Тур Хорватии-2024. Этап 6. Результаты

Сегодня, 15:58 Sveta Nedelja - Zagreb, 157.5 км 1 Oded Kogut (Isr) Israel - Premier Tech 3:16:07 2 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Mobility 0:00:00 3 Tord Gudmestad (Nor) Uno-X Mobility 4 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 5 Alberto Bruttomesso (Ita) Bahrain Victorious 6 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 7 Jakub Kaczmarek (Pol) Mazowsze Serce Polski 8 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 9 Sam Welsford (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe 10 Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team 11 Bartlomiej Proc (Pol) Santic-Wibatech 12 Campbell Stewart (Nzl) Team Jayco Alula 13 Tobias Andresen (Den) Team Dsm-Firmenich Postnl 14 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 15 Giovanni Lonardi (Ita) Team Polti Kometa 16 Javier Ibañez Beltran De Salazar (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 17 Tomasz Budzinski (Pol) Mazowsze Serce Polski 18 Tilen Finkšt (Slo) Adria Mobil 19 Jordy Bouts (Bel) Tdt-Unibet 20 Jordan Habets (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 21 Sean Flynn (Gbr) Team Dsm-Firmenich Postnl 22 Côté Pier-André Côté Pier-André (Can) Israel Premier Tech Academy 23 Sakarias Koller Løland (Nor) Uno-X Mobility 24 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 25 Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious 26 Frederik Wandahl (Den) Red Bull - Bora - Hansgrohe 27 Marcin Budzinski (Pol) Mazowsze Serce Polski 28 Warren Barguil (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 29 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Uae Team Emirates 30 Ben Wiggins (Gbr) Hagens Berman Jayco 31 Cyrus Monk (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 32 Ryan Mullen (Irl) Red Bull - Bora - Hansgrohe 33 Roman Holzer (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 34 Anže Skok (Slo) Adria Mobil 35 Gojković Nicolas Gojković Nicolas (Cro) Adria Mobil 36 Dominik Neuman (Cze) Att Investments 37 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 38 Mattia Bais (Ita) Team Polti Kometa 39 Kiaan Watts (Nzl) Israel Premier Tech Academy 40 Gay Sagiv (Isr) Israel - Premier Tech 41 Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula 42 Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech 43 Owen Geleijn (Ned) Tdt-Unibet 44 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 45 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 46 Lucas Wade Hamilton (Aus) Team Jayco Alula 47 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga 48 Michal Pomorski (Pol) Mazowsze Serce Polski 49 Hugo Aznar Vijuesca (Esp) Equipo Kern Pharma 50 Šimon Vaníček (Cze) Att Investments 51 Artem Shmidt (Usa) Ineos Grenadiers 52 Jonas Fabian Messerschmidt (Ger) Santic-Wibatech 53 Joris Reinderink (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 54 Frank Van Den Broek (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 55 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 56 Marcel Skok (Slo) Adria Mobil 57 Unai Aznar Vijuesca (Esp) Equipo Kern Pharma 58 Alexander Hajek (Aut) Red Bull - Bora - Hansgrohe 59 Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious 60 Michiel Van Vliet (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 61 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 62 Aljaž Turk (Slo) Adria Mobil 63 Odd Christian Eiking (Nor) Uno-X Mobility 64 Baptiste Huyet (Fra) Tdt-Unibet 65 Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 66 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 67 Jelle Johannink (Ned) Tdt-Unibet 68 Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team U23 69 Piotr Pekala (Pol) Santic-Wibatech 70 Joseph Rosskopf (Usa) Q36.5 Pro Cycling Team 71 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma 72 Tim Marsman (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 73 Michal Paluta (Pol) Santic-Wibatech 74 Casper Van Der Woude (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 75 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility 76 Jacob Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team 77 Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Kometa 78 Ian Peran (Cro) Ljubljana Gusto Santic 79 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility 80 Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers 81 Mason Hollyman (Gbr) Israel - Premier