Объявление для читателей Velolive

В связи с техническим проблемами, возникшими на сайте 14 июня, нам пришлось сделать откат базы данных по состоянию на 00:30. В связи с этим все комментарии, опубликованные 14 июня, исчезли. К сожалению, мы не можем их восстановить. Просим проявить понимание и приносим извинения за неудобства.