Марсель Киттель возвращается в велоспорт как тренер команды Unibet Rose Rockets

Марсель Киттель будет готовить команду Unibet Rose Rockets к выступлениям в гонках Мирового тура

37-летний Марсель Киттель, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2019 году, обладатель 89, победитель этапов всех трёх Гранд-туров, спринтер, выигравший 14 этапов Тур де Франс, возвращается в велоспорт в новом качестве – тренера велокоманды Unibet Rose Rockets.

С момента завершения карьеры немецкий гонщик работал аналитиком на нескольких телеканалах и освещая главные гонки.

Photo @ Unibet Rose Rockets

Со следующего сезона Марсель Киттель будет заниматься тренировкой спринтеров команды, которая подписала контракт с Диланом Груневегеном и выстраивает вокруг него спринтерский поезд. Цель Unibet Rose Rockets – получение приглашения на Тур де Франс в 2026 году.

Бас Титема (Bas Tietema), основатель и владелец команды: «Марсель — один из величайших спринтеров современной эпохи. Его репутация и достижения говорят сами за себя. Впервые мы поговорили ещё в 2021 году, и уже тогда было ясно, что ему не интересно просто сидеть в техничке. Он очень заинтересован в том, чтобы помогать гонщикам расти до высочайшего уровня и хочет делиться своими знаниями с поклонниками велоспорта по всему миру.

То, что человек с его опытом, профессионализмом и глубоким пониманием спринта присоединяется к нашему молодому проекту, — это нечто особенное. Мы невероятно горды тем, что кто-то такого уровня верит в наше дело и хочет помочь сформировать наши спринтерские амбиции».

История команды Unibet Rose Rockets

Созданная лишь в 2023 году как континентальная команда с 13 гонщиками, уже в следующем году перешла на профессиональный уровень, а в 2026 нацелена получить вайлд-кард на Тур де Франс.

Всё началось с летнего эксперимента, с «Tour de Tietema» — YouTube-канала, который Бас Титема запустил вместе с друзьями Йоссом Вестером и Девином ван дер Вилом. Они планировали следить за Тур де Франс, снимать хаос и посмотреть, что получится.

Видео нашло свою аудиторию. Уже через число подписчиков канала превосходило аудиторию некоторых профессиональных велокоманд. Это сообщество заставило Титему задуматься о том, что может быть дальше. Если тысячи болельщиков уже следили за их путешествием онлайн, почему бы не перенести эту историю в реальный пелотон?

В интервью подкасту Domestique Hotseat основатель и владелец команды Бас Титема рассказал историю появления Unibet Tietema Rockets, которая со следующего года будет называться Unibet Rose Rockets.

Их модель, ориентированная на болельщиков, начала менять представление о том, какой может быть велокоманда. На таких гонках, как Париж-Рубэ и Амстел Голд Рэйс, команда организовывала «Уголки Ракет» (Rockets Corners), собирая сотни своих болельщиков в фиолетовых куртках для поддержки с обочины трассы.

Бас Титема: «Мы начинали не с бизнес-кейса или презентации для спонсоров, а с людей, которые верили в наше дело. Обычно начинаешь с чистого листа. Но мы начали с рассказа.

Особенно в первый год у нас не было буквально ничего, кроме идеи и презентации PowerPoint. Была аудитория на YouTube, но всё же, когда ты обращаешься к гонщикам и говоришь, что создаешь континентальную команду, возникает немало сомнений. Люди думали: "Ладно, YouTube-канал, который думает, что может создать велокоманду"». Поскольку мы начали с чистого листа, у нас появилась возможность создать свою собственную культуру. Если получаешь лицензию существующей команды, очень трудно менять традиции. Создание с нуля позволило сделать что-то новое.

Сначала нас знали благодаря медиа, а не по результатам. Поэтому нам пришлось доказать, что мы действительно можем выступать. Но я думаю, это же и сделало нас особенными, потому что люди уже следили за нашей историей. Наша цель — не просто попасть в Мировой тур (WorldTour), а собрать самую большую фан-базу в велоспорте.

