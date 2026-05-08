Команда SD Worx-Protime поставила под сомнение решение о дисквалификации Лорены Вибес

Команда SD Worx-Protime не понимает, почему велосипед Вибес оказался легче допустимого

Официальные лица женской Джиро д’Италия-2026 постановили, что велосипед гонщицы команды SD Worx-Protime Лорены Вибес, выигравшей 1-й этап, не соответствует правилам UCI по результатам проверки после этапа. По данным судейской коллегии, вес велосипеда составил 6,78 кг, что чуть ниже установленного UCI минимального предела в 6,8 кг согласно статье 2.12.007, пункту 2.2. В итоге Лорена Вибес была дисквалифицирована и снята с гонки.

Команда SD Worx-Protime отреагировала на это решение, заявив, что «ошеломлена» вердиктом, и поставив под сомнение процедуру взвешивания, проведённую после финиша. В команде сообщили, что разница между первым и вторым измерениями велосипеда Вибес составила более 50 граммов. Если велосипед признан несоответствующим, будучи на 20 граммов легче лимита, но два взвешивания показали разницу более чем в 50 граммов, SD Worx-Protime считает, что надёжность процедуры заслуживает проверки.

В своём заявлении команда отметила, что Лорена Вибес использовала этот же велосипед с той же комплектацией несколько раз за сезон, в том числе, когда одержала предыдущие победы в спринтах. Команда добавила, что велосипед ранее в этом году уже проверялся официальными представителями UCI, и в тех случаях его вес был признан значительно превышающим лимит в 6,8 килограмма.

В заявлении SD Worx-Protime говорится: «Например, разница в весе между первым и вторым взвешиванием велосипеда Вибес после финиша этапа в Равенне составила более 50 граммов».

Команда добавила, что у неё «нет объяснения» тому, почему тот же самый велосипед теперь вдруг показал вес ниже минимально допустимого. SD Worx-Protime не просто утверждает, что наказание было суровым, а ставит под сомнение то, как велосипед мог пройти предыдущие проверки, а затем провалить последнюю с отклонением, меньшим, чем расхождение между двумя взвешиваниями.