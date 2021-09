Тур Сицилии-2021. Этап 2 Категория:

Сегодня, 16:13 Selinunte - Mondello, 173 км 1 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 4:25:41 2 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 3 Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 4 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria Savini Due 5 Manuel Belletti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 6 Francesco Carollo (Ita) Mg.k Vis VPM 7 Samuele Zambelli (Ita) Iseo-Rime-Carnovali 8 Nicolas Nesi (Ita) D'Amico um Tools 9 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation 10 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 11 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 12 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 13 Andrea Guardini (Ita) Giotti Victoria Savini Due 14 Jokin Aranburu Arruti (Spa) Euskaltel-Euskadi 15 Paolo Simion (Ita) Giotti Victoria Savini Due 16 Francesco Di Felice (Ita) Mg.k Vis VPM 17 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 18 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-RusVelo 19 Alberto Serrano Alvarez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 20 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 21 Paolo Toto (Ita) Amore e Vita 22 José Rojas (Spa) Movistar Team 23 Davide Gabburo (Ita) Bardiani CSF Faizane' 24 Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo 25 Romain Bardet (Fra) Team DSM 26 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 27 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 28 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 29 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 30 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 31 Stefano Di Benedetto (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 32 Maksym Bilyi (Ukr) D'Amico um Tools 33 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 34 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 35 Davide Villella (Ita) Movistar Team 36 Lorenzo Quartucci (Ita) D'Amico um Tools 37 Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM 38 Riccardo Verza (Ita) Zalf Euromobil Fior 39 Marco Tizza (Ita) Amore e Vita 40 Alessio Martinelli (Ita) Team Colpack Ballan 41 Michele Gazzoli (Ita) Team Colpack Ballan 42 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 43 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 44 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 45 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 46 Davide Orrico (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 47 Luca Rastelli (Ita) Team Colpack Ballan 48 Giacomo Garavaglia (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 49 Raul Colombo (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 50 Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec 51 Mattia Frapporti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 52 Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 53 Jhojan Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 54 Marc Soler (Spa) Movistar Team 55 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 56 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team 57 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-RusVelo 58 Edward Ravasi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 59 Samuel Quaranta (Ita) Team Colpack Ballan 60 Chris Froome (Gbr) Israel Start-up Nation 61 Asbjorn Hellemose (Den) Trek-Segafredo 62 Stefano Gandin (Ita) Zalf Euromobil Fior 63 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 64 Matteo Zurlo (Ita) Zalf Euromobil Fior 65 Paul Double (Gbr) Mg.k Vis VPM 66 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi 67 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 68 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 69 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 70 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 71 Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani CSF Faizane' 72 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 73 Florian Stork (Ger) Team DSM 74 Ben King (Usa) Rally Cycling 75 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 76 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 77 Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-RusVelo 78 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 79 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros RGA 80 James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation 81 Adriano Brogi (Ita) Giotti Victoria Savini Due 82 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-RusVelo 83 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 84 Unai Iribar Jauregi (Spa) Euskaltel-Euskadi 85 Marco Brenner (Ger) Team DSM 86 Kristian Javier Yustre Rodriguez (Col) Giotti Victoria Savini Due 87 Alex Tolio (Ita) Zalf Euromobil Fior 88 Alessandro Monaco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 89 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 90 Edoardo Faresin (Ita) Zalf Euromobil Fior 91 Sergio Meris (Ita) Team Colpack Ballan 92 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 93 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 94 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 95 Charles-Etienne Chretien (Can) Rally Cycling 96 Nathan Brown (Usa) Rally Cycling 97 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 98 Kamil Gradek (Pol) Vini Zabu' Brado KTM 99 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 100 Joe Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 101 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 102 Nicola Plebani (Ita) Team Colpack Ballan 103 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 104 Emil Dima (Rom) Giotti Victoria Savini Due 105 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 106 Francesco Zandri (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 107 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 108 Mason Hollyman (Gbr) Israel Start-up Nation 0:01:16 109 Keegan Swirbul (Usa) Rally Cycling 0:01:22 110 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo 111 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:01:39 112 Fabio Di Guglielmo (Ita) Mg.k Vis VPM 113 Jacopo Cortese (Ita) Mg.k Vis VPM 114 Alessio Acco (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:01:55 115 Giacomo Cassara (Ita) Amore e Vita 116 Giovanni Bortoluzzi (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 117 Mattia Benedetti (Ita) Amore e Vita 118 Eric Paties Montagner (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 119 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:02:19 120 Damiano Cima (Ita) Gazprom-RusVelo 121 Iuri Filosi (Ita) Giotti Victoria Savini Due 0:03:31 122 Federico Burchio (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 0:05:55 123 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-up Nation 0:06:32 124 Davide Appollonio (Ita) Amore e Vita 125 Alastair Mackellar (Aus) Israel Start-up Nation 126 Iker Ballarin Manso (Spa) Euskaltel-Euskadi 127 Besnik Islami (Ita) D'Amico um Tools 128 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 129 Paul Wright (Nzl) Mg.k Vis VPM 130 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bardiani CSF Faizane' 131 Daniel Smarzaro (Ita) D'Amico um Tools 132 Niccolo Salvietti (Ita) Mg.k Vis VPM