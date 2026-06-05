Тур Валлонии-2026. Этап 5. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:28
Bassenge-Aubel, 176,5 км
|
1
|
Oliver Ben
|
Modern Adventure Pro Cycling
|
4:08:44
|
2
|
Théot Killian
|
Van Rysel Roubaix
|
,,
|
3
|
De Lie Arnaud
|
Lotto Intermarché
|
,,
|
4
|
Foldager Anders
|
Team Jayco AlUla
|
,,
|
5
|
Depuydt Daan
|
Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions
|
,,
|
6
|
Lauryssen Yorben
|
Tarteletto - Isorex
|
0:21
|
7
|
Lambrecht Michiel
|
Team Flanders - Baloise
|
,,
|
8
|
Sánchez Pelayo
|
Movistar Team
|
,,
|
9
|
Parravano Francesco
|
Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente
|
,,
|
10
|
Godfroid Olivier
|
Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions
Итоговая генеральная классификация:
|
1
|
Oliver Ben
|
Modern Adventure Pro Cycling
|
21:15:51
|
2
|
Sheehan Riley
|
NSN Cycling Team
|
0:02
|
3
|
De Lie Arnaud
|
Lotto Intermarché
|
0:05
|
4
|
Foldager Anders
|
Team Jayco AlUla
|
0:20
|
5
|
Pithie Laurence
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
1:07
|
6
|
Boichis Adrien
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
1:13
|
7
|
Teugels Lennert
|
Tarteletto - Isorex
|
1:22
|
8
|
De Pretto Davide
|
Team Jayco AlUla
|
1:27
|
9
|
Godfroid Olivier
|
Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions
|
1:28
|
10
|
Thonnon Senne
|
Team Flanders - Baloise
|
1:52
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