Даррен Ван Беккум – новичок команды Astana Qazaqstan Team

22-летний голландский гонщик Даррен Ван Беккум свою профессиональную карьеру начнет в команде Мирового Тура Astana Qazaqstan Team. Ван Беккум подписал двухлетнее соглашение с командой, в которой будет выступать в сезонах 2025 и 2026 годов.

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

В этом сезоне Даррен Ван Беккум выиграл престижную французскую многодневку «Ронд де л’Исард», а также стал вторым в общем зачете «Истриан Спринг Трофи». На одном из этапов «Тур де л’Авенир» Даррен был близок к победе, заняв второе призовое место.

«Я по-настоящему рад и горд тем, что дебютирую в Мировом Туре в составе AstanaQazaqstan Team. После четырех замечательных лет в моей нынешней команде Visma-Leasea Bike Development Team я готов к переменам, к новому окружению и новому подходу к работе. Всегда стараюсь выкладываться на 100% и на тренировках, и в гонках, и в следующем году я продолжу показывать все, на что я способен день за днем для того, чтобы стать сильнее и успешнее. Надеюсь, что смогу стать важной частью команды на пути к ее новым успехам», – сказал Даррен Ван Беккум.

«Даррен – молодой гонщик с серьезным потенциалом и определенным опытом не только в молодежных, но и в профессиональных гонках. Хороший сезон и неплохие результаты говорят сами за себя, но помимо этого хотелось бы отметить высокую работоспособность и целеустремленность гонщика, так что его переход в Мировой Тур происходит как раз вовремя. У Даррена есть все шансы реализоваться в нашей команде, набраться опыта, помочь другим добиться успеха и самостоятельно проявить себя. Впереди два насыщенных сезона, и я надеюсь, что в нашем проекте он раскроется в полной мере», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team