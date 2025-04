Paris-Roubaix Espoirs-2025. Результаты Категория:

Сегодня, 16:29 Le Cateau-Cambrésis - Roubaix, 167 км 1 Albert Philipsen (Den) Lidl-Trek 4:02:45 2 Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing 0:00:00 3 Senna Remijn (Ned) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:00:16 4 Guus Van Den Eijnden (Ned) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:00:54 5 Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike Development 6 Matthias Schwarzbacher (Svk) Uae Team Emirates Gen-Z 7 Eliott Boulet (Fra) Groupama - Fdj 8 Halvor Dolven (Nor) Wanty - Nippo - Re Uz 9 Emmanuel Houcou (Fra) Arkea-B&B Hotels Continentale 0:01:16 10 Ilian Alexandre Barhoumi (Sui) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 0:01:23 11 Jonas Kind Høydahl (Nor) Team Visma | Lease A Bike Development 0:02:23 12 Aaron Dockx (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 13 Maxime Decomble (Fra) Groupama - Fdj 14 Steffen De Schuyteneer (Bel) Lotto 15 Antoine L'Hote (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 16 Tars Poelvoorde (Bel) Lotto Development Team 0:02:25 17 Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:02:36 18 Liam Van Bylen (Bel) Lotto Development Team 0:02:37 19 Lewis Bower (Nzl) Groupama - Fdj 20 Sebastian Grindley (Gbr) Lidl-Trek Future Racing 21 Žak Eržen (Slo) Slovenia 22 Ben Felix Jochum (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 23 Luca Giaimi (Ita) Uae Team Emirates Gen-Z 24 Felix Ørn-Kristoff (Nor) Wanty - Nippo - Re Uz 25 Marius Innhaug Dahl (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 26 Alexander Hansen (Den) Airtox - Carl Ras 27 Silas Koech (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 28 Romet Pajur (Est) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies 29 Stefano Viezzi (Ita) Alpecin-Deceuninck Development Team 30 Keije Solen (Ned) Wanty - Nippo - Re Uz 31 Sebastian Putz (Aut) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies 32 Noah Hobbs (Gbr) Ef Education - Aevolo 0:04:04 33 Zeno Moonen (Bel) Wanty - Nippo - Re Uz 0:04:10 34 Aubin Sparfel (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 35 Aless De Bock (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 36 Paul Fietzke (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies 37 Ben Askey (Gbr) 38 Noah Streif (Usa) Ef Education - Aevolo 39 Jonathan Vervenne (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 40 Jesse Kramer (Ned) Hagens Berman Jayco 0:04:14 41 Luis-Joe Lührs (Ger) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 0:04:17 42 Cole Kessler (Usa) Lidl-Trek Future Racing 0:06:07 43 Ian Kings (Ger) Team Visma | Lease A Bike Development 0:06:36 44 Lars Vanden Heede (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 45 Romain Breant (Fra) 46 Jed Smithson (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development 47 Davide Donati (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies 0:06:52 48 Sacha Bergaud (Fra) 49 Reef Roberts (Nzl) Groupama - Fdj 50 Evan Pavis (Fra) Vendee U Pays De La Loire 51 Davide Stella (Ita) Uae Team Emirates Gen-Z 52 Kasper Haugland (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team 53 Milan De Ceuster (Bel) Lotto Development Team 54 Celian Deweerd (Bel) 55 Mikal Grimstad Uglehus (Nor) Team Visma | Lease A Bike Development 56 Arthur Lowagie (Bel) 57 Johan Dorussen (Ned) Development Team Picnic Postnl 58 Kristian Egholm (Den) Lidl-Trek Future Racing 59 Christiaan Van Rees (Ned) Development Team Picnic Postnl 0:07:15 60 Linus Larsson (Swe) Ef Education - Aevolo 61 Maxime Meynard (Fra) Vendee U Pays De La Loire 0:07:18 62 Artuur Torney (Bel) 0:07:20 63 Arne De Maere (Bel) 64 Wout Joore (Ned) 65 Corentin Bautrait (Fra) 66 Jacob Bush (Gbr) Development Team Picnic Postnl 0:08:32 67 Anže Ravbar (Slo) Uae