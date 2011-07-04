Tour de Vendee-2023. Результаты

Надеюсь - не Инеос. Вот в Боре отличная компания может подсобраться - Джей, Власов, Уйтдебрукс, Роглич и лейтенант Данни без особых шансов. Из них трое первых имеют в 2024 последний год действующего контракта. Ну а Инеос - они имеют шанс получить "за так" то, что Лефевр не желал отдавать ни за какие деньги.