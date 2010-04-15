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Тур Швейцарии-2025. Маршрут и участники

 Тур Швейцарии-2025. Превью

 

 

 

Тур Швейцарии-2025 пройдёт с 15 по 22 июня. Маршрут 88-го выпуска этой гонки Мирового тура предлагает проявить себя гонщикам всех специализаций – универсалам-панчерам, спринтерам, раздельщикам, и, конечно, горнякам.  Для претендентов на общий зачёт решающими станут горные этапы 4-й и  королевский горный 5-й, а также горная разделка в финальный день. Общая протяжённость маршрута Тура Швейцарии от старта в Кюснахте (Küssnacht) 15 июня и до финиша 22 июня в Штокхютте (Stockhütte) составит 1283  километра и более 20 км набора высоты, что особенно впечатляет, учитывая, что эти два города разделяет всего в 16 км. 88-й выпуск также примечателен тем, что впервые финал этапа (4-го) примет итальянская Вальтеллина (Пьюро, Валькьявенна/ Piuro (Valchiavenna). Как и Критериум Дофине, Тур Швейцарии для многих станет подводящей гонкой к Тур де Франс.

 

 

Маршрут Тура Швейцарии-2025

 

Первые два этапа восьмидневной гонки, скорее всего, подойдут «панчерам». На 1-м этапе с пересечённым рельефом и общим набором высоты 1939 м решающим может стать крутой   за 14 км до финиша – 3,8 км со средним градиентом 9,1%.

 

2-й этап с 2704 м набора высоты, где основные подъёмы сосредоточены на второй половине этапа. Финишный отрезок — 4,9 км со средним градиентом 3,3%,  небольшой подъём к финишу даст шанс спринтерам, которые хорошо справляются с пологими подъёмами.  

 

3-й этап с 3 000 м набора высоты станет первым серьёзным испытанием для претендентов на генеральную классификацию. После 140 км относительно спокойной дистанции последние 50 км включают более 1000 метров набора высоты, а финиш расположен на 3-километровом подъёме с градиентом 5,3%.

 

На 4-м этапе с 3067 м набора высот пелотон ждёт 35-км восхождение на перевал Шплюген, высота которого превышает 2000 метров. После техничного спуска финальный отрезок – 2,6 км с 2,8%.

 

5-й этап в этом году будет королевским горным: 3620 метров набора высоты, включая перевалы Юлиер и Сан-Бернардино. На Сан-Бернардино будет разыгран приз #rideforgino в память о погибшем швейцарском гонщике Джино Медере. После прохождения Сан-Бернардино велогонщики частично поднимутся по финальному подъёму, затем свернут на кольцевой участок. Этап завершит подъём 6,4 км со средним градиентом 9,5%.

 

6-й этап с 2400 м набора высоты и пересечённым рельефом, подъёмы будут пройдены на первой части дистанции, что в финале даст шанс спринтерам.

 

7-й этап  станет последним групповым этапом и самым протяжённым в маршруте – 207,3 км.  Набор высоты 3190 м. На финише  фавориты генеральной классификации снова сразятся на 3,1-километровом подъёме с градиентом 8,9%.

 

Финальный 8-й этап — индивидуальная гонка на время протяжённостью 10,1 км, бОльшая часть которой идёт в подъём со средним градиентом 9%. Промежуточная отсечка расположена через 4,5 км после старта. Это классическая горная гонка на время, которая поставит точку в генеральной классификации.

 

Участники и претенденты Тура Швейцарии-2025

 

 

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

Победитель Тура Швейцарии прошлого года Адам Йейтс не будет защищать свой титул, но команду UAE Team Emirates XRG в борьбе за победу возглавит Жуан Алмейда, которой в прошлом году занял на гонке 2-е место. За высокие места может побороться и Ян Кристен, недавний призёр Тура Норвегии-2025.

 

Конкуренцию португальскому гонщику составят Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe), Лоренцо Фортунато (XDS Astana), Герант Томас (INEOS Grenadiers), Феликс Галль (Decathlon AG2R La Mondiale), Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Нельсон Паулесс (EF Edcuation EasyPost), Бен О'Коннор (Jayco AlUla), Марк Хирши (Tudor Pro), Фабио Кристен (Q36.5), Илан ван Вильдер (Soudal Quick Step), Тео Геоган Харт и Хуан Педро Лопес (Lidl-Trek), Майкл Вудс и Мэттью Риччителло (Israel Premier Tech), Наиро Кинтана (Movistar), Йон Исагирре (Cofidis) и другие.

