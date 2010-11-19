Сборная Австралии преодолела рубеж в 3 минуты и 50 секунд

3:49.804 - новый рекорд мира на треке в командной гонке преследования

На Играх Содружества (Commonwealth Games), проходящих в этом году в Австралии, австралийские гонщики поставили новый мировой рекорд в мужской командной гонке преследования на треке, преодолев рубеж в 3 минуты 50 секунд. Келлан О’Брайен (Kelland O’Brien), Ли Ховард (Leigh Howard), Алекс Портер (Alex Porter) и Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) взяли золото в командной гонке преследования, проехав 4 км за 3:49.804.

Они побили прежний рекорд в 3:50.265, установленный британцами на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016.

Сборная Австралии прервала доминирование британцев, которые с 2008 года установили 7 мировых рекордов в командной гонке преследования на треке.

Квартет из Великобритании ( Kian Emadi, Ethan Hayter, Oliver Wood, Charlie Tanfield) в командной гонке преследования взяли серебро со временем 3:55.310. Бронза досталась канадцам (Jay Lamoureux, Adian Caves, Derek Gee, Michael Foley), финишировавшим со временем 4:00:440.