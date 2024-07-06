25-летний велогонщик Андре Дреге погиб на 4-м этапе Тура Австрии-2024

Норвежский велогонщик Андре Дреге погиб, упав на спуске, на 4-м этапе Тура Австрии

25-летний норвежский велогонщик Андре Дреге (André Drege), выступавший за континентальную велокоманду Coop - Repsol, скончался в результате травм, полученных при падении на спуске во время 4 этапа Тура Австрии. Организаторы велогонки объявили о его гибели после финиша этапа.

По сообщению организаторов Тура Австрии, во время королевского горного этапа Андре Дреге упал на спуске с вершины Гроссглокнер (Großglockner) и получил травмы, несовместимые с жизнью.

В заявлении организаторов Тура Австрии говорится: «С глубокой печалью и тяжёлым сердцем вынуждены сообщить о том, что Андре Дреге ушёл из жизни. В субботу, 6 июля, во время спуска с вершины Гроссглокнер на 4-м этапе Тура Австрии Андре упал и получил тяжёлые травмы. Вся наша команда опустошена этим трагическим происшествием. Все наши мысли и молитвы в этот невероятно тяжёлый момент с семьёй и близкими Андре, с его командой Coop-Repsol».

Velolive выражает соболезнования семье и близким Андре Дреге.