Если кому-то нужно только видеть своё название на майке, то, возможно, мы не та команда. Культура не меняется со сменой спонсора. Если кто-то обращается к нам и не понимает этого, то, возможно, им стоит обратиться к кому-то другому.

На Амстел Голд Рэйс мы организовали свой собственный уголок, и там были тысячи людей, которые болели за наших гонщиков. Это маленькие шаги к созданию того чувства общности в велоспорте. Мы не просто команда, где можно сесть и получать зарплату. У нас становишься частью большой мечты и путешествия.

Обратная сторона быстрого роста в том, что приходится прощаться с гонщиками. Каждый год у нас есть парни, которые прогрессируют, но, возможно, недостаточно быстро для наших целей. Это тяжело. Но это часть становления профессионалами. Даже когда мы выступаем плохо, мы всё равно можем рассказывать нашу историю.

Я надеюсь, что другие команды последуют этой модели. У них уже есть прозвища: "Стая волков", "Братство", "Желтые пчелы". Было бы очень здорово, если в будущем появится больше команд со своей идентичностью.

Даже если мы не сможем изменить всю бизнес-модель велоспорта, надеюсь, мы сможем изменить несколько процентов. Это уже будет огромным шагом».

Как Unibet Tietema Rockets стала Unibet Rose Rockets

Шуточная акция в июне этого года, когда «Tietema» на время должна была исчезнуть из названия команды Unibet Tietema Rockets, была тщательно обдумана руководством. Команда пошутила в соцсетях, что тогдашний тёзка-основатель, Бас Титема, «привносит недостаточно». Шуткой эта инициатива была лишь на первый взгляд, для тех, кто погружён в тему, она стала знаком поиска дополнительного спонсора. И в команду пришёл немецкий производитель велосипедов Rose, заключивший контракт на четыре года.

Бас Титема: «Очень приятно, что Rose стала нашим вторым титульным партнёром. Наш облик и идентичность остаются прежними. Мы всегда знали, что наступит день, когда Tietema уйдет из названия команды. Это была одна из многих причин, по которым мы назвали себя Rockets, вступая в сезон 2025 года. Чтобы расти как команда, нам также нужна финансовая поддержка, и удаление моего имени из названия спонсора позволяет нам ее увеличить».

Также команда заявила о себе несколькими громкими контрактами – с Диланом Груневегеном, Ваутом Пулсом и Виктором Лафеем, каждый из которых выигрывал этапы Тур де Франс.

В этом году гонщики команды Unibet Tietema Rockets одержали пять побед (Cholet Agglo Tour, Paris – Camembert, этап ΔΕΗ Tour of Hellas, этап Le Tour de Langkawi, и победа Лукаша Кубиша в групповой гонке Чемпионата Словакии).

Марсель Киттель о возвращении в велоспорт и своей новой роли

Марсель Киттель: «Не могу дождаться, чтобы начать работу с Unibet Rose Rockets. Когда смотрю на эту команду, узнаю многое из того времени, когда сам был велогонщиком. Я вижу команду, которая хочет оставить свой след в пелотоне, сделав спринт одним из своих ключевых оружий в рамках атакующего стиля ведения гонки.

Я снова почувствовал эту искру, захотел вернуться в велоспорт, и не могу представить себе команду лучше для моего возвращения. С моим опытом в гонках, а в последнее время опытом взгляда со стороны, я надеюсь помочь команде в ее дальнейшем развитии».

В интервью NOS Марсель Киттель объяснил, как планирует выстраивать работу в команде:

«Вместе с Диланом (Груневегеном) мы будем искать области для совершенствования. Мы начнём значительный проект с Диланом и его развозящим поездом. Очень важно, чтобы мы разработали чёткую и ясную систему, которая подготовит команду к уровню Мирового тура и к таким гонкам, как Тур де Франс. Сейчас важность спринтерских поездов уменьшилась. Думаю, всё сводится в большей степени к личной силе, к способности удерживаться на хорошей позиции и компенсировать ошибки, совершённые до последних 200 – 300 метров».