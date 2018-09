Тур Алматы-2018. Этап 2 Категория:

Алматы. «Халык Арена» - Алматы. ВСК «Медео»", 152,2 км 1 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 4:11:55 2 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:00:04 3 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:00:08 4 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 5 Rémy Rochas (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:00:13 6 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Prodir 0:00:22 7 Simon Pellaud (Sui) Team Illuminate 8 Yuriy Natarov (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:00:24 9 Damien Monier (Fra) Aisan Racing Team 0:00:31 10 Matvey Nikitin (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:00:43 11 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Cycling Team 12 Branislau Samoilau (Blr) Minsk Cycling Club 0:01:02 13 Joel Suter (Sui) Akros - Renfer SA 0:01:06 14 Colin Stüssi (Sui) Amore & Vita - Prodir 0:01:10 15 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Cycling Team 0:01:12 16 Yannis Voisard (Sui) Akros - Renfer SA 0:01:21 17 Geoffrey Kiprotich Langat (Ken) Bike Aid 0:01:36 18 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko - Marseille Provence KTM 0:01:43 19 Alexandr Ovsyannikov (Kaz) Vino - Astana Motors 0:01:46 20 Galym Akhmetov (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:01:50 21 Davide Gabburo (Ita) Amore & Vita - Prodir 0:02:00 22 Florian Hudry (Fra) Interpro - Stradalli Cycling 0:02:06 23 Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid 0:02:11 24 Oleksandr Polivoda (Ukr) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 25 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita - Prodir 26 András Szatmáry (Hun) Pannon Cycling Team 0:02:16 27 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:02:19 28 Grigoriy Shtein (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:02:28 29 Viktor Filutás (Hun) Pannon Cycling Team 0:02:29 30 Mirko Trosino (Ita) Amore & Vita - Prodir 0:02:40 31 Julien Trarieux (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:02:42 32 Petr Rikunov (Rus) Nationalmannschaft Russland 0:02:45 33 David Galarreta Ugarte (Esp) H&R Block Pro Cycling Team 0:02:48 34 Justin Paroz (Sui) Akros - Renfer SA 35 Siarhei Papok (Blr) Minsk Cycling Club 0:02:51 36 Gatis Smukulis (Lat) Delko - Marseille Provence KTM 0:03:01 37 Valerii Fatkullin (Rus) Nationalmannschaft Russland 0:03:12 38 Vitaliy Buts (Ukr) Team Hurom 0:03:16 39 Maral-Erdene Batmunkh (Mgl) Terengganu Cycling Team 0:03:23 40 Emanuel Piaskowy (Pol) Team Hurom 0:03:39 41 Yuriy Chsherbinin (Kaz) Apple Team 0:03:45 42 Jakub Kaczmarek (Pol) Team Hurom 0:04:33 43 Felix Alejandro Baron Castillo (Col) Team Illuminate 0:04:38 44 Anton Kuzmin (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:04:48 45 Aria Kiani (Usa) Team Illuminate 46 Choon Huat Goh (Sin) Terengganu Cycling Team 0:05:04 47 Ryohei Komori (Jpn) Aisan Racing Team 0:05:52 48 Kairat Khadylbek (Kaz) Vino - Astana Motors 0:05:59 49 Daniil Marukhin (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:06:17 50 Gleb Kugaevski (Rus) Nationalmannschaft Russland 0:06:28 51 Sergey Luchshenko (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:06:46 52 Fernando Arroyo Rosario (Mex) Interpro - Stradalli Cycling 0:06:49 53 Antoine Aebi (Sui) Akros - Renfer SA 0:06:50 54 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Aisan Racing Team 0:07:02 55 Pavel Gatskiy (Kaz) Apple Team 0:07:16 56 Robin Froidevaux (Sui) Akros - Renfer SA 0:07:21 57 Rory Townsend (Gbr) Canyon - Eisberg 0:07:22 58 Anton Lavrentyev (Kaz) Apple Team 59 Vladimir Eremkin (Rus) Nationalmannschaft Russland 0:07:32 60 Kanstantsin Klimiankou (Blr) Minsk Cycling Club 0:07:42 61 Jean-Denis Thibault (Can) H&R Block Pro Cycling Team 62 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:08:16 63 Yuki Ishihara (Jpn) Interpro - Stradalli Cycling 0:08:20 64 Gergo Orosz (Hun) Pannon Cycling