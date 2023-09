Тур Лангкави-2023. Этап 5 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 14:04 Тур Лангкави-2023. Этап 5 Slim River - Genting Highlands, 126.4 км 1 Simon Carr (Gbr) Ef Education - Easypost 3:24:06 2 Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost 0:00:39 3 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:48 4 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:00:55 5 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:00:59 6 Paul Double (Gbr) Human Powered Health 0:01:13 7 Adne Van Engelen (Ned) Roojai Online Insurance 0:01:18 8 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:01:26 9 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 10 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Development Team 0:01:47 11 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:01:58 12 Luca Covili (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:02:16 13 Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost 0:02:31 14 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:02:35 15 Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team U23 0:02:44 16 Carlos Canal Blanco (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:03:14 17 Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Terengganu Polygon Cycling Team 18 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:03:23 19 Periklis Ilias (Gre) Li Ning Star 0:03:52 20 Logan Currie (Nzl) Bolton Equities Black Spoke 21 Davide Baldaccini (Ita) Corratec Selle Italia 0:04:06 22 Lorenzo Quartucci (Ita) Corratec Selle Italia 0:04:21 23 Carlos Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 0:04:39 24 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 0:04:49 25 Yongbing Gao (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:05:12 26 Josh Burnett (Nzl) Bolton Equities Black Spoke 0:05:24 27 Ariya Phounsavath (Lao) Roojai Online Insurance 0:05:48 28 Thanakhan Chaiyasombat (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:06:32 29 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:06:39 30 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Segurosrga 0:06:51 31 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 32 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Human Powered Health 0:07:14 33 Muhammad Shaiful Adlan Mohd Shukri (Mas) Malaysia 0:07:17 34 Valentin Fabien Rene Midey (Fra) Roojai Online Insurance 0:07:36 35 Simon Pellaud (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:07:54 36 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 0:08:12 37 Muhammad Nur Aiman Rosli (Mas) Malaysia 0:09:09 38 Yuma Koishi (Jpn) Jcl Team Ukyo 0:09:14 39 Junqi Shao (Chn) Li Ning Star 0:09:34 40 Roniel Campos (Ven) Li Ning Star 0:09:38 41 Cristian Raileanu (Rou) Hengxiang Cycling Team 0:10:19 42 Masaki Yamamoto (Jpn) Jcl Team Ukyo 0:10:21 43 Navuti Liphongyu (Tha) Thailand Continental Cycling Team 44 Matteo Scalco (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:10:59 45 Oscar Mauricio Pachon Melo (Col) Nusantara Cycling Team 46 Manuele Tarozzi (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 47 Jackson Medway (Aus) St George Continental Cycling Team 0:11:16 48 Noppachai Klahan (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:11:33 49 Eugenio Sanchez Lopez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:11:46 50 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Malaysia 51 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 0:12:21 52 Michael Valgren (Den) Ef Education - Nippo Development Team 0:13:15 53 Muhsin Al Redha Misbah (Mas) Malaysia 54 Ismael Grospe (Phi) 7Eleven Cliqq - Air21 By Roadbike Philippines 0:13:59 55 Jeroen Meijers (Ned) Terengganu Polygon Cycling Team 0:14:23 56 Prasetyo Nur Firdaus (Ina) Nusantara Cycling Team 0:15:05 57 Rench Michael Bondoc (Phi) 7Eleven Cliqq - Air21 