Тур Калифорнии-2018. Этап 6

Сегодня, 06:29 Folsom - South Lake Tahoe, 196,5 км 1 Egan Bernal (Col) Team Sky 5:30:58 2 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:01:28 3 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 0:01:30 4 Brandon McNulty (Usa) Rally Cycling 0:01:33 5 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:01:38 6 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 7 Tejay van Garderen (Usa) BMC Racing Team 8 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:01:45 9 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:01:46 10 Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:50 11 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 12 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:01:57 13 Gavin Mannion (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:59 14 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:03:12 15 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 0:03:16 16 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:03:25 17 Robert Britton (Can) Rally Cycling 18 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:03:43 19 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 20 Antwan Tolhoek (Ned) LottoNL-Jumbo 0:03:48 21 Ian Boswell (Usa) Katusha-Alpecin 0:03:50 22 Sebastian Henao (Col) Team Sky 23 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 24 Neilson Powless (Usa) LottoNL-Jumbo 0:03:56 25 TJ Eisenhart (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:04:07 26 Sepp Kuss (Usa) LottoNL-Jumbo 0:05:10 27 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:05:46 28 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 0:05:59 29 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 30 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 31 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:07:34 32 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 33 William Barta (Usa) Hagens Berman Axeon 34 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 35 Lawson Craddock (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:08:56 36 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 37 Alex Howes (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:09:33 38 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 0:09:38 39 Ivo Oliveira (Por) Hagens Berman Axeon 0:09:48 40 Sean Bennett (Usa) Hagens Berman Axeon 0:09:51 41 Joey Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 0:10:15 42 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 43 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 44 Mikkel Bjerg (Den) Hagens Berman Axeon 45 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 46 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 47 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:10:37 48 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:11:18 49 Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo 0:12:46 50 Patrick Bevin (Nzl) BMC Racing Team 0:14:24 51 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:17:00 52 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 53 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 54 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 55 Serghei Tvetcov (Rom) UnitedHealthcare Pro Cycling 56 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 57 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 58 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 59 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 60 Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 61 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 62 Travis McCabe (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling 63 Tyler Magner (Usa) Rally Cycling 64 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 65 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 66 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 67 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 68 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 69 Evan Huffman (Usa) Rally Cycling 70 Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:18:34 71 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 72 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 73 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 74 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 75 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 76 Ian Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 77 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 78 Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:19:20 79 Lachlan Norris (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 80 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:21:10 81 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:23:42 82 Logan Owen (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:24:27 83 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 84 Michael Rice (Aus) Hagens Berman Axeon 85 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:25:14 86 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 87 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 88 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 89 Scott Davies (Gbr) Dimension Data 90 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 91 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 92 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 93 Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 94 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 95 Tanner Putt (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling 96 Daniel McLay (Gbr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 97 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 98 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 99 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 100 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 101 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 102 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 103 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 104 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 105 Danny Pate (Usa) Rally Cycling 106 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 107 Miguel Bryon (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 108 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 109 John Murphy (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 110 Taylor Phinney (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 111 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 112 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott Генеральная классификация после 6 этапа 1 Egan Bernal (Col) Team Sky 22:26:40 2 Tejay van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:01:25 3 Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:02:14 4 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:02:16 5 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 0:02:28 6 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:03:01 7 Brandon McNulty (Usa) Rally Cycling 0:03:28 8 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 0:03:50 9 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:03:59 10 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:04:01 11 Gavin Mannion (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:05:40 12 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:06:11 13 Antwan Tolhoek (Ned) LottoNL-Jumbo 0:07:03 14 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 0:07:05 15 Neilson Powless (Usa) LottoNL-Jumbo 0:07:28 16 Robert Britton (Can) Rally Cycling 0:07:33 17 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 0:07:41 18 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:07:51 19 Ian Boswell (Usa) Katusha-Alpecin 0:08:08 20 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:08:10 21 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 0:09:55 22 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:10:00 23 William Barta (Usa) Hagens Berman Axeon 0:10:17 24 Sean Bennett (Usa) Hagens Berman Axeon 0:13:20 25 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 0:14:36 26 TJ Eisenhart (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:14:39 27 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:40 28 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:15:11 29 Joey Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 0:15:24 30 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:16:33 31 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:16:40 32 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 0:16:46 33 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 0:18:25 34 Ivo Oliveira (Por) Hagens Berman Axeon 0:18:35 35 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:20:11 36 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:20:21 37 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:21:56 38 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:22:11 39 Serghei Tvetcov (Rom) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:22:13 40 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:22:17 41 Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo 0:23:34 42 Patrick Bevin (Nzl) BMC Racing Team 0:24:01 43 Sepp Kuss (Usa) LottoNL-Jumbo 0:24:16 44 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:24:29 45 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:25:51 46 Alex Howes (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:25:58 47 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:27:54 48 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 0:28:57 49 Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:30:08 50 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:30:55 51 Lawson Craddock (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:31:43 52 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:32:57 53 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:35:53 54 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 0:36:14 55 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:36:16 56 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:36:34 57 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:36:35 58 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:37:58 59 Mikkel Bjerg (Den) Hagens Berman Axeon 0:40:28 60 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 0:40:58 61 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:41:31 62 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:42:03 63 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:42:07 64 Travis McCabe (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:42:24 65 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:42:32 66 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:42:42 67 Evan Huffman (Usa) Rally Cycling 0:42:44 68 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:43:28 69 Lachlan Norris (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:43:55 70 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 0:44:54 71 Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:45:58 72 Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 0:47:07 73 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:47:25 74 Ian Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 0:47:54 75 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:47:55 76 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 0:48:24 77 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 0:48:38 78 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 0:48:52 79 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:49:41 80 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:50:08 81 Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:50:28 82 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 0:50:34 83 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:51:22 84 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 0:51:31 85 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:53:50 86 Tyler Magner (Usa) Rally Cycling 0:54:58 87 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 0:55:05 88 John Murphy (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:55:09 89 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:55:28 90 Taylor Phinney (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 91 Tanner Putt (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:55:54 92 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 0:56:34 93 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:57:01 94 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:57:58 95 Daniel McLay (Gbr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:58:25 96 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:58:26 97 Michael Rice (Aus) Hagens Berman Axeon 0:58:37 98 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 0:59:00 99 Scott Davies (Gbr) Dimension Data 0:59:05 100 Danny Pate (Usa) Rally Cycling 0:59:07 101 Miguel Bryon (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:59:08 102 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:59:27 103 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 0:59:34 104 Logan Owen (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1:00:18 105 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 1:02:06 106 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 1:02:58 107 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 1:03:37 108 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 1:04:23 109 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 1:04:55 110 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 1:04:59 111 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 1:05:02 112 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 1:08:57 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 