Велокросс. Telenet Superprestige Diegem-2025. Женщины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 21:19
|
1
|
Pieterse Puck
|
Alpecin - Deceuninck
|
45:07:00
|
2
|
Schreiber Marie
|
Team SD Worx - Protime
|
0:12
|
3
|
Alvarado Ceylin del Carmen
|
Fenix-Deceuninck
|
0:47
|
4
|
Vas Blanka
|
Team SD Worx - Protime
|
1:16
|
5
|
Neff Jolanda
|
Cannondale Factory Racing
|
1:42
|
6
|
Gariboldi Rebecca
|
Alé Colnago Team
|
1:50
|
7
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
2:07
|
8
|
Burquier Line
|
Trinity Racing
|
2:12
|
9
|
Borghesi Letizia
|
EF Education-Oatly
|
2:16
|
10
|
Hartog Larissa
|
Orange Babies Cycling Team
|
,,
|
11
|
Clauzel Hélène
|
UVCA Troyes
|
2:25
|
12
|
Aseltine Mia
|
Competitive Edge Racing
|
2:27
|
13
|
Sarkisov Alyssa
|
CXD Trek Bikes
|
2:32
|
14
|
Estermann Rebekka
|
2:35
|
15
|
Ferri Elisa
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
2:41
|
16
|
Carrier Rafaelle
|
Pivot Cycles - OTE
|
2:43
