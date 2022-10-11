Топ 5 самых сильных сборных на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022

Приближается главное футбольное событие – чемпионат мира 2022. Турнир впервые пройдет на Ближнем Востоке и примет его Катар. Первый матч и церемония открытия состоятся 20 ноября, а завершится чемпионат 18 декабря. На современных спортивных аренах сыграют 32 национальных сборных.

Футбольные эксперты и аналитики уже во всю дают прогнозы для фаворитов и аутсайдеров чемпионата, а беттеры готовы сделать ставки на чм 2022. Болельщики разных стран ожидают от своих команд яркой и результативной игры, особенно если их сборная находится в числе фаворитов.

В данном разборе, мы рассмотрим 5 сборных с наибольшими шансами на победу.

Сборная Бразилии

Многие футбольные эксперты и аналитики считают сборную Бразилии главным претендентом на победу в Катаре. Такие прогнозы уже стали традицией, но стоит отметить, что у сборной давно не было больших побед.

На этом чемпионате мира серая полоса бразильцев должна прерваться. Команда Тите отлично выступила в квалификации, не проиграв ни одной встречи. Состав современной сборной Бразилии можно назвать сбалансированным. В команде есть как опытные игроки, так и талантливая молодежь, которые выступают за лучшие европейские клубы.

Одной из сильных сторон бразильского футбола является техника владения мячом. Футболисты любят продемонстрировать свои навыки в особом, бразильском стиле игры «джинга». Атакующая линия «желто-зеленых» очень сильна и представлена достойными игроками: знаменитым Неймаром, Винисиусом Жуниором и Антони.

Кажется, что у сборной Бразилии не может быть слабых сторон, однако так считают не все. Футбольные эксперты, иногда, называют команду Тите «неймарозависимой» и считают, что игра сборной построена вокруг звездного нападающего – Неймара.

Букмекеры Фонбет оценивают шансы Бразилии на выход из группы, коэффициентом 1.05, а победу в турнире – 6.00.

Франция

Действующие чемпионы и обладатели Кубка мира 2018, на этот мундиаль, едут в статусе одних из главных претендентов на победу. Выиграть чемпионат два раза подряд – задача непростая, но выполнимая. И у сборной Франции есть для этого все возможности.

В составе Дидье Дешама хватает звезд мирового уровня. К примеру, в нападении есть такие игроки, как Карим Бензема, Антуан Гризманн и Киллиан Мбаппе. Для Бензема турнир в Катаре может стать завершающим выступлением за сборную, и было бы неплохо окончит карьеру с главным футбольным титулом. Свои лидерские качества пора проявить Мбаппе и перейти от молодого талантливого игрока к полноценному лидеру команды.

При всех перспективах и возможностях, французы сумели провалиться в Лиге Наций, проиграв во всех матчах и пройти мимо плей-офф.

Болельщикам сборной Франции остается надеяться на то, что их команда сможет забыть недавнюю неудачу и к чемпионату мира подойти в отличной форме.

Букмекеры Фонбет не сомневаются в выходе сборной из группы и предлагают поставить, на это событие, с коэффициентом 1.06, а на победу в мундиале 7.50.

Сборная Англии

Родоначальники футбола стабильно находятся в числе фаворитов чемпионатов мира. В Катаре от сборной Англии ждут высоких результатов.

Одной из сильных сторон англичан всегда является состав. Этот турнир не станет исключением. Саутгейт собрал в команде звездных игроков, которые выступают, преимущественно, за английские клубы высшего дивизиона. Из них можно выделить: капитана команды и главного бомбардира Гарри Кейна; полузащитника Мейсона Маунта и атакующего полузащитника Рахима Стерлинга.

В последнее время главного тренера англичан обвиняют в однообразном и прагматичном футболе. Особенно остро этот вопрос встал после неудачного выступления команды в Лиге Наций. Англия заняла только 4-е место в группе. Фанатам остается надеяться, что игроки сборной смогут превзойти результат прошлого чемпионата мира и выйти в финал в Катаре.

Нидерланды

Сборная Нидерландов считается сильной европейской командой. На чемпионат мира в Катар они отобрались без особых проблем, заняв первое место в квалификации.

Подопечные Луи Ван Гала в последних матчах показывают неплохой футбол, с эффективной командной игрой. В составе есть знаменитые футболисты достойные внимания: капитан и центральный защитник Вирджил ван Дейк; полузащитник Френки де Йонг и конечно же, нападающий Мемфис Депай.

Выход в финал чемпионата мира еще не гарантирует голландцам победу. Так на счету сборной три финала и три вторых места.

«Оранжевым» досталась легкая группа, из которой они обязаны выходить. На такой исход, Фонбет предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.10, а на победу в финале – 16.00.

Сборная Аргентины

Команда Аргентины одна из самых титулованный сборных в мире. Последний раз аргентинцы становились чемпионами еще во времена Диего Марадоны. Аргентинские болельщики надеются на то, что с Месси, сборной удастся повторить успех прошлых лет.

Сейчас команда находится в отличной форме. Подопечным Скалони удалось выиграть Кубок Америки, а затем победить в Финалиссиме. У команды сильная линия атаки во главе с легендарным Лионелем Месси. Команда Аргентины находится в оптимальном балансе по количеству опытных и молодых игроков.

Помешать выиграть чемпионат мира 2022, сборной Аргентине, может оказываемое давление со стороны фанатов и общественности. Для Лионеля Месси этот мундиаль станет последним в карьере, и все ждут от него только победы.

Это главные фавориты чемпионата мира 2022. Их шансы на победу и положение в рейтинге может изменяться в зависимости от разных обстоятельств, например, от тренерских решений, травм и др.

Всем любителям ставок на спорт следует внимательно следить за актуальными новостями и котировками букмекеров.