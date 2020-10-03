Grote prijs Jean - Pierre Monsere-2026. Результаты

Torhout - Roeselare, 202,5 км

 

 

1

 

Dylan Groenewegen (Ned) Unibet Rose Rockets

 

4:09:36

 

 

2

 

Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

0:00:00

 

 

3

 

Kamil Małecki (Pol) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

4

 

Timothy Dupont (Bel) Tarteletto - Isorex

 

 

 

 

5

 

Stanisław Aniołkowski (Pol) Cofidis

 

 

 

 

6

 

Žak Eržen (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

7

 

Gerben Thijssen (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

8

 

Oded Kogut (Isr) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

9

 

Amaury Capiot (Bel) Team Jayco Alula

 

 

 

 

10

 

Elmar Reinders (Ned) Unibet Rose Rockets

 

 

 

 

11

 

Jules Hesters (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

12

 

Stan Van Tricht (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

13

 

Roan Konings (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

14

 

Ben Oliver (Nzl) Modern Adventure Pro Cycling

 

 

 

 

15

 

Sebastian Nielsen (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

16

 

Milan Menten (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

17

 

Frits Biesterbos (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

18

 

Mathis Avondts (Bel) Parkhotel Valkenburg

 

 

 

 

19

 

Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

20

 

Jason Tesson (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

21

 

Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Beat Cc P/B Saxo

 

 

 

 

22

 

Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

23

 

Nicolo' Parisini (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

24

 

Emils Liepins (Lat) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

25

 

Joes Oosterlinck (Bel) Van Rysel Roubaix

 

 

 

 

26

 

Liam Van Bylen (Bel) Decathlon Cma Cgm Development Team

 

 

 

 

27

 

Milan Fretin (Bel) Cofidis

 

 

 

 

28

 

Joppe Heremans (Bel) Van Rysel Roubaix

 

 

 

 

29

 

Victor Hannes (Bel) Aarco

 

 

 

 

30

 

Daniel Skerl (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

31

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

32

 

David Dekker (Ned) Beat Cc P/B Saxo

 

 

 

 

33

 

Bert Bolle (Bel) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

34

 

Thomas Capra (Ita) Bahrain Victorious Development Team

 

 

 

 

35

 

Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula

 

 

 

 

36

 

Roy Hoogendoorn (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

37

 

Yorben Lauryssen (Bel) Tarteletto - Isorex

 

 

 

 

38

 

Alberto Bruttomesso (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

39

 

Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

40

 

Stolić Mihajlo Stolić Mihajlo (Srb) Bahrain Victorious Development Team

 

 

 

 

41

 

Kiaan Watts (Nzl) Nsn Development Team

 

 

 

 

42

 

Mads Landbo (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

43

 

Samuel Leroux (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

44

 

Jocelyn Baguelin (Fra) Aarco

 

 

 

 

45

 

Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

46

 

Pascal Ackermann (Ger) Team Jayco Alula

 

 

 

 

47

 

James Mckay (Gbr) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team

 

 

 

 

48

 

Iker Villar Galdeano (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

49

 

Arne Santy (Bel) Tarteletto - Isorex

 

 

 

 

50

 

Morten Nørtoft (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

51

 

Fabio Jakobsen (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

52

 

Leighton Cook (Aus) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team

 

 

 

 

53

 

Kasper Haugland (Nor) Decathlon Cma Cgm Development Team

 

 

 

 

54

 

Enrico Dhaeye (Bel) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team

 

 

 

 

55

 

Luke Verburg (Ned) Parkhotel Valkenburg

 

 

 

 

56

 

Iben Rommelaere (Bel) Tarteletto - Isorex

 

0:00:07

 

 

57

 

Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

58

 

Joeri Schaper (Ned) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

59

 

Marius Innhaug Dahl (Nor) Decathlon Cma Cgm Development Team

 

 

 

 

60

 

Axel Van Den Broek (Bel) Aarco

 

0:00:09

 

 

61

 

Joseph Pidcock (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

62

 

Antoine Jamin (Bel) Aarco

 

 

 

 

63

 

Karsten Larsen Feldmann (Nor) Unibet Rose Rockets

 

0:00:10

 

 

64

 

Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

65

 

