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- Сегодня, 07:00
Лицензии континентальных велокоманд на 2017 год
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список континентальных велокоманд на сезон 2017 года. На данный момент в нём значится 167 велокоманд.
В списке представлены: одна команда из Азербайджана (Synergy Baku Cycling Project), одна команда из Беларуси (Minsk Cycling Club), две команды из Казахстана (Astana City, Vino - Astana Motors), одна команда из Латвии (Rietumu Banka - Riga), одна команда из Литвы (Staki - Technorama), одна команда из России (Lokosphinx), две команды из Украины (Kolss Cycling Team, ISD - Jorbi Continental Team).
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СПИСОК КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ КОМАНД, получивших лицензию 2017 года
|0711 / CYCLING (Ger) CYC
|7 ELEVEN ROADBIKE PHILIPPINES (Phi) 7RP
|AC SPARTA PRAHA (Cze) ASP
|ADRIA MOBIL (Slo) ADR
|AEVOLO (Usa) AVE
|AGO - AQUA SERVICE (Bel) AAS
|AISAN RACING TEAM (Jpn) AIS
|AMORE & VITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST (Alb) AMO
|AMPLATZ - BMC (Aut) AMP
|AN POST CHAIN REACTION (Irl) SKT
|ARMEE DE TERRE (Fra) ADT
|ASOCIACION CIVIL MARDAN (Arg) ACM
|ASOCIATION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA (Arg) AFT
|ASTANA CITY (Kaz) TSE
|ATTAQUE TEAM GUSTO (Slo) ATG
|AXEON HAGENS BERMAN (Usa) AHB
|BABY - DUMP CYCLINGTEAM (Ned) BDC
|BEIJING XDS - INNOVA CYCLING TEAM (Chn) XDS
|BEOBANK - CORENDON (Bel) BEC
|BHS - ALMEBORG BORNHOLM (Den) ABB
|BICICLETAS STRONGMAN (Col) BSM
|BIKE AID (Ger) BAI
|BIKE CHANNEL CANYON (Gbr) BIK
|BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM (Jpn) BGT
|BURGOS BH (Esp) BUR
|CANYON BICYCLES (Usa) CYN
|CCB VELOTOOLER (Usa) CCB
|CHINA CONTINENTAL TEAM OF GANSU BANK (Chn) GCB
|CIBEL - CEBON (Bel) CIB
|CK PRIBRAM FANY GASTRO (Cze) PFG
|COLOQUICK - CULT (Den) TCQ
|COPENHAGEN PRO CYCLING (Den) CPH
|CYCLESPORT.SE - MEMIL PRO CYCLING (Kuw) CSM
|CYLANCE CYCLING (Usa) CPC
|DELTA CYCLING ROTTERDAM (Ned) DCR
|DESTIL - JO PIELS CYCLING TEAM (Ned) DJP
|DEVELOPMENT TEAM SUNWEB (Ger) DSU
|DIMENSION DATA FOR QHUBEKA (Rsa) DDC
|DOMIN SPORT (Pol) DOM
|DRAPAC PAT'S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM (Aus) DPV
|DUKLA BANSKA BYSTRICA (Svk) DKB
|EFAPEL (Por) EFP
|ELEVATE - KHS PRO CYCLING (Usa) ELV
|ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM (Cze) ELA
|EPM (Col) EPM
|EQUIPO BOLIVIA (Bol) BOL
|EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO (Arg) EMP
|ERA - CIRCUS (Bel) ERC
|EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS (Esp) EUS
|GAPYEONG CYCLING TEAM (Kor) GPC
|GARNEAU QUÉBECOR (Can) GQC
|GEUMSAN INSAM CELLO (Kor) GIC
|GIANT CYCLING TEAM (Chn) MSS
|GM EUROPA OVINI (Ita) GME
|GW SHIMANO (Col) GWS
|H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM (Can) HRB
|HAINAN JILUN CYCLING TEAM (Chn) JLC
|HENGXIANG CYCLING TEAM (Chn) HEN
|HKSI PRO CYCLING TEAM (Hkg) HKS
|HOLOWESKO / CITADEL RACING P/B HINCAPIE SPORTSWEAR (Usa) HCR
|HOLY BROTHER CYCLING TEAM (Chn) HBT
|HP BTP - AUBER 93 (Fra) AUB
|HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (Aut) HAC
|INFINITE AIS CYCLING TEAM (Sin) IAC
|INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM (Dom) DCT
|INTERPRO CYCLING ACADEMY (Jpn) IPC
|ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM (Ukr) ISD
|ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS (Aus) IWS
|ITALOMAT - DOGO (Arg) CID
|JELLY BELLY P/B MAXXIS (Usa) JBC
|JLT CONDOR (Gbr) JLT
|JOKER ICOPAL (Nor) TJI
|KEYI LOOK CYCLING TEAM (Chn) KYL
|KFC CYCLING TEAM (Ina) KFC
|KINAN CYCLING TEAM (Jpn) KIN
|KOLSS CYCLING TEAM (Ukr) KLS
|KORAIL CYCLING TEAM (Kor) KCT
|KSPO BIANCHI ASIA PROCYCLING (Kor) KSP
|KUWAIT - CARTUCHO.ES (Kuw) KWC
|LA / METALUSA BLACKJACK (Por) LAA
|LKT TEAM BRANDENBURG (Ger) LKT
|LOKOSPHINX (Rus) LOK
|LOS CASCOS ESCO - AGROPLAN (Arg) CEA
|LOULETANO - HOSPITAL DE LOULE (Por) LHL
|LX CYCLING TEAM (Kor) LXC
|MADISON GENESIS (Gbr) MGT
|MARLUX NAPOLEON GAMES (Bel) MNG
|MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECT (Kuw) KCP
|MATRIX POWERTAG (Jpn) MTR
|MEDELLIN - INDER (Col) MED
|MERIDIANA KAMEN TEAM (Cro) MKT
|METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL (Ned) MET
|MINSK CYCLING CLUB (Blr) MCC
|MITCHELTON SCOTT (Chn) MTS
|MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM (Ned) MCT
|MUNICIPALIDAD DE RAWSON SOMOS TODOS (Arg) MRT
|NASU BLASEN (Jpn) NAS
|NICE CYCLING TEAM (Kuw) NCT
|NINGXIA SPORTS LOTTERY - LIVALL CYCLING TEAM (Chn) NLC
|NSW INSTITUTE OF SPORT (Aus) NIS
|ONE PRO CYCLING (Gbr) ONE
|PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM (Bel) PSV
|PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM (Ina) PCT
|PISHGAMAN CYCLING TEAM (Iri) PKY
|QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM (Chn) TYD
|RAD-NET ROSE TEAM (Ger) RNR
|RALLY CYCLING (Usa) RLY
|RIETUMU BANKA - RIGA (Lat) RBR
|RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM (Den) RIW
|ROG - LJUBLJANA (Slo) ROG
|ROTH - AKROS (Sui) TRA
|ROUBAIX - LILLE METROPOLE (Fra) RLM
|RP - BOAVISTA (Por) BOA
|RTS - MONTON RACING TEAM (Tpe) RTS
|SEG RACING ACADEMY (Ned) SEG
|SEOUL CYCLING TEAM (Kor) SCT
|SEPAHAN CYCLING TEAM (Iri) SPT
|SHIMANO RACING TEAM (Jpn) SMN
|SILBER PRO CYCLING (Can) SPC
|SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN (Arg) SEP
|SKC TUFO PROSTEJOV (Cze) SKC
|SKYDIVE DUBAI - AL AHLI PRO CYCLING TEAM (Uae) SKD
|SPORTING / TAVIRA (Por) STA
|ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM (Aus) STG
|STAKI - TECHNORAMA (Ltu) SIT
|START VAXES CYCLING TEAM (Bol) STF
|SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (Aze) BCP
|T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON (Bel) PCW
|TABRIZ SHAHRDARY TEAM (Iri) TST
|TARTELETTO - ISOREX (Bel) TIS
|TEAM COOP (Nor) TCO
|TEAM DAUNER D&DQ AKKON (Ger) TDA
|TEAM DIFFERDANGE - LOSCH (Lux) CCD
|TEAM ECUADOR (Ecu) ECU
|TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS (Aut) RSW
|TEAM FIXIT.NO (Nor) FIX
|TEAM GIANT - CASTELLI (Den) TGC
|TEAM HEIZOMAT (Ger) THF
|TEAM HUROM (Pol) THU
|TEAM ILLUMINATE (Usa) ILU
|TEAM LOTTO - KERN HAUS (Ger) LKH
|TEAM RALEIGH GAC (Gbr) RAL
|TEAM SAPURA CYCLING (Mas) TSC
|TEAM SAUERLAND NRW P/B HENLEY & PARTNERS (Ger) SVL
|TEAM SPAREBANKEN SOR (Nor) TSS
|TEAM TRE BERG - POSTNORD (Swe) TTB
|TEAM UKYO (Jpn) UKO
|TEAM VELOCONCEPT (Den) TVC
|TEAM VORARLBERG (Aut) VOL
|TEAM WIGGINS (Gbr) WGN
|TELENET FIDEA LIONS (Bel) TFL
|TERENGGANU CYCLING TEAM (Mas) TSG
|THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM (Tha) TCC
|TIROL CYCLING TEAM (Aut) TIR
|TORKU SEKERSPOR (Tur) TRK
|TUSNAD CYCLING TEAM (Rou) TCT
|UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 (Bul) UNI
|UNO - X HYDROGEN DEVELOPMENT TEAM (Nor) UXT
|UTSUNOMIA BLITZEN (Jpn) BLZ
|VIB BIKES (Brn) VIB
|VINO - ASTANA MOTORS (Kaz) VAM
|VIVO TEAM GRUPO ORE SY (Par) VIV
|VOSTER UNIWHEELS TEAM (Pol) VOS
|W52/FC PORTO (Por) W52
|WIBATECH 7R FUJI (Pol) WIB
|WSA - GREENLIFE (Aut) WSA
|YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE (Chn) LSL
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