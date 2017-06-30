Тур Лангкави-2023. Этап 8

s75

Примож Роглич ищет новую велок ... (34) Earl57 , моложе Роглича не только датчанин. Троим (Кусса не считаем) там делать нечего, кто-то должен выйти. Настоящий конфликт интересов может начаться сейчас, кто приходит на смену Рогле? теперь скучно там точно не будет, и раз-два-три на подиуме согласно ранее утвержденному списку не дождетесь))

Meffix

Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14) Цитата: Гонщик Цитата: kwwk И Пога и Роглич едут все три классики, пока 1-0 в пользу Приможа.

Плохо что Ремба филонит , его явно не хватает в этих разборках .

Плохо что Ремба филонит , его явно не хватает в этих разборках . боится быть битым )) ну выглядит так со стороны)

Pinkerton

Примож Роглич подтвердил, что ... (28) а может он пойдет к арабам, в команду к Погачару, и будут вместе, два друга - словенца, укатывать Винегора и Ремко на Туре, как вам такой расклад? :)

ittrainbow

Примож Роглич подтвердил, что ... (28) немного не так



сейчас он один из победителей (все понимают что Сепп самый слабый из троицы, и сам Сепп понимает) и налутал очков в карму, гарантированный плюс-плюс



и это очень важно, к примеру будет ли Ремко командным игроком - тут бооольшой вопрос, а Рогла в сентябре показал "да, я с командой до конца", отчасти поэтому он главный лот на трансферном рынке, работодателям такое нравится



а если бы поехал на победу - и эгоистичней бы выглядел, и Йонас просто сильней и с колеса не сваливался и наверняка выиграл бы, велик был шанс получить минус-минус



причем рисковать кармой и фактическим (а не юридическим) исходом гонки смысла не было, уровень он показал, Вуэльт у него этих - пол-серванта заставлено

kwwk

Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14) Малец вроде бы на Ломбардию заявлен предварительно.

JetRevel

Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14) На остатках формы,без сильных трат на Вуэльте,Тадею будет не просто в Ломбардии,Рогло явно посильнее в спринте

lekom

Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14) Лучший горный спринтер на данный момент. Жаль, что нам не дали посмотреть на него на вуэльте

Skorpion

Примож Роглич подтвердил, что ... (28) Очень даже не похоже.

Гонщик

Примож Роглич подтвердил, что ... (28) Цитата: vadi Цитата: AlexaaSha Если я правильно Вас понял, то было так: Роглич принял решение об уходе из команды еще до Вуэльты, а на самой гонке решил не сильно бороться за итоговую победу, так как мог бы в итоге уступить Вингегору, а не Куссу и тогда это бы смотрелось как-то не так хорошо, как, для части аудитории, смотрится сейчас? Разве это похоже на Роглича, который по своему характеру победитель/явный лидер?



Очень даже похоже. Роглича поставили перед выбором - "опередишь Кусса, тогда Винегор поедет всерьез и скорее всего заберет генеральную". И он, само собой, предпочел лучше отдать Куссу.





И самая главная проблема от перехода будет в том, что в Джамбо уже точно есть эффективный корм (кетоны?) А вот Инеос в последние годы хороший стимулятор для гонщиков подобрать явно не может. Поэтому, как ни печально, высока вероятность, что Роглич заметно сдаст даже по сравнению с нынешними результатами

Очень даже похоже. Роглича поставили перед выбором - "опередишь Кусса, тогда Винегор поедет всерьез и скорее всего заберет генеральную". И он, само собой, предпочел лучше отдать Куссу.И самая главная проблема от перехода будет в том, что в Джамбо уже точно есть эффективный корм (кетоны?) А вот Инеос в последние годы хороший стимулятор для гонщиков подобрать явно не может. Поэтому, как ни печально, высока вероятность, что Роглич заметно сдаст даже по сравнению с нынешними результатами Там скорее всего дело в политике , победить должен был американец и точка , будущие спонсоры заказывают музыку ...

Гонщик

Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14) Цитата: kwwk И Пога и Роглич едут все три классики, пока 1-0 в пользу Приможа.

Плохо что Ремба филонит , его явно не хватает в этих разборках . Плохо что Ремба филонит , его явно не хватает в этих разборках .