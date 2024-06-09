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Объявление для читателей Velolive

В связи с техническим проблемами, возникшими на сайте 14 июня, нам пришлось сделать откат базы данных по состоянию на 00:30. В связи с этим все комментарии, опубликованные 14 июня, исчезли. К сожалению, мы не можем их восстановить. Просим проявить понимание и приносим извинения за неудобства.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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