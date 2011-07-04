Tour de Vendee-2023. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 18:07
Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 207,1 км
1. Arnaud Demare (Fra) Team Arkea - Samsic
2. Paul Penhoët (Fra) Groupama - FDJ
3. Sandy Dujardin (Fra) TotalEnergies
4. Bryan Coquard (Fra) Cofidis
5. Clément Venturini (Fra) AG2R Citroën Team
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