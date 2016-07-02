Менеджер SD Worx – Protime: "Мы намерены привлечь к ответственности за понесённый ущерб"

Спортивный менеджер SD Worx – Protime: «Оборудование организаторов для взвешивания велосипеда нуждается в калибровке»

 

 

Лорена Вибес (Lorena Wiebes) была вынуждена покинуть женскую Джиро д’Италия-2026 самым драматичным образом – после убедительной победы в спринте на 1-м этапе, после церемонии награждения, где получила и розовую майку лидера.

 

Через несколько часов после финиша организаторы сообщили, что нидерландская гонщица команды SD Worx – Protime дисквалифицирована после процедуры взвешивания её велосипеда, вес которого был ниже допустимых 6,8 кг.

 

Решение судейской коллегии повлекло максимально жёсткое спортивное наказание – аннулирование победы на этапе и снятие с гонки.

 

Команда SD Worx – Protime выступила с ответной реакцией, заявив, что ставит под сомнение процедуру взвешивания велосипедов в гонке. Более того, команда утверждает, что вес велосипеда колебался до и после этапа, ставя под сомнение погрешность измерений.

 

Спортивный менеджер команды Эрвин Янссен (Erwin Janssen) в воскресенье утром в эфире NOS сказал:

 

«Будет трудно, но мы не можем просто так это оставить. Абсурдно, что Лорену выгоняют, что наносит нам огромный ущерб. Мы нацеливались на три или четыре победы. Велосипеды те же, на которых мы ездим всегда. И с нами никогда раньше ничего подобного не случалось.

 

Как это возможно? Первое взвешивание показало, что вес был на 70 граммов меньше допустимого. Оборудование для взвешивания, если оно использовалось на высоте, нуждается в повторной калибровке. Нам сказали, что этого не сделали.

 

 После финиша мы сами взвесили велосипед, и он показал более 6,83 кг. Но это было в помещении, без ветра, с использованием нашего собственного оборудования.

 

Мы сделаем всё возможное, в том числе в правовом поле. Но они непреклонны. Это будет их "нет" против нашего "да". Они получат письмо с уведомлением, что мы намерены привлечь их к ответственности за понесённый ущерб».

 

В официальном заявлении команды SD Worx – Protime, опубликованном после объявления о дисквалификации Лорены Вибес, говорится:

 

«Team SD Worx – Protime ошеломлена решением коллегии комиссаров UCI о том, что велосипед Лорены Вибес не соответствовал минимальному весу после первого этапа женской Джиро д'Италия в соответствии со статьёй UCI 2.12.007–2.2. По данным жюри, велосипед весил 6,78 кг и, следовательно, не соответствовал минимальному требованию UCI в 6,8 кг.

 

У команды есть серьёзные вопросы относительно процедур взвешивания велосипедов на женской Джиро д'Италия. Например, между первым и вторым взвешиванием велосипеда Вибес после финиша этапа в Равенне была разница в весе более 50 граммов.

 

Вибес ездила на этом велосипеде несколько раз за текущий сезон, всегда с одинаковой конфигурацией. Она одержала на нём множество побед. Более того, в начале этого года велосипед несколько раз взвешивался официальными лицами UCI после гонок, в которых Вибес убедительно выигрывала спринтерские финиши.

 

Team SD Worx – Protime считает, что дисквалификация Вибес — это исключительно суровое наказание. На равнинном спринтерском этапе, в отличие от горного этапа, небольшое снижение веса практически не даёт преимущества.

 

Это особенно верно для такой гонщицы, как Вибес, которая выиграла спринт в Равенне с преимуществом в три корпуса велосипеда. Team SD Worx – Protime, ведущая команда женского пелотона на протяжении последних пятнадцати лет, не может объяснить, почему велосипед Вибес в этот раз оказался ниже минимального веса».

 

  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 13:27 | Регистрация: 4.08.2018

    Вес ПРЕВЫШАЛ минимально допустимые 6,8 кг. Не знаю, с какого языка это переводили, но на таком  велосипеде можно ездить по правилам.

      Был менее допустимых 6,8 кг. Так это звучит по-русски.

  2. VeloliveTeam

    Сегодня, 13:47 | Регистрация: 2.07.2016

    Цитата: Серафим
    Вес ПРЕВЫШАЛ минимально допустимые 6,8 кг. Не знаю, с какого языка это переводили, но на таком  велосипеде можно ездить по правилам.
      Был менее допустимых 6,8 кг. Так это звучит по-русски.

    Да, спасибо, торопились. Исправили - вес был ниже допустимых 6,8 кг

  3. Имя: Николай

    Nicolay

    Сегодня, 13:51 | Регистрация: 12.03.2023

    Мне кажется,это заговор против Sd worx.

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