Team 65 Kota Sumiyoshi (Jpn) Aisan Racing Team 0:08:47 66 Aspan Zhukenov (Kaz) Vino - Astana Motors 0:09:07 67 Arkadiy Eremkin (Rus) Nationalmannschaft Russland 0:09:09 68 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:09:28 69 Oleg Zemlyakov (Kaz) Apple Team 70 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:09:35 71 Jonas Hjorth (Nor) Interpro - Stradalli Cycling 0:10:41 72 Bolor-Erdene Enkhtaivan (Mgl) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 0:10:47 73 Botond Holló (Hun) Pannon Cycling Team 0:11:01 74 Miklos Szabo (Svk) Pannon Cycling Team 75 Dániel Dina (Hun) Pannon Cycling Team 76 Nurgali Turebekov (Kaz) Apple Team 0:11:29 77 Anton Muzychkin (Blr) Minsk Cycling Club 0:12:04 78 Martin Laas (Est) Team Illuminate 0:12:17 79 Shiki Kuroeda (Jpn) Aisan Racing Team 80 Irwandie Lakasek (Mas) Terengganu Cycling Team 0:12:40 81 Jackson Duncan (Usa) Team Illuminate 0:13:20 82 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 83 Mateusz Manowski (Pol) Team Hurom 0:13:52 84 Stefan Bissegger (Sui) Akros - Renfer SA 0:14:08 85 Nico Selenati (Sui) Akros - Renfer SA 86 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 87 Charles Page (Gbr) Canyon - Eisberg 0:14:16 88 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:14:36 89 Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team 90 Maris Bogdanovics (Lat) Amore & Vita - Prodir 91 Chun Long Zhang (Chn) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 0:14:54 92 Sindre Bjerkestrand Haugsvær (Nor) H&R Block Pro Cycling Team 0:15:59 93 Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling Team 94 Peng Gao (Chn) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 0:18:32 95 Muhammad Zulhilmie Afif Ahmad Zamri (Mas) Terengganu Cycling Team 96 Munkhtulga Erdenesuren (Mgl) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 0:18:56 97 Maxat Ayazbayev (Kaz) Apple Team 0:19:04 98 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Team Hurom 0:19:31 DNF Daniel Whitehouse (Gbr) Interpro - Stradalli Cycling DNF Kamil Zielinski (Pol) Team Hurom Итоговая генеральная классификация:

1 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 8:21:28 2 Simon Pellaud (Sui) Team Illuminate 0:00:50 3 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Prodir 0:00:53 4 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 0:01:37 5 Rémy Rochas (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:02:01 6 Colin Stüssi (Sui) Amore & Vita - Prodir 0:04:08 7 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:04:28 8 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:04:32 9 Branislau Samoilau (Blr) Minsk Cycling Club 0:04:35 10 Gatis Smukulis (Lat) Delko - Marseille Provence KTM 0:04:47 11 Mirko Trosino (Ita) Amore & Vita - Prodir 0:06:13 12 Davide Gabburo (Ita) Amore & Vita - Prodir 0:06:19 13 Oleksandr Polivoda (Ukr) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 0:06:35 14 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita - Prodir 15 Viktor Filutás (Hun) Pannon Cycling Team 0:06:53 16 Yuriy Natarov (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:06:58 17 Siarhei Papok (Blr) Minsk Cycling Club 18 Matvey Nikitin (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:07:17 19 Joel Suter (Sui) Akros - Renfer SA 0:08:10 20 Geoffrey Kiprotich Langat (Ken) Bike Aid 0:08:24 21 Florian Hudry (Fra) Interpro - Stradalli Cycling 0:08:41 22 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:08:54 23 András Szatmáry (Hun) Pannon Cycling Team 0:08:55 24 Felix Alejandro Baron Castillo (Col) Team Illuminate 0:08:57 25 Vitaliy Buts (Ukr) Team Hurom 0:09:51 26 Maral-Erdene Batmunkh (Mgl) Terengganu Cycling Team 0:10:09 27 Robin Froidevaux (Sui) Akros - Renfer SA 0:13:56 28 Rory Townsend (Gbr) Canyon - Eisberg 0:14:02 29 Oleg Zemlyakov (Kaz) Apple Team 0:16:03 30 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko - Marseille Provence KTM 0:18:47 31 Damien Monier (Fra) Aisan Racing Team 0:19:23 32 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Cycling Team 0:19:35 