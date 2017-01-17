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Альберто Контадор о маршруте Вуэльты Испании-2017 и участии в Тур де Франс

Альберто Контадор о маршруте Вуэльты Испании-2017 и участии в Тур де Франс

 

  Альберто Контадор (Alberto Contador), который является трёхкратным победителем испанского Гран-тура, не стал давать обещания принять участие в Вуэльте Испании.

 

  В интервью Cyclingnews 34-летний испанский гонщик, который будет выступать в этом сезона в команде Trek-Segafredo, сказал, что нацелен на Тур де Франс, и о старте на испанском Гран-туре сможет говорить лишь после окончания Большой Петли: «В Вуэльте Испании привлекает то, что этот Гран-тур проходит в моей родной стране, поэтому гонка для меня особенная. Но решение об участии в ней будем принимать гораздо позже».

 

  После презентации маршрута Вуэльты Испании-2017 Альберто Контадор отметил, что ему не нравится протяжённая разделка (42 км), поставленная организаторами в начало третьей недели сразу после дня отдыха.

 

Альберто Контадор о маршруте Вуэльты Испании-2017 и участии в Тур де Франс

 Photo (c) Trek-Segafredo

 

Альберто Контадор о маршруте Вуэльты Испании-2017

 

  В интервью испанскому изданию El Pais  Альберто Контадор так прокомментировал маршрут испанского Гран-тура: «Разделка слишком длинная и слишком плоская. Я бы предпочёл, чтобы на дистанции разделки был категорийный подъём. Мне также не нравится, как расположен этап с индивидуальной гонкой на время – сразу после этапа до Сьерра Невады. Лучше было бы, если бы она проходила до этого горного этапа, и тогда все, кто потерял время в индивидуальной гонке, могли бы изо всех сил бороться в горах, и, возможно, рисковать.

  Такая разделка может очень испортить ситуацию. После неё остаётся лишь Англиру, где можно попытаться отыграть потерянное время».

 

 

Альберто Контадор о Тур де Франс-2017

 

  Испанский гонщик готовится к Тур де Франс-2017, где собирается бороться за победу. Сейчас он находится в тренировочном лагере на Майорке, его первой гонкой в сезоне станет Вуэльта Андалусии, на которой в последний раз он выступал в 2015 году.

 

  В интервью испанской радиостанции Cadena SER он сказал: «Я готовлюсь с мыслями о борьбе за победу на Тур де Франс. Если хочешь выиграть, то должен верить, что можешь это сделать. Я не подписываюсь на результат меньше победы на Туре».

 

  В интервью Cyclingnews Альберто Контадор подчеркнул, что его не волнуют разговоры о возрасте: «Если мне говорят, что чем старше становишься, тем труднее выиграть Тур де Франс, то это меня лишь больше мотивирует.

  Самое главное в это время сезона – результаты, которые я получаю во время тестов. И цифры говорят, что я могу выиграть. Остальное второстепенно, в том числе и статистика побед в зависимости от возраста, я не собираюсь обращать на это внимание.

  Тур де Франс – центр всего, но если отметать всё остально, было бы довольно скучно. Есть гонки в первой части сезона, которые много для меня значат, и на которых я собираюсь выступить, прилагая все силы.

  На Андалусии я вернусь к соревнованиям, но, скорее всего, сценарий будет похож на тот, что был на Вуэльте Альгарве в прошлом году, когда я лучше чувствовал себя на последней части гонки, чем на первой.

  Команда, в которой я буду выступать сейчас, собирается выставить на Тур де Франс сильный состав, что даёт мне большую уверенность. Я просто счастлив, что рядом со мной будет Харлинсон (Пантано), уверен, он станет ключевым игроком в предстоящей борьбе».

 

Генеральный менеджер Trek-Segafredo о шансах Альберто Контадора на Тур де Франс-2017

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Альберто психологически настроен позитивно. Он профессионал высшего уровня, обращает внимание на каждую деталь, он хочет, чтобы команда его поддерживала. Он чемпион, и у него свои собственные идеи и особенности, с которыми нам предстоит работать. Мы на старте чего-то хорошего.

  Я продолжаю верить, что он может выиграть Тур де Франс. Гран-тур – гонка, в которой опыт играет большую роль. Мы не закрываем глаза на то, что Крис Фрум возглавляет список претендентов, есть и другие сильные гонщики. Но я считаю, что Альберто, находясь в хорошей обстановке, там, где он может расслабиться и получать удовольствие от работы, сможет выступить на самом высоком спортивном уровне.

  Такие гонщики как Альберто должны иметь свободу определять своё будущее. После этого сезона мы посмотрим, как пойдут дела, будем решать, станем ли продолжать дальше».  

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Теги к статье: Альберто Контадор Alberto Contador Trek-Segafredo Вуэльта Испании Тур де Франс

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Комментарии

  • Cyrill
    Вуэльта Испании-2017. Презента ... (11)
    Cyrill-Фото

    АНГРИЛУ... больше не надо слов... этим сказано всё...

  • Александра
    Майки велосипедных команд на 2 ... (24)
    Александра-Фото
    Я не настолько фанат формы, чтобы отслеживать везде, где только можно.)) Спасибо за информацию.
  • Deathislife
    Майки велосипедных команд на 2 ... (24)
    Deathislife-Фото
    Желтый - тренировочная форма,писали ж везде где только можно.
  • Александра
    Майки велосипедных команд на 2 ... (24)
    Александра-Фото

    Так, я не поняла, куда Трек дел желтый цвет?))

    С красным куда лучше.

  • olvo
    Майки велосипедных команд на 2 ... (24)
    olvo-Фото
    Цитата: Keeper
    У Мартина что-то с майкой не то, как-то снизу по центру задранна.
    Девчёнок зря обделили, а у них тоже формы ничего, особенно Canyon-SRAM.
    Увы, это "сердечный горб". За все приходится платить.
  • Sm1T
    Вуэльта Испании-2017. Презента ... (11)
    Sm1T-Фото
    мне вообще не смешно. я за него болел :)
    и вообще мне все этапы интересно смотреть. даже самые равнинные, потому-что сам знаю как это тяжко.
  • Bjoern
    Вуэльта Испании-2017. Презента ... (11)
    Bjoern-Фото
    В год победы Ару был практически сплошной колхоз
  • motte
    Вуэльта Испании-2017. Презента ... (11)
    motte-Фото

    Вуэльта есть Вуэльта! Испанский ГТ и в этот раз предложил жестокий маршрут, включая незабвенную Англиру...разделочку, профиль которой далеко не прост...нет сбалансированности маршрута, так это и есть та самая, всеми любимая последние годы Вуэльта Испании с ее массой горных финишей...класс..просто класс!

    ЗЫ с дивана смотреть , нам болелам просто прелесть, но каково гонцам будет в реале...одному Ему известно.

    И что скажет Фрум? На дубль он, конечно, пойдет...но как ножки отзовутся ...вообщем доживем-увидим, но то, что нас ждет битва на этом ГТ это точно!

     

     

     

  • rude_rider
    Герант Томас и Микель Ланда ра ... (10)
    rude_rider-Фото

    кароче Томас капитан,Ланда план Б

  • MSG
    Вуэльта Испании-2017. Презента ... (11)
    MSG-Фото
    В 2015 из приблизительно 10 горных этапов лишь 2(тот мега-андорский этап и предпоследний) подарили горную борьбу генеральщиков. Вам несмешно было наблюдать раздельщика Дюмолина как претендента(до самого последнего этапа) на красную майку победителя супергорной Вуэльты?

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