Тур Швейцарии-2025. Маршрут и участники

Тур Швейцарии-2025. Превью

Тур Швейцарии-2025 пройдёт с 15 по 22 июня. Маршрут 88-го выпуска этой гонки Мирового тура предлагает проявить себя гонщикам всех специализаций – универсалам-панчерам, спринтерам, раздельщикам, и, конечно, горнякам. Для претендентов на общий зачёт решающими станут горные этапы 4-й и королевский горный 5-й, а также горная разделка в финальный день. Общая протяжённость маршрута Тура Швейцарии от старта в Кюснахте (Küssnacht) 15 июня и до финиша 22 июня в Штокхютте (Stockhütte) составит 1283 километра и более 20 км набора высоты, что особенно впечатляет, учитывая, что эти два города разделяет всего в 16 км. 88-й выпуск также примечателен тем, что впервые финал этапа (4-го) примет итальянская Вальтеллина (Пьюро, Валькьявенна/ Piuro (Valchiavenna). Как и Критериум Дофине, Тур Швейцарии для многих станет подводящей гонкой к Тур де Франс.

Маршрут Тура Швейцарии-2025

Первые два этапа восьмидневной гонки, скорее всего, подойдут «панчерам». На 1-м этапе с пересечённым рельефом и общим набором высоты 1939 м решающим может стать крутой за 14 км до финиша – 3,8 км со средним градиентом 9,1%.

2-й этап с 2704 м набора высоты, где основные подъёмы сосредоточены на второй половине этапа. Финишный отрезок — 4,9 км со средним градиентом 3,3%, небольшой подъём к финишу даст шанс спринтерам, которые хорошо справляются с пологими подъёмами.

3-й этап с 3 000 м набора высоты станет первым серьёзным испытанием для претендентов на генеральную классификацию. После 140 км относительно спокойной дистанции последние 50 км включают более 1000 метров набора высоты, а финиш расположен на 3-километровом подъёме с градиентом 5,3%.

На 4-м этапе с 3067 м набора высот пелотон ждёт 35-км восхождение на перевал Шплюген, высота которого превышает 2000 метров. После техничного спуска финальный отрезок – 2,6 км с 2,8%.

5-й этап в этом году будет королевским горным: 3620 метров набора высоты, включая перевалы Юлиер и Сан-Бернардино. На Сан-Бернардино будет разыгран приз #rideforgino в память о погибшем швейцарском гонщике Джино Медере. После прохождения Сан-Бернардино велогонщики частично поднимутся по финальному подъёму, затем свернут на кольцевой участок. Этап завершит подъём 6,4 км со средним градиентом 9,5%.

6-й этап с 2400 м набора высоты и пересечённым рельефом, подъёмы будут пройдены на первой части дистанции, что в финале даст шанс спринтерам.

7-й этап станет последним групповым этапом и самым протяжённым в маршруте – 207,3 км. Набор высоты 3190 м. На финише фавориты генеральной классификации снова сразятся на 3,1-километровом подъёме с градиентом 8,9%.

Финальный 8-й этап — индивидуальная гонка на время протяжённостью 10,1 км, бОльшая часть которой идёт в подъём со средним градиентом 9%. Промежуточная отсечка расположена через 4,5 км после старта. Это классическая горная гонка на время, которая поставит точку в генеральной классификации.

Участники и претенденты Тура Швейцарии-2025

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Победитель Тура Швейцарии прошлого года Адам Йейтс не будет защищать свой титул, но команду UAE Team Emirates XRG в борьбе за победу возглавит Жуан Алмейда, которой в прошлом году занял на гонке 2-е место. За высокие места может побороться и Ян Кристен, недавний призёр Тура Норвегии-2025.

Конкуренцию португальскому гонщику составят Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe), Лоренцо Фортунато (XDS Astana), Герант Томас (INEOS Grenadiers), Феликс Галль (Decathlon AG2R La Mondiale), Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Нельсон Паулесс (EF Edcuation EasyPost), Бен О'Коннор (Jayco AlUla), Марк Хирши (Tudor Pro), Фабио Кристен (Q36.5), Илан ван Вильдер (Soudal Quick Step), Тео Геоган Харт и Хуан Педро Лопес (Lidl-Trek), Майкл Вудс и Мэттью Риччителло (Israel Premier Tech), Наиро Кинтана (Movistar), Йон Исагирре (Cofidis) и другие.

Этапы Тура Швейцарии-2025

15/06 (Воскресенье) – Этап 1 | Küssnacht – Küssnacht – 129,4 км

16/06 (Понедельник) – Этап 2 | Aarau – Schwarzsee – 177 км

17/06 (Вторник) – Этап 3 | Aarau – Heiden – 195,6 км

18/06 (Среда) – Этап 4 | Heiden – Piuro (Valchiavenna) – 193,2 км

19/06 (Четверг) – Этап 5 | La Punt – Santa Maria in Calanca – 183,8 км

20/06 (Пятница) – Этап 6 | Chur – Neuhausen am Rheinfall – 186,7 км

21/06 (Суббота) – Этап 7 | Neuhausen am Rheinfall – Emmetten – 207,3 км

22/06 (Воскресенье) – Этап 8 | Beckenried – Stockhütte – 10 км, (ITT)

Pictures (c) tourdesuisse.ch