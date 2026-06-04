Тур Валлонии-2026. Этап 4. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 18:38
Dison - Eupen, 166,7 км
1. Arnaud De Lie (Bel) Lotto Intermarché
2. Riley Sheehan (USA) NSN Cycling Team
3. Ben Oliver (NZl) Modern Adventure Pro Cycling
Генеральная классификация после 3 этапа:
1. Ben Oliver (NZl) Modern Adventure Pro Cycling
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