 

 

 

 

 

Этапы Тура Швейцарии-2025

 

15/06 (Воскресенье) – Этап 1 | Küssnacht – Küssnacht – 129,4 км

 

Тур Швейцарии-2025. Маршрут и участники

 

 

16/06 (Понедельник) – Этап 2 | Aarau – Schwarzsee – 177 км

 

 

Тур Швейцарии-2025. Маршрут и участники

 

 

17/06 (Вторник) – Этап 3 | Aarau – Heiden – 195,6 км

 

 

Тур Швейцарии-2025. Маршрут и участники

 

 

18/06 (Среда) – Этап 4 | Heiden – Piuro (Valchiavenna) – 193,2 км

 

 

Тур Швейцарии-2025. Маршрут и участники

 

 

19/06 (Четверг) – Этап 5 | La Punt – Santa Maria in Calanca – 183,8 км

 

 

Тур Швейцарии-2025. Маршрут и участники

 

 

20/06 (Пятница) – Этап 6 | Chur – Neuhausen am Rheinfall – 186,7 км

Тур Швейцарии-2025. Маршрут и участники

 

21/06 (Суббота) – Этап 7 | Neuhausen am Rheinfall – Emmetten – 207,3 км

Тур Швейцарии-2025. Маршрут и участники

 

 

22/06 (Воскресенье) – Этап 8  | Beckenried – Stockhütte – 10 км, (ITT)

 

Тур Швейцарии-2025. Маршрут и участники

 Pictures (c) tourdesuisse.ch

 

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Теги к статье: Тур Швейцарии-2025 Tour de Suisse-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Кто выиграет Тур Швейцарии-2025?


  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:17 | Регистрация: 31.05.2014

    Алмейде вряд ли все перечисленные в тексте гонщики могут составить конкуренцию.

    1. MVDP

      Сегодня, 19:00 | Регистрация: 3.10.2020

      Посмотрим, как он 3 минуты отыграет.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:41 | Регистрация: 15.04.2010

    Почти все финиши в горку, это будет интересно.

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Комментарии

  • maxxxx
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (28)
    maxxxx-Фото
    Цитата: M9N8A333
    Генеральная репетиция еще продолжится на Туре Швейцарии, пока не закончилась. К сожалению не смог посмотреть хотя бы что ни будь из "Дофине 2025". Евроспорт приказал долго жить по понятным причинам. Во Вконтакте есть сообщество - Витал Спорт, там сейчас и смотрю велогонки обычно, но "Дофине" по нему не показывали. Была ранее еще возможность в прямом эфире посмотреть гонки на "Тиз Циклинг", но с некоторого времени сайт перестал открываться. Но Тур Швейцарии показывают на Витал Спорт
    В ВК есть еще сообщества Велотон и All Sports Net. Но! В феврале - марте французские организаторы гонок продали Okko права на показ в РФ. И теперь в ВК гонки, которые есть в Okko, не выкладывают. Так что ТДФ или на сайтах с лайвом евроспорта (что не удобно), или в Окко. И Вуэльта тоже. Дофине комментировали Кондрашов и Алексей Сиваков. И если одного Кондрашова слушать просто невозможно, то с Сиваковым как-то терпимее получается
  • kwwk
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (28)
    kwwk-Фото
    Они и сейчас астматики, принимают легально.
  • error
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (28)
    error-Фото
    и там и там были.. причом только норвеги... но как не грустно... но думаю в вело все гораздо изощренней...
  • qwinter
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (28)
    qwinter-Фото
    Цитата: M9N8A333
    Генеральная репетиция еще продолжится на Туре Швейцарии, пока не закончилась. К сожалению не смог посмотреть хотя бы что ни будь из "Дофине 2025". Евроспорт приказал долго жить по понятным причинам. Во Вконтакте есть сообщество - Витал Спорт, там сейчас и смотрю велогонки обычно, но "Дофине" по нему не показывали. Была ранее еще возможность в прямом эфире посмотреть гонки на "Тиз Циклинг", но с некоторого времени сайт перестал открываться. Но Тур Швейцарии показывают на Витал Спорт
    Что мешает на окко смотреть то?
  • RVL
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (28)
    RVL-Фото

    С первым тезисом согласен

    Далее - без иронии читать не возможно.ноу комментс

  • M9N8A333
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (28)
    M9N8A333-Фото
    Да, как одно время в биатлоне или в лыжах, не помню, многие скандинавы были астматиками и применяли припараты вполне законно
  • M9N8A333
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (28)
    M9N8A333-Фото
    Генеральная репетиция еще продолжится на Туре Швейцарии, пока не закончилась. К сожалению не смог посмотреть хотя бы что ни будь из "Дофине 2025". Евроспорт приказал долго жить по понятным причинам. Во Вконтакте есть сообщество - Витал Спорт, там сейчас и смотрю велогонки обычно, но "Дофине" по нему не показывали. Была ранее еще возможность в прямом эфире посмотреть гонки на "Тиз Циклинг", но с некоторого времени сайт перестал открываться. Но Тур Швейцарии показывают на Витал Спорт
  • Стриж
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (28)
    Стриж-Фото
    А что , дело - аллергия есть -вот вам препарат. Не все же одному угарным дышать !
  • Невозмутимый
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (28)
    Невозмутимый-Фото
    Отличная заявка на победу. Это ж и препаратик можно какой-нибудь выписать против аллергии ))
  • motte
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (28)
    motte-Фото

    У ремки всегда кто-то виноват когда он в гарнире:

    Ремко Эвенпол: “Я целую неделю боролся со своей аллергией на пыльцу”.

     

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