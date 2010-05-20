Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2023. TTT. Смешанная эстафета.

Вечер новостей, так или иначе связанных с Инеос.



GCN сообщает о возможном переходе уже в нынешнее межсезонье 17-летнего американского таланта Эндрю "ЭйДжей" Аугуста. Ранее планировался переход американца в континентальную команду U23 Меркса. Кадровые перестановки в руководстве: команду покинул Бен Уильямс, занимавший одну из ключевых должностей (Head of Performance Support, можно (вольно) перевести как Руководитель научной группы). Новым местом работы специалиста станет столичный футбольный клуб QPR. Также GCN сообщает о том, что "гренадеров" покинут два спортдиректора и тренер. Имя одного из DS уже известно - Маттео Тосатто продолжит карьеру в швейцарском Tudor. Могу осторожно предположить фамилию тренера - Чиони. Если третьим за компанию станет Оли, ну совсем не удивит.



Интересно, что в списке высшего руководства команды, опубликованного на сайте гренадеров, больше не значится Сэмьюэл Рэтклифф - сын владельца Инеоса.



По команде Hagens Berman Axeon - Artem Shmidt в поле зрения Инеос, если верить тому, что пишут. Ну а в следующем сезоне за команду Меркса будет гоняться Бен Бредлиевич Уиггинс, в дальних планах которого тоже пока значится Инеос.



PS. весьма важная околоспортивная новость, Дискавери выставили GCN на продажу. Повлияет ли будущая сделка на объемы вещания вело на Евроспорте, пока неясно.

Вот ссылка, кому интересно. По ссылке пэйволл, просящий пока что регистрацию на этом интересном сайте, но кривоватый, обходится включением режима для чтения в браузере.