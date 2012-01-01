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Лицензии континентальных велокоманд на 2017 год

Лицензии континентальных велокоманд на 2017 год

 

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список континентальных велокоманд на сезон 2017 года. На данный момент в нём значится 167 велокоманд.

 

  В списке представлены: одна команда из Азербайджана (Synergy Baku Cycling Project), одна команда из Беларуси (Minsk Cycling Club), две команды из Казахстана (Astana City, Vino - Astana Motors), одна команда из Латвии (Rietumu Banka - Riga), одна команда из Литвы (Staki -  Technorama), одна команда из России (Lokosphinx), две команды из Украины (Kolss Cycling Team, ISD - Jorbi Continental Team). 

 

 

СПИСОК КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ КОМАНД, получивших лицензию 2017 года

  
      0711 / CYCLING (Ger) CYC      
      7 ELEVEN ROADBIKE PHILIPPINES (Phi) 7RP      
      AC SPARTA PRAHA (Cze) ASP      
      ADRIA MOBIL (Slo) ADR      
      AEVOLO (Usa) AVE      
      AGO - AQUA SERVICE (Bel) AAS      
      AISAN RACING TEAM (Jpn) AIS      
      AMORE & VITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST (Alb) AMO      
      AMPLATZ - BMC (Aut) AMP      
      AN POST CHAIN REACTION (Irl) SKT      
      ARMEE DE TERRE (Fra) ADT      
      ASOCIACION CIVIL MARDAN (Arg) ACM      
      ASOCIATION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA (Arg) AFT      
      ASTANA CITY (Kaz) TSE      
      ATTAQUE TEAM GUSTO (Slo) ATG      
      AXEON HAGENS BERMAN (Usa) AHB      
      BABY - DUMP CYCLINGTEAM (Ned) BDC      
      BEIJING XDS - INNOVA CYCLING TEAM (Chn) XDS      
      BEOBANK - CORENDON (Bel) BEC      
      BHS - ALMEBORG BORNHOLM (Den) ABB      
      BICICLETAS STRONGMAN (Col) BSM      
      BIKE AID (Ger) BAI      
      BIKE CHANNEL CANYON (Gbr) BIK      
      BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM (Jpn) BGT      
      BURGOS BH (Esp) BUR      
      CANYON BICYCLES (Usa) CYN      
      CCB VELOTOOLER (Usa) CCB      
      CHINA CONTINENTAL TEAM OF GANSU BANK (Chn) GCB      
      CIBEL - CEBON (Bel) CIB      
      CK PRIBRAM FANY GASTRO (Cze) PFG      
      COLOQUICK - CULT (Den) TCQ      
      COPENHAGEN PRO CYCLING (Den) CPH      
      CYCLESPORT.SE - MEMIL PRO CYCLING (Kuw) CSM      
      CYLANCE CYCLING (Usa) CPC      
      DELTA CYCLING ROTTERDAM (Ned) DCR      
      DESTIL - JO PIELS CYCLING TEAM (Ned) DJP      
      DEVELOPMENT TEAM SUNWEB (Ger) DSU      
      DIMENSION DATA FOR QHUBEKA (Rsa) DDC      
      DOMIN SPORT (Pol) DOM      
      DRAPAC PAT'S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM (Aus) DPV      
      DUKLA BANSKA BYSTRICA (Svk) DKB      
      EFAPEL (Por) EFP      
      ELEVATE - KHS PRO CYCLING (Usa) ELV      
      ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM (Cze) ELA      
      EPM (Col) EPM      
      EQUIPO BOLIVIA (Bol) BOL      
      EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO (Arg) EMP      
      ERA - CIRCUS (Bel) ERC      
      EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS (Esp) EUS      
      GAPYEONG CYCLING TEAM (Kor) GPC      
      GARNEAU QUÉBECOR (Can) GQC      
      GEUMSAN INSAM CELLO (Kor) GIC      
      GIANT CYCLING TEAM (Chn) MSS      
      GM EUROPA OVINI (Ita) GME      
      GW SHIMANO (Col) GWS      
      H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM (Can) HRB      
      HAINAN JILUN CYCLING TEAM (Chn) JLC      
      HENGXIANG CYCLING TEAM (Chn) HEN      
      HKSI PRO CYCLING TEAM (Hkg) HKS      
      HOLOWESKO / CITADEL RACING P/B HINCAPIE SPORTSWEAR (Usa) HCR      
      HOLY BROTHER CYCLING TEAM (Chn) HBT      
      HP BTP - AUBER 93 (Fra) AUB      
      HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (Aut) HAC      
      INFINITE AIS CYCLING TEAM (Sin) IAC      
      INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM (Dom) DCT      
      INTERPRO CYCLING ACADEMY (Jpn) IPC      
      ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM (Ukr) ISD      
      ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS (Aus) IWS      
      ITALOMAT - DOGO (Arg) CID      
      JELLY BELLY P/B MAXXIS (Usa) JBC      
      JLT CONDOR (Gbr) JLT      
      JOKER ICOPAL (Nor) TJI      
      KEYI LOOK CYCLING TEAM (Chn) KYL      
      KFC CYCLING TEAM (Ina) KFC      
