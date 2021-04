Тур Альп-2021. Этап 5 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 16:20 Valle del Chiese/Idroland - Riva del Garda, 120,9 км 1 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 3:03:38 2 Nicolas Roche (Irl) Team DSM 0:00:34 3 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation 4 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 0:00:40 5 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA 6 Romain Bardet (Fra) Team DSM 7 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 8 Ruben Guerreiro (Por) EF Education-Nippo 9 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 10 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 11 Henri Vandenabeele (Bel) Team DSM 12 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 13 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 14 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious 15 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 16 Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka Assos 17 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 18 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 19 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 20 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-Nippo 21 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 22 Joe Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 23 Daniel Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers 0:00:47 24 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 25 Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 26 Florian Lipowitz (Ger) Tirol KTM Cycling Team 0:01:12 27 Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation 0:01:14 28 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 0:01:58 29 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 0:02:05 30 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation 31 Natnael Tesfazion (Eri) Androni Giocattoli-Sidermec 32 Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech 0:03:14 33 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana-Premier Tech 34 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 35 Tony Gallopin (Fra) AG2R Citroën Team 36 Larry Warbasse (Usa) AG2R Citroën Team 37 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 38 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 39 Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 0:03:51 40 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 41 Kilian Frankiny (Swi) Team Qhubeka Assos 42 Georg Steinhauser (Ger) Tirol KTM Cycling Team 43 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 44 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 45 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 46 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 47 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 48 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 49 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 50 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 51 Michael Storer (Aus) Team DSM 0:03:57 52 Jonas Wilsly (Den) Astana-Premier Tech 0:04:34 53 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 0:05:02 54 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 55 Romain Combaud (Fra) Team DSM 0:06:24 56 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 57 Rafael Valls Ferri (Spa) Bahrain Victorious 58 Davide Gabburo (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:06:32 59 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:06:35 60 Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgrohe 0:06:36 61 Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 62 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 63 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 64 Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-RusVelo 65 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 0:06:38 66 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 67 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-RusVelo 0:08:08 68 François Bidard (Fra) AG2R Citroën Team 0:08:52 69 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 70 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo 0:09:51 71 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:10:13 72 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 73 Chris Froome (Gbr) Israel Start-up Nation 74 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Trek-Segafredo 75 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 76 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 77 Santiago Umba Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 78 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 79 Alexander Cataford (Can) Israel Start-up Nation 80 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF Faizane' 81 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 82 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 83 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bardiani CSF Faizane' 84 Márton Dina (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 85 Tejay van Garderen (Usa) EF Education-Nippo 86 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 0:11:42 87 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 88 Anton Kuzmin (Kaz) Gazprom-RusVelo 89 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka Assos 90 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 91 Kevin Colleoni (Ita) Team BikeExchange 92 Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 93 Mathias Vacek (Cze) Gazprom-RusVelo 94 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 95 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 96 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 97 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 98 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Qhubeka Assos 99 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF Faizane' 100 Felix Engelhardt (Ger) Tirol KTM Cycling Team 101 Matevz Govekar (Slo) Tirol KTM Cycling Team 102 William Barta (Usa) EF Education-Nippo 103 Edward Ravasi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 104 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 105 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 106 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 107 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 108 Leon Heinschke (Ger) Team DSM 109 Lachlan Morton (Aus) EF Education-Nippo 110 Cameron Meyer (Aus) Team BikeExchange 111 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:13:48 112 Reuben Thompson (Nzl) Groupama-FDJ 113 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo 114 Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers 115 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:14:27 116 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-RusVelo 0:14:33 DNF Harold Tejada Canacue (Col) Astana-Premier Tech DNF Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange DNF Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Qhubeka Assos DNF Romain Hardy (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team DNF Kevin Pezzo Rosola (Ita) Tirol KTM Cycling Team DNF Emanuel Zangerle (Aut) Tirol KTM Cycling Team DNS Jai Hindley (Aus) Team DSM Итоговая генеральная классификация: 1 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 18:36:06 2 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious 0:00:58 3 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 0:01:06 4 Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:25 