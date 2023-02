Вуэльта Валенсии-2023. Этап 4 Категория:

Сегодня, 19:09 Burriana - Alto de la Cueva Santa. 181,6 км 1 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 4:32:00 2 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo-Visma 0:00:00 3 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 4 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 5 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 6 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 7 Rui Costa (Por) Intermarché - Circus - Wanty 8 Carlos Rodriguez (Esp) Ineos Grenadiers 9 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 10 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 0:00:06 11 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 12 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team 13 Lennard Kämna (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:13 14 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 0:00:15 15 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:17 16 Callum Scotson (Aus) Team Jayco Alula 0:00:23 17 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:00:26 18 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 0:00:34 19 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:00:39 20 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 21 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 0:00:41 22 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:00:43 23 Javier Romo Oliver (Esp) Astana Qazaqstan Team 0:00:45 24 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates 0:00:51 25 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Bh 26 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 27 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe 28 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Circus - Wanty 29 Alex Tolio (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:01:00 30 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Jayco Alula 0:01:08 31 Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Burgos-Bh 0:01:10 32 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 33 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:01:17 34 Davide Gabburo (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:01:18 35 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:01:32 36 Tom Devriendt (Bel) Q36.5 Pro Cycling Team 0:01:42 37 Filippo Conca (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 38 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 0:01:43 39 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 40 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:01:46 41 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:01:56 42 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:02:09 43 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma 0:02:24 44 Giovanni Carboni (Ita) Equipo Kern Pharma 0:02:34 45 José Rojas (Esp) Movistar Team 46 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 47 Mike Teunissen (Ned) Intermarché - Circus - Wanty 48 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 49 Daniel Navarro Garcia (Esp) Burgos-Bh 50 Madis Mihkels (Est) Intermarché - Circus - Wanty 0:02:52 51 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Segurosrga 52 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:03:15 53 Nicolo' Parisini (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:03:23 54 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:03:38 55 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 0:04:00 56 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 57 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 58 G Lawson Craddock (Usa) Team Jayco Alula 0:04:35 59 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe 0:05:47 60 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 61 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 0:06:12 62 Thymen Arensman (Ned) Ineos Grenadiers 63 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 64 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel-Euskadi 65 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Segurosrga 66 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Astana Qazaqstan Team 0:07:09 67 Alessandro Tonelli (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:07:24 68 August Jensen (Nor) Human Powered Health 0:08:13 69 Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula 0:09:53 70 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 71 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 0:10:26 72 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 73 Luca Covili (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:10:31 74 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 75 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 0:10:33 76 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:11:00 77 Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates 0:11:03 78 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 0:15:35 79 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 80 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 81 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 82 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 83 Benjamin Perry (Can) Human Powered Health 84 Louis Bendixen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 85 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 86 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 87 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 88 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 89 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Segurosrga 0:15:54 90 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 91 Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 0:16:17 92 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 93 Tobias Ludvigsson (Swe) Q36.5 Pro Cycling Team 0:17:15 94 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Esp) Euskaltel-Euskadi 95 Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise 96 Toon Clynhens (Bel) Team Flanders - Baloise 97 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 98 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 99 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Burgos-Bh 100 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 0:19:49 101 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 102 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Human Powered Health 0:19:54 103 Barnabás Peák (Hun) Human Powered Health 104 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 0:27:30 105 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 106 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 107 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 108 Lindsay De Vylder (Bel) Team Flanders - Baloise 109 Sander De Pestel (Bel) Team Flanders - Baloise 110 Kinfe Hailemichael (Eth) Caja Rural-Segurosrga 111 Blake Quick (Aus) Team Jayco Alula 112 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team 113 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Burgos-Bh 114 Jules Hesters (Bel) Team Flanders - Baloise DNF Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Circus - Wanty DNS Gianmarco Garofoli (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Segurosrga DNF Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Segurosrga DNF Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Euskaltel-Euskadi DNF Antonio Puppio (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team Генеральная классификация после 4 этапа 1 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 17:02:46 2 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:04 3 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 0:00:07 4 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 0:00:08 5 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo-Visma 6 Rui Costa (Por) Intermarché - Circus - Wanty 0:00:14 7 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 8 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team 0:00:20 9 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 10 Carlos Rodriguez (Esp) Ineos Grenadiers 11 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 0:00:28 12 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 0:00:34 13 Lennard Kämna (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:38 14 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 0:00:49 15 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:05 16 Callum Scotson (Aus) Team Jayco Alula 0:01:17 17 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates 0:01:25 18 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:01:32 19 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Circus - Wanty 0:01:43 20 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:01:49 21 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 0:02:02 22 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 0:02:31 23 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 0:02:52 24 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:02:56 25 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:03:07 26 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:03:08 27 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 0:03:32 28 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 0:03:42 29 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe 0:03:58 30 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 0:04:38 31 Filippo Conca (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:06:10 32 Thymen Arensman (Ned) Ineos Grenadiers 0:07:09 33 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 0:08:53 34 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 0:09:17 35 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:10:46 36 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 0:11:09 37 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:12:07 38 José Rojas (Esp) Movistar Team 0:12:41 39 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 0:14:07 40 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 41 Alex Tolio (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:14:11 42 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:14:55 43 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe 0:15:42 44 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:15:45 45 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:16:16 46 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Bh 0:16:20 47 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:16:25 48 Luca Covili (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:16:32 49 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Astana Qazaqstan Team 0:17:16 50 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 0:17:43 51 Tom Devriendt (Bel) Q36.5 Pro Cycling Team 0:18:56 52 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Jayco Alula 0:20:02 53 Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Burgos-Bh 0:20:44 54 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:21:04 55 Giovanni Carboni (Ita) Equipo Kern Pharma 0:21:42 56 G Lawson Craddock (Usa) Team Jayco Alula 0:21:45 57 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:23:22 58 Daniel Navarro Garcia (Esp) Burgos-Bh 0:24:17 59 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:25:37 60 Davide Gabburo (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:27:04 61 Javier Romo Oliver (Esp) Astana Qazaqstan Team 0:27:29 62 Alessandro Tonelli (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:29:07 63 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 0:29:40 64 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:30:00 65 Toon Clynhens (Bel) Team Flanders - Baloise 0:30:26 66 Louis Bendixen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:30:27 67 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:30:53 68 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:31:04 69 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 0:31:19 70 Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates 0:31:39 71 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 0:32:39 72 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 0:33:24 73 Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula 0:33:29 74 Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 0:35:34 75 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:36:41 76 Nicolo' Parisini (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:36:51 77 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:37:15 78 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 0:37:41 79 August Jensen (Nor) Human Powered Health 0:38:35 80 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:39:12 81 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma 0:43:06 82 Mike Teunissen (Ned) Intermarché - Circus - Wanty 0:43:16 83 Madis Mihkels (Est) Intermarché - Circus - Wanty 0:43:34 84 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 0:45:17 85 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Segurosrga 0:45:44 86 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 0:46:40 87 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 0:47:41 88 Sander De Pestel (Bel) Team Flanders - Baloise 0:48:31 89 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 0:49:33 90 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Burgos-Bh 0:50:43 91 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 0:51:08 92 Tobias Ludvigsson (Swe) Q36.5 Pro Cycling Team 0:51:14 93 Lindsay De Vylder (Bel) Team Flanders - Baloise 0:53:16 94 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 0:53:17 95 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:54:16 96 Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise 0:55:49 97 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 0:56:17 98 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 0:56:38 99 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 0:57:57 100 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Esp) Euskaltel-Euskadi 101 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 0:58:30 102 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:58:37 103 Kinfe Hailemichael (Eth) Caja Rural-Segurosrga 1:00:08 104 Barnabás Peák (Hun) Human Powered Health 1:00:36 105 Benjamin Perry (Can) Human Powered Health 1:03:33 106 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 1:04:15 107 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 1:05:51 108 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Human Powered Health 1:07:52 109 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 1:08:12 110 Jules Hesters (Bel) Team Flanders - Baloise 1:08:58 111 Blake Quick (Aus) Team Jayco Alula 1:15:27 112 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Burgos-Bh 1:15:28 113 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 114 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Вуэльта Валенсии-2023 Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro



