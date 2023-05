La Vuelta Femenina by Carrefour.es-2023. Этап 2 Категория:

Дата:

Вчера, 18:09 Orihuela - Pilar de la Horadada, 105,8 км 1 Charlotte Kool (Ned) Team Dsm 2:41:27 2 Marianne Vos (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:00 3 Chloe Dygert (Usa) Canyon//Sram Racing 4 Kata Blanka Vas (Hun) Team Sd Worx 5 Rachele Barbieri (Ita) Liv Racing Teqfind 6 Alba Teruel Ribes (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 7 Demi Vollering (Ned) Team Sd Worx 8 Nina Kessler (Ned) Team Jayco Alula 9 Anna Henderson (Gbr) Team Jumbo-Visma 10 Clara Copponi (Fra) Fdj-Suez 11 Silvia Zanardi (Ita) Bepink 12 Josie Nelson (Gbr) Team Coop-Hitec Products 13 Simone Boilard (Can) St Michel - Mavic - Auber93 14 Tamara Dronova (Rus) Israel Premier Tech Roland 15 Giorgia Vettorello (Ita) Bepink 16 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon//Sram Racing 17 Niamh Fisher-Black (Nzl) Team Sd Worx 18 Evita Muzic (Fra) Fdj-Suez 19 Annemiek Van Vleuten (Ned) Movistar Team Women 20 Riejanne Markus (Ned) Team Jumbo-Visma 21 Amber Kraak (Ned) Team Jumbo-Visma 22 Elise Chabbey (Sui) Canyon//Sram Racing 23 Sofia Collinelli (Ita) Israel Premier Tech Roland 24 Emma Cecilie Norsgaard Jorgensen (Den) Movistar Team Women 25 Lucia Ruiz Perez (Esp) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 26 Idoia Eraso Lasa (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 27 Juliette Labous (Fra) Team Dsm 28 Liane Lippert (Ger) Movistar Team Women 29 Marlen Reusser (Sui) Team Sd Worx 30 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Liv Racing Teqfind 31 Amanda Spratt (Aus) Trek - Segafredo 32 Valeria Valgonen (Rus) Massi Tactic Women'S Team 33 Daniela Campos (Por) Bizkaia-Durango 34 Karolina Kumiega (Pol) Uae Team Adq 35 Andrea Alzate Gomez (Col) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 36 Aurela Nerlo (Pol) Massi Tactic Women'S Team 37 Katia Ragusa (Ita) Liv Racing Teqfind 38 Ricarda Bauernfeind (Ger) Canyon//Sram Racing 39 Floortje Mackaij (Ned) Movistar Team Women 40 Agnieszka Skalniak-Sojka (Pol) Canyon//Sram Racing 41 Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq 42 Jade Wiel (Fra) Fdj-Suez 43 Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq 44 Gaia Realini (Ita) Trek - Segafredo 45 Olivia Baril (Can) Uae Team Adq 46 Ane Santesteban Gonzalez (Esp) Team Jayco Alula 47 Caroline Andersson (Swe) Liv Racing Teqfind 48 Quinty Ton (Ned) Liv Racing Teqfind 49 Elizabeth Deignan (Gbr) Trek - Segafredo 50 Usoa Ostolaza Zabala (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 51 Alice Towers (Gbr) Canyon//Sram Racing 52 Olivia Onesti (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 53 Neumanová Tereza Neumanová Tereza (Cze) Liv Racing Teqfind 54 Dilyxine Miermont (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 55 Carolina Vargas Atehortua (Col) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 56 Elizabeth Stannard (Aus) Israel Premier Tech Roland 57 Claire Steels (Gbr) Israel Premier Tech Roland 58 Marta Cavalli (Ita) Fdj-Suez 59 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 60 Léa Curinier (Fra) Team Dsm 61 Francesca Barale (Ita) Team Dsm 62 Amber Pate (Aus) Team Jayco Alula 63 Irene Mendez Melgarejo (Esp) Bizkaia-Durango 64 Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Team Coop-Hitec Products 65 Eugenia Bujak (Slo) Uae Team Adq 66 Jenčušová Nora Jenčušová Nora (Svk) Bepink 67 Susana Perez Conejero (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 68 Ariana Gilabert Vilaplana (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 69 Marie Le Net (Fra) Fdj-Suez 70 Camille Fahy (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 71 Mikayla Harvey (Nzl) Uae Team Adq 72 Lucia Gonzalez Blanco (Esp) Bizkaia-Durango 73 Alena Ivanchenko (Rus) Uae Team Adq 74 Esmée Peperkamp (Ned) Team Dsm 75 Prisca Savi (Ita) Bepink 76 Nadia Quagliotto (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 77 Margot Pompanon (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 78 Kristen Faulkner (Usa) Team Jayco Alula 79 Elena Pirrone (Ita) Israel Premier Tech Roland 80 Coralie Demay (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 81 Femke Markus (Ned) Team Sd Worx 82 Elise Uijen (Ned) Team Dsm 83 Aranza Villalon Sanchez (Chi) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 84 Loes Adegeest (Ned) Fdj-Suez 85 Pauliena Rooijakkers (Ned) Canyon//Sram Racing 86 Coryn Labecki (Usa) Team Jumbo-Visma 87 Gladys Verhulst (Fra) Fdj-Suez 88 Noemi Rüegg (Sui) Team Jumbo-Visma 89 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 90 Georgia Williams (Nzl) Ef Education - Tibco - Svb 0:00:23 91 Letizia Brufani (Ita) Bepink 0:00:25 92 Adele Normand (Can) Massi Tactic Women'S Team 93 Georgina Howe (Aus) Team Jayco Alula 94 Iurani Blanco Calbet (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 95 Silke Smulders (Ned) Liv Racing Teqfind 96 Patricia Ortega Ruiz (Esp) Massi Tactic Women'S Team 97 Lourdes Oyarbide Jimenez (Esp) Movistar Team Women 98 Urška Žigart (Slo) Team Jayco Alula 99 Miryam Nuñez (Ecu) Massi Tactic Women'S Team 100 Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx 101 Eva Van Agt (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:35 102 Teniel Campbell (Tto) Team Jayco Alula 0:00:41 103 Kathrin Hammes (Ger) Ef Education - Tibco - Svb 0:03:04 104 Sara Poidevin (Can) Ef Education - Tibco - Svb 105 Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Tibco - Svb 106 Ariadna Gutierrez Arzaluz (Mex) Farto-Btc Women'S Cycling Team 107 Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Bizkaia-Durango 108 Anna Kiesenhofer (Aut) Israel Premier Tech Roland 109 Veronica Ewers (Usa) Ef Education - Tibco - Svb 110 Roxane Fournier (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 111 Mandana Dehghan (Iri) Farto-Btc Women'S Cycling Team 0:04:09 112 Agata Flis (Pol) Farto-Btc Women'S Cycling Team 113 Agustina Reyes Perdomo (Uru) Sopela Women'S Team 114 Daria Fomina (Rus) Farto-Btc Women'S Cycling Team 115 Fiona Mangan (Irl) Soltec Team 116 Liubov Malervein (Rus) Soltec Team 117 Maryna Varenyk (Ukr) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 118 Laura Ruiz Perez (Esp) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 119 Tiril Jørgensen (Nor) Team Coop-Hitec Products 120 Belen Gonzalez Pelaez (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 121 Marina Garau Roca (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 122 Andrea Perez Figueroa (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 123 Mercedes Carmona Ramos (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 124 Andrea Casagranda (Ita) Bepink 125 Vera Vilaça (Por) Massi Tactic Women'S Team 126 Stine Dale (Nor) Team Coop-Hitec Products 127 Ilaria Sanguineti (Ita) Trek - Segafredo 128 Lisa Klein (Ger) Trek - Segafredo 129 Hannah Buch (Ger) Israel Premier Tech Roland 130 Marie Schreiber (Lux) Team Sd Worx 131 Elynor Backstedt (Gbr) Trek - Segafredo 132 Matilde Vitillo (Ita) Bepink 133 Mari Hole Mohr (Nor) Team Coop-Hitec Products 134 Laura Rodriguez Cordero (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 135 Tayler Wiles (Usa) Trek - Segafredo 136 Isabella Maria Escalera (Esp) Soltec Team 0:07:58 137 Georgia Danford (Nzl) Team Coop-Hitec Products 138 Femke Beuling (Ned) Ef Education - Tibco - Svb 139 Kerry Jonker (Rsa) Team Coop-Hitec Products 140 Azulde Britz (Rsa) Farto-Btc Women'S Cycling Team 141 Maeve Plouffe (Aus) Team Dsm 142 Beatriz Roxo (Por) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 143 Sofia Rodriguez Revert (Esp) Bizkaia-Durango 144 Isabel Martin Martin (Esp) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 145 Catalina Soto Campos (Chi) Bizkaia-Durango 146 Eukene Larrarte Arteaga (Esp) Bizkaia-Durango 147 Maria Del Pilar Jimenez Martinez (Esp) Farto-Btc Women'S Cycling Team 0:11:11 148 Sarah Kastenhuber (Ger) Sopela Women'S Team 149 Allison Mrugal (Usa) Sopela Women'S Team 150 Lina Svarinska (Lat) Farto-Btc Women'S Cycling Team 151 Laia Puigdefabregas Ariz (Esp) Sopela Women'S Team 152 Nahia Imaz Perez (Esp) Sopela Women'S Team 153 Andrea Velasco Garcia (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 154 Maria Banlles Santamaria (Esp) Sopela Women'S Team 155 Romana Slavinec (Aut) Soltec Team 156 Andrea Soldevila Sanchez (Esp) Soltec Team 0:18:40 157 Manuela Muresan (Rou) Soltec Team 158 Mariana Líbano (Por) Soltec Team DNF Cecile Lejeune (Fra) Massi Tactic Women'S Team Генеральная классификация после 2 этапа 1 Marianne Vos (Ned) Team Jumbo-Visma 2:59:24 2 Chloe Dygert (Usa) Canyon//Sram Racing 0:00:01 3 Riejanne Markus (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:02 4 Anna Henderson (Gbr) Team Jumbo-Visma 0:00:06 5 Amber Kraak (Ned) Team Jumbo-Visma 6 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon//Sram Racing 0:00:07 7 Elise Chabbey (Sui) Canyon//Sram Racing 8 Ricarda Bauernfeind (Ger) Canyon//Sram Racing 9 Agnieszka Skalniak-Sojka (Pol) Canyon//Sram Racing 10 Amanda Spratt (Aus) Trek - Segafredo 0:00:15 11 Gaia Realini (Ita) Trek - Segafredo 12 Elizabeth Deignan (Gbr) Trek - Segafredo 13 Annemiek Van Vleuten (Ned) Movistar Team Women 0:00:18 14 Emma Cecilie Norsgaard Jorgensen (Den) Movistar Team Women 15 Liane Lippert (Ger) Movistar Team Women 16 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 17 Kata Blanka Vas (Hun) Team Sd Worx 0:00:20 18 Demi Vollering (Ned) Team Sd Worx 19 Marlen Reusser (Sui) Team Sd Worx 20 Niamh Fisher-Black (Nzl) Team Sd Worx 0:00:25 21 Evita Muzic (Fra) Fdj-Suez 0:00:31 22 Juliette Labous (Fra) Team Dsm 23 Jade Wiel (Fra) Fdj-Suez 24 Marta Cavalli (Ita) Fdj-Suez 25 Léa Curinier (Fra) Team Dsm 26 Francesca Barale (Ita) Team Dsm 27 Esmée Peperkamp (Ned) Team Dsm 28 Loes Adegeest (Ned) Fdj-Suez 29 Gladys Verhulst (Fra) Fdj-Suez 30 Clara Copponi (Fra) Fdj-Suez 0:00:32 31 Nina Kessler (Ned) Team Jayco Alula 0:00:37 32 Ane Santesteban Gonzalez (Esp) Team Jayco Alula 33 Amber Pate (Aus) Team Jayco Alula 34 Kristen Faulkner (Usa) Team Jayco Alula 35 Alice Towers (Gbr) Canyon//Sram Racing 0:00:43 36 Pauliena Rooijakkers (Ned) Canyon//Sram Racing 37 Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx 0:00:45 38 Charlotte Kool (Ned) Team Dsm 0:00:47 39 Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq 40 Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq 41 Olivia Baril (Can) Uae Team Adq 42 Mikayla Harvey (Nzl) Uae Team Adq 43 Alena Ivanchenko (Rus) Uae Team Adq 44 Rachele Barbieri (Ita) Liv