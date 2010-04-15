Классика Гамбурга-2025. Результаты

- Категория:
- Дата:
- Сегодня, 17:40
|
|
Buxtehude - Hamburg, 207,4 км
|
|
|
1
|
|
Rory Townsend (Irl) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
4:24:06
|
|
|
2
|
|
Arnaud De Lie (Bel) Lotto
|
|
0:00:00
|
|
|
3
|
|
Paul Magnier (Fra) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
4
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
5
|
|
Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
6
|
|
Alfred Brockwell Wright (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
7
|
|
António Tomas Morgado (Por) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
8
|
|
Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
9
|
|
Matis Louvel (Fra) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
10
|
|
Wout Van Aert (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
11
|
|
Alex Aranburu Deva (Esp) Cofidis
|
|
|
|
|
12
|
|
Paul Penhoet (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
13
|
|
Tobias Lund Andresen (Den) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
14
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
15
|
|
Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
16
|
|
Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
17
|
|
Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
18
|
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
19
|
|
Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
20
|
|
Mike Teunissen (Ned) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
21
|
|
Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
22
|
|
Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
23
|
|
Riley Sheehan (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
24
|
|
Natnael Tesfazion (Eri) Movistar Team
|
|
|
|
|
25
|
|
Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team
|
|
|
|
|
26
|
|
Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
27
|
|
Marc Hirschi (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
28
|
|
Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
29
|
|
Jan Christen (Sui) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
30
|
|
Jonas Rutsch (Ger) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
31
|
|
Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
32
|
|
Mark Jamie Donovan (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
33
|
|
Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
34
|
|
Antoine Huby (Fra) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
35
|
|
Johan Jacobs (Sui) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
36
|
|
Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
37
|
|
Nelson Filipe Dos Santos Simoes Oliveira (Por) Movistar Team
|
|
5
|
|
|
38
|
|
Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
39
|
|
Bastien Tronchon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
14
|
|
|
40
|
|
Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
16
|
|
|
41
|
|
Stan Dewulf (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
26
|
|
|
42
|
|
Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates Xrg
|
|
30
|
|
|
43
|
|
Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
44
|
|
Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team
|
|
+1:10
|
|
|
45
|
|
Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+1:16
|
|
|
46
|
|
Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+1:24
|
|
|
47
|
|
Arnaud Demare (Fra) Arkea-B&B Hotels
|
|
+1:29
|
|
|
48
|
|
Elia Viviani (Ita) Lotto
|
|
|
|
|
49
|
|
Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
50
|
|
Giosue' Epis (Ita) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
51
|
|
Emils Liepins (Lat) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
52
|
|
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
53
|
|
Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
54
|
|
Erlend Blikra (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
55
|
|
Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
56
|
|
Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team
|
|
|
|
|
57
|
|
Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
58
|
|
Cees Bol (Ned) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
59
|
|
Pavel Bittner (Cze) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
60
|
|
Jack Rootkin-Gray (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
61
|
|
Kasper Asgreen (Den) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
62
|
|
Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
63
|
|
Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
64
|
|
Mick Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
+1:33
|
|
|
65
|
|
Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
66
|
|
Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
67
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
68
|
|
Sven Erik Bystrøm (Nor) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
69
|
|
Brent Van Moer (Bel) Lotto
|
|
+1:35
|
|
|
70
|
|
Connor Swift (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
71
|
|
Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step
|
|
+1:42
|
|
|
72
|
|
Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility
|
|
+1:48
|
|
|
73
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarché - Wanty
|
|
+2:09
|
|
|
74
|
|
Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
75
|
|
Jan Maas (Ned) Cofidis
|
|
|
|
|
76
|
|
Sean Flynn (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
77
|
|
Oliver Naesen (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
78
|
|
Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
79
|
|
Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
80
|
|
Giacomo Nizzolo (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
+2:27
|
|
|
81
|
|
Davide Ballerini (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
82
|
|
Filip Maciejuk (Pol) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
83
|
|
Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto
|
|
|
|
|
84
|
|
Milan Fretin (Bel) Cofidis
|
|
|
|
|
85
|
|
Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
86
|
|
Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
87
|
|
Jannik Steimle (Ger) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
88
|
|
Alberto Bruttomesso (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
89
|
|
Christophe Laporte (Fra) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
90
|
|
Oscar Chamberlain (Aus) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
91
|
|
Colby Simmons (Usa) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
92
|
|
Romain Combaud (Fra) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
93
|
|
Sébastien Grignard (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
94
|
|
Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
95
|
|
Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
96
|
|
Patrick Gamper (Aut) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
97
|
|
Amaury Capiot (Bel) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
98
|
|
Frederik Frison (Bel) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
99
|
|
Alberto Dainese (Ita) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
100
|
|
Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
101
|
|
Cedric Beullens (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
102
|
|
Laurens Huys (Bel) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
103
|
|
Henok Mulueberhan (Eri) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
104
|
|
Toon Aerts (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
105
|
|
Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
+2:33
|
|
|
106
|
|
Simon James Clarke (Aus) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
107
|
|
Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
108
|
|
Florian Senechal (Fra) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
109
|
|
Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
110
|
|
Alexis Renard (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
111
|
|
Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
112
|
|
Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
113
|
|
Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
114
|
|
Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
115
|
|
Marco Haller (Aut) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
116
|
|
Damien Touze (Fra) Cofidis
|
|
+2:44
|
|
|
117
|
|
Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Jayco Alula
|
|
+4:46
|
|
|
118
|
|
Jordi Meeus (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
119
|
|
Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
120
|
|
Itamar Einhorn (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
121
|
|
Miles Scotson (Aus) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
122
|
|
Tim Naberman (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
123
|
|
Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
124
|
|
Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty
|
|
+7:47
|
|
|
125
|
|
Jordi Warlop (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
126
|
|
Artem Shmidt (Usa) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
127
|
|
Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Michael Schwarzmann (Ger) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Sam Bennett (Irl) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Aaron Murray Gate (Nzl) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Anton Kuzmin (Kaz) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Haoyu Su (Chn) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Eddy Le Huitouze (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jacob Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jelte Krijnsen (Ned) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jasha Sütterlin (Ger) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Fernando Gaviria Rendon (Col) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Matthew Walls (Gbr) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Ryan William Mullen (Irl) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Niklas Behrens (Ger) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Loe Van Belle (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jonathan Milan (Ita) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Tim Declercq (Bel) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Thibault Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Kaden Alexander Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Stan Van Tricht (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Ludovic Robeet (Bel) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Timo Roosen (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
|
