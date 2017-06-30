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Даррен Ван Беккум – новичок команды Astana Qazaqstan Team

Даррен Ван Беккум – новичок команды Astana Qazaqstan Team

 

 

22-летний голландский гонщик Даррен Ван Беккум свою профессиональную карьеру начнет в команде Мирового Тура Astana Qazaqstan Team. Ван Беккум подписал двухлетнее соглашение с командой, в которой будет выступать в сезонах 2025 и 2026 годов.

 

Даррен Ван Беккум – новичок команды Astana Qazaqstan Team

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

 

 

В этом сезоне Даррен Ван Беккум выиграл престижную французскую многодневку «Ронд де л’Исард», а также стал вторым в общем зачете «Истриан Спринг Трофи». На одном из этапов «Тур де л’Авенир» Даррен был близок к победе, заняв второе призовое место.

 

«Я по-настоящему рад и горд тем, что дебютирую в Мировом Туре в составе AstanaQazaqstan Team. После четырех замечательных лет в моей нынешней команде Visma-Leasea Bike Development Team я готов к переменам, к новому окружению и новому подходу к работе. Всегда стараюсь выкладываться на 100% и на тренировках, и в гонках, и в следующем году я продолжу показывать все, на что я способен день за днем для того, чтобы стать сильнее и успешнее. Надеюсь, что смогу стать важной частью команды на пути к ее новым успехам», – сказал Даррен Ван Беккум.

 

«Даррен – молодой гонщик с серьезным потенциалом и определенным опытом не только в молодежных, но и в профессиональных гонках. Хороший сезон и неплохие результаты говорят сами за себя, но помимо этого хотелось бы отметить высокую работоспособность и целеустремленность гонщика, так что его переход в Мировой Тур происходит как раз вовремя. У Даррена есть все шансы реализоваться в нашей команде, набраться опыта, помочь другим добиться успеха и самостоятельно проявить себя. Впереди два насыщенных сезона, и я надеюсь, что в нашем проекте он раскроется в полной мере», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Даррен Ван Беккум Darren Van Bekkum Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Ниче.. Груздев Димка возьмет к себе под шефское крыло и покажет как не выигрывая гонки, получать огромное бабло. Пипец карьере парня..)))

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • nightbuster33
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Может он потомок советских испанцев или наподобие Андрея Амадора.
  • Pi-man
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    Pi-man-Фото

    Алик, ну не принимайте вы так близко к сердцу.
    Может следующий сезон лучше будет.

     

    А между пацанами разницы собственно и нет. 7 секунд - ни о чем.

  • Astanaforever
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    Astanaforever-Фото
    31 Andrey Remkhe Kazakhstan 2.56,80 32 Nicolas Vinokurov Kazakhstan 3.04,11. Исходя из результатов этих двоих. Надо поменять их командами. Папкину бездарность в молодежку, а того Ремхе в основной состав. Однозначно. А нефиг...)))
  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    RVL-Фото
    Как Игор Антон.... ))
    Меня как то спросили, услышав в комментарии ...Игорь он или Антон ?)
  • Astanaforever
    Даррен Ван Беккум – новичок ко ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ниче.. Груздев Димка возьмет к себе под шефское крыло и покажет как не выигрывая гонки, получать огромное бабло. Пипец карьере парня..)))
  • MVDP
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    MVDP-Фото

    Иван Ромео - как поэтично.

  • DenisRodikov
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (27)
    DenisRodikov-Фото
    Как по мне, Ганна был в супер форме на этой разделке. Достаточно посмотреть на его время в гору и то, как он хорошо крутил перед второй отсечкой. Но вот ему реально не повезло, что появился великий Ремко. Ну Эвенпул уж просто очень-очень хорош. Это примерно как тому же Рогличу или другим генеральщикам не повезло столкнуться с Погачаром и Вингераром - их в их даже средней форме в генерале простным смертным не обыграть, увы.
  • Pugachev
    Тур Люксембурга-2024. Этап 5. ... (5)
    Pugachev-Фото

    Чисто по внешнему виду МВДП выглядел не так мощно, как в своей хорошей форме. А Тибери много поработал в отрыве - и вот результат всего вместе.

  • DenisRodikov
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (27)
    DenisRodikov-Фото
    Спасибо! Вот здесь стартовый список был неверен в итоге: https://velolive.com/velo_news/27101-men-elite-itt-uci-road-cycling-world-champ
    ionships-2024-zurich-marshrut-i-uchastniki.html
  • MVDP
    Стартовый протокол ITT мужчин ... (2)
    MVDP-Фото
    Хоть бы в десятку дель Торо попал.

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