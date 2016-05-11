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Велотвиттер. 9-й (307) выпуск
Как выглядели после Страде Бьянке гонщики и их велосипеды, кого тренирует Алессандро Петакки, чем отличается велосипед Адама Хансена, а также какие счастливые события произошли в жизни гонщиков профессионального пелотона, как всегда, рассказал твиттер.
@Gustav_Larsson_ Густав Ларссон
Как будто снова стал ребёнком – привезли #iamspecialized, оружие для гонок этого года
@AdamBlythe89 Адам Блайт
Небольшая разминка на @GoZwift, слушаю Джастина Бибера!
Little warm down on @GoZwift with Bieber ! 👌🏻🎧 pic.twitter.com/aXjmqaTBzK— Adam Blythe (@AdamBlythe89) 28 февраля 2017 г.
@egsilin Егор Силин
@tom_dumoulin Том Дюмулин
После того, как проехал 30 минут, выглянуло солнце, я посмотрел на свою тень и увидел нечто странное…Я забыл свой шлем!!!
Конечно, я вернулся домой, после чего продолжил тренировку. Спишем это на усталость после вчерашнего долгого путешествия. Хаха
По крайней мере, получил доказательство, что шлемы Giant великолепны, потому что даже не чувствуешь, поехал ты в нём или без него.
@BenKing89 Бен Кинг
Том Дюмулин,LOL Сегодня со мной случилось то же самое
@Roman86_K Роман Кройцигер
Протеиновый завтрак, только авокадо не хватает
@rorysutherland1 Рори Сазерленд
Хорошая работа, Каталония
@IgorAntonH Игор Антон
Снова готов к работе! В таком красивом месте как подъём Навасеррада, отлично сочетаются две моих страсти - гора и велосипед!
@chrisfroome Крис Фрум
Немного работы над скоростью за
@jacek_sky
Bit of speed work today behind @jacek_sky 🛵🚲💨👊😁 pic.twitter.com/KyJH9mPNrD— Chris Froome (@chrisfroome) 1 марта 2017 г.
@RGUpdate Роберт Гесинк
Инвестирую немного времени в предстоящую комнадную разделку на Тиррено-Адриатико и Вуэльта Каталонии
@KozhatayevB Бахтияр Кожатаев
Грязный и уставший но довольный😁
Поздравляю zhandos005 с медалью !!!
Задача выполнена, после долго отсутствия пора возвращаться домой к Своей Любимой @elenka.sitsko
@MarkCavendish Марк Кэвендиш
Мне удалось побыть дома 2 дня и 3 ночи, а ткперь пора уезжать ещё на месяц
@FabianWegmann Фабиан Вегманн
Только что прибыл новый материал для тестирования! Теперь готов ехать в Южную Африку!
...и колёса
@MicheleScarponi Микеле Скарпони
Не только на велосипеде... Великий Фрэнки...но и на машине
...non solo in bici 🚴...grande Frankje 😅🔝👍...anche in macchina 🚗👌 pic.twitter.com/H595q2yFIc— Michele Scarponi (@MicheleScarponi) 2 марта 2017 г.
@bryancoquard Бриан Кокар
День за мотоциклом
@Toshvds Тош Ван дер Санде
Слова не нужны! Тем не менее, я люблю такой тип гонок...
@bradwiggins Брэдли Уиггинс
Да, шеф #день блинов
@AlePetacchi Алессандро Петакки
Немного потренирую молодого перспективного Фернандо Гавирию
@rogla Примож Роглич
Наслаждаемся пейзажами сегодня, потому что завтра мало что увидим!
@tom_dumoulin Том Дюмулин
Люблю Италию!
@SachaModolo Саша Модоло
Готов к Страде Бьянке
@matmohoric Матей Мохорич
Сияющий вид перед завтрашней Страде Бьянке
Какое давление вы бы выбрали на 28мм трубки на завтрашнюю гонку? Я вешу около 72 кг. Хотел услышать ваше мнение
@ivanbasso Иван Бассо
Фабиан Канчеллара, Паоло Беттини и компания Trek-Segafredo. Страде Бьянке
Mo te magno ... @f_cancellara cancellara @Paolo_Bettini & co @TrekSegafredo treksegafredo #stradebianche pic.twitter.com/rfpbsslWD6— ivanbasso (@ivanbasso) 3 марта 2017 г.
@BaukeMollema Бауке Моллема
Хорошие дни для тренировок на Лазурном берегу для подготовки к Тиррено-Адриатико
@andrewtalansky Эндрю Талански
Невероятно счастливый день, добро пожаловать в мир!
@HansenAdam Адам Хансен
На случай, если мы заблудимся, Lotto Soudal для нас нарисовали даже направление на Париж-Ницце. Вижу, где можно сократить дорогу
@rorysutherland1 Рори Сазерленд
Значит, мне теперь нет неободимости читать роуд-бук?
@HansenAdam Адам Хансен
Совершенно не надо читать роуд-бук ни тебе, ни всем ребятам здесь - везде абсолютная равнина и лёгкий даунхилл
@sebystrom Свен Эрик Бистрем
В прошлый уик-энд в Бельгии забыл мой мешок с одеждой для стирки. Теперь, вернувшись, я получил его обратно, с чистой одеждой, которую сам Александр Кристофф выстирал и высушил. Спасибо, друг. #командныйдух
@jacopoguarnieri Якопо Гварньери
А счёт ты ещё не получил?
@sebystrom Свен Эрик Бистрем
Пока жду
@GuardaCarlo Карло Гуардашионе
Страде Бьянке...финишная зона, Маттео Трентин
Страде Бьянке. Крещение белыми дорогами "стеррато" двух молодых гонщиков Давида Пер и Ивана Кортины...новый опыт
@Roman86_K Роман Кройцигер
Не лучший день на Страде Бьянке, попал в большой завал, не было шансов его избежать. Но просто потерял немного кожи, боль пройдёт до Тиррено-Адриатико
@ShimanoROAD
Так выглядел велосипед Михала Квятковски после победы на Страде Бьянке
@SimoClarke Саймон Кларк
Моя пробежка с велосипедом после завала на 5-м секторе Страде Бьянке
@IgorAntonH Игор Антон
В этом году я не принимаю участие в Страде Бьянке...или принимаю? К счастью, такие "белые дороги" начались только за 10 км до дома
@KozhatayevB Бахтияр Кожатаев
Честно переживал и нервничал.
Но оно того стоило, ответ @ElenkaSitsko "Дааа"
@valier_be
К сезону 2017 в партнёрстве @Valier и @FortuneoVitalC для гонщиков делают наушники по размеру уха
@quickstepteam
Трогательный момент в Буа д'Арси, Жулиана Алафилиппа поздравляет его мама. Париж-Ницца
@simongerrans Саймон Герранс
На случай, если вы пропустили - мой "конь№ для гонки Париж-Ницца @bikeonscott @scottsports
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