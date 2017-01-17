Альберто Контадор о маршруте Вуэльты Испании-2017 и участии в Тур де Франс

Альберто Контадор (Alberto Contador), который является трёхкратным победителем испанского Гран-тура, не стал давать обещания принять участие в Вуэльте Испании.

В интервью Cyclingnews 34-летний испанский гонщик, который будет выступать в этом сезона в команде Trek-Segafredo, сказал, что нацелен на Тур де Франс, и о старте на испанском Гран-туре сможет говорить лишь после окончания Большой Петли: «В Вуэльте Испании привлекает то, что этот Гран-тур проходит в моей родной стране, поэтому гонка для меня особенная. Но решение об участии в ней будем принимать гораздо позже».

После презентации маршрута Вуэльты Испании-2017 Альберто Контадор отметил, что ему не нравится протяжённая разделка (42 км), поставленная организаторами в начало третьей недели сразу после дня отдыха.

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Альберто Контадор о маршруте Вуэльты Испании-2017

В интервью испанскому изданию El Pais Альберто Контадор так прокомментировал маршрут испанского Гран-тура: «Разделка слишком длинная и слишком плоская. Я бы предпочёл, чтобы на дистанции разделки был категорийный подъём. Мне также не нравится, как расположен этап с индивидуальной гонкой на время – сразу после этапа до Сьерра Невады. Лучше было бы, если бы она проходила до этого горного этапа, и тогда все, кто потерял время в индивидуальной гонке, могли бы изо всех сил бороться в горах, и, возможно, рисковать.

Такая разделка может очень испортить ситуацию. После неё остаётся лишь Англиру, где можно попытаться отыграть потерянное время».

Альберто Контадор о Тур де Франс-2017

Испанский гонщик готовится к Тур де Франс-2017, где собирается бороться за победу. Сейчас он находится в тренировочном лагере на Майорке, его первой гонкой в сезоне станет Вуэльта Андалусии, на которой в последний раз он выступал в 2015 году.

В интервью испанской радиостанции Cadena SER он сказал: «Я готовлюсь с мыслями о борьбе за победу на Тур де Франс. Если хочешь выиграть, то должен верить, что можешь это сделать. Я не подписываюсь на результат меньше победы на Туре».

В интервью Cyclingnews Альберто Контадор подчеркнул, что его не волнуют разговоры о возрасте: «Если мне говорят, что чем старше становишься, тем труднее выиграть Тур де Франс, то это меня лишь больше мотивирует.

Самое главное в это время сезона – результаты, которые я получаю во время тестов. И цифры говорят, что я могу выиграть. Остальное второстепенно, в том числе и статистика побед в зависимости от возраста, я не собираюсь обращать на это внимание.

Тур де Франс – центр всего, но если отметать всё остально, было бы довольно скучно. Есть гонки в первой части сезона, которые много для меня значат, и на которых я собираюсь выступить, прилагая все силы.

На Андалусии я вернусь к соревнованиям, но, скорее всего, сценарий будет похож на тот, что был на Вуэльте Альгарве в прошлом году, когда я лучше чувствовал себя на последней части гонки, чем на первой.

Команда, в которой я буду выступать сейчас, собирается выставить на Тур де Франс сильный состав, что даёт мне большую уверенность. Я просто счастлив, что рядом со мной будет Харлинсон (Пантано), уверен, он станет ключевым игроком в предстоящей борьбе».

Генеральный менеджер Trek-Segafredo о шансах Альберто Контадора на Тур де Франс-2017

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Альберто психологически настроен позитивно. Он профессионал высшего уровня, обращает внимание на каждую деталь, он хочет, чтобы команда его поддерживала. Он чемпион, и у него свои собственные идеи и особенности, с которыми нам предстоит работать. Мы на старте чего-то хорошего.

Я продолжаю верить, что он может выиграть Тур де Франс. Гран-тур – гонка, в которой опыт играет большую роль. Мы не закрываем глаза на то, что Крис Фрум возглавляет список претендентов, есть и другие сильные гонщики. Но я считаю, что Альберто, находясь в хорошей обстановке, там, где он может расслабиться и получать удовольствие от работы, сможет выступить на самом высоком спортивном уровне.

Такие гонщики как Альберто должны иметь свободу определять своё будущее. После этого сезона мы посмотрим, как пойдут дела, будем решать, станем ли продолжать дальше».