Команда SD Worx-Protime поставила под сомнение решение о дисквалификации Лорены Вибес

Команда SD Worx-Protime не понимает, почему велосипед Вибес оказался легче допустимого

 

Официальные лица женской Джиро д’Италия-2026 постановили, что велосипед гонщицы команды SD Worx-Protime Лорены Вибес, выигравшей 1-й этап, не соответствует правилам UCI по результатам проверки после этапа. По данным судейской коллегии, вес велосипеда составил 6,78 кг, что чуть ниже установленного UCI минимального предела в 6,8 кг согласно статье 2.12.007, пункту 2.2. В итоге Лорена Вибес была дисквалифицирована и снята с гонки. 

 

Команда SD Worx-Protime отреагировала на это решение, заявив, что «ошеломлена» вердиктом, и поставив под сомнение процедуру взвешивания, проведённую после финиша. В команде сообщили, что разница между первым и вторым измерениями велосипеда Вибес составила более 50 граммов. Если велосипед признан несоответствующим, будучи на 20 граммов легче лимита, но два взвешивания показали разницу более чем в 50 граммов, SD Worx-Protime считает, что надёжность процедуры заслуживает проверки.

 

В своём заявлении команда отметила, что Лорена Вибес использовала этот же велосипед с той же комплектацией несколько раз за сезон, в том числе, когда одержала предыдущие победы в спринтах. Команда добавила, что велосипед ранее в этом году уже проверялся официальными представителями UCI, и в тех случаях его вес был признан значительно превышающим лимит в 6,8 килограмма.

 

В заявлении SD Worx-Protime говорится: «Например, разница в весе между первым и вторым взвешиванием велосипеда Вибес после финиша этапа в Равенне составила более 50 граммов».

 

Команда добавила, что у неё «нет объяснения» тому, почему тот же самый велосипед теперь вдруг показал вес ниже минимально допустимого. SD Worx-Protime не просто утверждает, что наказание было суровым, а ставит под сомнение то, как велосипед мог пройти предыдущие проверки, а затем провалить последнюю с отклонением, меньшим, чем расхождение между двумя взвешиваниями. 

Теги к статье: Лорена Вибес Lorena Wiebes Team SD Worx - Protime Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

Ближайшие старты

8-31 мая 2026

Джиро д'Италия

28-31 мая 2026

Boucles de la Mayenne

30 мая - 7 июня 2026

Giro d'Italia Women

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

17 - 21 июня 2026

Tour de Suisse

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Трансферные новости пелотона-2025/26

Комментарии

  • микеле оп-оп-оп
    Лорена Вибес дисквалифицирован ... (1)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Как можно так накосячить на таком уровне?!

    В этой команде зумеры рулят, что ли?

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д’Италия-2026. Женщины. ... (1)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Креста на них нет, на организаторах. На Вуэльте пытка Англирой, здесь - Финестрой. Надеюсь, хоть погода будет на стороне девчонок. 

    Деми, твой выход!

  • Lucas
    Джиро д’Италия-2026, превью эт ... (12)
    Lucas-Фото

    Какая-то тепличная молодёжная Джира - ни ти тебе перевалов под 3000, ни дорог среди лавинных снежных выносов как раньше было. Ни тебе лучших гонщиков (за исключением Вингегора). Где все Карапасы, Томасы, Ейтсы, Рогличи, Дюмудены, Молемы, Алафилиппы, Мартены, Ролланы и т.д.

    Я только 4 этапа и смотрел. Дерек Джи и тот в 10-ке.

  • M9N8A333
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    M9N8A333-Фото

    У Мадиса Михелса завтра днюха. Должен брать этап! Боюсь только об этом не знают ни Манье ни Милан Джонотан



    Инеос на Тур де Франс готовят пару прошлогодних Звезд Тура, я про Онли и Воклена. Нарваес сам снялся с Джиро? Может также поедет Тур помогать Погги

  • Александра
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (27)
    Александра-Фото
    Отар вообще очень вырос как комментатор.
  • Крайний
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    Крайний-Фото

    Цитата: zalex567
    Многим из нас сегодня (как впрочем и мне) не нравится безусловное доминирование одного из гонщиков. Йонаса в данном случае или Тадея в другой гонке. А как же такие гонщики прошлого, как Эдди Меркс, Бернар Ино, Раймон Пулидор и прочие? Они ведь тоже не оставляли шансов другим соперникам. Мы в юности слышали эти имена от тренеров и они звучали непререкаемыми идолами, такими же недоступными, как джинсы какие нибудь фирменные, Levi's или Wrangler к примеру. Шутка, конечно

     

    Да ладно. Пусть "неудачник плачет." Во времена противостояния Бартоли и Коппи, которое теперь называют эпическим и величайшим в истории велоспорта, тоже были те, кому не нравилось. Зато теперь ничего кроме восхищения эта битва не вызывает. У здоровых людей. Надо радоваться что те времена вернулись и есть гонцы стоящие друг-друга.

  • AndrewWalker163
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    AndrewWalker163-Фото
    Гонщики с Пиренеев любят зажигать на Джиро - что Хуан Лопез в 22 году, что Эуларио в 26. Ну и отдельный респект Хиндли, собрал полную коллекцию подиумных мест на итальянском грантуре
  • kabachok
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    kabachok-Фото
    бесспорно!
  • Pirn
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    Pirn-Фото
    Ну Пулидор не был доминатором, при всём уважении конечно
  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    zalex567-Фото
    Многим из нас сегодня (как впрочем и мне) не нравится безусловное доминирование одного из гонщиков. Йонаса в данном случае или Тадея в другой гонке. А как же такие гонщики прошлого, как Эдди Меркс, Бернар Ино, Раймон Пулидор и прочие? Они ведь тоже не оставляли шансов другим соперникам. Мы в юности слышали эти имена от тренеров и они звучали непререкаемыми идолами, такими же недоступными, как джинсы какие нибудь фирменные, Levi's или Wrangler к примеру. Шутка, конечно

Дни рождения

31 мая

Jarrad Drizners (Red Bull - BORA - hansgrohe)

Madis Mihkels (EF Education-EasyPost)

Pierre Thierry (TotalEnergies)

Jakob Soderqvist (Lidl - Trek)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

