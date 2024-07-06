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25-летний велогонщик Андре Дреге погиб на 4-м этапе Тура Австрии-2024

 Норвежский велогонщик Андре Дреге погиб, упав на спуске, на 4-м этапе Тура Австрии

 

 

 

25-летний норвежский велогонщик Андре Дреге (André Drege), выступавший за континентальную велокоманду Coop - Repsol, скончался в результате травм, полученных при падении на спуске во время 4 этапа Тура Австрии. Организаторы велогонки объявили о его гибели после финиша этапа.

 

По сообщению организаторов Тура Австрии, во время королевского горного этапа Андре Дреге упал на спуске с вершины Гроссглокнер (Großglockner) и получил травмы, несовместимые с жизнью.

 

25-летний велогонщик Андре Дреге погиб на 4-м этапе Тура Австрии-2024

 

 

В заявлении организаторов Тура Австрии говорится: «С глубокой печалью и тяжёлым сердцем вынуждены сообщить о том, что Андре Дреге ушёл из жизни. В субботу, 6 июля, во время спуска с вершины Гроссглокнер на 4-м этапе Тура Австрии Андре упал и получил тяжёлые травмы. Вся наша команда опустошена этим трагическим происшествием. Все наши мысли и молитвы в этот невероятно тяжёлый момент с семьёй и близкими Андре, с его командой Coop-Repsol».

 

Velolive выражает соболезнования семье и близким Андре Дреге. 

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Теги к статье: Андре Дреге

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Комментарии

  • motte
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    motte-Фото

    Тадей сказал, что этот тур какой-то странный и скучный, ждёт не дождётся когда снова в горы.

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (13)
    Джамайка-Фото

     ну второй - это все же не диагноз, полосы черные, белые, разные. все психология, сбился прицел. спринтреам как никому другому нужно вдохновение. Ти Джей во времена тотального доминирования Кэва страдал не от нервов, а был чуть слабее. Вивиани, помню психовал, Беннет.. В этих случаях для сми говорят что команда верила... и т.д. Груненвеген в прошлом году давал откровенное вью, делился - предпочел бы быть десятым, чем вторымм, по итогам Тура находил что-то поожительное - типо ни одного тапа, но Саймон в генерале продвинулся и пр.



    сегодня чуть раньше спринтанул, на ленточке уже не хватило. на 6 этапе - проспал. 

  • MVDP
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    MVDP-Фото
    По ровняку вряд ли уедет, а на финише шансов немного.
  • RVL
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    RVL-Фото

    Отсеять роглу и вини...или фантазии не хватило?

    Но в общем ты прав , это фантазии, в том числе и на счёт если рэмба и сам потянет 

    50 км много для этой ситуации 

  • qwinter
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    qwinter-Фото
    Ожидаю колхоз. Все будут слишком боятся проколов. Отрыв вполне может выиграть.
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Думаю, что завтра удастся посмотреть этап. Как мне думается, что будет отрыв и они разыграют финиш.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Этап не видел, свет только включили. А по протоколу вижу, что Филипсон снова второй и это уже симптом быть всё время вторым. А Гирмай молодец, так и зелёную маечку может до конца Тура носить.

  • Karmatron
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (54)
    Karmatron-Фото
    Из недавнего ЖуЖу в желтой майке разделку выигрывал, хотя перед этапом его все уже мысленно раздели)
  • Гонщик
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Хорошо бы с ремко он отскочил...это был бы серьезный помощник и классная колаба для обоих
    Фантазии однако, для чего Рэмбе везти Погу ? Если сам потянет , другое дело , только это Тур , а не какая нить классика .

  • error
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (13)
    error-Фото
    А за минуса кто то писал уже... что минусуют за мненье которое не совпадает с мнением минусующего.... теперь тут так... раньше небыло. И еще есть фанатские минусы.... чего тоже раньше тут не было принято...

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