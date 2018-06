Giro Ciclistico d’Italia (U-23)-2018. Пролог Категория:

Вчера, 03:00 Forli - Forli, 4,4 км 1 Edoardo Affini (Ita) SEG Racing Academy 0:04:58 2 Jasper Philipsen (Bel) Hagens Berman - Axeon 0:00:01 3 Matteo Sobrero (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 0:00:04 4 William Barta (Usa) Hagens Berman - Axeon 0:00:05 5 Alexander Konychev (Ita) 0:00:06 6 João Almeida (Por) Hagens Berman - Axeon 7 Matteo Moschetti (Ita) Polartec - Kometa 8 Ruben Apers (Bel) 9 Ide Schelling (Ned) SEG Racing Academy 0:00:07 10 Robert Stannard (Aus) Mitchelton - BikeExchange 11 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) 12 Markus Wildauer (Aut) Tirol Cycling Team 0:00:08 13 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - BikeExchange 14 Giovanni Lonardi (Ita) 15 Alex Colman (Bel) 16 Brent Van Moer (Bel) 0:00:09 17 Sean Bennett (Usa) Hagens Berman - Axeon 18 Mikkel Bjerg (Den) Hagens Berman - Axeon 19 Daan Hoole (Ned) SEG Racing Academy 20 Rasmus Byriel Iversen (Den) 0:00:10 21 Gerben Thijssen (Bel) 22 Gregorio Ferri (Ita) 0:00:11 23 Sven Burger (Ned) Tirol Cycling Team 0:00:12 24 Mark Donovan (Gbr) Team Wiggins 25 Paolo Baccio (Ita) 26 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Polartec - Kometa 27 Patrick Gamper (Aut) Polartec - Kometa 28 Stefan De Bod (Rsa) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 29 Jan Maas (Ned) SEG Racing Academy 0:00:13 30 Stephen Williams (Gbr) SEG Racing Academy 31 Johannes Schinnagel (Ger) Tirol Cycling Team 32 Luca Rastelli (Ita) Biesse - Carrera - Gavardo 0:00:14 33 Aleksandr Vlasov (Rus) 0:00:15 34 Marco Friedrich (Aut) Tirol Cycling Team 35 Martin Schäppi (Sui) 36 Gino Mäder (Sui) 37 Roger Adria Oliveras (Esp) 38 Stepan Kuriyanov (Rus) 39 Ward Jaspers (Bel) 0:00:16 40 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Polartec - Kometa 41 Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins 42 James Fouche (Nzl) Team Wiggins 43 Jacob Hennessy (Gbr) Mitchelton - BikeExchange 44 Michel Ries (Lux) Polartec - Kometa 45 Nikolai Cherkasov (Rus) 46 Michele Corradini (Ita) 47 Marco Landi (Ita) 48 Alejandro Osorio Carvajal (Col) 0:00:17 49 Nicolas Dalla Valle (Ita) 50 Alberto Dainese (Ita) 51 Alessandro Covi (Ita) 0:00:18 52 Marti Marquez Roman (Esp) 53 Thymen Arensman (Ned) SEG Racing Academy 54 Florian Maitre (Fra) 55 Yuriy Natarov (Kaz) Astana City 56 Francesco Di Felice (Ita) 57 Valentin Ferron (Fra) 58 Samuele Battistella (Ita) 59 Isaac Canton Serrano (Esp) Polartec - Kometa 60 Michael Rice (Aus) Hagens Berman - Axeon 61 Federico Molini (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 62 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana City 0:00:19 63 Julian Mertens (Bel) 64 Edoardo Faresin (Ita) 65 Mathieu Burgaudeau (Fra) 66 Georg Zimmermann (Ger) Tirol Cycling Team 67 Mark Downey (Irl) Team Wiggins 0:00:20 68 Luca Mozzato (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 69 Alberto Giuriato (Ita) 0:00:21 70 Raul Colombo (Ita) Biesse - Carrera - Gavardo 71 Stefano Moro (Ita) Biesse - Carrera - Gavardo 72 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) 73 Samuel Jenner (Aus) Mitchelton - BikeExchange 0:00:22 74 Michel