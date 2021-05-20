VeloNEWS
Тур Чехии-2025. Этап 3. Результаты

Prostějov - Ostrava, 148.4 км

 

 

1

 

Liam Walsh (Aus) Ccache X Bodywrap

 

3:24:31

 

 

2

 

Luke Lamperti (Usa) Soudal Quick-Step

 

0:00:00

 

 

3

 

Marceli Boguslawski (Pol) Att Investments

 

 

 

 

4

 

Nikiforos Arvanitou (Gre) Team United Shipping

 

 

 

 

5

 

Alexander Konychev (Ita) Team Vorarlberg

 

 

 

 

6

 

Davide Donati (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

7

 

Stolić Mihajlo Stolić Mihajlo (Srb) Team United Shipping

 

 

 

 

8

 

Gleb Syritsa (Rus) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

9

 

Cameron Scott (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

10

 

Roy Hoogendoorn (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

11

 

Patryk Stosz (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

12

 

Zak Coleman (Gbr) Voster Ats Team

 

 

 

 

13

 

Adam Bittman (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

14

 

Alessandro Fancellu (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

15

 

Erik Fetter (Hun) Team United Shipping

 

 

 

 

16

 

Štěpán Zahálka (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

17

 

Kyrylo Tsarenko (Ukr) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

18

 

Albert Gathemann (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

19

 

Hamish Beadle (Nzl) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

20

 

Ivan Smirnov (Rus) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

21

 

Martin Jurík (Svk) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

22

 

Dominik Neuman (Cze) Att Investments

 

 

 

 

23

 

András Gusztáv Pakot (Hun) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

24

 

Lorenzo Quartucci (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

25

 

Alessandro Iacchi (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

26

 

Jack Dohler (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

27

 

Tomáš Sivok (Svk) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

28

 

Nil Gimeno Ferrer (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

29

 

Michiel Van Vliet (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

30

 

Quinten De Graeve (Bel) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

31

 

Abner Santiago Umba Lopez (Col) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

32

 

Daniel Mlejnek (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

33

 

Patrik Toman (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

34

 

Michal Schlegel (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

35

 

Alexander Hajek (Aut) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

36

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

37

 

Arnaud Tissieres (Sui) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

38

 

Daniel Geismayr (Aut) Team Vorarlberg

 

 

 

 

39

 

Tomasz Budzinski (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

40

 

Piotr Pekala (Pol) Att Investments

 

 

 

 

41

 

Jannis Peter (Ger) Team Vorarlberg

 

 

 

 

42

 

Giacomo Ballabio (Ita) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

43

 

Bálint Feldhoffer (Hun) Team United Shipping

 

 

 

 

44

 

Franciszek Kocur (Pol) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

45

 

Lucas Terrier (Fra) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

46

 

Marcin Budzinski (Pol) Att Investments

 

 

 

 

47

 

Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

48

 

Laurin Nenning (Aut) Team Vorarlberg

 

 

 

 

49

 

Jakub Mayer (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

50

 

Valentin Poschacher (Aut) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

51

 

Unai Aznar Vijuesca (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

52

 

Jost Van De Streek (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

53

 

Piotr Maslak (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

54

 

Tomáš Přidal (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

55

 

Marc Cabedo Hernandez (Esp) Team Ukyo

 

 

 

 

56

 

Šilhavý Daniel Šilhavý Daniel (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

57

 

Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

58

 

Nahom Araya (Eri) Team Ukyo

 

 

 

 

59

 

Jarno Grixa (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

60

 

Tim Kößler (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

61

 

Genji Iwamura (Jpn) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

62

 

William Heffernan (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

63

 

Bart Kortleve (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

64

 

Lennart Jasch (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

65

 

Casper Van Der Woude (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

66

 

Tim Gloßner (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

67

 

Ibai Azanza Burusco (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

68

 

Jan Kašpar (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

69

 

Cian Uijtdebroeks (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

70

 

Unai Ramos Murillo (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

71

 

Boroš Michael Boroš Michael (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

72

 

Juan Jose Lopez Rodriguez (Esp) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

73

 

Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

74

 