Max Kroonen (Ned) Beat Cc P/B Saxo

 

 

 

 

66

 

Steyn Van Der Veen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

67

 

Alexander Hewes (Aus) Nsn Development Team

 

 

 

 

68

 

Miko Pirinen (Fin) Nsn Development Team

 

 

 

 

69

 

Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick

 

0:00:00

 

 

70

 

Magnus Nielsen (Den) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team

 

0:00:10

 

 

71

 

Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

72

 

Ezra Caudell (Usa) Modern Adventure Pro Cycling

 

 

 

 

73

 

Anders Vos Sørensen (Den) Team Coloquick

 

0:00:00

 

 

74

 

Samuel Boardman (Usa) Modern Adventure Pro Cycling

 

 

 

 

75

 

Ben Wiggins (Gbr) Hagens Berman Jayco

 

 

 

 

76

 

Tobias Hansen (Den) Team Coloquick

 

0:00:10

 

 

77

 

Javier Ibañez Beltran De Salazar (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

78

 

Teun Veelers (Ned) Parkhotel Valkenburg

 

 

 

 

79

 

Nolan Huysmans (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

80

 

Camille Charret (Fra) Cofidis

 

 

 

 

81

 

Gibbe Staes (Bel) Aarco

 

 

 

 

82

 

Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

83

 

Senne Hulsmans (Bel) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

84

 

Niek Voogt (Ned) Parkhotel Valkenburg

 

 

 

 

85

 

Valentin Martinet (Fra) Decathlon Cma Cgm Development Team

 

 

 

 

86

 

Dries De Pooter (Bel) Team Jayco Alula

 

 

 

 

87

 

Matthew King (Gbr) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team

 

 

 

 

88

 

Born De Dobbelaere (Bel) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

89

 

Ferre Geeraerts (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

90

 

Joseba Lopez Cuesta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

0:00:18

 

 

91

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

92

 

Jr. Hugo Scala (Usa) Modern Adventure Pro Cycling

 

 

 

 

93

 

Joshua Giddings (Gbr) Lotto Intermarché

 

 

 

 

94

 

Finn Crockett (Irl) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

95

 

Piet Allegaert (Bel) Cofidis

 

 

 

 

96

 

Cole Kessler (Usa) Modern Adventure Pro Cycling

 

 

 

 

97

 

Michiel Coppens (Bel) Beat Cc P/B Saxo

 

 

 

 

98

 

Alexys Brunel (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

99

 

Marijn Maas (Ned) Beat Cc P/B Saxo

 

 

 

 

100

 

Dries De Bondt (Bel) Team Jayco Alula

 

0:00:21

 

 

101

 

Jenthe Biermans (Bel) Cofidis

 

0:00:24

 

 

102

 

Zeno Moonen (Bel) Tarteletto - Isorex

 

 

 

 

103

 

Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:00:31

 

 

104

 

Ceriel Desal (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

105

 

Victor Broex (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:00:41

 

 

106

 

Abram Stockman (Bel) Unibet Rose Rockets

 

 

 

 

107

 

Wessel Mouris (Ned) Unibet Rose Rockets

 

 

 

 

108

 

Jan Maas (Ned) Cofidis

 

 

 

 

109

 

Nicolas Debeaumarche (Fra) Cofidis

 

 

 

 

110

 

Yanne Dorenbos (Ned) Parkhotel Valkenburg

 

 

 

 

111

 

Finlay Tarling (Gbr) Nsn Development Team

 

 

 

 

112

 

Louis Chaleil (Fra) Decathlon Cma Cgm Development Team

 

 

 

 

113

 

Victor Vercouillie (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

114

 

Nicola Marcerou (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

115

 

Pierre Thierry (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

116

 

Lennert Belmans (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

117

 

Oliver Stockwell (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

118

 

Kévin Avoine (Fra) Van Rysel Roubaix

 

 

 

 

119

 

Ryan Gal (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

120

 

Nickolas Zukowsky (Can) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

121

 

Daniel Smajkic Årnes (Nor) Van Rysel Roubaix

 

 

 

 

122

 

Maxime Jarnet (Fra) Van Rysel Roubaix

 

0:00:45

 

 

123

 