Racing Teqfind 0:00:48 45 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Liv Racing Teqfind 46 Katia Ragusa (Ita) Liv Racing Teqfind 47 Caroline Andersson (Swe) Liv Racing Teqfind 48 Noemi Rüegg (Sui) Team Jumbo-Visma 0:00:50 49 Marie Le Net (Fra) Fdj-Suez 0:00:53 50 Elise Uijen (Ned) Team Dsm 0:00:57 51 Karolina Kumiega (Pol) Uae Team Adq 0:00:59 52 Urška Žigart (Slo) Team Jayco Alula 0:01:02 53 Simone Boilard (Can) St Michel - Mavic - Auber93 0:01:05 54 Dilyxine Miermont (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 55 Camille Fahy (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 56 Coralie Demay (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 57 Tamara Dronova (Rus) Israel Premier Tech Roland 0:01:06 58 Sofia Collinelli (Ita) Israel Premier Tech Roland 59 Elizabeth Stannard (Aus) Israel Premier Tech Roland 60 Claire Steels (Gbr) Israel Premier Tech Roland 61 Elena Pirrone (Ita) Israel Premier Tech Roland 0:01:15 62 Femke Markus (Ned) Team Sd Worx 63 Georgia Williams (Nzl) Ef Education - Tibco - Svb 0:01:17 64 Silke Smulders (Ned) Liv Racing Teqfind 0:01:23 65 Quinty Ton (Ned) Liv Racing Teqfind 0:01:27 66 Aurela Nerlo (Pol) Massi Tactic Women'S Team 0:01:32 67 Lucia Ruiz Perez (Esp) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:01:39 68 Carolina Vargas Atehortua (Col) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 69 Aranza Villalon Sanchez (Chi) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 70 Josie Nelson (Gbr) Team Coop-Hitec Products 0:01:46 71 Usoa Ostolaza Zabala (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 72 Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Team Coop-Hitec Products 73 Ariana Gilabert Vilaplana (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 74 Nadia Quagliotto (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 75 Daniela Campos (Por) Bizkaia-Durango 0:01:49 76 Irene Mendez Melgarejo (Esp) Bizkaia-Durango 77 Lucia Gonzalez Blanco (Esp) Bizkaia-Durango 78 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 79 Silvia Zanardi (Ita) Bepink 0:01:53 80 Giorgia Vettorello (Ita) Bepink 81 Neumanová Tereza Neumanová Tereza (Cze) Liv Racing Teqfind 82 Jenčušová Nora Jenčušová Nora (Svk) Bepink 83 Adele Normand (Can) Massi Tactic Women'S Team 0:01:57 84 Margot Pompanon (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 0:01:58 85 Iurani Blanco Calbet (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 0:02:11 86 Eugenia Bujak (Slo) Uae Team Adq 0:02:14 87 Floortje Mackaij (Ned) Movistar Team Women 0:02:16 88 Letizia Brufani (Ita) Bepink 0:02:18 89 Coryn Labecki (Usa) Team Jumbo-Visma 0:02:29 90 Susana Perez Conejero (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 0:02:35 91 Andrea Alzate Gomez (Col) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:02:37 92 Eva Van Agt (Ned) Team Jumbo-Visma 0:02:42 93 Georgina Howe (Aus) Team Jayco Alula 0:02:46 94 Patricia Ortega Ruiz (Esp) Massi Tactic Women'S Team 0:02:54 95 Olivia Onesti (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 0:02:55 96 Alba Teruel Ribes (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 0:02:56 97 Lourdes Oyarbide Jimenez (Esp) Movistar Team Women 0:02:59 98 Teniel Campbell (Tto) Team Jayco Alula 0:03:02 99 Prisca Savi (Ita) Bepink 0:03:31 100 Miryam Nuñez (Ecu) Massi Tactic Women'S Team 0:03:37 101 Idoia Eraso Lasa (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 0:03:47 102 Kathrin Hammes (Ger) Ef Education - Tibco - Svb 0:03:58 103 Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Tibco - Svb 104 Veronica Ewers (Usa) Ef Education - Tibco - Svb 105 Anna Kiesenhofer (Aut) Israel Premier Tech Roland 0:04:10 106 Lisa Klein (Ger) Trek - Segafredo 0:04:24 107 Elynor Backstedt (Gbr) Trek - Segafredo 108 Valeria Valgonen (Rus) Massi Tactic Women'S Team 0:05:13 109 Hannah Buch (Ger) Israel Premier Tech Roland 0:05:15 110 Sara Poidevin (Can) Ef Education - Tibco - Svb 0:05:32 111 Vera Vilaça (Por) Massi Tactic Women'S Team 0:05:41 112 Maryna Varenyk (Ukr) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:05:48 113 Tiril Jørgensen (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:05:55 114 Stine Dale (Nor) Team Coop-Hitec Products 115 Marie Schreiber (Lux) Team Sd Worx 0:06:16 116 Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Bizkaia-Durango 0:06:23 117 Agustina Reyes Perdomo (Uru) Sopela Women'S Team 0:06:28 118 Ariadna Gutierrez Arzaluz (Mex) Farto-Btc Women'S Cycling Team 0:06:33 119 Ilaria Sanguineti (Ita) Trek - Segafredo 0:06:43 120 Tayler Wiles (Usa) Trek - Segafredo 121 Marina Garau Roca (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 0:06:44 122 Andrea Perez Figueroa (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 123 Mercedes Carmona Ramos (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 124 Fiona Mangan (Irl) Soltec Team 0:06:51 125 Liubov Malervein (Rus) Soltec Team 126 Laura Ruiz Perez (Esp) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:07:11 127 Roxane Fournier (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 0:07:37 128 Mandana Dehghan (Iri) Farto-Btc Women'S Cycling Team 129 Agata Flis (Pol) Farto-Btc Women'S Cycling Team 130 Daria Fomina (Rus) Farto-Btc Women'S Cycling Team 131 Laura Rodriguez Cordero (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 0:07:56 132 Andrea Casagranda (Ita) Bepink 0:08:07 133 Matilde Vitillo (Ita) Bepink 134 Mari Hole Mohr (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:08:25 135 Belen Gonzalez Pelaez (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 0:09:26 136 Catalina Soto Campos (Chi) Bizkaia-Durango 0:09:47 137 Isabel Martin Martin (Esp) Eneicat-Cmteam-Seguros Deportivos 0:10:26 138 Beatriz Roxo (Por) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 0:10:33 139 Sofia Rodriguez Revert (Esp) Bizkaia-Durango 140 Eukene Larrarte Arteaga (Esp) Bizkaia-Durango 141 Isabella Maria Escalera (Esp) Soltec Team 0:10:40 142 Kerry Jonker (Rsa) Team Coop-Hitec Products 0:11:13 143 Azulde Britz (Rsa) Farto-Btc Women'S Cycling Team 0:11:26 144 Maeve Plouffe (Aus) Team Dsm 145 Femke Beuling (Ned) Ef Education - Tibco - Svb 0:11:31 146 Georgia Danford (Nzl) Team Coop-Hitec Products 0:12:14 147 Sarah Kastenhuber (Ger) Sopela Women'S Team 0:13:30 148 Allison Mrugal (Usa) Sopela Women'S Team 149 Laia Puigdefabregas Ariz (Esp) Sopela Women'S Team 150 Nahia Imaz Perez (Esp) Sopela Women'S Team 151 Romana Slavinec (Aut) Soltec Team 0:13:53 152 Maria Banlles Santamaria (Esp) Sopela Women'S Team 0:14:04 153 Maria Del Pilar Jimenez Martinez (Esp) Farto-Btc Women'S Cycling Team 0:14:40 154 Andrea Velasco Garcia (Esp) Cantabria Deporte - Rio Miera Women`S Cycling Team 0:16:28 155 Lina Svarinska (Lat) Farto-Btc Women'S Cycling Team 0:16:36 156 Manuela Muresan (Rou) Soltec Team 0:21:22 157 Mariana Líbano (Por) Soltec Team 158 Andrea Soldevila Sanchez (Esp) Soltec Team 0:23:22 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: La Vuelta Femenina by Carrefour.es-2023 женская Вуэльта Испании-2023 женский велоспорт