By Roadbike Philippines 0:17:54 58 Jinwoong Kim (Kor) Kspo Professional 0:18:27 59 Benjamin Perry (Can) Human Powered Health 0:19:12 60 Hayato Uwano (Jpn) Jcl Team Ukyo 0:19:30 61 Enrico Zanoncello (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:19:53 62 Lorenzo Conforti (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 63 Davide Gabburo (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 64 Alexander Konychev (Ita) Corratec Selle Italia 65 Attilio Viviani (Ita) Corratec Selle Italia 66 Giulio Masotto (Ita) Corratec Selle Italia 67 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 68 Gijs Van Hoecke (Bel) Human Powered Health 69 Muhamad Afiq Huznie Othman (Mas) Nusantara Cycling Team 70 Donghyuk Choi (Kor) Kspo Professional 0:20:19 71 Penghai Deng (Chn) Giant Cycling Team 0:21:47 72 Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team 73 Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team 74 Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:23:23 75 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:23:24 76 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:23:59 77 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 0:24:31 78 Muh Imam Arifin (Ina) Nusantara Cycling Team 0:24:58 79 Gleb Syritsa (Rus) Astana Qazaqstan Team 0:25:07 80 Thanachat Yatan (Tha) Roojai Online Insurance 0:25:15 81 Riku Onaka (Jpn) Jcl Team Ukyo 0:25:18 82 Seojun Lee (Kor) Kspo Professional 0:25:53 83 Savelii Laptev (Rus) Astana Qazaqstan Development Team 0:25:55 84 Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team 0:25:57 85 Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Polygon Cycling Team 86 William Cooper (Aus) St George Continental Cycling Team 87 Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team 88 Connor Sens (Aus) St George Continental Cycling Team 89 Nichol Pareja (Phi) 7Eleven Cliqq - Air21 By Roadbike Philippines 0:26:09 90 Tegshbayar Batsaikhan (Mgl) Roojai Online Insurance 0:26:29 91 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost 0:26:35 92 Ratchanon Yaowarat (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:26:43 93 Bailey O'Donnell (Nzl) Bolton Equities Black Spoke 94 Luhao Li (Chn) Li Ning Star 0:26:48 95 Luke Mudgway (Nzl) Bolton Equities Black Spoke 0:26:52 96 George Jackson (Nzl) Bolton Equities Black Spoke 0:26:54 97 Matthew Bostock (Gbr) Bolton Equities Black Spoke 98 Dylan Sunderland (Aus) St George Continental Cycling Team 0:27:19 99 Dongyi Hou (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:27:31 100 Joshua Pascual (Phi) 7Eleven Cliqq - Air21 By Roadbike Philippines 101 Tomáš Bárta (Cze) Caja Rural-Segurosrga 0:27:46 102 Daniel Babor (Cze) Caja Rural-Segurosrga 0:28:08 103 Abdul Gani (Ina) Nusantara Cycling Team 0:28:12 104 Byeonghoon Shin (Kor) Kspo Professional 0:28:17 105 Maris Bogdanovics (Lat) Hengxiang Cycling Team 106 Raymond Kreder (Ned) Jcl Team Ukyo 0:28:33 107 Sasha Weemaes (Bel) Human Powered Health 0:28:35 108 Riley Fleming (Aus) St George Continental Cycling Team 0:28:53 109 Mohamad Izzat Hilmi Abdul Halil (Mas) Malaysia 0:29:14 110 Polychronis Tzortzakis (Gre) Roojai Online Insurance 0:29:25 111 Zulhelmi Zainal (Mas) Malaysia 0:30:31 112 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 0:31:28 113 Adam De Vos (Can) Human Powered Health 114 Andris Vosekalns (Lat) Hengxiang Cycling Team 0:31:30 115 Aliaksei Shnyrko (Blr) Li Ning Star 0:31:51 116 Ryan Tugawin (Phi) 7Eleven Cliqq - Air21 By Roadbike Philippines 0:32:36 117 Ivan Cobo Cayon (Esp) Equipo Kern Pharma 0:32:50 DSQ Alessandro Iacchi (Ita) Corratec Selle Italia DSQ Junreck Carcueva (Phi) DSQ Eunbyeol Kim (Kor) Kspo Professional DSQ Muhammad Ridwan (Ina) Nusantara Cycling Team Генеральная классификация после 5 этапа: 1 Simon Carr (Gbr) Ef Education - Easypost 19:25:10 2 Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost 0:00:49 3 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:58 4 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:01:07 5 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:01:15 6 Paul Double (Gbr) Human Powered Health 0:01:29 7 Adne Van Engelen (Ned) Roojai Online Insurance 0:01:34 8 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 0:01:39 9 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:01:40 10 Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Astana Qazaqstan Development Team 0:02:03 11 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:02:14 12 Luca Covili (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:02:31 13 Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost 0:02:47 14 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:02:51 15 Hannes Wilksch (Ger) Tudor Pro Cycling Team U23 0:03:00 16 Carlos Canal Blanco (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:03:26 17 Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Terengganu Polygon Cycling Team 0:03:30 18 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:03:39 19 Logan Currie (Nzl) Bolton Equities Black Spoke 0:04:06 20 Periklis Ilias (Gre) Li Ning Star 0:04:08 21 Davide Baldaccini (Ita) Corratec Selle Italia 0:04:22 22 Lorenzo Quartucci (Ita) Corratec Selle Italia 0:04:37 23 Carlos Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 0:04:55 24 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 0:05:05 25 Ariya Phounsavath (Lao) Roojai Online Insurance 0:06:04 26 Yongbing Gao (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:06:25 27 Thanakhan Chaiyasombat (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:06:48 28 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:06:55 29 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Human Powered Health 0:07:30 30 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Segurosrga 0:07:37 31 Valentin Fabien Rene Midey (Fra) Roojai Online Insurance 0:07:52 32 Simon Pellaud (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:08:10 33 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 0:08:28 34 Muhammad Nur Aiman Rosli (Mas) Malaysia 0:09:25 35 Yuma Koishi (Jpn) Jcl Team Ukyo 0:09:30 36 Junqi Shao (Chn) Li Ning Star 0:09:50 37 Roniel Campos (Ven) Li Ning Star 0:09:54 38 Cristian Raileanu (Rou) Hengxiang Cycling Team 0:10:35 39 Masaki Yamamoto (Jpn) Jcl Team Ukyo 0:10:37 40 Navuti Liphongyu (Tha) Thailand Continental Cycling Team 41 Manuele Tarozzi (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:11:12 42 Matteo Scalco (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:11:15 43 Jackson Medway (Aus) St George Continental Cycling Team 0:11:55 44 Eugenio Sanchez Lopez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:12:02 45 Michael Valgren (Den) Ef Education - Nippo Development Team 0:13:30 46 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 0:13:32 47 Jeroen Meijers (Ned) Terengganu Polygon Cycling Team 0:14:39 48 Muhammad Shaiful Adlan Mohd Shukri (Mas) Malaysia 0:15:06 49 Enrico Zanoncello (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:19:59 50 Davide Gabburo (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:20:07 51 Gijs Van Hoecke (Bel) Human Powered Health 52 Lorenzo Conforti (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:20:09 53 Alexander Konychev (Ita) Corratec Selle Italia 54 Muhsin Al Redha Misbah (Mas) Malaysia 0:21:05 55 Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:23:39 56 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:23:40 57 Jinwoong Kim (Kor) Kspo Professional 0:25:24 58 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost 0:26:48 59 George Jackson (Nzl) Bolton Equities Black Spoke 0:26:54 60 Ratchanon Yaowarat (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:26:55 61 Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Polygon Cycling Team 0:26:58 62 Matthew Bostock (Gbr) Bolton Equities Black Spoke 0:27:45 