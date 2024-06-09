Объявление для читателей Velolive

- Категория:
- VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 16:34
В связи с техническим проблемами, возникшими на сайте 14 июня, нам пришлось сделать откат базы данных по состоянию на 00:30. В связи с этим все комментарии, опубликованные 14 июня, исчезли. К сожалению, мы не можем их восстановить. Просим проявить понимание и приносим извинения за неудобства.
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