Полиция Испании прикрыла нелегальную сеть распространения ЭПО

В Испании уничтожена крупная сеть по нелегальной продаже ЭПО , работавшая на протяжении 10 лет

Гражданская гвардия Испании (Spanish Civil Guard) объявила об уничтожении базировавшейся в Барселоне международной сети по нелегальной торговле ЭПО. Расследование велось три года.

Издание El Pais сообщает, что незаконная продажа ЭПО была организована несколькими уроженцами Сербии, один из которых проживал в Барселоне и перевозил запрещённые препараты любителям и профессиональным спортсменам разных европейских стран. Сеть поставок ЭПО работала на протяжении 10 лет.

Продажа препаратов была разделена на два этапа. Первый включал продажу через семь веб-адресов, размещённых на серверах Исландии и острова Джерси, которые обслуживали граждане Сербии. Второй этап - поставка ЭПО через клинику диализа в Кадисе, в которой предоставлялись фальсифицированные рецепты на приобретение ЭПО. Препарат по рецепту можно было приобрести в больнице Пуэрта Дель Мар, расположенной рядом с клиникой.

Связь между продавцами и покупателями осуществлялась через зашифрованную мгновенную передачу сообщений через австрийский телефонный номер. Для передачи ЭПО покупателям сеть использовала граждан Испании, которые легально приобретали препараты в клинике диализа города Кадис (Cadiz).

Результатом операции стали 6 арестов и обнаружение 850 шприцов, заполненных ЭПО и хранившихся без соблюдения правил хранения в помещении склада. На банковских счетах, связанных с сетью, заморожено 800 000 евро.

Через этот рынок ЭПО по оценке правоохранительных органов только за прошлый год приобрели около 260 спортсменов разных дисциплин, включая мотокросс, велоспорт, кросс-кантри, триатлон, а также спортсмены, участвующие в категории «Мастерс» (ветераны), и представители испанского Олимпийского комитета, являющиеся в данный момент тренерами.

Хосе-Луис Террерос (Luis Terreros), директор Антидопингового агентства Испании (AEPSAD): «Расследование было начато в середине 2017 года, после того, как несколько спортсменов с положительными допинг-пробами на ЭПО, начали сотрудничать с нами. Они проинформировали, что запрещённый препарат покупали через вебсайт, что препарат поставлялся из Кадиса. Они раскрыли нам список имён. Надеюсь, мы вскоре получим из суда имена спортсменов и начнём работать над этим. Нас касаются дела спортсменов Испании, данные по остальным будут переданы во Всемирное антидопинговое агентство.

Изъятое ЭПО было высокого качества, без истёкшего срока годности, но продавцы, хотя и посылали препарат покупателям в контейнерах, которые должны были сохранять препарат в холоде, но хранили препарат не в холодильнике. Поэтому вещество не только не было эффективным, но и представляло опасность для здоровья тех, кто собирался вводить инъекции».

В суде Кадиса раскрыта информация по расследованию, включающая список имён спортсменов, который будет передан Антидопинговому агентству Испании. Согласно El Pais, имена спортсменов не будут разглашаться до тех пор, пока спортсмены не получат наказание. В Испании покупка запрещённых к использованию в спорте препаратов не является уголовным преступлением.