Dominik Amann (Aut) Team Vorarlberg

 

 

 

 

75

 

Adrien Boichis (Fra) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

75

 

Mateusz Kostanski (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

77

 

Martin Bárta (Cze) Att Investments

 

 

 

 

78

 

Šimon Vaníček (Cze) Att Investments

 

 

 

 

79

 

Řehoř Jan Řehoř Jan (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

80

 

Pokorný Ondřej Pokorný Ondřej (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

81

 

Maciej Banaszak (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

82

 

Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

83

 

Jorge Gutierrez Gonzalez (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

84

 

Colin Chris Stüssi (Sui) Team Vorarlberg

 

 

 

 

85

 

Paul Buschek (Aut) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

86

 

Nicolò Garibbo (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

87

 

Patrick Reißig (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

88

 

Filip Saidl (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

89

 

Richard Riška (Svk) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

90

 

Konrad Waliniak (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

91

 

Szijártó Zétény Szijártó Zétény (Hun) Team United Shipping

 

 

 

 

92

 

Valerio Conti (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

93

 

Simone Raccani (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

94

 

Nate Pringle (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

95

 

Ian Kings (Ger) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

96

 

Dominik Röber (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

97

 

William Smith (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

98

 

Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

99

 

Viego Tijssen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

100

 

János Zsombor Pelikán (Hun) Team United Shipping

 

 

 

 

101

 

Michal Schuran (Cze) Team United Shipping

 

 

 

 

102

 

Thomas Gloag (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

103

 

Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

104

 

Louis Marie Posnic (Fra) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

105

 

Joris Reinderink (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

106

 

Matúš Štoček (Svk) Elkov - Kasper

 

 

 

 

107

 

Hamish Armitt (Gbr) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

108

 

Mikal Grimstad Uglehus (Nor) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

109

 

Michael Kukrle (Cze) Att Investments

 

 

 

 

110

 

Alessio Delle Vedove (Ita) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

111

 

Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg

 

 

 

 

112

 

Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

113

 

Finlay Walsh (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

114

 

Černý Josef Černý Josef (Cze) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

115

 

James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

116

 

Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

117

 

Will Heath (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

118

 

Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo

 

0:00:32

 

 

119

 

Lev Gonov (Rus) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

120

 

Dominik Hödlmoser (Aut) Hrinkow Advarics

 

0:01:03

 

 

121

 

Ruslan Yelyubayev (Kaz) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

122

 

Loïc Bettendorff (Lux) Hrinkow Advarics

 

0:01:07

 

 

123

 

Daniil Marukhin (Kaz) Xds Astana Development Team

 

0:01:22

 

 

124

 

Matěj Zahálka (Cze) Elkov - Kasper

 

0:01:50

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 3 этапа

 

 

1

 

Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step

 

11:33:53

 

 

2

 

Alessandro Fancellu (Ita) Team Ukyo

 

0:00:04

 

 

3

 

Cian Uijtdebroeks (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

0:00:09

 

 

4

 

Abner Santiago Umba Lopez (Col) Xds Astana Development Team

 

0:00:32

 

 

5

 

Lorenzo Quartucci (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

6

 

Alexander Hajek (Aut) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

7

 

Jannis Peter (Ger) Team Vorarlberg

 

 

 

 

8

 

Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

9

 

Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:00:38

 

 

10

 

Jorge Gutierrez Gonzalez (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:00:43

 

 

11

 

Giacomo Ballabio (Ita) Hrinkow Advarics

 

0:01:04

 

 

12

 

Nahom Araya (Eri) Team Ukyo

 

 

 

 

13

 

Piotr Pekala (Pol) Att Investments

 

0:01:05

 

 

14

 

Lennart Jasch (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

0:01:08

 

 

15

 

Kyrylo Tsarenko (Ukr) Solution Tech Vini Fantini

 

0:01:10

 

 

16

 

Tomáš Sivok (Svk) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

17

 

Marc Cabedo Hernandez (Esp) Team Ukyo

 

 

 

 

18

 

Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

19

 

Martin Bárta (Cze) Att Investments

 

0:01:14

 

 

20

 

