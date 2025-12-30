VeloNEWS
Велокросс. Telenet Superprestige Diegem-2025. Женщины. Результаты

Велокросс. Telenet Superprestige Diegem-2025. Женщины. Результаты

Велокросс. Telenet Superprestige Diegem-2025. Женщины. Результаты

 

1

 Pieterse Puck

Alpecin - Deceuninck

  

45:07:00

2

 Schreiber Marie

Team SD Worx - Protime

0:12

3

 Alvarado Ceylin del Carmen

Fenix-Deceuninck

  

0:47

4

 Vas Blanka

Team SD Worx - Protime

1:16

5

 Neff Jolanda

Cannondale Factory Racing

1:42

6

 Gariboldi Rebecca

Alé Colnago Team

  

1:50

7

 van Alphen Aniek

Seven Racing

  

2:07

8

 Burquier Line

Trinity Racing

  

2:12

9

 Borghesi Letizia

EF Education-Oatly

  

2:16

10

 Hartog Larissa

Orange Babies Cycling Team

,,

11

 Clauzel Hélène

UVCA Troyes

  

2:25

12

 Aseltine Mia

Competitive Edge Racing

2:27

13

 Sarkisov Alyssa

CXD Trek Bikes

  

2:32

14

 Estermann Rebekka

    

2:35

15

 Ferri Elisa

FAS Airport Services - Guerciotti

2:41

16

 Carrier Rafaelle

Pivot Cycles - OTE

  

2:43

 

 

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Комментарии

  • motte
    Тадей Погачар удостоен титула ... (2)
    motte-Фото

    Тадей Погачар только что достиг рубежа, который выходит далеко за рамки велоспорта. Он был признан Чемпионом чемпионов, официально став лучшим спортсменом года в мире. Это звание присуждается лишь тем, кто доминирует не только в своём виде спорта, но и во всём мировом спортивном пространстве.

    Эта награда ставит Погачара в один ряд с по-настоящему легендарными именами.

    Месси, Джокович, Федерер, Болт — теперь и он среди них.

    Для велосипедиста попасть в такой список — уже само по себе говорит о масштабе его влияния.

     Комментируя награду, Погачар говорил не о цифрах и трофеях.

    Он говорил о гордости, уважении и о том, что значит быть частью такой элитной компании.

    Быть упомянутым рядом с легендами разных видов спорта — это делает признание особенно ценным.

     Он также откровенно рассказал о мотивации.

    По словам Погачара, сохранять настрой гораздо легче, когда есть результаты. Победы подпитывают уверенность, а уверенность — желание становиться ещё лучше.

    Имея долгосрочный контракт и множество сезонов впереди, он не видит причин сбавлять темп.

    Он понимает, что трудные периоды неизбежны.

    Моменты без побед испытывают даже самых сильных.

    Но Погачар был честен:

    успех делает работу легче,

    а результаты заставляют жертвы казаться оправданными.

    И именно такой менталитет объясняет, почему он продолжает доминировать из года в год.

    Эта награда — не просто признание одного сезона. Это признание стабильности, голода к победам и спортсмена, который не собирается останавливаться.

    В итоговом рейтинге Погачар занял первое место, набрав 821 очко.

    Сразу за ним расположился Арман Дюплантис с 799 очками.

    В списке также оказались звёзды тенниса, футбола, плавания и автоспорта.

  • motte
    Тадей Погачар удостоен титула ... (2)
    motte-Фото

  • Pirn
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Pirn-Фото

    Локально МВДП повторил рекорд отца Тибо Свена Нейса - 6 побед в Лоэнхуте

  • motte
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    motte-Фото

    Цитата: Джамайка
    чесно, столько проколов, впечатление, что ВанАрт специально из ловит, чтобы  оправдать слабое выступление. Мол, если бы не спущенное колесо, боролся бы за подиум....


    Ван дер Пул задал такую скорость....
    Падение Свека - вывих ключицы, аут. Вчера на в Дендермонде оченб достойно боролся, был третьим, отстаивал свою позицию, оставался реальным претендентом. Очень жаль 

    Текущий лидер Кубка мира Лауренс Свик сегодня упал в Лёнехуте, и, к сожалению, ему придётся закончить сезон.

    Обследование показало, что он получил разрыв акромиально-ключичного сочленения 3-й степени, и завтра ему предстоит операция.

    Выздоравливай скорее, Лауренс. 

  • Ser Gio
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Ser Gio-Фото
    А было время другой голландец, Ван дер Хаар, прям на ходу во время гонки вправлял плечо и продолжал заезд.
  • Ser Gio
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Ser Gio-Фото
    В Дигеме не очень сложная трасса, и потому гонка выходит контактной и зрелищной, по крайней мере последние 2 года так точно. Жду с нетерпением.
  • Джамайка
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Джамайка-Фото

    чесно, столько проколов, впечатление, что ВанАрт специально из ловит, чтобы  оправдать слабое выступление. Мол, если бы не спущенное колесо, боролся бы за подиум....



    Ван дер Пул задал такую скорость....

    Падение Свека - вывих ключицы, аут. Вчера на в Дендермонде оченб достойно боролся, был третьим, отстаивал свою позицию, оставался реальным претендентом. Очень жаль 

  • Pirn
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Pirn-Фото

    Завтра Суперпрестиж, ночная гонка при искусственном освещении 

  • Freejazz
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Freejazz-Фото
    Коментаторы говорили даже про два прокола, но ни у кого из лидеров проколов не было. Что это? Неправильный выбор резины и давления или проседание техники? (Я, кстати, обратил внимание, что ВВА планки прыгает не так уверенно, как соперники).

    Я понимаю, что приоритеты ВВА уже больше на шоссе, но тогда соперничество закончено и просто не надо обращать внимание на шум журналистов.
  • Джамайка
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Джамайка-Фото

    какие-то дорбые люди в ютубе транслировали LIVE, можно было оставлять комментарии. Потрясла фраза организаторов: "Отправлять сообщения в чате могут только пользователи, которые подписаны на канал как минимум 5 минут.

    На несколько минут на 3 круге показалось, что будет та самая дуэль. Показалось.... 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