Tech 82 Abel Balderstone Roumens (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 83 Mihael Štajnar (Slo) Ljubljana Gusto Santic 84 Barnabás Peák (Hun) Adria Mobil 85 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Polti Kometa 0:00:26 86 Pawel Bernas (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:00:30 87 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 88 Viktor Potočki (Cro) Ljubljana Gusto Santic 89 Francisco Muñoz Llana (Esp) Team Polti Kometa 90 Axel Van Der Tuuk (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 91 Daniel Turek (Cze) Att Investments 92 Mario Gamper (Aut) Santic-Wibatech 93 Anže Ravbar (Slo) Uae Team Emirates Gen-Z 94 Lawson Craddock G (Usa) Team Jayco Alula 0:00:36 95 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 0:00:39 96 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:00:43 97 Oscar Onley (Gbr) Team Dsm-Firmenich Postnl 98 Michal Schuran (Cze) Att Investments 0:00:52 99 Jaka Špoljar (Slo) Adria Mobil 100 Jonathan Guatibonza Becerra (Col) Uae Team Emirates Gen-Z 0:00:58 101 Charles Paige (Gbr) Tdt-Unibet 0:01:06 102 Emanuel Buchmann (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:01:12 103 Márton Dina (Hun) Att Investments 104 Kacper Maciejuk (Pol) Santic-Wibatech 0:01:21 105 Simon Dalby (Den) Uno-X Mobility Development Team 0:01:39 106 Maksymilian Radosz (Pol) Mazowsze Serce Polski 107 Tomšič Dan Andrej Tomšič Dan (Slo) Ljubljana Gusto Santic 108 Matthias Schwarzbacher (Svk) Att Investments 109 Mees Vlot (Ned) Development Team Dsm-Firmenich Postnl 0:02:03 110 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Uae Team Emirates 0:04:44 111 Konrad Czabok (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:04:50 DNS Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious DNS Mirco Maestri (Ita) Team Polti Kometa DNS Javier Serrano Rodriguez (Esp) Team Polti Kometa Итоговая генеральная классификация: 1 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 17:23:53 2 Tobias Andresen (Den) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:00:08 3 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 0:00:27 4 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 0:00:28 5 Côté Pier-André Côté Pier-André (Can) Israel Premier Tech Academy 0:00:34 6 Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula 0:00:35 7 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:37 8 Warren Barguil (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl 9 Frederik Wandahl (Den) Red Bull - Bora - Hansgrohe 10 Mattia Bais (Ita) Team Polti Kometa 0:00:41 11 Marcin Budzinski (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:00:42 12 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 13 Sean Flynn (Gbr) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:00:44 14 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 15 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 0:00:47 16 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:53 17 Sakarias Koller Løland (Nor) Uno-X Mobility 0:01:05 18 Jelle Johannink (Ned) Tdt-Unibet 19 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Uae Team Emirates 0:01:07 20 Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:01:20 21 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility 0:01:23 22 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 0:01:26 23 Alexander Hajek (Aut) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:01:40 24 Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious 0:01:55 25 Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious 0:05:20 26 Piotr Pekala (Pol) Santic-Wibatech 0:07:49 27 Odd Christian Eiking (Nor) Uno-X Mobility 0:08:44 28 Javier Ibañez Beltran De Salazar (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:10:46 29 Lucas Wade Hamilton (Aus) Team Jayco Alula 30 Michal Paluta (Pol) Santic-Wibatech 31 Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech 0:11:40 32 Joris Reinderink (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 0:11:59 33 Oscar Onley (Gbr) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:12:05 34 Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team U23 0:13:32 35 Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers 36 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 0:13:48 37 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility 0:14:50 38 Tim Marsman (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 0:15:09 39 