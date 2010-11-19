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Сборная Австралии преодолела рубеж в 3 минуты и 50 секунд

3:49.804 - новый рекорд мира на треке в командной гонке преследования

 

 

  На Играх Содружества (Commonwealth Games), проходящих в этом году в Австралии, австралийские гонщики поставили новый мировой рекорд в мужской командной гонке преследования на треке, преодолев рубеж в 3 минуты 50 секунд. Келлан О’Брайен (Kelland O’Brien), Ли Ховард (Leigh Howard), Алекс Портер (Alex Porter) и Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) взяли золото в командной гонке преследования, проехав 4 км за 3:49.804.

 

Сборная Австралии преодолела рубеж в 3 минуты и 50 секунд

 

Они побили прежний рекорд в 3:50.265, установленный британцами на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016.

 

Сборная Австралии прервала доминирование британцев, которые с 2008 года установили 7 мировых рекордов в командной гонке преследования на треке.

 

 

Квартет из Великобритании ( Kian Emadi, Ethan Hayter, Oliver Wood, Charlie Tanfield) в командной гонке преследования взяли серебро со временем 3:55.310. Бронза досталась канадцам (Jay Lamoureux, Adian Caves, Derek Gee, Michael Foley), финишировавшим со временем 4:00:440.

 

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Теги к статье: трек велоспорт на треке мировой рекорд

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 18:20 | Регистрация: 24.12.2017

    Вот это да ...

    А есть раскладка по кругам? С какой стороны шестеренки стояли? Размер трубок? Длинна шатунов?

  2. Имя: Vadim

    vvr

    Вчера, 19:09 | Регистрация: 19.11.2010

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Вот это да ...

    Длинна шатунов?
    Думаешь длинее 180 мм.?

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 19:42 | Регистрация: 24.12.2017

    Думаю наоборот короче.

    Длинный только на разгоне эффективно, а после 55-56 кмч . теряет эффективность , слишком большую дистанцию проходит нога при каждом обороте или расчёты очень большие 60?12 62?13. Но это мои рассуждения , а так было бы очень интересно узнать.

  4. Sm1T

    Вчера, 20:34 | Регистрация: 1.01.2012

    На треке длинные и низя:)

  5. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:15 | Регистрация: 24.12.2017

    Ганна 180 использует помню дюдя говорили тоже 180 но сам не видел говорят для отца эрмено 181 делали на заказ но то еще до вига история , а спринтера последнее время очень большие расчёты и длинные шатуны , мировой спринт прибавил в скорости за счёт увеличения передаточного числа и снижения оборотов. Но в командной гонке преследования это другое дело ,совсем . имеет значение расположение шестерни размер колёс и длинна шатунов . размер трубки . Например Ганна на последнем ЧМ использовал трубку 22 и не мог поднять пульс и обороты а в финал поставил 21 давление снизили на пол атмосферы , 15 против 14.5 . и с трубкой 21 колесо при одинаковом расчёте проходит меньший путь. В итоге смог поднять пульс и проехать с лучшим временем. Отсюда и мой интерес просто из-за любопытства моего. Если есть данные такие было бы интересно очень все таки люди в определённый момент должны ехать больше 70!!!! Кмч . и сейчас это самые быстрые люди применяющие только мускульную силу на планете по ровной поверхности. Без использования механических лидеров. И материалы ,посадка , умение , время, внешние факторы должны иметь решающее значение. Просто курьёз.

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