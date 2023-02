Вуэльта Валенсии-2023. Этап 3 Категория:

Вчера, 19:02 Bétera – Sagunto, 145,1 км 1 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 3:13:47 2 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe 0:00:00 3 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 4 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team 0:00:03 5 José Rojas (Esp) Movistar Team 6 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 7 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 8 Rui Costa (Por) Intermarché - Circus - Wanty 9 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 10 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 11 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel-Euskadi 12 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 13 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 14 Callum Scotson (Aus) Team Jayco Alula 15 Lennard Kämna (Ger) Bora - Hansgrohe 16 Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 17 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Circus - Wanty 18 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 19 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 20 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo-Visma 21 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 22 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 23 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 24 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel-Euskadi 25 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 26 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 27 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 28 Sander De Pestel (Bel) Team Flanders - Baloise 29 Thymen Arensman (Ned) Ineos Grenadiers 30 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 31 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 32 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 33 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Jayco Alula 34 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 35 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates 36 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 37 Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Burgos-Bh 38 Mikel Landa Meana (Esp) Bahrain Victorious 39 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 40 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe 41 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Astana Qazaqstan Team 42 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team 43 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 44 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 45 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 46 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 47 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 48 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 49 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:00:35 50 Tom Devriendt (Bel) Q36.5 Pro Cycling Team 0:03:07 51 Alex Tolio (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 52 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Segurosrga 53 Filippo Conca (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 54 Toon Clynhens (Bel) Team Flanders - Baloise 55 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 56 Giovanni Carboni (Ita) Equipo Kern Pharma 57 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Bh 58 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 59 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 60 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 0:03:16 61 August Jensen (Nor) Human Powered Health 0:04:48 62 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 63 Lindsay De Vylder (Bel) Team Flanders - Baloise 64 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Segurosrga 65 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Euskaltel-Euskadi 66 Nicolo' Parisini (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 67 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Segurosrga 68 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Segurosrga 69 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Segurosrga 70 Alessandro Tonelli (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 71 Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula 72 Davide Gabburo (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 73 Luca Covili (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 74 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 75 Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates 76 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 77 Louis Bendixen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 78 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 79 Kinfe Hailemichael (Eth) Caja Rural-Segurosrga 80 Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Circus - Wanty 81 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Burgos-Bh 82 G Lawson Craddock (Usa) Team Jayco Alula 83 Daniel Navarro Garcia (Esp) Burgos-Bh 84 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 85 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:07:07 86 Tobias Ludvigsson (Swe) Q36.5 Pro Cycling Team 87 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 0:12:02 88 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Human Powered Health 89 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 90 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 91 Barnabás Peák (Hun) Human Powered Health 92 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Burgos-Bh 93 Madis Mihkels (Est) Intermarché - Circus - Wanty 94 Gianmarco Garofoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 95 Javier Romo Oliver (Esp) Astana Qazaqstan Team 96 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 97 Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise 98 Mike Teunissen (Ned) Intermarché - Circus - Wanty 99 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 100 Jules Hesters (Bel) Team Flanders - Baloise 101 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 102 Blake Quick (Aus) Team Jayco Alula 103 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 104 Benjamin Perry (Can) Human Powered Health 105 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Esp) Euskaltel-Euskadi 106 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 107 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 108 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel-Euskadi 109 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 110 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 111 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 112 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Segurosrga 113 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team 114 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 115 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma 116 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 117 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 118 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 119 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 120 Antonio Puppio (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma DNS Lars Boven (Ned) Jumbo-Visma Development Team DNS Riccardo Lucca (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' DNS Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos-Bh Генеральная классификация после 3 этапа 1 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 12:30:50 2 