63 Ivan Cobo Cayon (Esp) Equipo Kern Pharma 0:35:48 64 Josh Burnett (Nzl) Bolton Equities Black Spoke 0:36:17 65 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:38:23 66 Oscar Mauricio Pachon Melo (Col) Nusantara Cycling Team 0:41:54 67 Noppachai Klahan (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:42:28 68 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Malaysia 0:42:38 69 Ismael Grospe (Phi) 7Eleven Cliqq - Air21 By Roadbike Philippines 0:44:54 70 Prasetyo Nur Firdaus (Ina) Nusantara Cycling Team 0:46:33 71 Rench Michael Bondoc (Phi) 7Eleven Cliqq - Air21 By Roadbike Philippines 0:48:49 72 Hayato Uwano (Jpn) Jcl Team Ukyo 0:50:25 73 Muhamad Afiq Huznie Othman (Mas) Nusantara Cycling Team 0:50:44 74 Attilio Viviani (Ita) Corratec Selle Italia 0:50:48 75 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:50:55 76 Giulio Masotto (Ita) Corratec Selle Italia 0:50:57 77 Donghyuk Choi (Kor) Kspo Professional 0:51:09 78 Benjamin Perry (Can) Human Powered Health 0:51:56 79 Penghai Deng (Chn) Giant Cycling Team 0:52:42 80 Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team 0:53:30 81 Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team 0:54:52 82 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:54:54 83 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 0:55:25 84 Gleb Syritsa (Rus) Astana Qazaqstan Team 0:55:48 85 Muh Imam Arifin (Ina) Nusantara Cycling Team 0:56:03 86 Thanachat Yatan (Tha) Roojai Online Insurance 0:56:05 87 Riku Onaka (Jpn) Jcl Team Ukyo 0:56:13 88 Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team 0:56:36 89 Savelii Laptev (Rus) Astana Qazaqstan Development Team 0:56:50 90 Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team 0:56:52 91 Connor Sens (Aus) St George Continental Cycling Team 92 William Cooper (Aus) St George Continental Cycling Team 93 Nichol Pareja (Phi) 7Eleven Cliqq - Air21 By Roadbike Philippines 0:57:03 94 Tegshbayar Batsaikhan (Mgl) Roojai Online Insurance 0:57:18 95 Luhao Li (Chn) Li Ning Star 0:57:43 96 Seojun Lee (Kor) Kspo Professional 0:57:54 97 Dylan Sunderland (Aus) St George Continental Cycling Team 0:58:14 98 Dongyi Hou (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:58:24 99 Joshua Pascual (Phi) 7Eleven Cliqq - Air21 By Roadbike Philippines 0:58:26 100 Luke Mudgway (Nzl) Bolton Equities Black Spoke 0:58:36 101 Tomáš Bárta (Cze) Caja Rural-Segurosrga 0:58:38 102 Daniel Babor (Cze) Caja Rural-Segurosrga 0:58:53 103 Abdul Gani (Ina) Nusantara Cycling Team 0:59:07 104 Byeonghoon Shin (Kor) Kspo Professional 0:59:10 105 Sasha Weemaes (Bel) Human Powered Health 0:59:20 106 Maris Bogdanovics (Lat) Hengxiang Cycling Team 0:59:22 107 Bailey O'Donnell (Nzl) Bolton Equities Black Spoke 0:59:24 108 Raymond Kreder (Ned) Jcl Team Ukyo 0:59:28 109 Riley Fleming (Aus) St George Continental Cycling Team 0:59:48 110 Polychronis Tzortzakis (Gre) Roojai Online Insurance 1:00:18 111 Mohamad Izzat Hilmi Abdul Halil (Mas) Malaysia 1:00:19 112 Zulhelmi Zainal (Mas) Malaysia 1:01:26 113 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 1:02:33 114 Aliaksei Shnyrko (Blr) Li Ning Star 1:02:46 115 Adam De Vos (Can) Human Powered Health 1:02:47 116 Ryan Tugawin (Phi) 7Eleven Cliqq - Air21 By Roadbike Philippines 1:03:28 117 Andris Vosekalns (Lat) Hengxiang Cycling Team 1:09:54 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Лангкави-2023 PETRONAS Le Tour de Langkawi-2023 многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(387)

В тему: Тур Лангкави-2023. Этап 4

Тур Лангкави-2023. Этап 2

Вуэльта Бургоса-2023. Этап 4. Результаты

Tour de l'Ain-2023. Этап 2. Результаты

Вуэльта Кастилии и Леона-2023. Этап 2

Тур Альп-2023. Этап 5. Результаты

Тур Альп-2023. Этап 4. Результаты

Тур Альп-2023. Этап 3. Результаты

Тур Альп-2023. Этап 2. Результаты

Чемпионат Эквадора-2023. Групповая гонка

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.