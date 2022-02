Gran Camino-2022. Этап 4 Категория:

Сегодня, 16:31 Sarria - Sarria, 15,8 км, ITT 1 Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost 0:20:19 2 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 0:00:05 3 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:00:10 4 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 5 Derek Gee (Can) Israel Cycling Academy 0:00:11 6 José Fernandes (Por) W52 / Fc Porto 0:00:16 7 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:00:17 8 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:22 9 Carlos Canal Blanco (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:00:26 10 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 0:00:27 11 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 12 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 0:00:30 13 Chad Haga (Usa) Human Powered Health 0:00:31 14 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 0:00:36 15 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 16 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 0:00:38 17 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 18 Simon Geschke (Ger) Cofidis 0:00:39 19 Matthias Brändle (Aut) Israel - Premier Tech 0:00:41 20 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 0:00:44 21 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education - Easypost 0:00:45 22 Kyle Murphy (Usa) Human Powered Health 0:00:46 23 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:48 24 Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling 0:00:50 25 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:00:51 26 Alexander Molenaar (Ned) Burgos-Bh 0:00:52 27 Luis Angel Mate Mardones (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:00:53 28 Benjamin King (Usa) Human Powered Health 0:00:54 29 Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling 0:00:57 30 Daniel Freitas (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 31 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Ef Education - Easypost 0:00:58 32 Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 0:00:59 33 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 34 Diego Lopez Fuentes (Esp) Equipo Kern Pharma 35 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 0:01:02 36 Alejandro Marque Porto (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:01:04 37 José Gonçalves (Por) W52 / Fc Porto 38 Davide Villella (Ita) Cofidis 0:01:05 39 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 0:01:09 40 Jose Herrada (Esp) Cofidis 0:01:10 41 Simone Bevilacqua (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:01:12 42 Filippo Zana (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:01:13 43 Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling 44 Delio Fernandez Cruz (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:01:14 45 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 46 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 0:01:18 47 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel - Euskadi 48 Ricardo Vilela (Por) W52 / Fc Porto 0:01:22 49 Marco Frigo (Ita) Israel Cycling Academy 50 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:01:25 51 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 0:01:27 52 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros Rga 0:01:28 53 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:01:30 54 Jhojan Orlando Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros Rga 0:01:33 55 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 56 Alvaro Trueba Diego (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:01:36 57 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 58 Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:01:43 59 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 0:01:44 60 Savva Novikov (Rus) Equipo Kern Pharma 61 Adria Moreno Sala (Esp) Burgos-Bh 0:01:45 62 Unai Iribar Jauregi (Esp) Euskaltel - Euskadi 63 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Kern Pharma 0:01:47 64 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 65 Rafael Silva (Por) Efapel Cycling 0:01:48 66 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:01:49 67 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 68 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:01:52 69 Alex Tolio (Ita) Bardiani Csf Faizane' 70 João Benta (Por) Efapel Cycling 0:01:54 71 Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:02:00 72 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 73 José Rojas (Esp) Movistar Team 0:02:02 74 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:02:05 75 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:02:06 76 Guillermo Garcia Janeiro (Esp) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:02:07 77 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:11 78 Omar El Gouzi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 79 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 80 Luís Fernandes (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:02:12 81 Samuel Blanco Prol (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:02:15 82 Tiago Machado (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:02:16 83 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos-Bh 84 Amaro Antunes (Por) W52 / Fc Porto 0:02:17 85 Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 86 Francisco Guerreiro (Por) Efapel Cycling 0:02:18 87 Keegan Swirbul (Usa) Human Powered Health 0:02:20 88 César Martingil (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 89 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:02:26 90 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:27 91 Jóni Brandão (Por) W52 / Fc Porto 92 Alessio Nieri (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:02:29 93 Carlos Salgueiro (Por) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 94 Guilherme Mota (Por) W52 / Fc Porto 95 Isaac Canton Serrano (Esp) Manuela Fundacion 0:02:31 96 Giovanni Visconti (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:02:37 97 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga 0:02:38 98 Alberto Gallego Ruiz (Esp) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:02:40 99 Rui Vinhas (Por) W52 / Fc Porto 0:02:41 100 Joan Marti Bennassar Rossello (Esp) Manuela Fundacion 0:02:46 101 Daniel Jimenez Martinez (Esp) Manuela Fundacion 0:02:50 102 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:59 103 Daniel Viegas (Por) Eolo-Kometa Cycling Team 0:03:03 104 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Burgos-Bh 0:03:12 105 Lachlan Morton (Aus) Ef Education - Easypost 0:03:13 106 RICARDO Zurita (Esp) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:03:24 107 Válter Pereira (Por) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:03:53 108 Franklin Chacon (Ven) Manuela Fundacion 0:03:57 109 Santiago Mesa Pietralunga (Col) Manuela Fundacion 0:04:47 Итоговая генеральная классификация 1 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 12:35:55 2 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 