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 0:00:03 3 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 0:00:06 4 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team 0:00:10 5 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 6 Thomas Gloag (Gbr) Jumbo-Visma 7 Rui Costa (Por) Intermarché - Circus - Wanty 8 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 9 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 10 Carlos Rodriguez (Esp) Ineos Grenadiers 0:00:16 11 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 0:00:18 12 Lennard Kämna (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:21 13 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 0:00:30 14 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates 15 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 16 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 17 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:44 18 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 19 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Circus - Wanty 0:00:48 20 Callum Scotson (Aus) Team Jayco Alula 0:00:50 21 Thymen Arensman (Ned) Ineos Grenadiers 0:00:56 22 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:01:02 23 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 24 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:01:17 25 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 0:01:24 26 Gotzon Martin Sanz (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:01:35 27 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 0:02:04 28 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 0:02:09 29 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 0:02:47 30 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 31 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 0:02:51 32 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe 0:03:03 33 Filippo Conca (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:04:24 34 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 0:04:53 35 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:04:58 36 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 0:05:13 37 Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:05:41 38 Luca Covili (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:05:57 39 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 0:07:39 40 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe 0:09:51 41 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:09:54 42 José Rojas (Esp) Movistar Team 0:10:03 43 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 44 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Astana Qazaqstan Team 45 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 46 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 47 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:10:35 48 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:12:49 49 Toon Clynhens (Bel) Team Flanders - Baloise 0:13:07 50 Alex Tolio (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 51 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:14:48 52 Louis Bendixen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 53 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Bh 0:15:25 54 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 0:15:40 55 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 0:17:00 56 G Lawson Craddock (Usa) Team Jayco Alula 0:17:06 57 Tom Devriendt (Bel) Q36.5 Pro Cycling Team 0:17:10 58 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 0:17:45 59 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Jayco Alula 0:18:50 60 Giovanni Carboni (Ita) Equipo Kern Pharma 0:19:04 61 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 0:19:10 62 Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 0:19:13 63 Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Burgos-Bh 0:19:30 64 Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates 0:20:32 65 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:20:44 66 Sander De Pestel (Bel) Team Flanders - Baloise 0:20:57 67 Alessandro Tonelli (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:21:39 68 Daniel Navarro Garcia (Esp) Burgos-Bh 69 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 0:22:02 70 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:22:04 71 Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Circus - Wanty 0:22:20 72 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:22:30 73 Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula 0:23:32 74 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:24:01 75 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:24:48 76 Lindsay De Vylder (Bel) Team Flanders - Baloise 0:25:42 77 Davide Gabburo (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 78 Samuele Zoccarato (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 0:26:11 79 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:26:18 80 Javier Romo Oliver (Esp) Astana Qazaqstan Team 0:26:40 81 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:28:53 82 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 0:29:38 83 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 0:29:40 84 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Segurosrga 0:29:46 85 August Jensen (Nor) Human Powered Health 0:30:18 86 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 0:31:01 87 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:31:03 88 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh 0:32:02 89 Kinfe Hailemichael (Eth) Caja Rural-Segurosrga 0:32:34 90 Gianmarco Garofoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:32:56 91 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel-Euskadi 92 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:33:22 93 Nicolo' Parisini (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:33:24 94 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 95 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Burgos-Bh 96 Tobias Ludvigsson (Swe) Q36.5 Pro Cycling Team 0:33:55 97 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:36:57 98 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe 0:38:17 99 Antonio Puppio (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 100 Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise 0:38:30 101 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Segurosrga 0:39:06 102 Madis Mihkels (Est) Intermarché - Circus - Wanty 0:40:38 103 Barnabás Peák (Hun) Human Powered Health 104 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 105 Mike Teunissen (Ned) Intermarché - Circus - Wanty 106 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 107 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma 108 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Esp) Euskaltel-Euskadi 109 Filippo Fiorelli (Ita) Green Project-Bardianicsf-Faizane' 110 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 111 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 0:40:40 112 Jules Hesters (Bel) Team Flanders - Baloise 0:41:24 113 Blake Quick (Aus) Team Jayco Alula 0:47:53 114 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 115 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Human Powered Health 0:47:54 116 Oscar Pelegri Ferrandis (Esp) Burgos-Bh 117 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 118 Benjamin Perry (Can) Human Powered Health 119 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team 120 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Вуэльта Валенсии-2023 Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro



