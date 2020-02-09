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Полиция Испании прикрыла нелегальную сеть распространения ЭПО

В Испании уничтожена крупная сеть по нелегальной продаже ЭПО, работавшая на протяжении 10 лет

 

 

  Гражданская гвардия Испании (Spanish Civil Guard) объявила об уничтожении базировавшейся в Барселоне международной сети по нелегальной торговле ЭПО. Расследование велось три года.

 

  Издание El Pais сообщает, что незаконная продажа ЭПО была организована несколькими уроженцами Сербии, один из которых проживал в Барселоне и перевозил запрещённые препараты любителям и профессиональным спортсменам разных европейских стран. Сеть поставок ЭПО работала на протяжении 10 лет.

 

 

  Продажа препаратов была разделена на два этапа. Первый включал продажу через семь веб-адресов, размещённых на серверах Исландии и острова Джерси, которые обслуживали граждане Сербии. Второй этап - поставка ЭПО через клинику диализа в Кадисе, в которой предоставлялись фальсифицированные рецепты на приобретение ЭПО. Препарат по рецепту можно было приобрести в больнице Пуэрта Дель Мар, расположенной рядом с клиникой.

 

  Связь между продавцами и покупателями осуществлялась через зашифрованную мгновенную передачу сообщений через австрийский телефонный номер. Для передачи ЭПО покупателям сеть использовала граждан Испании, которые легально приобретали препараты в клинике диализа города Кадис (Cadiz).

 

  Результатом операции стали 6 арестов и обнаружение 850 шприцов, заполненных ЭПО и хранившихся без соблюдения правил хранения в помещении склада. На банковских счетах, связанных с сетью, заморожено 800 000 евро.

 

  Через этот рынок ЭПО по оценке правоохранительных органов только за прошлый год приобрели около 260 спортсменов разных дисциплин, включая мотокросс, велоспорт, кросс-кантри, триатлон, а также спортсмены, участвующие в категории «Мастерс» (ветераны), и представители испанского Олимпийского комитета, являющиеся в данный момент тренерами.

 

  Хосе-Луис Террерос (Luis Terreros), директор Антидопингового агентства Испании (AEPSAD): «Расследование было начато в середине 2017 года, после того, как несколько спортсменов с положительными допинг-пробами на ЭПО, начали сотрудничать с нами. Они проинформировали, что запрещённый препарат покупали через вебсайт, что препарат поставлялся из Кадиса. Они раскрыли нам список имён. Надеюсь, мы вскоре получим из суда имена спортсменов и начнём работать над этим. Нас касаются дела спортсменов Испании, данные по остальным будут переданы во Всемирное антидопинговое агентство.

 

  Изъятое ЭПО было высокого качества, без истёкшего срока годности, но продавцы, хотя и посылали препарат покупателям в контейнерах, которые должны были сохранять препарат в холоде, но хранили препарат не в холодильнике. Поэтому вещество не только не было эффективным, но и представляло опасность для здоровья тех, кто собирался вводить инъекции».

 

  В суде Кадиса раскрыта информация по расследованию, включающая список имён спортсменов, который будет передан Антидопинговому агентству Испании. Согласно El Pais, имена спортсменов не будут разглашаться до тех пор, пока спортсмены не получат наказание. В Испании покупка запрещённых к использованию в спорте препаратов не является уголовным преступлением.

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Теги к статье: ЭПО

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Комментарии

  • Astanaforever
    CADF предполагает, что Микеле ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Аstana сделала официальное заявление по этому поводу: ... Команда находится в контакте с UCI (Международный Союз Велосипедистов) и CADF, чтобы получить больше информации; команда будет сотрудничать с CADF и UCI в случае инициирования любого запроса или процедуры. Однако, на данный момент, не было возбуждено ни одной процедуры в отношении гонщика, связанного с командой. Команда «Астана Про Тим» убеждена, что, если бы у CADF были какие-либо доказательства нарушения со стороны любого гонщика команды, дисциплинарное разбирательство было бы немедленно начато в соответствии с антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом...$$$$ Точно происки недругов и конкурентов.
  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10)
    Earl57-Фото
    Если кто не помнит, он еще и победитель Рубе в юниорской и андеровской версиях. И хочет собрать полный комплект.
    В своем интервью после гонки он сказал, что отводит себе два года на то чтобы свергнуть Ван дер Пула. Пока что 5 лет разницы в возрасте имеют значение. Вообще был не по годам зрелый анализ гонки. Редко кто в 20 лет на это способен.
    А Ван Арт сказал - "я вернусь"...
  • Freejazz
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Earl57
    Пидкока не заметили? Которому всего 20 лет и он первый сезон в элите.

    Да, кстати, когда смотрел, все время вас вспоминал и ваше внимание к Пидкоку. Но его совсем к ньюкамерам не отнести - все таки чемпион мира по андерам. В воскресенье он был действительно хорош и мотивирован. Не сдал, как бывало раньше и удержался против секонд оф зе бест бельгийцев. 

  • Бакеша
    CADF предполагает, что Микеле ... (6)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Адриен
    Вообще интересно. Неужели к УПОТРЕБЛЕНИЮ ДОПИНГА уже приравняли общение с теми или иными лицами ? Есть регулярно проводимые соответствующими ОФИЦИАЛЬНЫМИ службами проверки спортсменов. Только ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ могут служить поводом для расследований и обвинений. Ну, допустим, встречались Фульсанг и Луценко с Феррари, ну , допустим, у него неплохие отношения с Винокуровым. И ЧТО ?.. "Выдвигается предположение...". Охота на ведьм начинается именно с этого... Да и любой ОБЪЕКТИВНЫЙ арбитраж оправдает спортсменов - если дело дойтет до каких-либо санкций.
    Происки конкурентов?
  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    А по поводу Альгарве - трудно будет Инеосу, если молодежь всерьез озадачится победой. Ван дер Пул, по сути, привык без команды ездить, он может и так двигаться, если здоровья хватит, да и Эвенпул могет в гору ехать в ровном темпе достаточно быстро. Туда до кучи Погачара, чтобы устроить фестиваль молодых талантов)))

    Погачар на Альгарве не заявлен. Зато есть Микель Бьорг, чемпион мира в разделке в категории андеров. Посмотрим как его Эвенпул победит разделке.

  • Anna P.
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10)
    Anna P.-Фото
    Пидкок, конечно, большая надежда для британского и вообще велоспорта, но он совсем другой тип спортсмена, чем Матье.
    Я почти первый раз смотрела велокросс - раньше урывками - и меня поразило отличие ВДП от остальных: он не делает лишних движений. Идеальная координация, это природа, этого не натренируешь. Просто загляденье смотреть, как он меняет велосипед. Грациозен, как большой кот. Больше никто так не умеет.
    Хотя сами соревнования как отдельное зрелище, мне понравились меньше, чем шоссейные велогонки.
  • Адриен
    CADF предполагает, что Микеле ... (6)
    Адриен-Фото

    Вообще интересно. Неужели к УПОТРЕБЛЕНИЮ ДОПИНГА уже приравняли общение с теми или иными лицами ? Есть регулярно проводимые соответствующими ОФИЦИАЛЬНЫМИ службами проверки спортсменов. Только ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ могут служить поводом для расследований и обвинений. Ну, допустим, встречались Фульсанг и Луценко с Феррари, ну , допустим, у него неплохие отношения с Винокуровым. И ЧТО ?.. "Выдвигается предположение...". Охота на ведьм начинается именно с этого... Да и любой ОБЪЕКТИВНЫЙ арбитраж оправдает спортсменов - если дело дойтет до каких-либо санкций.

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice

    Ухххх, как Вандерпуля выиграл чемпионат мира по велокроссу. Доминирование из доминирований, танк. Жаль, ван Арт никак форму не вернет, была бы оппозиция, а так  - в одну калитку.

    Пидкока не заметили? Которому всего 20 лет и он первый сезон в элите.

  • Бакеша
    Чемпионат Колумбии-2020. Групп ... (4)
    Бакеша-Фото
    А астанинские колумбийцы не участвовали?
  • 0x5F375A86
    CADF предполагает, что Микеле ... (6)
    0x5F375A86-Фото

    Надеюсь, это все окажется фейком. Газета довольно желтая, а Фульсан с Луценко очень часто проходят допинг-контроль, их могли бы уличить раньше.

    Уже довольно долго небыло допинг-скандалов на уровне протура, не хочется чтобы они начались опять.

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