Kuzmin (Kaz) Xds Astana Team

 

 

 

 

DNF

 

Haoyu Su (Chn) Xds Astana Team

 

 

 

 

DNF

 

Eddy Le Huitouze (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

DNF

 

Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

DNF

 

Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

DNF

 

Jacob Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Jelte Krijnsen (Ned) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Jasha Sütterlin (Ger) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Fernando Gaviria Rendon (Col) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Matthew Walls (Gbr) Groupama-Fdj

 

 

 

 

DNF

 

Ryan William Mullen (Irl) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

DNF

 

Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

DNF

 

Niklas Behrens (Ger) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

DNF

 

Loe Van Belle (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

DNF

 

Jonathan Milan (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

DNF

 

Tim Declercq (Bel) Lidl-Trek

 

 

 

 

DNF

 

Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

DNF

 

Thibault Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

DNF

 

Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

DNF

 

Kaden Alexander Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

DNF

 

Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

DNF

 

Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

DNF

 

Ludovic Robeet (Bel) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Timo Roosen (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Классика Гамбурга-2025 Cyclassics Hamburg-2025 однодневная велогонка велогонка Мирового тура

  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:15 | Регистрация: 15.04.2010

    Да, интрига была на высшем уровне. Беглецу всё же удалось выиграть эту гонку. Молодец.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

