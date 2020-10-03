Grote prijs Jean - Pierre Monsere-2026. Результаты

- Вчера, 20:01
|
|
Torhout - Roeselare, 202,5 км
|
|
|
1
|
|
Dylan Groenewegen (Ned) Unibet Rose Rockets
|
|
4:09:36
|
|
|
2
|
|
Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
0:00:00
|
|
|
3
|
|
Kamil Małecki (Pol) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
4
|
|
Timothy Dupont (Bel) Tarteletto - Isorex
|
|
|
|
|
5
|
|
Stanisław Aniołkowski (Pol) Cofidis
|
|
|
|
|
6
|
|
Žak Eržen (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
7
|
|
Gerben Thijssen (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
8
|
|
Oded Kogut (Isr) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
9
|
|
Amaury Capiot (Bel) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
10
|
|
Elmar Reinders (Ned) Unibet Rose Rockets
|
|
|
|
|
11
|
|
Jules Hesters (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
12
|
|
Stan Van Tricht (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team
|
|
|
|
|
13
|
|
Roan Konings (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
|
|
|
14
|
|
Ben Oliver (Nzl) Modern Adventure Pro Cycling
|
|
|
|
|
15
|
|
Sebastian Nielsen (Den) Team Coloquick
|
|
|
|
|
16
|
|
Milan Menten (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
17
|
|
Frits Biesterbos (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
18
|
|
Mathis Avondts (Bel) Parkhotel Valkenburg
|
|
|
|
|
19
|
|
Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
20
|
|
Jason Tesson (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
21
|
|
Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Beat Cc P/B Saxo
|
|
|
|
|
22
|
|
Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
23
|
|
Nicolo' Parisini (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
24
|
|
Emils Liepins (Lat) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
25
|
|
Joes Oosterlinck (Bel) Van Rysel Roubaix
|
|
|
|
|
26
|
|
Liam Van Bylen (Bel) Decathlon Cma Cgm Development Team
|
|
|
|
|
27
|
|
Milan Fretin (Bel) Cofidis
|
|
|
|
|
28
|
|
Joppe Heremans (Bel) Van Rysel Roubaix
|
|
|
|
|
29
|
|
Victor Hannes (Bel) Aarco
|
|
|
|
|
30
|
|
Daniel Skerl (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
31
|
|
Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
32
|
|
David Dekker (Ned) Beat Cc P/B Saxo
|
|
|
|
|
33
|
|
Bert Bolle (Bel) Volkerwessels Cycling Team
|
|
|
|
|
34
|
|
Thomas Capra (Ita) Bahrain Victorious Development Team
|
|
|
|
|
35
|
|
Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
36
|
|
Roy Hoogendoorn (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
|
|
|
37
|
|
Yorben Lauryssen (Bel) Tarteletto - Isorex
|
|
|
|
|
38
|
|
Alberto Bruttomesso (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
39
|
|
Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
40
|
|
Stolić Mihajlo Stolić Mihajlo (Srb) Bahrain Victorious Development Team
|
|
|
|
|
41
|
|
Kiaan Watts (Nzl) Nsn Development Team
|
|
|
|
|
42
|
|
Mads Landbo (Den) Team Coloquick
|
|
|
|
|
43
|
|
Samuel Leroux (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
44
|
|
Jocelyn Baguelin (Fra) Aarco
|
|
|
|
|
45
|
|
Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
46
|
|
Pascal Ackermann (Ger) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
47
|
|
James Mckay (Gbr) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team
|
|
|
|
|
48
|
|
Iker Villar Galdeano (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
49
|
|
Arne Santy (Bel) Tarteletto - Isorex
|
|
|
|
|
50
|
|
Morten Nørtoft (Den) Team Coloquick
|
|
|
|
|
51
|
|
Fabio Jakobsen (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
52
|
|
Leighton Cook (Aus) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team
|
|
|
|
|
53
|
|
Kasper Haugland (Nor) Decathlon Cma Cgm Development Team
|
|
|
|
|
54
|
|
Enrico Dhaeye (Bel) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team
