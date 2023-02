Тур Руанды-2023. Этап 4 Категория:

Вчера, 13:36 Musanze - Karongi, 138.5 км 1. Thomas Bonnet (Fra) TotalEnergies

2. Mark Stewart (Gbr) Bolton Equities Black Spoke

3. Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies 4. Ethan Vernon (Gbr) Soudal Quick-Step

5. Henok Mulueberhan (Eri) Green Project-Bardianicsf-Faizane'

6. Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step Devo Team

7. Walter Calzoni (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team

8. Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk

9. Anatolii Budiak (Ukr) Terengganu Polygon Cycling Team

10. Fabien Grellier (Fra) Totalenergies

Генеральная классификация после 4 этапа:

1. 