Piccot (Ita) Biesse - Carrera - Gavardo 75 Grigoriy Shtein (Kaz) Astana City 76 Gianmarco Begnoni (Ita) 77 Tommaso Fiaschi (Ita) 78 Marco Murgano (Ita) 79 Marco Negrente (Ita) 80 Mattia Baldo (Ita) 81 Filippo Mori (Ita) 0:00:23 82 Dinmukhammed Ulysbayev (Kaz) Astana City 83 Enzo Bernard (Fra) 84 Paul Double (Gbr) 0:00:24 85 Alessandro Monaco (Ita) 86 Matthew Teggart (Irl) Team Wiggins 87 Ben Hardy (Gbr) 88 Lorenzo Fortunato (Ita) 89 Alexandr Kulikovskiy (Rus) 90 Davide Baldaccini (Ita) 0:00:25 91 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) 0:00:26 92 Emilien Jeanniere (Fra) 93 Giovanni Iannelli (Ita) 94 Federico Orlandi (Ita) Biesse - Carrera - Gavardo 95 Andrea Ferrari (Ita) 96 Mirco Sartori (Ita) 97 Matteo Bellia (Ita) 0:00:27 98 Marlon Gaillard (Fra) 99 Nicolò Gozzi (Ita) Biesse - Carrera - Gavardo 100 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) 101 Alberto Zanoni (Ita) 0:00:28 102 Simone Innocenti (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 103 Drew Morey (Aus) Mitchelton - BikeExchange 104 Luigi Pietrini (Ita) 105 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) 106 Massimo Orlandi (Ita) 0:00:29 107 Francesco Romano (Ita) 108 Joey Walker (Gbr) Team Wiggins 109 Mattia Bais (Ita) 110 Artur Sowinski (Pol) 0:00:30 111 Matteo Cantini (Ita) 112 Samuele Rivi (Ita) 113 Denis Nekrasov (Rus) 114 Marco Borgo (Ita) 115 Giacomo Garavaglia (Ita) 116 Gianni Pugi (Ita) 117 Davide Bais (Ita) 118 Michael Belleri (Ita) 0:00:31 119 Ahmed Amine Galdoune (Mar) 120 Ilya Volkau (Blr) 121 ladislav Taranenko (Rus) 122 Daniel Smarzaro (Ita) 123 Nicola Venchiarutti (Ita) 0:00:32 124 Quentin Guex (Sui) 125 Francesco Zandri (Ita) 126 Gabriele Moreni (Ita) 127 Samuele Zambelli (Ita) 128 Filippo Bertone (Ita) 129 Filippo Conca (Ita) 130 Raffaele Radice (Ita) 0:00:33 131 Jakob Dorigoni (Ita) 132 Giacomo Grechi (Ita) 133 Daniel Muñoz Giraldo (Col) 134 Adam Karl (Hun) 135 Simone Zandomeneghi (Ita) 0:00:34 136 Moreno Marchetti (Ita) 137 Olzhas Bayembayev (Kaz) Astana City 138 Luis Fernando Jimenez Martinez (Col) 139 Fabrizio Capodicasa (Ita) 140 Matteo Sensi (Ita) 141 Adam Kus (Pol) 142 Brayan Chaves Rubio (Col) Mitchelton - BikeExchange 0:00:35 143 Aldo Caiati (Ita) 144 Nicolas Saenz Ballesteros (Col) 145 Nicolas Nesi (Ita) 146 Daire Feeley (Irl) 147 Matteo Donegà (Ita) 0:00:36 148 Ridion Kopshti (Alb) 149 Marco Molteni (Ita) 0:00:37 150 Antoine Debons (Sui) 151 Luca Covili (Ita) 152 Deins Hernandez (Ven) 153 Davide Botta (Ita) 0:00:38 154 Ivan Moreno Sanchez (Esp) 155 Samuele Zoccarato (Ita) 156 Andrea Micheletti (Ita) 157 Francesco Baldi (Ita) 0:00:39 158 Sebastian Castano Munoz (Col) 159 Davide Italiani (Ita) 160 Davide Leone (Ita) 161 Ben Gerrits (Ned) 0:00:40 162 Tim James (Gbr) 0:00:42 163 Jake Wright (Gbr) 0:00:43 164 Andrea Cervellera (Ita) 165 Pirrè La Terra (Ita) 0:00:44 166 Giulio Branchini (Ita) 0:00:45 167 Dario Gattuso (Ita) 0:00:46 168 Giuseppe D'Apote (Ita) 0:00:47 169 Calum Johnston (Gbr) 170 Fabio Di Guglielmo (Ita) 0:00:48 171 Andrea Genga (Ita) 172 Davide Colnaghi (Ita) 0:00:49 173 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) 174 Charlie Beake (Gbr) 175 Edouard Bonnefoix (Fra) 0:00:51 176 Andrea Colnaghi (Ita) 0:00:54 Теги к статье: Giro Ciclistico d'Italia андеры U-23