Colin Chris Stüssi (Sui) Team Vorarlberg

 

0:01:34

 

 

21

 

Tomáš Přidal (Cze) Elkov - Kasper

 

0:01:37

 

 

22

 

Patrick Reißig (Ger) Benotti Berthold

 

0:01:47

 

 

23

 

Marcin Budzinski (Pol) Att Investments

 

0:02:22

 

 

24

 

Unai Ramos Murillo (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

25

 

Michael Kukrle (Cze) Att Investments

 

0:03:00

 

 

26

 

Bálint Feldhoffer (Hun) Team United Shipping

 

0:03:04

 

 

27

 

Adrien Boichis (Fra) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

0:03:12

 

 

28

 

Dominik Neuman (Cze) Att Investments

 

0:03:18

 

 

29

 

Tomasz Budzinski (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

30

 

Michal Schlegel (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

31

 

Nicolò Garibbo (Ita) Team Ukyo

 

0:03:30

 

 

32

 

Hamish Armitt (Gbr) Team Novo Nordisk

 

0:03:32

 

 

33

 

Erik Fetter (Hun) Team United Shipping

 

0:03:44

 

 

34

 

Dominik Röber (Ger) Benotti Berthold

 

0:04:23

 

 

35

 

Alexander Konychev (Ita) Team Vorarlberg

 

0:04:24

 

 

36

 

Joris Reinderink (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

37

 

Boroš Michael Boroš Michael (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

38

 

William Smith (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

39

 

Simone Raccani (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

40

 

Tim Kößler (Ger) Benotti Berthold

 

0:04:53

 

 

41

 

Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

42

 

Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk

 

0:04:56

 

 

43

 

Nate Pringle (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

44

 

Jarno Grixa (Ger) Benotti Berthold

 

0:05:53

 

 

45

 

William Heffernan (Aus) Ccache X Bodywrap

 

0:06:01

 

 

46

 

Hamish Beadle (Nzl) Team Novo Nordisk

 

0:06:11

 

 

47

 

Valentin Poschacher (Aut) Hrinkow Advarics

 

0:06:39

 

 

48

 

Franciszek Kocur (Pol) Tufo - Pardus Prostejov

 

0:06:45

 

 

49

 

Mateusz Kostanski (Pol) Voster Ats Team

 

0:07:08

 

 

50

 

Quinten De Graeve (Bel) Team Novo Nordisk

 

0:07:11

 

 

51

 

Jack Dohler (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

52

 

András Gusztáv Pakot (Hun) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

53

 

Valerio Conti (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

54

 

Michiel Van Vliet (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:07:12

 

 

55

 

Viego Tijssen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:07:47

 

 

56

 

János Zsombor Pelikán (Hun) Team United Shipping

 

0:09:05

 

 

57

 

Adam Bittman (Cze) Elkov - Kasper

 

0:09:29

 

 

58

 

Loïc Bettendorff (Lux) Hrinkow Advarics

 

0:10:33

 

 

59

 

Davide Donati (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

0:10:46

 

 

60

 

Thomas Gloag (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

0:10:52

 

 

61

 

Nikiforos Arvanitou (Gre) Team United Shipping

 

0:11:24

 

 

62

 

Arnaud Tissieres (Sui) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

63

 

James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

64

 

Nil Gimeno Ferrer (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:11:28

 

 

65

 

Ibai Azanza Burusco (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:12:15

 

 

66

 

Michal Schuran (Cze) Team United Shipping

 

0:12:16

 

 

67

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step

 

0:12:17

 

 

68

 

Šimon Vaníček (Cze) Att Investments

 

 

 

 

69

 

Alessio Delle Vedove (Ita) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

70

 

Matúš Štoček (Svk) Elkov - Kasper

 

 

 

 

71

 

Martin Jurík (Svk) Pierre Baguette Cycling

 

0:12:49

 

 

72

 

Štěpán Zahálka (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

73

 

Lucas Terrier (Fra) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

74

 

Maciej Banaszak (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

75

 

Louis Marie Posnic (Fra) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

76

 

Patrik Toman (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

0:12:54

 

 

77

 

