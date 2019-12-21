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"Tour for all" - серия виртуальных велогонок профессиональных команд от Zwift

Профессиональные велокоманды примут участие в виртуальных гонках  «Тур для всех»

 

 

  С 4 по 8 мая 2020 года платформа для тренировок Zwift начинает новую серию виртуальных велогонок «Тур для всех» (Tour for All), прямую трансляцию которых проведут  канал Eurosport и Global Cycling Network (GCN).

 

 

 

  В «Туре для всех» примут участие мужские и женские профессиональные команды: Alpecin-Fenix, Bahrain McLaren, CCC Team, Groupama FDJ, Israel Start-Up Nation, NTT, Rally Cycling, Team Cofidis, Mitchelton-SCOTT, EF Pro Cycling,

 

  Boels Dolmans, Canyon//SRAM Racing, CCC-Liv, Drops, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Team Twenty20, Team Tibco Silicon Valley Bank, Valcar-Travel & Service, Rally Cycling.

 

  Мужчины и женщины будут принимать участие в разных гонках, женские соревнования будут завершаться перед стартом гонок у мужчин.

 

  Команды и топ-25 гонщиков будут получать очки в течение недели, кроме того, ежедневно будет определяться победитель этапа. На каждом из пяти этапов будут разыгрываться промежуточные очки, и двойные очки для топ-10 на королевском 5-м этапе.

 

  Дистанция этапов варьируется от 45 до 75 км, с приблизительным набором высоты от 400 до 1700 м. Продолжительность этапов от 1 часа 15 минут до 2 часов в зависимости от дистанции и набора высоты на каждом этапе.

 

  «Тур для всех» (Tour for All) открывает акцию по сбору средств для фонда «Доктора без границ», которая будет длиться месяц. Zwift уже пожертвовал в этот фонд 125 000 долларов, а дополнительные 125 000 могут быть разблокированы, когда в этапе «Тура для всех» примут участие 250 000 человек.

 

 Этапы «Тура для всех»:

 

4 мая. Этап 1.

 

Равнинный этап для спринтеров, с коротким подъёмом. Моделирует часть дистанции чемпионата мира в Инсбруке  - 52,9 км с 72 м набора высоты.

 

5 мая. Этап 2

 

Первый холмистый этап.

Моделирует пять кругов дистанции чемпионата мира в Ричмонде – 46,2 км, два подъёма с розыгрышем горных очков.

 

6 мая. 3 этап

 

Первый горный этап – 72,9 км по Watopia с 981 м набора высоты, одним промежуточным спринтом и горными очками на Watopia Hill и Volcano для первых пяти гонщиков, с финишем на Epic с горными очками для топ-25.

 

7 мая. 4 этап.

 

Быстрый равнинный этап. Дистанция 42,6 км, набор высоты 147 м.

 

8 мая. 5-й этап.

 

Королевский этап с финишем на  Alpe du Zwift.

Набор высоты 1710 м, дистанция 46,5 км.

 

 

Время проведения этапов – 15:00 – 17:00 CEST.

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Теги к статье: Tour for all Тур для всех Zwift виртуальная велогонка

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  1. Имя: Матвей

    paindoc

    Вчера, 21:43 | Регистрация: 21.12.2019

    Безалкогольное пиво и резиновые женщины для всех.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • paindoc
    "Tour for all" - серия вирт ... (1)
    paindoc-Фото
    Безалкогольное пиво и резиновые женщины для всех.
  • wintermute
    UCI отложил объявление пересмо ... (8)
    wintermute-Фото
    Видимо, надежда на чудо живёт до последнего.
  • Александра
    UCI отложил объявление пересмо ... (8)
    Александра-Фото

    Все это напоминает знаменитое "так любил свою собаку, что отрезал ей хвост по частям".

    Должно быть, очень трудно сейчас взять и сказать, все, сезон пропал, никаких гонок, сроков и переносов до конца эпидемии. Подходим к пониманию в темпе один шаг вперед, два назад.

  • Александра
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Александра-Фото

    Надо же! Не думала, что сейчас кто-то отважится подписывать новых гонщиков.

  • Student
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: paziz
    Вот где деньги, никто не знает как сложится судьба велоспорта а они новые контракты пишут
    Цена контракта врятли больше 200 тысяч в год. Хотя думаю и того меньше.
  • Sezar
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Sezar-Фото

    Интересно смотреть за птенцами гнезда Мачина. Запомнил.

  • Адриен
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Адриен-Фото
    Чтобы другие не перехватили.
  • paindoc
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    paindoc-Фото
    Не рано? 17 лет всё-таки
  • EL-Fenomeno
    UCI отложил объявление пересмо ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется, елси брать Испанию, Италия и Францию, то больше всех пострадают именно испанцы. Без классик, один ГТ и то урезанный. За Бельгию и Нидерланды пожалуй отдельный тема разговор нужен.

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Адриен
    Но планирование создает видимость деятельности,

    именно что видимость. по существу - решили объявить, что решили не решать

    Объявить - не значит провести. В январе, даже в начале февраля, мы все думали, как же хорошо: ПН + ТА, потом любимые всеми весенние однодневные классики, ну а в мае уже и Джиро на подходе. А тут бац - ВИРУСня на горизонте и тащит за собой тащит КАРАНТИН и орёт: "А меня вы то забыли спросить? Ну я вам то устрою, целый год помнить будете!"

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020 сокращена ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Орги идут на все жертвы только бы "спасти" свой ГТ.
    А неплохо так первый же этап и ФИНИШная горка на 7км.+ со средним градиентом в 6%+

    Нидерланды негодуют, но как и Венгрия с/на Джиро имеют теперь "козырное" право на "Большой старт" в будущем.

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