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Топ 5 самых сильных сборных на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022

Топ 5 самых сильных сборных на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022

 

 

 

Топ 5 самых сильных сборных на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022

 

  Приближается главное футбольное событие – чемпионат мира 2022. Турнир впервые пройдет на Ближнем Востоке и примет его Катар. Первый матч и церемония открытия состоятся 20 ноября, а завершится чемпионат 18 декабря. На современных спортивных аренах сыграют 32 национальных сборных.

 

  Футбольные эксперты и аналитики уже во всю дают прогнозы для фаворитов и аутсайдеров чемпионата, а беттеры готовы сделать ставки на чм 2022. Болельщики разных стран ожидают от своих команд яркой и результативной игры, особенно если их сборная находится в числе фаворитов.

 

 

В данном разборе, мы рассмотрим 5 сборных с наибольшими шансами на победу.

 

Сборная Бразилии

 

Топ 5 самых сильных сборных на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022

 

 

 

  Многие футбольные эксперты и аналитики считают сборную Бразилии главным претендентом на победу в Катаре. Такие прогнозы уже стали традицией, но стоит отметить, что у сборной давно не было больших побед.

 

 

  На этом чемпионате мира серая полоса бразильцев должна прерваться. Команда Тите отлично выступила в квалификации, не проиграв ни одной встречи. Состав современной сборной Бразилии можно назвать сбалансированным. В команде есть как опытные игроки, так и талантливая молодежь, которые выступают за лучшие европейские клубы.

 

  Одной из сильных сторон бразильского футбола является техника владения мячом. Футболисты любят продемонстрировать свои навыки в особом, бразильском стиле игры «джинга». Атакующая линия «желто-зеленых» очень сильна и представлена достойными игроками: знаменитым Неймаром, Винисиусом Жуниором и Антони.

 

  Кажется, что у сборной Бразилии не может быть слабых сторон, однако так считают не все. Футбольные эксперты, иногда, называют команду Тите «неймарозависимой» и считают, что игра сборной построена вокруг звездного нападающего – Неймара.

 

  Букмекеры Фонбет оценивают шансы Бразилии на выход из группы, коэффициентом 1.05, а победу в турнире – 6.00.

 

Франция

 

  Действующие чемпионы и обладатели Кубка мира 2018, на этот мундиаль, едут в статусе одних из главных претендентов на победу. Выиграть чемпионат два раза подряд – задача непростая, но выполнимая. И у сборной Франции есть для этого все возможности.

 

  В составе Дидье Дешама хватает звезд мирового уровня. К примеру, в нападении есть такие игроки, как Карим Бензема, Антуан Гризманн и Киллиан Мбаппе. Для Бензема турнир в Катаре может стать завершающим выступлением за сборную, и было бы неплохо окончит карьеру с главным футбольным титулом. Свои лидерские качества пора проявить Мбаппе и перейти от молодого талантливого игрока к полноценному лидеру команды.

 

  При всех перспективах и возможностях, французы сумели провалиться в Лиге Наций, проиграв во всех матчах и пройти мимо плей-офф.

 

  Болельщикам сборной Франции остается надеяться на то, что их команда сможет забыть недавнюю неудачу и к чемпионату мира подойти в отличной форме.

 

Букмекеры Фонбет не сомневаются в выходе сборной из группы и предлагают поставить, на это событие, с коэффициентом 1.06, а на победу в мундиале 7.50.

 

Сборная Англии

 

 

  Родоначальники футбола стабильно находятся в числе фаворитов чемпионатов мира. В Катаре от сборной Англии ждут высоких результатов.

 

  Одной из сильных сторон англичан всегда является состав. Этот турнир не станет исключением. Саутгейт собрал в команде звездных игроков, которые выступают, преимущественно, за английские клубы высшего дивизиона. Из них можно выделить: капитана команды и главного бомбардира Гарри Кейна; полузащитника Мейсона Маунта и атакующего полузащитника Рахима Стерлинга.

 

  В последнее время главного тренера англичан обвиняют в однообразном и прагматичном футболе. Особенно остро этот вопрос встал после неудачного выступления команды в Лиге Наций. Англия заняла только 4-е место в группе. Фанатам остается надеяться, что игроки сборной смогут превзойти результат прошлого чемпионата мира и выйти в финал в Катаре.

 

Нидерланды

 

  Сборная Нидерландов считается сильной европейской командой. На чемпионат мира в Катар они отобрались без особых проблем, заняв первое место в квалификации.

 

Подопечные Луи Ван Гала в последних матчах показывают неплохой футбол, с эффективной командной игрой. В составе есть знаменитые футболисты достойные внимания: капитан и центральный защитник Вирджил ван Дейк; полузащитник Френки де Йонг и конечно же, нападающий Мемфис Депай.