Kenny Molly (Bel) Van Rysel Roubaix

 

 

 

 

124

 

Tobias Müller (Ger) Unibet Rose Rockets

 

0:01:18

 

 

125

 

Alexis Bouteloup (Fra) Decathlon Cma Cgm Development Team

 

 

 

 

126

 

Théophile Vassal (Fra) Decathlon Cma Cgm Development Team

 

 

 

 

127

 

Lukas Vries (Ned) Parkhotel Valkenburg

 

 

 

 

128

 

Johan Dorussen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

129

 

Stijn Appel (Ned) Beat Cc P/B Saxo

 

 

 

 

130

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Premier Tech

 

0:01:31

 

 

131

 

Robin Orins (Bel) Lotto Intermarché

 

0:01:48

 

 

132

 

Sébastien Grignard (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

133

 

Lionel Taminiaux (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

134

 

Jelle Vermoote (Bel) Tarteletto - Isorex

 

0:02:00

 

 

135

 

Baptiste Vadic (Fra) Totalenergies

 

0:02:04

 

 

136

 

George Radcliffe (Gbr) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team

 

0:04:50

 

 

137

 

Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex

 

 

 

 

138

 

Christiaan Van Rees (Ned) Development Team Picnic Postnl

 

 

 

 

139

 

Milan Van Den Haute (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

140

 

Mattia Sambinello (Ita) Hagens Berman Jayco

 

 

 

 

141

 

Maxence Place (Bel) Aarco

 

 

 

 

142

 

Léandre Huck (Fra) Van Rysel Roubaix

 

 

 

 

143

 

Brian Rigole (Bel) Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team

 

 

 

 

144

 

Mauro Cuylits (Bel) Lotto - Groupe Wanty

 

 

 

 

145

 

Milan De Ceuster (Bel) Development Team Picnic Postnl

 

 

 

 

147

 

Robbe Claeys (Bel) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

148

 

Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

DNF

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

DNF

 

Roei Edinger (Isr) Nsn Development Team

 

 

 

 

DNF

 

Bogdan Zabelinskiy (Cyp) Aarco

 

 

 

 

DNF

 

Tijmen Eising (Ned) Beat Cc P/B Saxo

 

 

 

 

DNF

 

Delano Swenne (Ned) Volkerwessels Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Sjors Lugthart (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

DNF

 

Brody Mcdonald (Usa) Modern Adventure Pro Cycling

 

 

 

 

DNF

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

DNF

 

Dylan Bibic (Can) Nsn Development Team

 

 

 

 

DNF

 

Felix Ørn-Kristoff (Nor) Lotto Intermarché

 

 

 

 

DNF

 

Martijn Rasenberg (Ned) Unibet Rose Rockets

 

 

 

 

DNF

 

Meindert Weulink (Ned) Parkhotel Valkenburg

 

 

 

 

DNF

 

Ellande Larronde (Fra) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

DNF

 

Timo Roosen (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Timo De Jong (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Noah Wulff (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

DNS

 

Matteo Moschetti (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNS

 

Sean Christian (Usa) Modern Adventure Pro Cycling

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги к статье: Grote prijs Jean - Pierre Monsere-2026 однодневная велогонка велогонка категории 1.1

  1. MVDP

    Вчера, 20:23 | Регистрация: 3.10.2020

    Груня в огне.

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

25 марта 2026

Ronde Van Brugge - Tour of Bruges

27 марта 2026

E3 Saxo Classic

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Трансферные новости пелотона-2025/26

Понравилась ли Вам Милан - Сан-Ремо-2026?

Комментарии

  • VeloVelo
    Последствия падений Михала Квя ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Видимо, фольга нужна для аккумулирования тепла. 
    Суставы нуждаются в тепле, мне кажется, больше, чем остальные части ног.

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт – на третьей ступ ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Хорошее вью. Вауту Уважение!

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото

    ну мож, пораненный пальчик подвигнет его пропустить ГВ и Е3? но шансы на ТФ от этого не вырастут.

