VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Tour de Vendee-2023. Результаты

Tour de Vendee-2023. Результаты

 

Tour de Vendee-2023. Результаты

 

Tour de Vendee-2023. Результаты

 

Tour de Vendee-2023. Результаты

 

Tour de Vendee-2023. Результаты

 

Tour de Vendee-2023. Результаты

 

Tour de Vendee-2023. Результаты

 

Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 207,1 км

1. Arnaud Demare (Fra) Team Arkea - Samsic

2. Paul Penhoët (Fra) Groupama - FDJ
3. Sandy Dujardin (Fra) TotalEnergies
4. Bryan Coquard (Fra) Cofidis
5. Clément Venturini (Fra) AG2R Citroën Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Tour de Vendee-2023 Тур Вандеи

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 18:10 | Регистрация: 4.07.2011

    Дааа, Петя, многое было услышано о тебе...ох, Пётр, без женщины мужик высот никогда не возьмёт, это априори.

    Спасибо за твою крутизну и брутальность и твои шоу в велоспорте, Легенда, однако.

    Вот и 13 лет слетело, как ты в 2010 гонялся с Бассо и нибали за сжиженный газ (ликвигаз).

  2. RVL

    Вчера, 18:23 | Регистрация: 30.08.2012

    Хорошую нарезку Евроспорт посвятил...

    И на словакском

    "Спасибо Петер "

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:23 | Регистрация: 4.07.2013

    без женщины мужик высот никогда не возьмёт, это априори.

     

    100%

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

2 октября 2023

Coppa Bernocchi

3 октября 2023

Tre Valli Varesine

5 октября 2023

Gran Piemonte

7 октября 2023

Il Lombardia

8 октября 2023

Paris - Tours

8 - 15 октября 2023

Presidential Cycling Tour of Turkiye

11 октября 2023

Giro del Veneto

12 - 17 октября 2023

Gree-Tour of Guangxi

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2023?

Комментарии

  • VeloVelo
    Tour de Vendee-2023. Результат ... (3)
    VeloVelo-Фото

    без женщины мужик высот никогда не возьмёт, это априори.

     

    100%

  • DIM
    Арно Де Ли одной ногой выиграл ... (1)
    DIM-Фото

    Одной левой)

  • vadi
    Примож Роглич подтвердил, что ... (41)
    vadi-Фото
    Не должен. Но очень вероятно. Попробуйте вспомнить хоть одного велогонщика за 30, сменившего команду и не потерявшего в результатах
  • velodoctor
    Примож Роглич подтвердил, что ... (41)
    velodoctor-Фото
    Да куда бы они не разбрелись, это хорошо) Главное не в одной команде. Хотя я бы хотел Роглича в Инеос видеть, мне кажется там для него максимально благоприятные условия бы были.
  • MVDP
    Famenne Ardenne Classic-2023. ... (1)
    MVDP-Фото

    У де Ли метров за 30 до финиша выстегнулась правая нога из педали. Докрутил одной ногой, причем в подъем. Вот уж действительно "победа одной левой".

    https://youtu.be/hwBa_B2pcb8?feature=shared&t=35

  • s75
    Примож Роглич — трёхкратный по ... (8)
    s75-Фото
    Надеюсь - не Инеос. Вот в Боре отличная компания может подсобраться - Джей, Власов, Уйтдебрукс, Роглич и лейтенант Данни без особых шансов. Из них трое первых имеют в 2024 последний год действующего контракта. Ну а Инеос - они имеют шанс получить "за так" то, что Лефевр не желал отдавать ни за какие деньги.
  • BlAr
    Тур Хорватии-2023. Этап 6 (1)
    BlAr-Фото

    Нетривиальный финал гонки с эффектным падением победителя ГК на финишной прямой. Победи Кристофф (или Хайтер, как его именует Кондрашов) - взял бы ГК.

    Заодно комментатор напомнил ряд любопытных фактов, в том числе связанных с братьями Саймоном и Адамом Яцами.

  • Серафим
    Примож Роглич подтвердил, что ... (41)
    Серафим-Фото
    Да, жаль, что не Бахрейн. Хотя Бора пожалуй, наилучший вариант после арабов. Будет, наконец, действительно сильнейший генеральщик, а то все генеральщики Боры - это околоподиумные бродяги. Ну хорошие ребята, но не орлы. И Власова это касается.
    Зато помощников хороших - сколько хочешь.
  • RVL
    Tour de Vendee-2023. Результат ... (3)
    RVL-Фото

    Хорошую нарезку Евроспорт посвятил...

    И на словакском

    "Спасибо Петер "

  • motte
    Tour de Vendee-2023. Результат ... (3)
    motte-Фото

    Дааа, Петя, многое было услышано о тебе...ох, Пётр, без женщины мужик высот никогда не возьмёт, это априори.

    Спасибо за твою крутизну и брутальность и твои шоу в велоспорте, Легенда, однако.

    Вот и 13 лет слетело, как ты в 2010 гонялся с Бассо и нибали за сжиженный газ (ликвигаз).

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 октября

Jose Herrada (Cofidis)

Wout Poels (Bahrain Victorious)

Jonathan Milan (Bahrain Victorious)

Jacob Eriksson (Tudor Pro Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2023 (7)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)
Май 2023 (207)