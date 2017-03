 Велотвиттер. 9-й (307) выпуск

Как выглядели после Страде Бьянке гонщики и их велосипеды, кого тренирует Алессандро Петакки, чем отличается велосипед Адама Хансена, а также какие счастливые события произошли в жизни гонщиков профессионального пелотона, как всегда, рассказал твиттер.

@Gustav_Larsson_ Густав Ларссон

Как будто снова стал ребёнком – привезли #iamspecialized, оружие для гонок этого года

@AdamBlythe89 Адам Блайт

Небольшая разминка на @GoZwift, слушаю Джастина Бибера!

Little warm down on @GoZwift with Bieber ! 👌🏻🎧 pic.twitter.com/aXjmqaTBzK