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ДТП унесло жизнь российской велогонщицы Лидии Плужниковой

ДТП унесло жизнь российской велогонщицы Лидии Плужниковой

 

  В субботу Лидия Плужникова ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение. Врачи пытались спасти жизнь гонщицы, но она получила травмы несовместимые с жизнью.

 

 Президент ФВСР Вячеслав Екимов: «Приносим свои глубокие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам Лидии Плужниковой. Мы намерены участвовать в расследовании случившегося».

 

Пресс-служба Федерации велосипедного спорта России

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В тему:

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 18:35 | Регистрация: 18.01.2010

    Всех жалко в такой ситуации. Включая 17-летнего пацана

  2. Имя: Marcko

    Berdok

    Сегодня, 18:40 | Регистрация: 21.01.2011

    мрак...эта неделя закончится когда нибудь?

  3. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 19:32 | Регистрация: 14.12.2015

    1. Ужас! 22 апреля, прям кровавая дата. В прошлом году погиб Скарпони, в этом Лидия. Соболезную. Это ток страшно. Бедные родители. А пацан, чем думал? Принёс горе чужой семье и своей. У друзей нашей семьи такая же ситуация неделю назад произошла. Только там 24 летний парень лишенный прав сбил женщину. 2 дня в коме и скончалась не приходя в сознание. Юношеская показуха до добра не доводит. Понты, которые дорого обходятся. Всем. 

  4. Rokka

    Сегодня, 19:42 | Регистрация: 23.01.2016

    Да чтоже такое, аж страшно становится..Соболезнования семье и близким. 
    В такой ситуации даже невозможно понять, кто убийца - 17 летний парень, у которого всё же уже есть голова на плечах, или же родители, воспитавших такого человека.

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Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2018?

Комментарии

  • Rokka
    ДТП унесло жизнь российской ве ... (4)
    Rokka-Фото

    Да чтоже такое, аж страшно становится..Соболезнования семье и близким. 
    В такой ситуации даже невозможно понять, кто убийца - 17 летний парень, у которого всё же уже есть голова на плечах, или же родители, воспитавших такого человека.

  • Zhanzhak
    ДТП унесло жизнь российской ве ... (4)
    Zhanzhak-Фото
    1. Ужас! 22 апреля, прям кровавая дата. В прошлом году погиб Скарпони, в этом Лидия. Соболезную. Это ток страшно. Бедные родители. А пацан, чем думал? Принёс горе чужой семье и своей. У друзей нашей семьи такая же ситуация неделю назад произошла. Только там 24 летний парень лишенный прав сбил женщину. 2 дня в коме и скончалась не приходя в сознание. Юношеская показуха до добра не доводит. Понты, которые дорого обходятся. Всем. 
  • kwwk
    Тур Хорватии-2018. Этап 5 (4)
    kwwk-Фото

    Неплохой этап, Костя по ситуации хорошо отконтролировал главного соперника и ему осталось завтра оттерпеть на не очем ему подходящем финише (финиш помоему тот же, что и в прошлом году).

  • ROSt
    Тур Альп-2018. Этап 5 (17)
    ROSt-Фото

    Цитата: дрокер
    Позавчера Константин, вчера Марк, браво!
    Надо и нашим подтягиваться, Сиваков и Закарин может Романдию поедут?

    ГРИФ точно едет Романдию !

    drinks

  • serghi
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Превью (3)
    serghi-Фото

    Жулиан, даешь дубль!

  • Николай Н.
    Тур Хорватии-2018. Этап 5 (4)
    Николай Н.-Фото

    Не было колхоза, у каждой группки были свои интересы. Кто-то боролся за победу на этапе, а кто-то за сохранение майки лидера. Этап получился интересным. Костя молодец, удержал лидерство.

  • ROSt
    Марк Падун – победитель 5 этап ... (1)
    ROSt-Фото

    Вот просто (дійсно) молоток !!!!

    Вітаю з ПЕРЕМОГОЮ !!!

    ukr

  • Berdok
    ДТП унесло жизнь российской ве ... (4)
    Berdok-Фото

    мрак...эта неделя закончится когда нибудь?

  • AzaKonta
    Тур Хорватии-2018. Этап 5 (4)
    AzaKonta-Фото
    Колхоз полный
  • AzaKonta
    ДТП унесло жизнь российской ве ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Всех жалко в такой ситуации. Включая 17-летнего пацана

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