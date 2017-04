Велотвиттер. 13-й (311) выпуск

Кульминацией недели, без сомнения, стал Тур Фландрии-2017. Как болельщики поддерживают гонщиков во Фландрии, новые ракурсы падения Петера Сагана, Грега Ван Авермата и Оливера Насена, заснятые зрителями на телефон, и многое другое, что отразили твиты велогонщиков профессионального пелотона за прошедшую неделю.

@vincenzonibali Винченцо Нибали

Отправляюсь на Тенерифе

@enrigasparotto Энрико Гаспаротто

Когда тебе надо уезжать, после того, как побыл дома совсем недолго….а они показывают, что не согласны

@Giacomonizzolo Джакомо Ниццоло

Прекрасная тренировка сегодня

@bryancoquard Бриан Кокар

Тест спринта

@PhilippeGilbert Филипп Жильбер

Никогда не хватит слов благодарности родителям за то, что они сделали для нас

@simongeschke Симон Гешке

Мне нравится ехать на тренировку по этой дороге. Называю её про себя «улицей Джиро д’Италия»

@Roman86_K Роман Кройцигер

После тяжёлой тренировки надо хорошо восстановиться

@FabioAru1 Фабио Ару

Кофе подан.

Тренировочный лагерь в Сьерра-Неваде

@il_koshevoy Илья Кошевой

Мой велосипед привозит меня в такие красивые места. Этна. Сицилия

@IgorAntonH Игор Антон

С моим другом Пейо Бильбао в ожидании 3-го этапа Тура Страны Басков

@ZabelRick Рик Цабель

Сегодня этап Трёх дней де Панне стартует рано. Мы с Нильсом Политтом стараемся, чтобы другие не заснули

@PhilippeGilbert Филипп Жильбер

Очень счастлив прибавить победу на Трёх днях де Панне к моему списку результатов

@rogla Примож Роглич

Тесты в аэродинамической трубе

@jesushernandez3 Хесус Эрнандес

Последние тренировки в Андорре перед Туром Страны Басков

@quickstepteam

Филипп Жильбер стал победителем 41-го выпуска Трёх дней де Панне

@johndegenkolb Джон Дегенкольб

Смотрите, что мы нашли во время разведки дистанции Тура Фландрии. У меня нет слов. Спасибо за великолепную поддержку

@zdenekstybar Зденек Штыбар

В допинг-контроле нет ничего приятного, но на этот раз было весело, потому что мне помогал Льюис. 6 утра.

@ian_boswell Иэн Босуэлл

Велосипед. Лазурный берег

@juubernard Жульен Бернар

Сегодня утром он очень хотел поехать со мной

@EnricMasNicolau Энрик Мас

Отдых после Каталонии, завтра едем на Тур Страны Басков

@stevocummings Стив Каммингс

ITT

@alexdowsett Алекс Даусетт

Разведка перед воскресеньем. Тур Фландрии

@il_koshevoy Илья Кошевой

Готов к спуску…1600 м, 18°C

@raykerckhoffs Раймонд Керкхоффс

А кто этот быстрый велосипедист на тренировке LottoNl-Jumbo на Кваремонте во Фландрии?

@swiftybswift Бен Свифт

На улице гадкая погода. Поэтому покручу педали под руководством моего нового тренера

@BMCProTeam

Когда Даниэль Осс завершит карьеру велосипедиста, он будет готов начать новую в баре

@petosagan Петер Саган

Мой секрет для Тура Фландрии? Готовить вместе с Вилли Брукбауэром и Ральфом Денком

Перед такой гонкой как Тур Фландрии очень важно быть чистым и свежим

@marc_sergeant Марк Сержант

Готовы и хорошо экипированы для 260 км Тура Фландрии

@Tiagomachado85 Тьягу Мачаду

Иногда такое случается

@TheRaceRadio

Интересно, этот парень уже поставил палатку на Мюре?

@kimrokk Ким Роккьяр

Последним на старт Тура Фландрии выезжает Фабио Феллине

Доктор и шеф-повар отдыхают в автобусе - после того, как мы проводили "наших"

@LienC Лин Крапун

Завтра у меня исторический день. Мой 11-й подиум на Туре Фландрии. И он станет последним. Теперь будут наслаждаться другие!



@Laura_Meseguer Лаура Месегер

Бельгия прощается со своим кумиром

@JimmyEngoulvent Джимми Ангульван

На Кваремонте. Александр Пишо в стиле велокросса. Photo @delvalle_so

@v_kuznetsov89 Вячеслав Кузнецов

Хотел бы я быть там…Нелегко смотреть по телевизору. Великолепная гонка Тур Фландрии

@Jan_Bakelants Ян Бакелантс

Перелом ключицы. Операция прошла хорошо, подождём и посмотрим, когда смогу снова вернуться в гонки

@albertocontador Альберто Контадор

Последний шаг перед тем, как отдохнуть перед Тур де Франс. Готовлюсь к Туру Страны Басков

@Vannieuwkerke

Падение Петера Сагана, Грега Ван Авермата и Оливера Насена с другого ракурса. Рад, что они избежали серьёзных повреждений

@dnelissen

Хорошо, что на Сагане был шлем

@petosagan Петер Саган

Видео показывает, что причиной моего падения была куртка, которая зацепилась за мою левую руку. Такое случается в гонках

@ImanolErviti Иманол Эрвити

Сегодня лицом прикоснулся к Туру Фландрии – падение и погоня…

@grischaniermann Гриша Нирманн

На Туре Страны Басков я привык проводить много времени между техничками, а теперь впервые сам сижу в техничке

@TeamSunweb

Стильно выигрываем, стильно празднуем