Team Emirates Gen-Z 0:09:05 68 Rémi Daumas (Fra) Groupama - Fdj 0:11:13 69 Romain Debord (Fra) 70 Matteo Milan (Ita) Lidl-Trek Future Racing 0:11:38 71 Renato Favero (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team 72 Hugo Rishøj (Den) Airtox - Carl Ras 73 Nate Pringle (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies 74 Erazem Valjavec (Slo) Soudal Quick-Step Devo Team 75 Victor Jean (Fra) 76 Magnus Carstensen (Den) Ef Education - Aevolo 77 Hugo Roudier (Fra) 0:11:41 78 Gabin Cler (Fra) 79 Lucas Toftemark (Den) Airtox - Carl Ras 0:14:36 80 Elmar Abma (Ned) Wanty - Nippo - Re Uz 0:14:40 81 Joeri Schaper (Ned) Soudal Quick-Step Devo Team 0:15:55 82 Louis Grupp (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank 83 Axel Van Den Broek (Bel) Wanty - Nippo - Re Uz 84 Pavel Šumpík (Cze) Development Team Picnic Postnl 85 Alfred Kongstad (Den) Airtox - Carl Ras 86 Jasper Schoofs (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 87 Johan Chardon (Fra) Vendee U Pays De La Loire 0:17:03 88 Loïc Vuillemin (Fra) 89 Edgard Berthelemy (Fra) 0:19:12 OTL Jenthe Verstraete (Bel) Ef Education - Aevolo OTL Hamish Mckenzie (Aus) Hagens Berman Jayco OTL Swann Guefveneu (Fra) Vendee U Pays De La Loire OTL Evan Boyle (Usa) Hagens Berman Jayco OTL Baptiste Gregoire (Fra) Groupama - Fdj OTL Carl Emil Pedersen (Den) Hagens Berman Jayco OTL Vid Murn (Slo) Slovenia OTL Ollie Boarer (Gbr) OTL Hugo Grard (Fra) OTL Theodor Clemmensen (Den) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies OTL Niel Meulemans (Bel) OTL Marcel Gladek (Slo) Slovenia OTL Emil Nielsen (Den) Airtox - Carl Ras OTL Simon Lacroix (Fra) OTL Matthew Cole (Gbr) Hagens Berman Jayco OTL Oliver Scott (Nzl) Vendee U Pays De La Loire OTL Oliver Søndergaard (Den) Airtox - Carl Ras OTL Maxime Louis (Fra) DNF Hector Alvarez Martinez (Esp) Lidl-Trek Future Racing DNF Mauro Cuylits (Bel) Lotto Development Team DNF Mathieu Kockelmann (Lux) Lotto Development Team DNF Aldo Taillieu (Bel) Lotto Development Team DNF Marc Zafra Coronellas (Esp) Soudal Quick-Step Devo Team DNF Nejc Komac (Slo) Slovenia DNF Domen Oblak (Slo) Slovenia DNF Jon Pritržnik (Slo) Slovenia DNF Nejc Peterlin (Slo) Slovenia DNF Nio Vandevorst (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team DNF Jules Hue (Fra) DNF Tom Darmigny (Fra) DNF Alistair Gardner (Gbr) DNF Pierre Louis Haquin (Fra) DNF Sjors Lugthart (Ned) Team Visma | Lease A Bike Development DNF Marcos Freire Cobo (Esp) Uae Team Emirates Gen-Z DNF Gibbe Staes (Bel) Uae Team Emirates Gen-Z DNF Axel Bouquet (Fra) Arkea-B&B Hotels Continentale DNF Lucas Janssen (Ned) Arkea-B&B Hotels Continentale DNF Hugh Harvey (Aus) Arkea-B&B Hotels Continentale DNF Nicolas Milesi (Ita) Arkea-B&B Hotels Continentale DNF Arthur Blaise (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team DNF Lucas Mainguenaud (Fra) Vendee U Pays De La Loire DNF Lucas Menanteau (Fra) Vendee U Pays De La Loire DNF Callum Thornley (Gbr) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies DNF Angus Stoneham (Gbr) Development Team Picnic Postnl DNF Mees Vlot (Ned) Development Team Picnic Postnl DNF Thom Van Der Werff (Ned) Development Team Picnic Postnl DNF Ruben Sanchez Cordoba (Esp) Hagens Berman Jayco DNF Ben Wiggins (Gbr) Hagens Berman Jayco DNF Tobias Müller (Ger) Wanty - Nippo - Re Uz DNF Frederik Sørensen (Den) Airtox - Carl Ras DNF Noé Ury (Lux) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank DNF Alexandre Kess (Lux) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank DNF Mil Morang (Lux) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank DNF Jonas Reibsch (Ger) Team Lotto Kern-Haus Psd Bank DNF Justin Picoux (Bel) DNF Lucas Bonnay (Fra) DNF Léo Marquant (Fra) DNF Mathis Pichon (Fra) Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Paris-Roubaix Espoirs-2025 андеровская Париж-Рубэ-2025 Париж-Рубэ-2025 андеры



