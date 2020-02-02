Mallorca Challenge-2020. Trofeo Serra de Tramuntana

red

36-летний Кэмерон Вёрф присоед ... (1) дожились, триатлеты в мировом туре

Ice

Спортивный директор команды Bo ... (11) Цитата: AvA А какие критерии "главные успехи" и "успехов поменьше"? Кто будет их мерилом??

Про главные успехи я не в курсе, да и речи о них не было, это у Петюни в голове - если добьется того, что наметил, значит, все в порядке. Мне кажется, что если заберет майку в очковой классификации на Джиро и зацепит хоть одну однодневку, говорить о спаде будет преждевременно. Ну, и хаотичные спринты - если на финише все идет не по плану, поезда сбоят, то Саган быстро ориентируется))) Вообще, его стиль финиша намного трудозатратнее классических спринтеров, сидящих в поезде - нужно подобрать подходящее колесо, удержаться на нем, сориентироваться в ситуации. Это на порядок сложнее, чем катить в последнем вагоне и давить в топку, как только тебя открыли, толковый развозящий избавляет финишера от множества проблем и дилемм. Саган хорош тем, что поезд ему не нужен, по мощи чистым топам он уступает, но по скорости принятия решений превосходит практически всех. Уже не первый год ходят разговоры, что Петер уже не тот. Но, блин, рвать попу как в юности, когда на счете цифры с шестью, а то и с семью нулями, дано единицам. И так вписал себя в историю, скорее всего мы видим последние годы, вряд ли он будет ездить до 40. Уже давно все доказано и достигнуто, тот же Фрум при всех его заслугах и морально-волевых качествах никогда не приблизится по уровню любви у болельщиков к чудаковатому и развеселому Сагану)))

veloliveuser

Василий Кириенко объявил о зав ... (21) +100! причем упахиваются до 7-го пота, а то и крови

AvA

Спортивный директор команды Bo ... (11) А какие критерии "главные успехи" и "успехов поменьше"? Кто будет их мерилом??

aksbor

Василий Кириенко объявил о зав ... (21) За счет огромных атомных усилий Вы пелотон тащили много лет. Спасибо Вам огромное, Василий! Удачи в новой жизни и побед!

Владимир Корж

Василий Кириенко объявил о зав ... (21) Цитата: Адриен Грустно, печально и... несправедливо. Все вышенаписанные комментарии - по делу, по существу, по факту искренние и правильные... Но могут принести только МОРАЛЬНОЕ удовлетворение... Вот ответьте, шоссейный велоспорт - командный вид спорта или нет ? Если командный - почему лавры и звания получают только те, на кого ПАХАЛА до кровавого пота ВСЯ команда ? Они - на пьедестале, их имена сохраняются в истории, они рассуждают о количестве СВОИХ титулов... Все знают и помнят Пеле, Марадону, Харламова, Якушева. Но они побеждали ВМЕСТЕ с командой, стояли на пьедестале ВМЕСТЕ с командой, получали медали и звания ВМЕСТЕ с командой. А на ТДФ победитель-триумфатор только ОДИН, а всякие бочковозы-грегори стоят ВНИЗУ и аплодируют капитану, хотя всем ясно - без сильной команды победы бы небыло . Грустно, печально и несправедливо !

Какая разница, на пьедестале или нет, главное получать удовольствие от того что ты делаешь. Иногда самопожертвование ради победы других людей, приносит больше радости ,чем сама победа. Это совсем другой уровень зрелости личности человека, который, далеко не всем даётся богом или судьбой.



Нет более высокой цели, чем служить людям Какая разница, на пьедестале или нет, главное получать удовольствие от того что ты делаешь. Иногда самопожертвование ради победы других людей, приносит больше радости ,чем сама победа. Это совсем другой уровень зрелости личности человека, который, далеко не всем даётся богом или судьбой.Нет более высокой цели, чем служить людям

Ice

Спортивный директор команды Bo ... (11) Саган - товарищ ушлый. Не зря самый медийный персонаж в наши дни, он и без побед приносит большую пользу репутации велоспорта. Молодежи нужно брать пример, как правильно монетизировать талант))) Все зависит только от него, если есть мотивация и желание пахать и дальше, то еще пошумит, если пресытился, то успехов будет поменьше.

Student

Чемпионат Колумбии-2020, разде ... (4) Цитата: Адриен Тут всё дело в ПРОФИЛЕ разделки.

Тут все дело в готовности в данный момент, а не в профиле разделки. Можно подумать Берналь , Кинтана, и Мартинес разноплановые гонщики. Тут все дело в готовности в данный момент, а не в профиле разделки. Можно подумать Берналь , Кинтана, и Мартинес разноплановые гонщики.

Адриен

Василий Кириенко объявил о зав ... (21) Грустно, печально и... несправедливо. Все вышенаписанные комментарии - по делу, по существу, по факту искренние и правильные... Но могут принести только МОРАЛЬНОЕ удовлетворение... Вот ответьте, шоссейный велоспорт - командный вид спорта или нет ? Если командный - почему лавры и звания получают только те, на кого ПАХАЛА до кровавого пота ВСЯ команда ? Они - на пьедестале, их имена сохраняются в истории, они рассуждают о количестве СВОИХ титулов... Все знают и помнят Пеле, Марадону, Харламова, Якушева. Но они побеждали ВМЕСТЕ с командой, стояли на пьедестале ВМЕСТЕ с командой, получали медали и звания ВМЕСТЕ с командой. А на ТДФ победитель-триумфатор только ОДИН, а всякие бочковозы-грегори стоят ВНИЗУ и аплодируют капитану, хотя всем ясно - без сильной команды победы бы небыло . Грустно, печально и несправедливо !

chel

Василий Кириенко объявил о зав ... (21) Человек-Эпоха