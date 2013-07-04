VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Филиппо Барончини выписан из больницы и продлил контракт с UAE Team Emirates

Филиппо Барончини на пути к выздоровлению и подписывает контракт на два года

 

 

Велокоманда UAE Team Emirates-XRG сообщила хорошие новости о Филиппо Барончини, который 2 сентября был выписан из больницы домой после падения на Туре Польши в августе.

 

25-летний итальянский гонщик, получивший множественные переломы лица и ключицы, из-за чего его ввели в искусственную кому,  хорошо восстанавливается. Кроме того, он  подписал с командой новый двухлетний контракт. Барончини, бывший чемпион мира среди андеров (в групповой гонке 2021 года), присоединился к UAE Team Emirates-XRG в 2023 году и с каждым годом прогрессировал. В его списке достижений 2 победы, в том числе в общем зачёте Тура Бельгии, которую он одержал в этом году, и победа на SUPER 8 Classic в прошлом сезоне.

 

Как сообщается в пресс-релизе, «это подписание знаменует собой не только важный шаг на его пути к восстановлению, но и вотум доверия его потенциалу и приверженности будущему команды UAE Team Emirates XRG».

 

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

 

Филиппо Барончини: «Я очень счастлив вернуться домой, с каждым днём чувствую себя сильнее. Последний месяц был невероятно трудным, но невероятная поддержка команды, болельщиков и моей семьи очень мне помогает.

 

Продление контракта ещё на два года для меня очень важный шаг, и я благодарю руководство за веру в мои способности. Я с нетерпением жду возможности оправдать доверие упорным трудом и надеюсь на новые успехи в этой семье».

 

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates-XRG:

 

«Мы счастливы, что Филиппо возвратился домой и рады продлить его контракт. Он проявил огромную стойкость, и мы уверены, что он продолжит расти и будет важным гонщиком нашей команды. Ему предстоит долгий путь к восстановлению, но мы будем рядом, чтобы поддерживать его на пути возвращения к соревнованиям».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Филиппо Барончини Filippo Baroncini UAE Team Emirates XRG

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:35 | Регистрация: 4.07.2013

    Слава Богу Жив Здоров!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

2 - 7 сентября 2025

Tour of Britain

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • Стриж
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (11)
    Стриж-Фото
    Все так и есть , Погачар все бы забирал , куда дотянется - но арабы ,,утихомиривают - иначе он бы и Вуэльту попер бы- но как говорится -не буди лихо , пока оно тихо ( UCI) :)
  • Стриж
    Хуан Аюсо: «UAE Team Emirates ... (9)
    Стриж-Фото
    Вся правильно он сделал , вся команда под Погачара - как он скажет так и будет. Диктатура мать его.

    В Мувики путь должен быть. В Лидл - на Скельмозе все вроде ставят
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (8)
    rude_rider-Фото

    панчеров в принципе маловато в группе..может пидкок че придумает..спускаться он умеет..

  • gumanoidd
    Хуан Аюсо: «UAE Team Emirates ... (9)
    gumanoidd-Фото
    а я с ним полностью согласен

    парень мужчина кремень

    непрогибается

    под гнилое начальство
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Юрий, ваша новинка — ИИ-шное превью этапов — вполне информативная и интересная. 

    Почему бы и нет, в качестве добавки к основному превью? Плюсую )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Мне нравятся эти баскские "классические" этапы на Вуэльте — Сан-Себастьян и Бильбао. 

    Это всегда было интересно и красиво! Не пожалеете )

     

    ЗЫ: Смотреть надо с самого начала )

  • VeloVelo
    Хуан Аюсо: «UAE Team Emirates ... (9)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Я хотел бы завершить работу в команде на хорошей ноте..."

    Ну, давай, Хуан, еще только пол-Вуэльты пройдено. Вперед!
    Это лучше, чем болтаться сосиской ни там ни там.



    Сколько таких бесследно исчезнувших талантов было. Докажи, что ты не один из них.

  • VeloVelo
    Филиппо Барончини выписан из б ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Слава Богу Жив Здоров!

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (45)
    VeloVelo-Фото

    Да, тоже отметил. А еще у него в речи всё больше иностранных слов, которые он произносит не в принятой в русском языке транскрибции, а в оригинальном произношении.

    Интересно, что будет дальше )
    Ну, хоть языки подучим )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (45)
    VeloVelo-Фото
    Нет.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

3 сентября

Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

Fabian Lienhard (Tudor Pro Cycling Team)

Filip Maciejuk (Red Bull - BORA - hansgrohe)

Leandre Lozouet (Arkea - BB Hotels)

Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (14)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)