Велотвиттер. 9-й (307) выпуск

Как выглядели после Страде Бьянке гонщики и их велосипеды, кого тренирует Алессандро Петакки, чем отличается велосипед Адама Хансена, а также какие счастливые события произошли в жизни гонщиков профессионального пелотона, как всегда, рассказал твиттер.

@Gustav_Larsson_ Густав Ларссон

Как будто снова стал ребёнком – привезли #iamspecialized, оружие для гонок этого года

@AdamBlythe89 Адам Блайт

Небольшая разминка на @GoZwift, слушаю Джастина Бибера!

@egsilin Егор Силин

@tom_dumoulin Том Дюмулин

После того, как проехал 30 минут, выглянуло солнце, я посмотрел на свою тень и увидел нечто странное…Я забыл свой шлем!!!

Конечно, я вернулся домой, после чего продолжил тренировку. Спишем это на усталость после вчерашнего долгого путешествия. Хаха

По крайней мере, получил доказательство, что шлемы Giant великолепны, потому что даже не чувствуешь, поехал ты в нём или без него.

@BenKing89 Бен Кинг

Том Дюмулин,LOL Сегодня со мной случилось то же самое

@Roman86_K Роман Кройцигер

Протеиновый завтрак, только авокадо не хватает

@rorysutherland1 Рори Сазерленд

Хорошая работа, Каталония

@IgorAntonH Игор Антон

Снова готов к работе! В таком красивом месте как подъём Навасеррада, отлично сочетаются две моих страсти - гора и велосипед!

@chrisfroome Крис Фрум

Немного работы над скоростью за @ jacek_sky

@RGUpdate Роберт Гесинк

Инвестирую немного времени в предстоящую комнадную разделку на Тиррено-Адриатико и Вуэльта Каталонии

@KozhatayevB Бахтияр Кожатаев

Грязный и уставший но довольный😁

Поздравляю zhandos005 с медалью !!!

Задача выполнена, после долго отсутствия пора возвращаться домой к Своей Любимой @elenka.sitsko

@MarkCavendish Марк Кэвендиш

Мне удалось побыть дома 2 дня и 3 ночи, а ткперь пора уезжать ещё на месяц

@FabianWegmann Фабиан Вегманн

Только что прибыл новый материал для тестирования! Теперь готов ехать в Южную Африку!

...и колёса

@MicheleScarponi Микеле Скарпони

Не только на велосипеде... Великий Фрэнки...но и на машине

...non solo in bici 🚴...grande Frankje 😅🔝👍...anche in macchina 🚗👌 pic.twitter.com/H595q2yFIc — Michele Scarponi (@MicheleScarponi) 2 марта 2017 г.

@bryancoquard Бриан Кокар

День за мотоциклом

@Toshvds Тош Ван дер Санде

Слова не нужны! Тем не менее, я люблю такой тип гонок...

@bradwiggins Брэдли Уиггинс

Да, шеф #день блинов

@AlePetacchi Алессандро Петакки

Немного потренирую молодого перспективного Фернандо Гавирию

‏ @rogla Примож Роглич

Наслаждаемся пейзажами сегодня, потому что завтра мало что увидим!

@tom_dumoulin Том Дюмулин

Люблю Италию!

@SachaModolo Саша Модоло

Готов к Страде Бьянке

@matmohoric Матей Мохорич

Сияющий вид перед завтрашней Страде Бьянке

Какое давление вы бы выбрали на 28мм трубки на завтрашнюю гонку? Я вешу около 72 кг. Хотел услышать ваше мнение

@ivanbasso Иван Бассо

Фабиан Канчеллара, Паоло Беттини и компания Trek-Segafredo. Страде Бьянке

@BaukeMollema Бауке Моллема

Хорошие дни для тренировок на Лазурном берегу для подготовки к Тиррено-Адриатико

@andrewtalansky Эндрю Талански

Невероятно счастливый день, добро пожаловать в мир!

@HansenAdam Адам Хансен

На случай, если мы заблудимся, Lotto Soudal для нас нарисовали даже направление на Париж-Ницце. Вижу, где можно сократить дорогу

@rorysutherland1 Рори Сазерленд

Значит, мне теперь нет неободимости читать роуд-бук?

@HansenAdam Адам Хансен

Совершенно не надо читать роуд-бук ни тебе, ни всем ребятам здесь - везде абсолютная равнина и лёгкий даунхилл

@sebystrom Свен Эрик Бистрем

В прошлый уик-энд в Бельгии забыл мой мешок с одеждой для стирки. Теперь, вернувшись, я получил его обратно, с чистой одеждой, которую сам Александр Кристофф выстирал и высушил. Спасибо, друг. #командныйдух

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

А счёт ты ещё не получил?

@sebystrom Свен Эрик Бистрем

Пока жду

@GuardaCarlo Карло Гуардашионе

Страде Бьянке...финишная зона, Маттео Трентин

Страде Бьянке. Крещение белыми дорогами "стеррато" двух молодых гонщиков Давида Пер и Ивана Кортины...новый опыт

@Roman86_K Роман Кройцигер

Не лучший день на Страде Бьянке, попал в большой завал, не было шансов его избежать. Но просто потерял немного кожи, боль пройдёт до Тиррено-Адриатико

@ShimanoROAD

Так выглядел велосипед Михала Квятковски после победы на Страде Бьянке

@SimoClarke Саймон Кларк

Моя пробежка с велосипедом после завала на 5-м секторе Страде Бьянке

@IgorAntonH Игор Антон

В этом году я не принимаю участие в Страде Бьянке...или принимаю? К счастью, такие "белые дороги" начались только за 10 км до дома



@KozhatayevB Бахтияр Кожатаев

Честно переживал и нервничал.

Но оно того стоило, ответ @ElenkaSitsko "Дааа"

@valier_be

К сезону 2017 в партнёрстве @Valier и @FortuneoVitalC для гонщиков делают наушники по размеру уха

@quickstepteam

Трогательный момент в Буа д'Арси, Жулиана Алафилиппа поздравляет его мама. Париж-Ницца

@simongerrans Саймон Герранс

На случай, если вы пропустили - мой "конь№ для гонки Париж-Ницца @bikeonscott @scottsports