Giovanni Lonardi (Ita) Team Polti Kometa 0:16:09 40 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:16:24 41 Frank Van Den Broek (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 0:17:14 42 Hugo Aznar Vijuesca (Esp) Equipo Kern Pharma 0:17:32 43 Tomasz Budzinski (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:17:48 44 Jacob Eriksson (Swe) Tudor Pro Cycling Team 0:18:52 45 Roman Holzer (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23 0:18:53 46 Baptiste Huyet (Fra) Tdt-Unibet 0:19:02 47 Owen Geleijn (Ned) Tdt-Unibet 0:19:25 48 Cyrus Monk (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 0:20:48 49 Dominik Neuman (Cze) Att Investments 0:21:27 50 Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:23:37 51 Michiel Van Vliet (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 0:23:47 52 Mario Gamper (Aut) Santic-Wibatech 0:24:07 53 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 0:24:10 54 Charles Paige (Gbr) Tdt-Unibet 0:24:41 55 Kiaan Watts (Nzl) Israel Premier Tech Academy 0:25:01 56 Axel Van Der Tuuk (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 0:28:07 57 Jordy Bouts (Bel) Tdt-Unibet 0:28:13 58 Tilen Finkšt (Slo) Adria Mobil 0:29:16 59 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga 60 Matthias Schwarzbacher (Svk) Att Investments 0:29:54 61 Abel Balderstone Roumens (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:31:52 62 Alberto Bruttomesso (Ita) Bahrain Victorious 0:32:14 63 Daniel Turek (Cze) Att Investments 0:32:22 64 Jakub Kaczmarek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:32:34 65 Sam Welsford (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:33:27 66 Artem Shmidt (Usa) Ineos Grenadiers 0:33:53 67 Oded Kogut (Isr) Israel - Premier Tech 0:35:33 68 Ryan Mullen (Irl) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:35:49 69 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Mobility 0:37:41 70 Campbell Stewart (Nzl) Team Jayco Alula 0:38:07 71 Mason Hollyman (Gbr) Israel - Premier Tech 72 Simon Dalby (Den) Uno-X Mobility Development Team 0:38:10 73 Tord Gudmestad (Nor) Uno-X Mobility 0:38:31 74 Michal Schuran (Cze) Att Investments 0:38:38 75 Aljaž Turk (Slo) Adria Mobil 0:40:10 76 Francisco Muñoz Llana (Esp) Team Polti Kometa 0:40:39 77 Joseph Rosskopf (Usa) Q36.5 Pro Cycling Team 0:40:40 78 Jonas Fabian Messerschmidt (Ger) Santic-Wibatech 0:40:58 79 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Polti Kometa 0:41:09 80 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 0:41:28 81 Gojković Nicolas Gojković Nicolas (Cro) Adria Mobil 0:42:43 82 Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Kometa 0:42:50 83 Jordan Habets (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 0:44:20 84 Michal Pomorski (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:44:39 85 Casper Van Der Woude (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel 0:45:05 86 Gay Sagiv (Isr) Israel - Premier Tech 0:45:56 87 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:46:03 88 Pawel Bernas (Pol) Mazowsze Serce Polski 89 Bartlomiej Proc (Pol) Santic-Wibatech 0:46:22 90 Márton Dina (Hun) Att Investments 0:46:46 91 Šimon Vaníček (Cze) Att Investments 0:47:25 92 Anže Ravbar (Slo) Uae Team Emirates Gen-Z 0:47:26 93 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma 0:49:19 94 Barnabás Peák (Hun) Adria Mobil 0:51:22 95 Anže Skok (Slo) Adria Mobil 0:53:54 96 Jonathan Guatibonza Becerra (Col) Uae Team Emirates Gen-Z 0:54:41 97 Kacper Maciejuk (Pol) Santic-Wibatech 0:55:48 98 Mihael Štajnar (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:56:45 99 Emanuel Buchmann (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:57:00 100 Ben Wiggins (Gbr) Hagens Berman Jayco 0:59:25 101 Lawson Craddock G (Usa) Team Jayco Alula 1:00:02 102 Konrad Czabok (Pol) Mazowsze Serce Polski 1:00:15 103 Mees Vlot (Ned) Development Team Dsm-Firmenich Postnl 1:01:24 104 Marcel Skok (Slo) Adria Mobil 1:03:00 105 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Uae Team Emirates 1:06:33 106 Tomšič Dan Andrej Tomšič Dan (Slo) Ljubljana Gusto Santic 1:07:43 107 Viktor Potočki (Cro) Ljubljana Gusto Santic 1:09:38 108 Unai Aznar Vijuesca (Esp) Equipo Kern Pharma 1:11:31 109 Maksymilian Radosz (Pol) Mazowsze Serce Polski 1:15:51 110 Ian Peran (Cro) Ljubljana Gusto Santic 1:17:09 111 Jaka Špoljar (Slo) Adria Mobil 1:19:03 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 