5 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-Nippo 0:02:37 6 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 0:02:44 7 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:02:54 8 Ruben Guerreiro (Por) EF Education-Nippo 0:03:12 9 Romain Bardet (Fra) Team DSM 10 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 0:03:36 11 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 0:03:53 12 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 0:03:59 13 Daniel Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers 0:04:21 14 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:25 15 Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation 0:04:35 16 Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka Assos 0:05:01 17 Joe Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 0:06:20 18 Florian Lipowitz (Ger) Tirol KTM Cycling Team 0:06:28 19 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 0:08:21 20 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 0:08:53 21 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:09:48 22 Tony Gallopin (Fra) AG2R Citroën Team 0:09:52 23 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 0:10:07 24 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:10:17 25 Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 0:10:28 26 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:11:20 27 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 0:11:38 28 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana-Premier Tech 0:12:01 29 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 0:12:05 30 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 0:12:31 31 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 0:13:13 32 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:13:30 33 Larry Warbasse (Usa) AG2R Citroën Team 0:14:04 34 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:14:33 35 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 0:14:52 36 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 0:15:43 37 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Trek-Segafredo 0:16:32 38 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 39 Kilian Frankiny (Swi) Team Qhubeka Assos 0:16:33 40 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:16:55 41 Georg Steinhauser (Ger) Tirol KTM Cycling Team 0:17:28 42 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 0:17:39 43 Nicolas Roche (Irl) Team DSM 0:17:45 44 Edward Ravasi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:18:10 45 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:18:34 46 Tejay van Garderen (Usa) EF Education-Nippo 0:19:01 47 Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgrohe 0:20:52 48 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:20:54 49 Alexander Cataford (Can) Israel Start-up Nation 0:21:18 50 François Bidard (Fra) AG2R Citroën Team 0:21:44 51 Natnael Tesfazion (Eri) Androni Giocattoli-Sidermec 0:22:12 52 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 0:22:14 53 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo 0:22:33 54 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 0:23:58 55 Jonas Wilsly (Den) Astana-Premier Tech 0:24:33 56 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:24:43 57 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 0:24:49 58 Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 0:24:59 59 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 0:25:09 60 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:25:35 61 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:26:25 62 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation 0:27:13 63 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation 0:27:15 64 Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-RusVelo 0:27:27 65 Davide Gabburo (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:27:57 66 Rafael Valls Ferri (Spa) Bahrain Victorious 0:28:23 67 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-RusVelo 0:28:28 68 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 0:28:46 69 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:30:11 70 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:30:33 71 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 0:31:08 72 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:31:11 73 Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech 0:32:20 74 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:33:28 75 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 0:35:21 76 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 0:36:00 77 Michael Storer (Aus) Team DSM 0:36:50 78 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:38:38 79 Santiago Umba Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:39:30 80 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 0:40:00 81 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bardiani CSF Faizane' 0:41:59 82 Romain Combaud (Fra) Team DSM 0:42:02 83 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:42:55 84 Lachlan Morton (Aus) EF Education-Nippo 0:44:35 85 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:44:49 86 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:47:05 87 Kevin Colleoni (Ita) Team BikeExchange 0:47:15 88 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka Assos 0:47:37 89 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 0:48:00 90 Márton Dina (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 0:48:44 91 Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:49:06 92 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:49:54 93 Chris Froome (Gbr) Israel Start-up Nation 0:51:09 94 Cameron Meyer (Aus) Team BikeExchange 0:55:08 95 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Qhubeka Assos 0:55:41 96 Henri Vandenabeele (Bel) Team DSM 0:56:20 97 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:59:54 98 Anton Kuzmin (Kaz) Gazprom-RusVelo 1:00:11 99 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo 1:00:23 100 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 1:01:16 101 Reuben Thompson (Nzl) Groupama-FDJ 1:02:04 102 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 1:03:07 103 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 1:06:27 104 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 1:07:15 105 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 1:07:16 106 Felix Engelhardt (Ger) Tirol KTM Cycling Team 1:07:52 107 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 1:09:13 108 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 1:10:00 109 William Barta (Usa) EF Education-Nippo 1:13:47 110 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-RusVelo 1:14:34 111 Leon Heinschke (Ger) Team DSM 1:17:55 112 Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers 1:19:08 113 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 1:21:02 114 Mathias Vacek (Cze) Gazprom-RusVelo 1:24:33 115 Matevz Govekar (Slo) Tirol KTM Cycling Team 1:27:03 116 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 1:29:09 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Альп Tour of the Alps многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(885)

В тему: Тур Альп-2021. Этап 4

Тур Альп-2021. Этап 3

Тур Альп-2021. Этап 2

Тур Альп-2021. Этап 1

Тур Страны Басков-2021. Этап 6

Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6

Париж-Ницца-2019. Этап 8

Gran Premio Bruno Beghelli-2016

Джиро дель Трентино 2015. Этап 1

Джиро дель Трентино-2010. 1 этап

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.