0:00:07 3 Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost 0:01:49 4 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 0:01:55 5 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 0:01:57 6 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 0:02:11 7 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Equipo Kern Pharma 0:02:35 8 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:02:54 9 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 0:03:01 10 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 0:03:04 11 Filippo Zana (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:03:26 12 José Fernandes (Por) W52 / Fc Porto 0:03:28 13 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros Rga 0:03:41 14 Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling 0:04:09 15 Davide Villella (Ita) Cofidis 0:04:24 16 Delio Fernandez Cruz (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:04:30 17 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 0:04:32 18 Alexander Molenaar (Ned) Burgos-Bh 0:05:21 19 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:05:59 20 Chad Haga (Usa) Human Powered Health 0:07:00 21 Eduardo Sepulveda (Arg) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:07:25 22 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 0:07:27 23 Derek Gee (Can) Israel Cycling Academy 0:07:32 24 Jefferson Cepeda (Ecu) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:07:51 25 Alejandro Marque Porto (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:08:16 26 Luis Angel Mate Mardones (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:08:27 27 Simon Geschke (Ger) Cofidis 0:08:28 28 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 0:08:50 29 Jose Herrada (Esp) Cofidis 0:09:12 30 Tiago Machado (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:09:41 31 Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:11:02 32 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:11:58 33 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 0:12:24 34 Jhojan Orlando Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros Rga 0:12:25 35 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros Rga 0:12:33 36 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:12:48 37 Unai Iribar Jauregi (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:12:55 38 Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:13:48 39 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 0:14:06 40 Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling 0:14:20 41 Carlos Canal Blanco (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:15:00 42 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 0:15:04 43 Ricardo Vilela (Por) W52 / Fc Porto 0:15:32 44 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:15:39 45 Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling 0:15:45 46 Jetse Bol (Ned) Burgos-Bh 0:16:19 47 Alberto Gallego Ruiz (Esp) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:17:01 48 Rui Vinhas (Por) W52 / Fc Porto 0:17:13 49 Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:17:25 50 Alvaro Trueba Diego (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:17:31 51 José Rojas (Esp) Movistar Team 0:17:44 52 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:17:57 53 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:18:08 54 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Kern Pharma 0:19:51 55 Adria Moreno Sala (Esp) Burgos-Bh 0:20:08 56 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:20:09 57 Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 0:20:18 58 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 0:20:20 59 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education - Easypost 0:20:24 60 Joan Bou Company (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:20:31 61 Daniel Freitas (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:20:32 62 Isaac Canton Serrano (Esp) Manuela Fundacion 0:20:45 63 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos-Bh 0:20:50 64 José Gonçalves (Por) W52 / Fc Porto 0:21:00 65 Savva Novikov (Rus) Equipo Kern Pharma 0:21:13 66 Diego Lopez Fuentes (Esp) Equipo Kern Pharma 0:21:16 67 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:21:32 68 Luís Fernandes (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:21:40 69 Amaro Antunes (Por) W52 / Fc Porto 0:22:16 70 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 0:23:01 71 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 72 Rafael Silva (Por) Efapel Cycling 0:23:06 73 Daniel Jimenez Martinez (Esp) Manuela Fundacion 0:23:10 74 Kyle Murphy (Usa) Human Powered Health 0:23:41 75 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 76 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 0:23:51 77 Benjamin King (Usa) Human Powered Health 0:23:58 78 Omar El Gouzi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:24:52 79 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga 0:24:58 80 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Ef Education - Easypost 0:25:02 81 Samuel Blanco Prol (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:25:06 82 Marco Frigo (Ita) Israel Cycling Academy 0:25:18 83 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:25:21 84 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:25:46 85 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:26:26 86 Matthias Brändle (Aut) Israel - Premier Tech 0:27:14 87 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 0:27:26 88 João Benta (Por) Efapel Cycling 0:27:38 89 Jóni Brandão (Por) W52 / Fc Porto 0:28:05 90 Alex Tolio (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:28:23 91 Simone Bevilacqua (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:28:28 92 Keegan Swirbul (Usa) Human Powered Health 0:28:40 93 Guilherme Mota (Por) W52 / Fc Porto 0:29:19 94 Válter Pereira (Por) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:29:37 95 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:30:04 96 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Burgos-Bh 0:30:05 97 Giovanni Visconti (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:30:08 98 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:30:18 99 Franklin Chacon (Ven) Manuela Fundacion 0:30:24 100 RICARDO Zurita (Esp) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:30:51 101 Alessio Nieri (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:31:08 102 Daniel Viegas (Por) Eolo-Kometa Cycling Team 0:32:11 103 César Martingil (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:33:33 104 Carlos Salgueiro (Por) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:33:39 105 Francisco Guerreiro (Por) Efapel Cycling 0:35:50 106 Joan Marti Bennassar Rossello (Esp) Manuela Fundacion 0:39:18 107 Guillermo Garcia Janeiro (Esp) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:42:40 108 Santiago Mesa Pietralunga (Col) Manuela Fundacion 0:55:30 109 Lachlan Morton (Aus) Ef Education - Easypost 1:10:56 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Gran Camino многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour



