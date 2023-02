Тур ОАЭ-2023. Женская гонка. Этап 2 Категория:

Дата:

Вчера, 15:45 Al Dhafra Castle - Al Mirfa, 133 км 1 Lorena Wiebes (Ned) Team Sd Worx 3:35:28 2 Charlotte Kool (Ned) Team Dsm 0:00:00 3 Pfeiffer Georgi (Gbr) Team Dsm 4 Marta Lach (Pol) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 5 Chiara Consonni (Ita) Uae Team Adq 6 Mylene De Zoete (Ned) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 7 Georgia Baker (Aus) Team Jayco Alula 8 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek - Segafredo 9 Roxane Fournier (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 10 Sarah Roy (Aus) Canyon//Sram Racing 11 Gladys Verhulst (Fra) Fdj-Suez 12 Christina Schweinberger (Aut) Fenix-Deceuninck 13 Arianna Fidanza (Ita) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 14 Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Human Powered Health 15 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Uno-X Pro Cycling Team 16 Anniina Ahtosalo (Fin) Uno-X Pro Cycling Team 17 Marthe Truyen (Bel) Fenix-Deceuninck 18 Maggie Coles-Lyster (Can) Zaaf Cycling Team 19 Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq 20 Alba Teruel Ribes (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 21 Mareille Meijering (Ned) Zaaf Cycling Team 22 Agnieszka Skalniak-Sojka (Pol) Canyon//Sram Racing 23 Liane Lippert (Ger) Movistar Team Women 24 Lauretta Hanson (Aus) Trek - Segafredo 25 Kristen Faulkner (Usa) Team Jayco Alula 26 Anna Shackley (Gbr) Team Sd Worx 27 Silke Smulders (Ned) Liv Racing Teqfind 28 Simone Boilard (Can) St Michel - Mavic - Auber93 29 Giorgia Bariani (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 30 Gaia Realini (Ita) Trek - Segafredo 31 Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Racing 32 Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx 33 Tereza Neumanová (Cze) Liv Racing Teqfind 34 Elise Chabbey (Sui) Canyon//Sram Racing 35 Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Deceuninck 36 Maeve Plouffe (Aus) Team Dsm 37 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon//Sram Racing 38 Alice Barnes (Gbr) Human Powered Health 39 Anne Dorthe Ysland (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 40 Valerie Demey (Bel) Liv Racing Teqfind 41 Femke Markus (Ned) Team Sd Worx 42 Marta Bastianelli (Ita) Uae Team Adq 43 Audrey Cordon Ragot (Fra) Zaaf Cycling Team 44 Daniek Hengeveld (Ned) Team Dsm 0:00:21 45 Franziska Koch (Ger) Team Dsm 46 Lily Williams (Usa) Human Powered Health 0:00:23 47 Amalie Lutro (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:26 48 Mari Hole Mohr (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:00:31 49 Caroline Baur (Sui) Israel Premier Tech Roland 50 Claire Steels (Gbr) Israel Premier Tech Roland 51 Kaia Schmid (Usa) Human Powered Health 52 Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health 53 Nina Kessler (Ned) Team Jayco Alula 54 Grace Brown (Aus) Fdj-Suez 55 Emma Boogaard (Ned) Team Coop-Hitec Products 56 Sofia Collinelli (Ita) Israel Premier Tech Roland 57 Marta Jaskulska (Pol) Liv Racing Teqfind 58 Eugenia Bujak (Slo) Uae Team Adq 59 Anna Trevisi (Ita) Uae Team Adq 60 Mikayla Harvey (Nzl) Uae Team Adq 61 Lonneke Uneken (Ned) Team Sd Worx 62 Alessia Vigilia (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 63 India Grangier (Fra) Team Coop-Hitec Products 64 Victorie Guilman (Fra) Fdj-Suez 65 Eva Buurman (Ned) Liv Racing Teqfind 66 Dilyxine Miermont (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 67 Marta Cavalli (Ita) Fdj-Suez 68 Hannah Ludwig (Ger) Uno-X Pro Cycling Team 69 Valentina Basilico (Ita) Bepink 70 Alicia Gonzalez Blanco (Esp) Movistar Team Women 71 Esmée Peperkamp (Ned) Team Dsm 72 Alessia Patuelli (Ita) Bepink 73 Ilaria Sanguineti (Ita) Trek - Segafredo 74 Lara Vieceli (Ita) Israel Premier Tech Roland 75 Nikola Noskova (Cze) Zaaf Cycling Team 76 Elynor Backstedt (Gbr) Trek - Segafredo 77 Pauliena Rooijakkers (Ned) Canyon//Sram Racing 78 Cristina Tonetti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 79 Sandra Alonso Dominguez (Esp) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 80 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 81 Emma Cecilie Norsgaard Jorgensen (Den) Movistar Team Women 82 Eri Yonamine (Jpn) Human Powered Health 83 Emilia Fahlin (Swe) Fdj-Suez 0:01:19 84 Nadine Gill (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 85 Maëlle Grossetete (Fra) Fdj-Suez 0:03:50 86 Lara Crestanello (Ita) Bepink 87 Idoia Eraso Lasa (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 88 Kim De Baat (Bel) Fenix-Deceuninck 89 Hannah Barnes (Gbr) Uno-X Pro Cycling Team 90 Coralie Demay (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 91 Laura Asencio (Fra) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 92 Emanuela Zanetti (Ita) Zaaf Cycling Team 0:06:48 93 Sheyla Gutierrez Ruiz (Esp) Movistar Team Women 94 Gloria Rodriguez Sanchez (Esp) Movistar Team Women 95 Aileen Schweikart (Ger) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 0:16:55 96 Danielle De Francesco (Aus) Zaaf Cycling Team 97 Alice Palazzi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 98 Vanessa Michieletto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 99 Prisca Savi (Ita) Bepink 100 Thi That Nguyen (Vie) Israel Premier Tech Roland 101 Iris Monticolo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 102 Eider Merino Cortazar (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 103 Urška Žigart (Slo) Team Jayco Alula 104 Ingvild Gåskjenn (Nor) Team Jayco Alula 105 Petra Stiasny (Sui) Fenix-Deceuninck 106 Lija Laizane (Lat) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 107 Thalita De Jong (Ned) Liv Racing Teqfind 108 Margot Pompanon (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 109 Ines Cantera Carrasco (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 110 Nora Tveit (Nor) Team Coop-Hitec Products 111 Camille Fahy (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 112 Josie Nelson (Gbr) Team Coop-Hitec Products 113 Julie Van De Velde (Bel) Fenix-Deceuninck DNS Tamara Dronova (Rus) Israel Premier Tech Roland DNF Jade Teolis (Fra) Bepink DNF Ane Iversen (Nor) Team Coop-Hitec Products DNF Chelsie Tan (Sin) Team Jayco Alula Генеральная классификация после 2 этапа 1 Lorena Wiebes (Ned) Team Sd Worx 6:22:26 2 Charlotte Kool (Ned) Team Dsm 0:00:00 3 Chiara Consonni (Ita) Uae Team Adq 0:00:10 4 Liane Lippert (Ger) Movistar Team Women 0:00:13 5 Marta Bastianelli (Ita) Uae Team Adq 6 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek - Segafredo 7 Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq 0:00:14 8 Sarah Roy (Aus) Canyon//Sram Racing 0:00:16 9 Mylene De Zoete (Ned) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 10 Roxane Fournier (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 11 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Uno-X Pro Cycling Team 12 Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Human Powered Health 13 Maggie Coles-Lyster (Can) Zaaf Cycling Team 14 Gladys Verhulst (Fra) Fdj-Suez 15 Anniina Ahtosalo (Fin) Uno-X Pro Cycling Team 16 Marta Lach (Pol) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 17 Alba Teruel Ribes (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 18 Arianna Fidanza (Ita) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 19 Tereza Neumanová (Cze) Liv Racing Teqfind 20 Simone Boilard (Can) St Michel - Mavic - Auber93 21 Lauretta Hanson (Aus) Trek - Segafredo 22 Kristen Faulkner (Usa) Team Jayco Alula 23 Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx 24 Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Racing 25 Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Deceuninck 26 Elise Chabbey (Sui) Canyon//Sram Racing 27 Femke Markus (Ned) Team Sd Worx 28 Anna Shackley (Gbr) Team Sd Worx 29 Gaia Realini (Ita) Trek - Segafredo 30 Mareille Meijering (Ned) Zaaf Cycling Team 31 Silke Smulders (Ned) Liv Racing Teqfind 32 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon//Sram Racing 33 Audrey Cordon Ragot (Fra) Zaaf Cycling Team 34 Christina Schweinberger (Aut) Fenix-Deceuninck 35 Marthe Truyen (Bel) Fenix-Deceuninck 36 Giorgia Bariani (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 37 Valerie Demey (Bel) Liv Racing Teqfind 38 Franziska