      KINAN CYCLING TEAM (Jpn) KIN      
      KOLSS CYCLING TEAM (Ukr) KLS      
      KORAIL CYCLING TEAM (Kor) KCT      
      KSPO BIANCHI ASIA PROCYCLING (Kor) KSP      
      KUWAIT - CARTUCHO.ES (Kuw) KWC      
      LA / METALUSA BLACKJACK (Por) LAA      
      LKT TEAM BRANDENBURG (Ger) LKT      
      LOKOSPHINX (Rus) LOK      
      LOS CASCOS ESCO - AGROPLAN (Arg) CEA      
      LOULETANO - HOSPITAL DE LOULE (Por) LHL      
      LX CYCLING TEAM (Kor) LXC      
      MADISON GENESIS (Gbr) MGT      
      MARLUX NAPOLEON GAMES (Bel) MNG      
      MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECT (Kuw) KCP      
      MATRIX POWERTAG (Jpn) MTR      
      MEDELLIN - INDER (Col) MED      
      MERIDIANA KAMEN TEAM (Cro) MKT      
      METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL (Ned) MET      
      MINSK CYCLING CLUB (Blr) MCC      
      MITCHELTON SCOTT (Chn) MTS      
      MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM (Ned) MCT      
      MUNICIPALIDAD DE RAWSON SOMOS TODOS (Arg) MRT      
      NASU BLASEN (Jpn) NAS      
      NICE CYCLING TEAM (Kuw) NCT      
      NINGXIA SPORTS LOTTERY - LIVALL CYCLING TEAM (Chn) NLC      
      NSW INSTITUTE OF SPORT (Aus) NIS      
      ONE PRO CYCLING (Gbr) ONE      
      PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM (Bel) PSV      
      PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM (Ina) PCT      
      PISHGAMAN CYCLING TEAM (Iri) PKY      
      QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM (Chn) TYD      
      RAD-NET ROSE TEAM (Ger) RNR      
      RALLY CYCLING (Usa) RLY      
      RIETUMU BANKA - RIGA (Lat) RBR      
      RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM (Den) RIW      
      ROG - LJUBLJANA (Slo) ROG      
      ROTH - AKROS (Sui) TRA      
      ROUBAIX - LILLE METROPOLE (Fra) RLM      
      RP - BOAVISTA (Por) BOA      
      RTS - MONTON RACING TEAM (Tpe) RTS      
      SEG RACING ACADEMY (Ned) SEG      
      SEOUL CYCLING TEAM (Kor) SCT      
      SEPAHAN CYCLING TEAM (Iri) SPT      
      SHIMANO RACING TEAM (Jpn) SMN      
      SILBER PRO CYCLING (Can) SPC      
      SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN (Arg) SEP      
      SKC TUFO PROSTEJOV (Cze) SKC      
      SKYDIVE DUBAI - AL AHLI PRO CYCLING TEAM (Uae) SKD      
      SPORTING / TAVIRA (Por) STA      
      ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM (Aus) STG      
      STAKI - TECHNORAMA (Ltu) SIT      
      START VAXES CYCLING TEAM (Bol) STF      
      SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (Aze) BCP      
      T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON (Bel) PCW      
      TABRIZ SHAHRDARY TEAM (Iri) TST      
      TARTELETTO - ISOREX (Bel) TIS      
      TEAM COOP (Nor) TCO      
      TEAM DAUNER D&DQ AKKON (Ger) TDA      
      TEAM DIFFERDANGE - LOSCH (Lux) CCD      
      TEAM ECUADOR (Ecu) ECU      
      TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS (Aut) RSW      
      TEAM FIXIT.NO (Nor) FIX      
      TEAM GIANT - CASTELLI (Den) TGC      
      TEAM HEIZOMAT (Ger) THF      
      TEAM HUROM (Pol) THU      
      TEAM ILLUMINATE (Usa) ILU      
      TEAM LOTTO - KERN HAUS (Ger) LKH      
      TEAM RALEIGH GAC (Gbr) RAL      
      TEAM SAPURA CYCLING (Mas) TSC      
      TEAM SAUERLAND NRW P/B HENLEY & PARTNERS (Ger) SVL      
      TEAM SPAREBANKEN SOR (Nor) TSS      
      TEAM TRE BERG - POSTNORD (Swe) TTB      
      TEAM UKYO (Jpn) UKO      
      TEAM VELOCONCEPT (Den) TVC      
      TEAM VORARLBERG (Aut) VOL      
      TEAM WIGGINS (Gbr) WGN      
      TELENET FIDEA LIONS (Bel) TFL      
      TERENGGANU CYCLING TEAM (Mas) TSG      
      THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM (Tha) TCC      
      TIROL CYCLING TEAM (Aut) TIR      
      TORKU SEKERSPOR (Tur) TRK      
      TUSNAD CYCLING TEAM (Rou) TCT      
      UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 (Bul) UNI      
      UNO - X HYDROGEN DEVELOPMENT TEAM (Nor) UXT      
      UTSUNOMIA BLITZEN (Jpn) BLZ      
      VIB BIKES (Brn) VIB      
      VINO - ASTANA MOTORS (Kaz) VAM      
      VIVO TEAM GRUPO ORE SY (Par) VIV      
      VOSTER UNIWHEELS TEAM (Pol) VOS      
      W52/FC PORTO (Por) W52      
      WIBATECH 7R FUJI (Pol) WIB      
      WSA - GREENLIFE (Aut) WSA      
      YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE (Chn) LSL      

