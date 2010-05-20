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Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2023. TTT. Смешанная эстафета.

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2023. TTT. Смешанная эстафета.

Emmen - Emmen, TTT, 38.4 км

 

1. France 44:23
2. Italy 0:04
3. Germany 0:23
4. Netherlands 0:24
5. Poland 0:39
6. Switzerland 0:57
7. Belgium 3:46
8. Ukraine 4:34

 

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2023. TTT. Смешанная эстафета.Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2023. TTT. Смешанная эстафета.

 

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2023. TTT. Смешанная эстафета.Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2023. TTT. Смешанная эстафета.

 

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Теги к статье: Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2023 European Continental Championships-2023 Смешанная эстафета TTT командная гонка на время

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В тему:

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 7.12.2014

    Курдюков увидел в гонке Кюнга, которого там не было. О чем можно было догадаться хотя бы по тому, что у мужчин в радужной майке был только Биссегер. Про то, что у Кюнга сотрясение мозга и сломана рука, СК не знает. Вместо Кюнга был 21-летний Фабио Кристен из Q36,5. Который на 10 см ниже ростом чем Кюнг.

    1. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 22:01 | Регистрация: 20.05.2010

      но лучше комментатора нет.
      мне тоже иногда непонятно.. что он плохо готов говорить про некоторые элементарные вещи... да с его знанием языков и связями..и источниками... может издержки работы

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:18 | Регистрация: 8.07.2017

    К Курдюкову нельзя относиться серьёзно

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  3. Имя: Lucky

    Lucky

    Сегодня, 20:57 | Регистрация: 1.05.2018

    К С. Курдюкову надо относиться как к С. Курдюкову, со своими ошибками, взглядами и т.д., а кто идеален

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Giro del Veneto

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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    s75-Фото

    Вечер новостей, так или иначе связанных с Инеос.

    GCN сообщает о возможном переходе уже в нынешнее межсезонье 17-летнего американского таланта Эндрю "ЭйДжей" Аугуста.  Ранее планировался переход американца в континентальную команду U23 Меркса. Кадровые перестановки в руководстве: команду покинул Бен Уильямс, занимавший одну из ключевых должностей (Head of Performance Support, можно (вольно) перевести как Руководитель научной группы). Новым местом работы специалиста станет столичный футбольный клуб QPR. Также GCN сообщает о том, что "гренадеров" покинут два спортдиректора и тренер. Имя одного из DS уже известно - Маттео Тосатто продолжит карьеру в швейцарском Tudor. Могу осторожно предположить фамилию тренера - Чиони. Если третьим за компанию станет Оли, ну совсем не удивит.

    Интересно, что в списке высшего руководства команды, опубликованного на сайте гренадеров, больше не значится Сэмьюэл Рэтклифф - сын владельца Инеоса. 

    По команде Hagens Berman Axeon - Artem Shmidt в поле зрения Инеос, если верить тому, что пишут. Ну а в следующем сезоне за команду Меркса будет гоняться Бен Бредлиевич Уиггинс, в дальних планах которого тоже пока значится Инеос

    PS. весьма важная околоспортивная новость, Дискавери выставили GCN на продажу. Повлияет ли будущая сделка на объемы вещания вело на Евроспорте, пока неясно.
    Вот ссылка, кому интересно. По ссылке пэйволл, просящий пока что регистрацию на этом интересном сайте, но кривоватый, обходится включением режима для чтения в браузере.

  • error
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (4)
    error-Фото
    но лучше комментатора нет.
    мне тоже иногда непонятно.. что он плохо готов говорить про некоторые элементарные вещи... да с его знанием языков и связями..и источниками... может издержки работы
  • Lucky
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (4)
    Lucky-Фото

    К С. Курдюкову надо относиться как к С. Курдюкову, со своими ошибками, взглядами и т.д., а кто идеален

  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (26)
    Earl57-Фото

    Парню всего 19 лет. Он проводит свой первый сезон в профессионалах. А дедушки уже рассуждают о том, что у него получится или не получится.

  • RVL
    Примож Роглич поедет классику ... (8)
    RVL-Фото

    Я думаю один твой, остальные сомневающиеся)))

    Вот подумай , ремко только нужно заманить...он там медийности подбросит мама не горюй, результат как всегда непредсказуем, а шороху наведёт по-любому, . Эта Вуэльта, как по мне - самый резонансный Гт сезона. Не без юмбы естественно...но ремко перцу дал...

  • Kay82
    Примож Роглич поедет классику ... (8)
    Kay82-Фото
    Это кто вам столько минусов накатал?
  • sixpack
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (26)
    sixpack-Фото
    Никто ж не обещает успех. Пусть пробует.
  • Серафим
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (26)
    Серафим-Фото
    Все может быть, а может разделка - это чисто его ниша. Точно не путь Эвенпула. Интересно, как он держится в горах.
  • uran
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (26)
    uran-Фото
    Не каждый раздельщик умеет ехать классики. Ганна и Мартин тому пример.
  • Yuriy 17
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    К Курдюкову нельзя относиться серьёзно

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