Koch (Ger) Team Dsm 0:00:37 39 Pfeiffer Georgi (Gbr) Team Dsm 40 Lily Williams (Usa) Human Powered Health 0:00:39 41 Amalie Lutro (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:42 42 Nina Kessler (Ned) Team Jayco Alula 0:00:45 43 Cristina Tonetti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:00:46 44 Mari Hole Mohr (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:00:47 45 Caroline Baur (Sui) Israel Premier Tech Roland 46 Valentina Basilico (Ita) Bepink 47 Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health 48 Marta Jaskulska (Pol) Liv Racing Teqfind 49 Kaia Schmid (Usa) Human Powered Health 50 Lara Vieceli (Ita) Israel Premier Tech Roland 51 Mikayla Harvey (Nzl) Uae Team Adq 52 Emma Boogaard (Ned) Team Coop-Hitec Products 53 Lonneke Uneken (Ned) Team Sd Worx 54 India Grangier (Fra) Team Coop-Hitec Products 55 Alessia Vigilia (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 56 Alessia Patuelli (Ita) Bepink 57 Sandra Alonso Dominguez (Esp) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 58 Grace Brown (Aus) Fdj-Suez 59 Eugenia Bujak (Slo) Uae Team Adq 60 Hannah Ludwig (Ger) Uno-X Pro Cycling Team 61 Victorie Guilman (Fra) Fdj-Suez 62 Marta Cavalli (Ita) Fdj-Suez 63 Dilyxine Miermont (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 64 Anne Dorthe Ysland (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 65 Nikola Noskova (Cze) Zaaf Cycling Team 66 Sofia Collinelli (Ita) Israel Premier Tech Roland 67 Eri Yonamine (Jpn) Human Powered Health 68 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 69 Alicia Gonzalez Blanco (Esp) Movistar Team Women 70 Emma Cecilie Norsgaard Jorgensen (Den) Movistar Team Women 0:01:07 71 Anna Trevisi (Ita) Uae Team Adq 0:01:09 72 Claire Steels (Gbr) Israel Premier Tech Roland 0:01:12 73 Eva Buurman (Ned) Liv Racing Teqfind 74 Esmée Peperkamp (Ned) Team Dsm 75 Pauliena Rooijakkers (Ned) Canyon//Sram Racing 76 Elynor Backstedt (Gbr) Trek - Segafredo 77 Ilaria Sanguineti (Ita) Trek - Segafredo 0:01:18 78 Agnieszka Skalniak-Sojka (Pol) Canyon//Sram Racing 0:01:35 79 Nadine Gill (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 80 Emilia Fahlin (Swe) Fdj-Suez 81 Georgia Baker (Aus) Team Jayco Alula 0:01:43 82 Alice Barnes (Gbr) Human Powered Health 83 Maeve Plouffe (Aus) Team Dsm 84 Daniek Hengeveld (Ned) Team Dsm 0:02:55 85 Lara Crestanello (Ita) Bepink 0:04:06 86 Coralie Demay (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 87 Idoia Eraso Lasa (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 88 Maëlle Grossetete (Fra) Fdj-Suez 89 Laura Asencio (Fra) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 0:04:31 90 Hannah Barnes (Gbr) Uno-X Pro Cycling Team 0:05:33 91 Sheyla Gutierrez Ruiz (Esp) Movistar Team Women 0:07:04 92 Gloria Rodriguez Sanchez (Esp) Movistar Team Women 93 Kim De Baat (Bel) Fenix-Deceuninck 0:07:23 94 Emanuela Zanetti (Ita) Zaaf Cycling Team 0:07:26 95 Vanessa Michieletto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:17:11 96 Nora Tveit (Nor) Team Coop-Hitec Products 97 Ingvild Gåskjenn (Nor) Team Jayco Alula 98 Danielle De Francesco (Aus) Zaaf Cycling Team 99 Josie Nelson (Gbr) Team Coop-Hitec Products 100 Margot Pompanon (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 101 Prisca Savi (Ita) Bepink 102 Iris Monticolo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 103 Thalita De Jong (Ned) Liv Racing Teqfind 104 Aileen Schweikart (Ger) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 105 Alice Palazzi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:17:36 106 Thi That Nguyen (Vie) Israel Premier Tech Roland 107 Urška Žigart (Slo) Team Jayco Alula 108 Petra Stiasny (Sui) Fenix-Deceuninck 109 Lija Laizane (Lat) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 110 Eider Merino Cortazar (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 111 Julie Van De Velde (Bel) Fenix-Deceuninck 112 Ines Cantera Carrasco (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi 113 Camille Fahy (Fra) St Michel - Mavic - Auber93 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур ОАЭ UAE Tour Women Тур Объединённых Арабских Эмиратов Женская велогонка женский велоспорт



