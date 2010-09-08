Петер Саган: "Буду скучать по атмосфере, а не по самим гонкам"

Петер Саган о маунтинбайке, завершении карьеры и изменениях в пелотоне

Финальный в карьере сезон Петер Саган завершил на критериумах в Сингапуре и Сайтаме. Впереди у него год в маунтинбайке и попытка сразиться за олимпийскую медаль в этой дисциплине.

В интервью во время вручения премии «Фламандец года» Петер Саган отметил:

«Мне будет особенно не хватать атмосферы и путешествий с друзьями, но по самим шоссейным гонкам скучать не буду. Когда-то я начинал в маунтинбайке, в нём хочу закончить свою карьеру, чтобы получить ещё больше удовольствия. Мы, конечно, поедем в тренировочный лагерь с командой Specialized, но теперь межсезонье. Собираюсь сначала выспаться».

Петер Саган назвал участие в Олимпийских играх «мечтой», и чтобы она стала реальностью, ему необходимо набрать достаточное количество очков. Места участников в соревнованиях по маунтинбайку получат топ-19 стран национального рейтинга UCI. Сейчас на 1-м месте Швейцария благодаря стабильному выступлению обладателя золотой олимпийской медали Нино Шуртеру (Nino Schurter), а Словакия на 38-м месте.

Этим летом Петер Саган принял участие в Чемпионате мира по маунтинбайку, но финишировал 37-м в шорт-треке и 63-м в кросс-кантри.

Разговаривая с журналистами GCN, Петер Саган отметил, в чём разница между гонщиками его физических данных и гонщиками типа Тома Пидкока - в то время как у Сагана пульс достигает максимума на подъёмах, а спуск служит для восстановления, лёгкие гонщики типа Пидкока могут нестись вверх, и не сбавлять темп на спуске.

В интервью GCN Петер Саган рассказал: «Маунтинбайк точно интереснее, но в то же время опаснее, чем раньше. Дистанции короче, но требуют большого напряжения. Этих ощущений не испытывал 15 лет. В горном велосипеде многое изменилось, надо выучить массу нового - как настроить подвеску, как выбрать лучшую технику спуска, как тренироваться для коротких напряжённых гонок, а потом быстро восстановиться.

Я начал в горном велосипеде, хочу в нём и закончить, а потом, наконец, наслаждаться чем-то в велоспорте, где не придётся фокусироваться на целях. Так долго всё было одним и тем же - сначала классики, потом Тур де Франс, потом чемпионат мира, всегда всё то же самое, то же самое. Мне нужна перемена.

Мои лучшие воспоминания связаны с победами. Три чемпионата мира - самые лучшие, потом Фландрия, Рубэ, семь зелёных маек. Думаю, это лучшие победы моей карьеры. Следующий год будет совсем другим, но я встречу и других людей, будет что-то новое. Это меня мотивирует.

Дорога в Париж будет очень трудной. Но я всегда говорил, что нет ничего невозможного, я должен думать позитивно. Мне надо считать цель достижимой, а потом посмотрим. Но работа, точно, будет тяжёлой».

В подкасте с Джорджем Хинкепи и Йоханом Брюнелем TheMove Петер Саган рассказал, что свои самые важные победы на Туре Фландрии и Париж-Рубэ одержал тогда, когда не думал о значимости этих гонок, а просто хотел показать шоу.

Петер Саган: «Я выиграл Фландрию и Рубэ, потому что не думал, что это важные гонки и их трудно выиграть. Я хотел делать интересное шоу. Конечно, я фокусировался на гонке, но говорил себе, что я силён, что я хорошо подготовился. Обычно я подходил к этим классикам с победами на Тиррено-Адриатико, несколько раз финишировал вторым на Милан-Сан-Ремо. На Милан-Сан-Ремо я иногда больше выступал ради шоу, чем боролся за победу».

Также в подкасте TheMove Петер Саган отметил, как изменился пелотон с приходом гонщиков нового поколения:

«Раньше всё казалось легче, но тогда мне было двадцать. За последние несколько лет пришли молодые гонщики, которые слишком рискуют с самого старта гонки и до финиша этапа. Даже на туалетную паузу спокойно не остановишься, приходилось все делать на ходу, потому что обстановка очень нервная. Им говоришь: «Ребята, отрыв уехал, мы можем успокоиться». Но нет, они продолжали.

Ещё одна вещь - раньше отрыв уезжал минут на десять, а потом в пелотоне , чтобы их догнать, начинали вместе работать три - четыре команды. Теперь же отрыв отпускают на две - три минуты максимум, и держат этот разрыв весь день. Я даже не знаю, как это возможно. Может, материалы поменялись, стали более аэродинамичными. Не знаю, мой мозг не может это принять. Не понимаю, как такое возможно, но так было на Тур де Франс много раз. В отрыв уезжали трое - четверо гонщиков, и разрыв весь день держался на двух с половиной минутах. И их всё равно не могли догнать, у них оставалось в финале около пяти секунд.

Последние пару лет мне было тяжело в пелотоне. В этом году на Тур де Франс мы ехали в групетто, где было человек 70, на последнем подъёме шли с хорошим временем. Всё было под контролем, мы укладывались в лимит, не было необходимости торопиться. После подъёма был технический спуск с многочисленными поворотами. На таком спуске в группе из 70 гонщиков надо думать об остальных, не выстреливать из поворота, как безумные.

Весь подъём, где-то 15 км, проходили на трёхстах ваттах, но на последнем километре подъёма они начинали ускоряться, показывали 500 - 600 ватт. На вершине я им говорил: «Ребята, вы что, с ума сошли. Зачем продавливать 700 ватт. Ради чего? Что вы собираетесь делать? Спринтовать из группетто? Занять позицию, чтобы порвать группу?». После вершины я дал уехать первым пятерым.

Остальным, кто был позади меня, сказал: «Парни, давайте помедленнее на спуске. Вы что, хотите, чтобы кто-нибудь упал за пять дней до конца Тур де Франс. Давайте поедем спокойнее до равнины». Они мне: «Да, ладно, давай». Я задавал скорость в группетто на спуске, и всем было комфортно спускаться. А те пятеро, что уехали вперёд, они упали. И думаешь - и ради чего. До меня это не доходит».

На вопрос Йохана Брюнеля и Джорджа Хинкепи в подкасте TheMove о будущем после карьеры на шоссе Петер Саган ответил:

«Когда мне говорят, что же ты теперь будешь делать после завершения карьеры, я отвечаю, что буду тренироваться больше, чем раньше, потому что, сколько за эти годы изменений произошло в шоссейном велоспорте, столько же их было и в маунтинбайке. За последние 15 лет я полностью выпал из маунтинбайка. Мне надо освоить все эти технические усовершенствования в велосипеде, как они работают. Мне надо ездить на горном велосипеде гораздо больше, особенно проработать спуски и другие технические вещи. Прочувствовать это, проработать мою выносливость. Это тяжёлый вид. Мне надо работать. И подготовка к этим соревнованиям другая. Интенсивность будет другой. Я снова долго буду вдали от дома».

В этом году словацкий велогонщик также начал совершенно новое дело - открыл отель в родном городе Жилина - “SP-resort”, который назвал «единственным в своём роде спортивным отелем для всех увлечённых велосипедистов, оазисом для любителей приключений на двух колёсах, где гостей будут встречать как знаменитостей». Дополнительным плюсом для любителей велоспорта станет «Зал славы», где будут собраны награды Петера Сагана, и где можно будет узнать все детали его карьеры. Издание MY Žilina сообщало, что призы Петера Сагана, которые много лет собирал его отец, также войдут в коллекцию «Зала славы».