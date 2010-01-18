- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 18:04
ДТП унесло жизнь российской велогонщицы Лидии Плужниковой
В субботу Лидия Плужникова ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение. Врачи пытались спасти жизнь гонщицы, но она получила травмы несовместимые с жизнью.
Президент ФВСР Вячеслав Екимов: «Приносим свои глубокие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам Лидии Плужниковой. Мы намерены участвовать в расследовании случившегося».
Пресс-служба Федерации велосипедного спорта России
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