33 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Cycling Team 0:19:50 34 Yannis Voisard (Sui) Akros - Renfer SA 0:19:59 35 Alexandr Ovsyannikov (Kaz) Vino - Astana Motors 0:20:24 36 Galym Akhmetov (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:20:28 37 Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid 0:20:49 38 Grigoriy Shtein (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:21:06 39 Julien Trarieux (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:21:20 40 Petr Rikunov (Rus) Nationalmannschaft Russland 0:21:23 41 Justin Paroz (Sui) Akros - Renfer SA 0:21:26 42 David Galarreta Ugarte (Esp) H&R Block Pro Cycling Team 43 Valerii Fatkullin (Rus) Nationalmannschaft Russland 0:21:50 44 Yuriy Chsherbinin (Kaz) Apple Team 0:22:02 45 Emanuel Piaskowy (Pol) Team Hurom 0:22:17 46 Jakub Kaczmarek (Pol) Team Hurom 0:23:25 47 Anton Kuzmin (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:23:26 48 Aria Kiani (Usa) Team Illuminate 49 Choon Huat Goh (Sin) Terengganu Cycling Team 0:23:42 50 Ryohei Komori (Jpn) Aisan Racing Team 0:24:30 51 Kairat Khadylbek (Kaz) Vino - Astana Motors 0:24:37 52 Sergey Luchshenko (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:25:03 53 Gleb Kugaevski (Rus) Nationalmannschaft Russland 0:25:06 54 Daniil Marukhin (Kaz) Nationalmannschaft Kasachstan 0:25:09 55 Fernando Arroyo Rosario (Mex) Interpro - Stradalli Cycling 0:25:27 56 Antoine Aebi (Sui) Akros - Renfer SA 0:25:28 57 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Aisan Racing Team 0:25:40 58 Anton Lavrentyev (Kaz) Apple Team 0:26:00 59 Pavel Gatskiy (Kaz) Apple Team 0:26:08 60 Vladimir Eremkin (Rus) Nationalmannschaft Russland 0:26:10 61 Jean-Denis Thibault (Can) H&R Block Pro Cycling Team 0:26:20 62 Kanstantsin Klimiankou (Blr) Minsk Cycling Club 63 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:26:54 64 Gergo Orosz (Hun) Pannon Cycling Team 0:26:58 65 Yuki Ishihara (Jpn) Interpro - Stradalli Cycling 66 Kota Sumiyoshi (Jpn) Aisan Racing Team 0:27:25 67 Aspan Zhukenov (Kaz) Vino - Astana Motors 0:27:45 68 Arkadiy Eremkin (Rus) Nationalmannschaft Russland 0:27:47 69 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:28:06 70 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:28:13 71 Jonas Hjorth (Nor) Interpro - Stradalli Cycling 0:29:19 72 Bolor-Erdene Enkhtaivan (Mgl) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 0:29:25 73 Miklos Szabo (Svk) Pannon Cycling Team 0:29:39 74 Botond Holló (Hun) Pannon Cycling Team 75 Dániel Dina (Hun) Pannon Cycling Team 76 Nurgali Turebekov (Kaz) Apple Team 0:30:07 77 Anton Muzychkin (Blr) Minsk Cycling Club 0:30:18 78 Shiki Kuroeda (Jpn) Aisan Racing Team 0:30:55 79 Martin Laas (Est) Team Illuminate 80 Irwandie Lakasek (Mas) Terengganu Cycling Team 0:31:18 81 Jackson Duncan (Usa) Team Illuminate 0:31:37 82 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 0:31:58 83 Mateusz Manowski (Pol) Team Hurom 0:32:44 84 Nico Selenati (Sui) Akros - Renfer SA 0:32:46 85 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 86 Stefan Bissegger (Sui) Akros - Renfer SA 87 Charles Page (Gbr) Canyon - Eisberg 0:32:54 88 Maris Bogdanovics (Lat) Amore & Vita - Prodir 0:33:14 89 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 90 Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team 91 Chun Long Zhang (Chn) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 0:33:32 92 Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling Team 0:34:15 93 Sindre Bjerkestrand Haugsvær (Nor) H&R Block Pro Cycling Team 0:35:04 94 Muhammad Zulhilmie Afif Ahmad Zamri (Mas) Terengganu Cycling Team 0:37:10 95 Peng Gao (Chn) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 0:37:24 96 Munkhtulga Erdenesuren (Mgl) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 0:37:34 97 Maxat Ayazbayev (Kaz) Apple Team 0:37:42 98 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Team Hurom 0:38:09 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Алматы Tour of Almaty гонка Тура Азии UCI Asia Tour



