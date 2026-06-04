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Тур Валлонии-2026. Этап 4. Результаты

Тур Валлонии-2026. Этап 4. Результаты

Тур Валлонии-2026. Этап 4. Результаты

 

 

 

Dison - Eupen, 166,7 км

 

1. Arnaud De Lie (Bel) Lotto Intermarché
2. Riley Sheehan (USA) NSN Cycling Team

3. Ben Oliver (NZl) Modern Adventure Pro Cycling
Генеральная классификация после 3 этапа:
1. Ben Oliver (NZl) Modern Adventure Pro Cycling

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Теги к статье: Тур Валлонии-2026 Ethias-Tour de Wallonie-2026 велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

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Комментарии

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда чётко вывезла на финиш Бользамо.

  • Серафим
    Дамиано Карузо останется в Bah ... (1)
    Серафим-Фото

     Карузо: "А я ещё и пою".

  • zalex567
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    zalex567-Фото

    Деми выиграла на равнинном финише, что вовсе не её "конёк". Но для тех, кто был с ней в отрыве - это ещё более не подходящие условия для финала этапа.

    Цитата: cmap_nep
    После вчерашней разделки Деми сама на себя была непохожа. Надежд на Финестре-Сестриере мало, такое видели в 24 году, когда она не сумела отыграть минуту у Каси.
    Там по моему секунд чуть-чуть не хватило. Это, кажется, на Туре женском было. Сколько эмоций! Только в женском спорте можно это видеть. Зря к женскому велоспорту такое предвзятое и безразличное отношение. Ведь в лыжном спорте или биатлоне мы их смотрим на равных с мужиками.

  • VeloliveTeam
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (5)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: SVS
    Не знаю, политика ли это сайта, или хостера, но вот так :(...

     

    Это точно не политика сайта. К сожалению, эти технические проблемы не с нашей стороны и от администрации сайта не зависят.

  • SVS
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (5)
    SVS-Фото
    Не из всех сетей можно открыть этот сайт. С российским IP без проблем, а вот зарубежные сети не все пускают. Не знаю, политика ли это сайта, или хостера, но вот так :(...
  • DIM
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    DIM-Фото
    На Финестре любая может капнуть.
  • cmap_nep
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    cmap_nep-Фото
    После вчерашней разделки Деми сама на себя была непохожа. Надежд на Финестре-Сестриере мало, такое видели в 24 году, когда она не сумела отыграть минуту у Каси.
  • zalex567
    Деми Воллеринг — победительниц ... (4)
    zalex567-Фото
    Очень радостно за успех Деми!
  • EL-Fenomeno
    Анна ван дер Брегген выиграла ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото
    4-е фото сверху просто эпик: все помогают "розовой" Бальзамо колесить эту разделку. А ветеранша Анна фон дер Брегген теперь может к синему комбинезону добавить ещё и розовый, но будет ли согласна с этим блонда Воллеринг ?) Неужели няшная Деми в этом году решилась на победный дубль в стиле Тадея: Джиро + Тур. Я думаю сМожет...если конечно захочет и спорт.диры в команде позволят. Кстати, после этапа #5 ещё двое девушек получили дискву - что том творится на женской Джиро в этом году !?
  • EL-Fenomeno
    Дамиано Карузо получил приз са ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Дамьяноне конечно всеми любимый шоссер: и в пелотоне, и среди болельщиков, ну кажись орги просто уважили ветерана из-за его последней Джиро в последний профи-сезон. Хотя не спорю, Каразо активничал на многодневке, помогал молодому португалу да и себя "воздвигнул" в ТОП-10 генерала.
    Цитата: zalex567
    Домиано, конечно, хорош был в гонке, но разве самый активный был не Чикконе? Или победителю в горной классификации этот титул не положено присваивать?
    Согласен с вами, что Чикконе был ближе к награде самого агрессивного за свои старания и отрывы в гонке; не хватило одного...той самой желанной победы на хотя бы одном горном этапе (эх)

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

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