|
|
|
|
|
55
|
|
Luke Verburg (Ned) Parkhotel Valkenburg
|
|
|
|
|
56
|
|
Iben Rommelaere (Bel) Tarteletto - Isorex
|
|
0:00:07
|
|
|
57
|
|
Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
58
|
|
Joeri Schaper (Ned) Soudal Quick-Step Devo Team
|
|
|
|
|
59
|
|
Marius Innhaug Dahl (Nor) Decathlon Cma Cgm Development Team
|
|
|
|
|
60
|
|
Axel Van Den Broek (Bel) Aarco
|
|
0:00:09
|
|
|
61
|
|
Joseph Pidcock (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
62
|
|
Antoine Jamin (Bel) Aarco
|
|
|
|
|
63
|
|
Karsten Larsen Feldmann (Nor) Unibet Rose Rockets
|
|
0:00:10
|
|
|
64
|
|
Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
65
|
|
Max Kroonen (Ned) Beat Cc P/B Saxo
|
|
|
|
|
66
|
|
Steyn Van Der Veen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
|
|
|
67
|
|
Alexander Hewes (Aus) Nsn Development Team
|
|
|
|
|
68
|
|
Miko Pirinen (Fin) Nsn Development Team
|
|
|
|
|
69
|
|
Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick
|
|
0:00:00
|
|
|
70
|
|
Magnus Nielsen (Den) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team
|
|
0:00:10
|
|
|
71
|
|
Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
72
|
|
Ezra Caudell (Usa) Modern Adventure Pro Cycling
|
|
|
|
|
73
|
|
Anders Vos Sørensen (Den) Team Coloquick
|
|
0:00:00
|
|
|
74
|
|
Samuel Boardman (Usa) Modern Adventure Pro Cycling
|
|
|
|
|
75
|
|
Ben Wiggins (Gbr) Hagens Berman Jayco
|
|
|
|
|
76
|
|
Tobias Hansen (Den) Team Coloquick
|
|
0:00:10
|
|
|
77
|
|
Javier Ibañez Beltran De Salazar (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
78
|
|
Teun Veelers (Ned) Parkhotel Valkenburg
|
|
|
|
|
79
|
|
Nolan Huysmans (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
80
|
|
Camille Charret (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
81
|
|
Gibbe Staes (Bel) Aarco
|
|
|
|
|
82
|
|
Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
83
|
|
Senne Hulsmans (Bel) Volkerwessels Cycling Team
|
|
|
|
|
84
|
|
Niek Voogt (Ned) Parkhotel Valkenburg
|
|
|
|
|
85
|
|
Valentin Martinet (Fra) Decathlon Cma Cgm Development Team
|
|
|
|
|
86
|
|
Dries De Pooter (Bel) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
87
|
|
Matthew King (Gbr) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team
|
|
|
|
|
88
|
|
Born De Dobbelaere (Bel) Volkerwessels Cycling Team
|
|
|
|
|
89
|
|
Ferre Geeraerts (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
90
|
|
Joseba Lopez Cuesta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
0:00:18
|
|
|
91
|
|
Tim Naberman (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
92
|
|
Jr. Hugo Scala (Usa) Modern Adventure Pro Cycling
|
|
|
|
|
93
|
|
Joshua Giddings (Gbr) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
94
|
|
Finn Crockett (Irl) Volkerwessels Cycling Team
|
|
|
|
|
95
|
|
Piet Allegaert (Bel) Cofidis
|
|
|
|
|
96
|
|
Cole Kessler (Usa) Modern Adventure Pro Cycling
|
|
|
|
|
97
|
|
Michiel Coppens (Bel) Beat Cc P/B Saxo
|
|
|
|
|
98
|
|
Alexys Brunel (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
99
|
|
Marijn Maas (Ned) Beat Cc P/B Saxo
|
|
|
|
|
100
|
|
Dries De Bondt (Bel) Team Jayco Alula
|
|
0:00:21
|
|
|
101
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Cofidis
|
|
0:00:24
|
|
|
102
|
|
Zeno Moonen (Bel) Tarteletto - Isorex
|
|
|
|
|
103
|
|
Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:00:31
|
|
|
104
|
|
Ceriel Desal (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team
|
|
|
|
|
105
|
|
Victor Broex (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
0:00:41
|
|
|
106
|
|
Abram Stockman (Bel) Unibet Rose Rockets
|
|
|
|
|
107
|
|
Wessel Mouris (Ned) Unibet Rose Rockets
|
|
|
|
|
108
|
|
Jan Maas (Ned) Cofidis
|
|
|
|
|
109
|
|
Nicolas Debeaumarche (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
110
|
|
Yanne Dorenbos (Ned) Parkhotel Valkenburg
|
|
|
|
|
111
|
|
Finlay Tarling (Gbr) Nsn Development Team
|
