Филиппо Барончини выписан из больницы и продлил контракт с UAE Team Emirates

Филиппо Барончини на пути к выздоровлению и подписывает контракт на два года

Велокоманда UAE Team Emirates-XRG сообщила хорошие новости о Филиппо Барончини, который 2 сентября был выписан из больницы домой после падения на Туре Польши в августе.

25-летний итальянский гонщик, получивший множественные переломы лица и ключицы, из-за чего его ввели в искусственную кому, хорошо восстанавливается. Кроме того, он подписал с командой новый двухлетний контракт. Барончини, бывший чемпион мира среди андеров (в групповой гонке 2021 года), присоединился к UAE Team Emirates-XRG в 2023 году и с каждым годом прогрессировал. В его списке достижений 2 победы, в том числе в общем зачёте Тура Бельгии, которую он одержал в этом году, и победа на SUPER 8 Classic в прошлом сезоне.

Как сообщается в пресс-релизе, «это подписание знаменует собой не только важный шаг на его пути к восстановлению, но и вотум доверия его потенциалу и приверженности будущему команды UAE Team Emirates XRG».

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

Филиппо Барончини: «Я очень счастлив вернуться домой, с каждым днём чувствую себя сильнее. Последний месяц был невероятно трудным, но невероятная поддержка команды, болельщиков и моей семьи очень мне помогает.

Продление контракта ещё на два года для меня очень важный шаг, и я благодарю руководство за веру в мои способности. Я с нетерпением жду возможности оправдать доверие упорным трудом и надеюсь на новые успехи в этой семье».

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates-XRG:

«Мы счастливы, что Филиппо возвратился домой и рады продлить его контракт. Он проявил огромную стойкость, и мы уверены, что он продолжит расти и будет важным гонщиком нашей команды. Ему предстоит долгий путь к восстановлению, но мы будем рядом, чтобы поддерживать его на пути возвращения к соревнованиям».