 

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  1. Sm1T

    Сегодня, 07:56 | Регистрация: 1.01.2012

    о ну нормас :)

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Комментарии

  • Sm1T
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    Sm1T-Фото

    щелкнул очком по попе

     

    чиво. простите?:)

  • Sm1T
    Лицензии континентальных велок ... (1)
    Sm1T-Фото

    о ну нормас :)

  • motte
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    motte-Фото
    Дружище, никто и не говорил то, что он будет единоличным лидером трека...посмотрите его старты на этот сезон....только тдф и все гоночные дни как раз подготовка именно к туру, за исключением ПН, которую он брал и впрошлом году его Томас щелкнул очком по попе, да и Тим Велленс помог Тому, отобрав сек у Контадора, да не только он помог...а ПН одна из его любимейших гонок, правда не так часто он ее посещал.
    Всем и вся он говорит что только ТдФ и ничего кроме ТдФ...посмотрим, если Фрума задача клепать тдф столько, сколько сможет и ничего кроме тура, а Кинтана после Джиро, хотя индеец хитер, может и Джиро покатить как покатится и основной упор сделать на тдф...короче все жутко закручено и это в кайф нам!
  • velodoctor
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    velodoctor-Фото

    Очень жаль что контадор пришел именно в трек, где молема мог бы быть лидером на тдф. Мне не очевидно например, что конта сильнее сейчас и должен капитанить. 

  • VeloVelo
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    VeloVelo-Фото
    Моллема в Маечке это Здорово! Поддерживаю! )
  • VeloVelo
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Ты Напиши, а народ подтянется )

  • VeloVelo
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Юра, давай уже разродись. Девять месяцев как никак )
    Напиши уже! ! ! Ради всего велоспорта!
  • motte
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    motte-Фото

    Николай!
    Без обид...давайте "посмотреть", весь сезон впереди еще и , честно скажу, буду следить за работой Бахрейна более, чем за Трек-Сегафредо...
    ЗЫ о треке вспоминаю, когда пью кофе от Сегафредо, да Альберто там с его "парой" гонок в сезоне всего то-:)

    А вот сдается мне, мое личное мнение, что Бахрейн будет жечь в этом сезоне

    И...и конечно же, весенние классики...за Сагана и его дуэлью с ГВА.

  • Cyrill
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    Cyrill-Фото
    Извините, что влез... У Вас есть сомнения, что Порт будет заметен в этом сезоне, или у вас есть сомнения, что Поццовиво будет развозящим в этом сезоне??? Это по поводу результатов ТДА...
  • marketbk
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (8)
    marketbk-Фото

    Цитата: motte
    А где Нибали?
    Он же был в лидирующей группе?
     
    ЗЫ Моллемв в маечке....отличное начало сезона!
    Посмотрел финишируюших...Нибали 10м , 57 сек в минусе от Кошты и 45 сек в минусе от Моллему, который пришел пятым в 12 сек от Кошты
    Если что, то Моллема взял Аргентину.....
    И, одно НО...а ведь в первых 15ти в генерале трое из Бахрейна вместе с Костей...и это отличный показатель и в командном зачете они третьи....все впереди у Бахрейна..."жара на подоконнике" от Бахрейна будет в этом сезоне! 

     

    Михаил с чего такое заявление? Это всего-навсего "Тур Водокачки", проходящий в январе, по меркам профиков. Вы же не говорили после ТДА (Австралия) ,Что жара буде от астралийцев.

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