Patryk Stosz (Pol) Voster Ats Team

 

0:13:12

 

 

78

 

Filip Saidl (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

0:13:26

 

 

79

 

Gleb Syritsa (Rus) Xds Astana Development Team

 

0:13:37

 

 

80

 

Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg

 

 

 

 

81

 

Zak Coleman (Gbr) Voster Ats Team

 

0:13:41

 

 

82

 

Pokorný Ondřej Pokorný Ondřej (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

0:13:45

 

 

83

 

Genji Iwamura (Jpn) Solution Tech Vini Fantini

 

0:13:57

 

 

84

 

Matěj Zahálka (Cze) Elkov - Kasper

 

0:14:07

 

 

85

 

Daniil Marukhin (Kaz) Xds Astana Development Team

 

0:14:11

 

 

86

 

Piotr Maslak (Pol) Voster Ats Team

 

0:14:16

 

 

87

 

Szijártó Zétény Szijártó Zétény (Hun) Team United Shipping

 

 

 

 

88

 

Ivan Smirnov (Rus) Xds Astana Development Team

 

0:14:17

 

 

89

 

Jakub Mayer (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

0:14:22

 

 

90

 

Lev Gonov (Rus) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

91

 

Ruslan Yelyubayev (Kaz) Xds Astana Development Team

 

0:14:24

 

 

92

 

Alessandro Iacchi (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

0:14:48

 

 

93

 

Richard Riška (Svk) Hrinkow Advarics

 

0:14:58

 

 

94

 

Dominik Amann (Aut) Team Vorarlberg

 

 

 

 

95

 

Paul Buschek (Aut) Hrinkow Advarics

 

0:14:59

 

 

96

 

Casper Van Der Woude (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:15:09

 

 

97

 

Stolić Mihajlo Stolić Mihajlo (Srb) Team United Shipping

 

0:15:18

 

 

98

 

Will Heath (Aus) Ccache X Bodywrap

 

0:15:25

 

 

99

 

Dominik Hödlmoser (Aut) Hrinkow Advarics

 

0:15:41

 

 

100

 

Konrad Waliniak (Pol) Voster Ats Team

 

0:15:45

 

 

101

 

Jost Van De Streek (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:17:00

 

 

102

 

Bart Kortleve (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:17:23

 

 

103

 

Albert Gathemann (Ger) Benotti Berthold

 

0:17:32

 

 

104

 

Jan Kašpar (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

0:17:52

 

 

105

 

Daniel Geismayr (Aut) Team Vorarlberg

 

0:17:55

 

 

106

 

Luke Lamperti (Usa) Soudal Quick-Step

 

0:18:26

 

 

107

 

Liam Walsh (Aus) Ccache X Bodywrap

 

0:18:32

 

 

108

 

Juan Jose Lopez Rodriguez (Esp) Team Novo Nordisk Development

 

0:18:33

 

 

109

 

Cameron Scott (Aus) Ccache X Bodywrap

 

0:18:42

 

 

110

 

Roy Hoogendoorn (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

111

 

Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

112

 

Tim Gloßner (Ger) Benotti Berthold

 

0:19:13

 

 

113

 

Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:19:14

 

 

114

 

Šilhavý Daniel Šilhavý Daniel (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

0:19:51

 

 

115

 

Finlay Walsh (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

116

 

Marceli Boguslawski (Pol) Att Investments

 

0:20:48

 

 

117

 

Černý Josef Černý Josef (Cze) Soudal Quick-Step

 

0:20:52

 

 

118

 

Řehoř Jan Řehoř Jan (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

0:21:04

 

 

119

 

Laurin Nenning (Aut) Team Vorarlberg

 

0:21:15

 

 

120

 

Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo

 

0:22:22

 

 

121

 

Mikal Grimstad Uglehus (Nor) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:24:46

 

 

122

 

Unai Aznar Vijuesca (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:29:44

 

 

123

 

Ian Kings (Ger) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:35:37

 

 

124

 

Daniel Mlejnek (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

0:37:09

 

 

Теги к статье: Тур Чехии-2025 Czech Tour-2025 велогонка категории 2. 1 многодневная велогонка