 

  Выход в финал чемпионата мира еще не гарантирует голландцам победу. Так на счету сборной три финала и три вторых места.

 

«Оранжевым» досталась легкая группа, из которой они обязаны выходить. На такой исход, Фонбет предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.10, а на победу в финале – 16.00.

 

Сборная Аргентины

 

  Команда Аргентины одна из самых титулованный сборных в мире. Последний раз аргентинцы становились чемпионами еще во времена Диего Марадоны. Аргентинские болельщики надеются на то, что с Месси, сборной удастся повторить успех прошлых лет.

 

Сейчас команда находится в отличной форме. Подопечным Скалони удалось выиграть Кубок Америки, а затем победить в Финалиссиме. У команды сильная линия атаки во главе с легендарным Лионелем Месси. Команда Аргентины находится в оптимальном балансе по количеству опытных и молодых игроков.

 

Помешать выиграть чемпионат мира 2022, сборной Аргентине, может оказываемое давление со стороны фанатов и общественности. Для Лионеля Месси этот мундиаль станет последним в карьере, и все ждут от него только победы.

 

 Это главные фавориты чемпионата мира 2022. Их шансы на победу и положение в рейтинге может изменяться в зависимости от разных обстоятельств, например, от тренерских решений, травм и др.

  Всем любителям ставок на спорт следует внимательно следить за актуальными новостями и котировками букмекеров.

 

 

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ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • VeloVelo
    Chrono des Nations-2022. Резул ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну хоть здесь взял Штефан победу, поздравляю )

  • Esperus2006
    Veneto Classic-2022. Результат ... (2)
    Esperus2006-Фото
    У Астаны забавно конечно, как только пришедшие в команду гонщики лучшие почти всегда за эти пол года
  • SVS
    Команда Intermarche – Wanty – ... (13)
    SVS-Фото
    Всё правильно. Но спонсоры считают не только число побед. Медийный эффект им не менее важен, ИМХО. А он - получше, чем у многих, и явно не соответствует 6-му месту команды :). Да и сезон они закрыли так, как многим только снится.
    В прочем, посмотрим в следующем году.
  • Earl57
    Команда Intermarche – Wanty – ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: SVS
    И, что характерно, Лефевр, как всегда прав, ИМХО. Сравните аудитории. И опять-таки, что нужно спонсору. Бизнес есть бизнес...

    Угу, Лефевр всегда прав. В прошлом году у квиков было 65 побед, в этом 47. В рейтинге команд они откатились на 6-е место. Сомнительно что это то, чего хотят спонсоры. Хлопцы потихоньку постепенно разбегаются в разные стороны. Сейчас на очереди Ив Лампарт, у которого до сих пор нет продления контракта. Хотя это один из ключевых гонщиков...

  • SVS
    Команда Intermarche – Wanty – ... (13)
    SVS-Фото

    И, что характерно, Лефевр, как всегда прав, ИМХО. Сравните аудитории. И опять-таки, что нужно спонсору. Бизнес есть бизнес...

  • Makus
    Команда Intermarche – Wanty – ... (13)
    Makus-Фото
    Цитата: Earl57
    В гонке на выбывание Вивиани защитил свой титул.
    Гонку с выбыванием выиграл вроде Бенджамин Тома!!)?

    Цитата: Makus
    Цитата: Earl57
    В гонке на выбывание Вивиани защитил свой титул.
    Гонку с выбыванием выиграл вроде Бенджамин Тома!!)?
    О, морри спутал с омниумом)) Вивиани зэ бэст!)
  • s75
    Команда Intermarche – Wanty – ... (13)
    s75-Фото

    Цитата: Earl57
    Пока Лефевр рассказывает как у него Инеос пытается купить Ремко, инеосовские гонщики на треке радужные майки собирают. Ганна, Хейтер, Вивиани. А у квиков только Мёрков в медисоне, вот и весь урожай...


    расклад соответствует отношению в командах к трековым дисциплинам - режим наибольшего благоприятствования vs. "я не за это плачу вам деньги"

  • Даниил
    Veneto Classic-2022. Результат ... (2)
    Даниил-Фото
    Приятное завершение сезона для ОАЭ. Поздравляю всех с закрытием велосезона 2022 года!

    Цитата: Даниил
    Приятное завершение сезона для ОАЭ. Поздравляю всех с окончанием велосезона 2022 года!
  • Earl57
    Команда Intermarche – Wanty – ... (13)
    Earl57-Фото
    У Итана Хейтера вообще-то две радужные майки на этом ЧМ. Одна в командном преследовании, когда британцы во главе с Хейтером и "ноунеймом" Бингхемом победили итальянцев, возглавляемых Ганной. А второе золото он взял в омниуме.
  • Earl57
    Команда Intermarche – Wanty – ... (13)
    Earl57-Фото
    В гонке на выбывание Вивиани защитил свой титул.

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