"Tour for all" - серия виртуальных велогонок профессиональных команд от Zwift

Профессиональные велокоманды примут участие в виртуальных гонках «Тур для всех»

С 4 по 8 мая 2020 года платформа для тренировок Zwift начинает новую серию виртуальных велогонок «Тур для всех» (Tour for All), прямую трансляцию которых проведут канал Eurosport и Global Cycling Network (GCN).

В «Туре для всех» примут участие мужские и женские профессиональные команды: Alpecin-Fenix, Bahrain McLaren, CCC Team, Groupama FDJ, Israel Start-Up Nation, NTT, Rally Cycling, Team Cofidis, Mitchelton-SCOTT, EF Pro Cycling,

Boels Dolmans, Canyon//SRAM Racing, CCC-Liv, Drops, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Team Twenty20, Team Tibco Silicon Valley Bank, Valcar-Travel & Service, Rally Cycling.

Мужчины и женщины будут принимать участие в разных гонках, женские соревнования будут завершаться перед стартом гонок у мужчин.

Команды и топ-25 гонщиков будут получать очки в течение недели, кроме того, ежедневно будет определяться победитель этапа. На каждом из пяти этапов будут разыгрываться промежуточные очки, и двойные очки для топ-10 на королевском 5-м этапе.

Дистанция этапов варьируется от 45 до 75 км, с приблизительным набором высоты от 400 до 1700 м. Продолжительность этапов от 1 часа 15 минут до 2 часов в зависимости от дистанции и набора высоты на каждом этапе.

«Тур для всех» (Tour for All) открывает акцию по сбору средств для фонда «Доктора без границ», которая будет длиться месяц. Zwift уже пожертвовал в этот фонд 125 000 долларов, а дополнительные 125 000 могут быть разблокированы, когда в этапе «Тура для всех» примут участие 250 000 человек.

Этапы «Тура для всех»:

4 мая. Этап 1.

Равнинный этап для спринтеров, с коротким подъёмом. Моделирует часть дистанции чемпионата мира в Инсбруке - 52,9 км с 72 м набора высоты.

5 мая. Этап 2

Первый холмистый этап.

Моделирует пять кругов дистанции чемпионата мира в Ричмонде – 46,2 км, два подъёма с розыгрышем горных очков.

6 мая. 3 этап

Первый горный этап – 72,9 км по Watopia с 981 м набора высоты, одним промежуточным спринтом и горными очками на Watopia Hill и Volcano для первых пяти гонщиков, с финишем на Epic с горными очками для топ-25.

7 мая. 4 этап.

Быстрый равнинный этап. Дистанция 42,6 км, набор высоты 147 м.

8 мая. 5-й этап.

Королевский этап с финишем на Alpe du Zwift.

Набор высоты 1710 м, дистанция 46,5 км.

Время проведения этапов – 15:00 – 17:00 CEST.