    или, при таких обстоятельствах, наоборот, выложится, вырвать победу на ГВ (хоть что-то) и надеяться на подиум на ТФ

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото
    если бы скрупулезно, сосредоточенно, точечно готовился к Ронде, и не ошибся в тактике, не отпускал Погачара ни на шаг, шансы были бы. А так да, как и прошлом году - на третьем круге Тадей сбросит всех, не только ВДП
  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото

    ясно, что промахнулись с формой. Падение сыграло, но не решающее. Сам ВДП неоднократно после падений возврашался (дебютный ТФ 2019 где он сильно грохнулся), не говоря про МЧ 2023. На Тадея не повлияло, уже не в превый раз - и на прошлой ТДФ, и прошлая СБ ...

    зачем отступать от проверенных методов? всегда сосредотачивался на основных важных стартах, и в 31 год вдруг решил косить все подряд. Очень напряжный сезон кросса - 14 гонок за полтора месяца, притом, что другие кроссмены свернули, Пидкок вообще завязал. Февраль как бы отдых, в т.ч. подготовка к шоссейному сезону. На Омлупе может и не очень напрягался, но Тиррено-Адриатико - зачем так рвать? ТА рассматривают как как проверку сил и подготовку к МСР, так и было в прошлом году. Причем и ранее, после той ТА 2021, по которой кто только не высказал ему, проиграл и Дворс, и основную Фландрию, хотя в тот сезон был готов хорошо, победил на Страде. 

    1 ваиант ответа - понимает, что карьера закнчивается, решил пополнить пальмарес. Гент до этого года еще не выигрывал, также как Омлуп

    2. в команде больше некому побеждать, кроме него и немного ФИлипсена, нужно набирать победы где возможно для спонсоров. понимает, что может и не победить на монументах, выбирает второстепенные гонки. в первоначальной программе кроме Омлупа, ТА, после МСР - еще и Саксо, и ГВ. В прошлом году Погачар отказался от первоначальо запланированных Е3 и ГВ, сосредосточился  на ФЛандрии и особенно н Рубе. 

  • микеле оп-оп-оп
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Не, проблем не было. А пять человек в поезде были, да.
  • Starch27
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Starch27-Фото
    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Глуповато звучат такие оправдания. Особенно на фоне проблем главного соперника после завала и достигнутого им триумфа. Не смотря ни на что.


    А какие проблемы были у Погачара? Упал, протёрся, команда построила поезд из 5 гонщиков и вывезла Погачара в голову группы достаточно быстро.
    У МВП на тот момент в группе был только Филипсен, которого опять эксплуатировали не по назначению. В результате МВП потратился значительно сильнее, чем Погачар.
    Фото порезов на пальцах выкладывали на буржуйских форумах и они достаточно глубокие, чтобы внести серьёзный дискомфорт. Тут выкладывать не буду, а то вдруг забанят за неприемлемый контент. Кто захочет - тот найдёт.
    А по Фландрии, к сожалению, интриги не вижу. МВП всё же не в лучшей форме и как бы он не храбрился, но снова получит полторы-две минуты разрыва. Идеальная тактика - это работать хвостом как Пидкок на МСР и Скельмосе на АГР, но на Фландрии всё же торчки посерьёзнее чем Поджио и их гораздо больше. Как говорил Погачар, что если бы Йонас хотел ездить Фландрию, то он был бы главным конкурентом, а не МВП.
  • микеле оп-оп-оп
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Глуповато звучат такие оправдания. Особенно на фоне проблем главного соперника после завала и достигнутого им триумфа. Не смотря ни на что.

  • vova-55
    Ваут ван Арт – на третьей ступ ... (7)
    vova-55-Фото

    Болею за ВВА, радуюсь его достижениям. 

    Но уже несколько лет замечаю, что что-то пошло не так в его карьере. 

  • vova-55
    UAE Team Emirates XRG о соперн ... (1)
    vova-55-Фото

    "Сан-Ремо выигрывается на Виа Рома, но проиграть ее можно на каждом метре дистанции". 

    МВДП не даст соврать, а ТП едва избежал.

Дни рождения

23 марта

Andrea Bagioli (Lidl - Trek)

Stian Fredheim (Uno-X Mobility)

25 марта

Wilco Kelderman (Visma - Lease a Bike)

Alberto Dainese (Soudal - Quick Step)

Anthon Charmig (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