|
|
|
|
112
|
|
Louis Chaleil (Fra) Decathlon Cma Cgm Development Team
|
|
|
|
|
113
|
|
Victor Vercouillie (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
114
|
|
Nicola Marcerou (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
115
|
|
Pierre Thierry (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
116
|
|
Lennert Belmans (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
117
|
|
Oliver Stockwell (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
118
|
|
Kévin Avoine (Fra) Van Rysel Roubaix
|
|
|
|
|
119
|
|
Ryan Gal (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
|
|
|
120
|
|
Nickolas Zukowsky (Can) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
121
|
|
Daniel Smajkic Årnes (Nor) Van Rysel Roubaix
|
|
|
|
|
122
|
|
Maxime Jarnet (Fra) Van Rysel Roubaix
|
|
0:00:45
|
|
|
123
|
|
Kenny Molly (Bel) Van Rysel Roubaix
|
|
|
|
|
124
|
|
Tobias Müller (Ger) Unibet Rose Rockets
|
|
0:01:18
|
|
|
125
|
|
Alexis Bouteloup (Fra) Decathlon Cma Cgm Development Team
|
|
|
|
|
126
|
|
Théophile Vassal (Fra) Decathlon Cma Cgm Development Team
|
|
|
|
|
127
|
|
Lukas Vries (Ned) Parkhotel Valkenburg
|
|
|
|
|
128
|
|
Johan Dorussen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
|
|
|
129
|
|
Stijn Appel (Ned) Beat Cc P/B Saxo
|
|
|
|
|
130
|
|
Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
|
0:01:31
|
|
|
131
|
|
Robin Orins (Bel) Lotto Intermarché
|
|
0:01:48
|
|
|
132
|
|
Sébastien Grignard (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
133
|
|
Lionel Taminiaux (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
134
|
|
Jelle Vermoote (Bel) Tarteletto - Isorex
|
|
0:02:00
|
|
|
135
|
|
Baptiste Vadic (Fra) Totalenergies
|
|
0:02:04
|
|
|
136
|
|
George Radcliffe (Gbr) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team
|
|
0:04:50
|
|
|
137
|
|
Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex
|
|
|
|
|
138
|
|
Christiaan Van Rees (Ned) Development Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
139
|
|
Milan Van Den Haute (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
140
|
|
Mattia Sambinello (Ita) Hagens Berman Jayco
|
|
|
|
|
141
|
|
Maxence Place (Bel) Aarco
|
|
|
|
|
142
|
|
Léandre Huck (Fra) Van Rysel Roubaix
|
|
|
|
|
143
|
|
Brian Rigole (Bel) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team
|
|
|
|
|
144
|
|
Mauro Cuylits (Bel) Lotto - Groupe Wanty
|
|
|
|
|
145
|
|
Milan De Ceuster (Bel) Development Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
147
|
|
Robbe Claeys (Bel) Volkerwessels Cycling Team
|
|
|
|
|
148
|
|
Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Roei Edinger (Isr) Nsn Development Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Bogdan Zabelinskiy (Cyp) Aarco
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Tijmen Eising (Ned) Beat Cc P/B Saxo
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Delano Swenne (Ned) Volkerwessels Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Sjors Lugthart (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Brody Mcdonald (Usa) Modern Adventure Pro Cycling
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Dylan Bibic (Can) Nsn Development Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Felix Ørn-Kristoff (Nor) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Martijn Rasenberg (Ned) Unibet Rose Rockets
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Meindert Weulink (Ned) Parkhotel Valkenburg
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Ellande Larronde (Fra) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Timo Roosen (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Timo De Jong (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Noah Wulff (Den) Team Coloquick
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Matteo Moschetti (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Sean Christian (Usa) Modern Adventure Pro Cycling
|
|
|