DNF Davide Persico (Ita) Team Colpack Ballan Генеральная классификация после 2 этапа 1 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 9:02:42 2 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:00:14 3 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 4 Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:00:16 5 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 6 Davide Gabburo (Ita) Bardiani CSF Faizane' 7 Matteo Zurlo (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:00:17 8 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:00:18 9 Charles-Etienne Chretien (Can) Rally Cycling 10 Romain Bardet (Fra) Team DSM 0:00:19 11 Manuel Belletti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:00:20 12 Andrea Guardini (Ita) Giotti Victoria Savini Due 13 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 14 Francesco Di Felice (Ita) Mg.k Vis VPM 15 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 16 Nicolas Nesi (Ita) D'Amico um Tools 17 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation 18 Paolo Simion (Ita) Giotti Victoria Savini Due 19 Alberto Serrano Alvarez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 20 José Rojas (Spa) Movistar Team 21 Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo 22 Jokin Aranburu Arruti (Spa) Euskaltel-Euskadi 23 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 24 Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM 25 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 26 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria Savini Due 27 Michele Gazzoli (Ita) Team Colpack Ballan 28 Francesco Carollo (Ita) Mg.k Vis VPM 29 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 30 Samuele Zambelli (Ita) Iseo-Rime-Carnovali 31 Riccardo Verza (Ita) Zalf Euromobil Fior 32 Marco Tizza (Ita) Amore e Vita 33 Mattia Frapporti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 34 Alessio Martinelli (Ita) Team Colpack Ballan 35 Maksym Bilyi (Ukr) D'Amico um Tools 36 Raul Colombo (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 37 Giacomo Garavaglia (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 38 Stefano Di Benedetto (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 39 Luca Rastelli (Ita) Team Colpack Ballan 40 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 41 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-RusVelo 42 Lorenzo Quartucci (Ita) D'Amico um Tools 43 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 44 Samuel Quaranta (Ita) Team Colpack Ballan 45 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 46 Edward Ravasi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 47 Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 48 Paolo Toto (Ita) Amore e Vita 49 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 50 Davide Orrico (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 51 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 52 Paul Double (Gbr) Mg.k Vis VPM 53 Kristian Javier Yustre Rodriguez (Col) Giotti Victoria Savini Due 54 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 55 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 56 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 57 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 58 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 59 Marco Brenner (Ger) Team DSM 60 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 61 Alex Tolio (Ita) Zalf Euromobil Fior 62 Ben King (Usa) Rally Cycling 63 Damiano Cima (Ita) Gazprom-RusVelo 64 Davide Villella (Ita) Movistar Team 65 Chris Froome (Gbr) Israel Start-up Nation 66 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team 67 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 68 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 69 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros RGA 70 Asbjorn Hellemose (Den) Trek-Segafredo 71 Jhojan Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 72 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 73 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 74 Stefano Gandin (Ita) Zalf Euromobil Fior 75 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 76 Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec 77 Unai Iribar Jauregi (Spa) Euskaltel-Euskadi 78 Nathan Brown (Usa) Rally Cycling 79 Adriano Brogi (Ita) Giotti Victoria Savini Due 80 Edoardo Faresin (Ita) Zalf Euromobil Fior 81 Marc Soler (Spa) Movistar Team 82 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 83 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 84 Francesco Zandri (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 85 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 86 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 87 Emil Dima (Rom) Giotti Victoria Savini Due 88 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi 89 James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation 90 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-RusVelo 91 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 92 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 93 Florian Stork (Ger) Team DSM 94 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-RusVelo 95 Alessandro Monaco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 96 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 97 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 98 Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-RusVelo 99 Sergio Meris (Ita) Team Colpack Ballan 100 Kamil Gradek (Pol) Vini Zabu' Brado KTM 101 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 102 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 103 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 104 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 105 Nicola Plebani (Ita) Team Colpack Ballan 106 Joe Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 107 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo 108 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 109 Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:00:50 110 Mason Hollyman (Gbr) Israel Start-up Nation 0:01:36 111 Keegan Swirbul (Usa) Rally Cycling 0:01:42 112 Jacopo Cortese (Ita) Mg.k Vis VPM 0:01:58 113 Fabio Di Guglielmo (Ita) Mg.k Vis VPM 0:01:59 114 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 115 Giacomo Cassara (Ita) Amore e Vita 0:02:15 116 Alessio Acco (Ita) Zalf Euromobil Fior 117 Giovanni Bortoluzzi (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 118 Mattia Benedetti (Ita) Amore e Vita 119 Eric Paties Montagner (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 120 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:02:39 121 Iuri Filosi (Ita) Giotti Victoria Savini Due 0:03:51 122 Federico Burchio (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 0:06:15 123 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-up Nation 0:06:52 124 Paul Wright (Nzl) Mg.k Vis VPM 125 Davide Appollonio (Ita) Amore e Vita 126 Besnik Islami (Ita) D'Amico um Tools 127 Niccolo Salvietti (Ita) Mg.k Vis VPM 128 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bardiani CSF Faizane' 129 Iker Ballarin Manso (Spa) Euskaltel-Euskadi 130 Alastair Mackellar (Aus) Israel Start-up Nation 131 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 132 Daniel Smarzaro (Ita) D'Amico um Tools Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 