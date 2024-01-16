Йоханнес Стёуне-Миттет о начале карьеры профессионального велогонщика в команде Jumbo-Visma

Йоханнес Стёуне-Миттет: «За развитием каждого гонщика в Jumbo-Visma стоит продуманный план»

С января 2024 года уроженец Лиллехаммера Йоханнес Стёуне-Миттет (Johannes Staune-Mittet) станет велогонщиком команды Мирового тура Jumbo-Visma, куда перейдёт после трёх лет в континентальной Jumbo-Visma Development.

Победитель андеровской версии Джиро д’Италия - Giro Next Gen этого года, надевший розовую майку лидера после победы на горном этапе с финишем на Стельвио, призёр Тура де л’Авенир прошлого года, победитель андеровской классики Giro del Belvedere, 21-летний норвежский велогонщик уже выступал в составе Jumbo-Visma на Туре Чехии, где выиграл этап, открыв счёт профессиональным победам. Но сезон этого года ему пришлось завершить досрочно после падения на 1-м этапе Тура де л’Авенир-2023.

В интервью сайту команды Jumbo-Visma Йоханнес Стёуне-Миттет рассказал о первых шагах в велоспорте и желании выступать на уровне Мирового тура.

Йоханнес Стёуне-Миттет: «Три прошлых сезона были фантастическими. Время пролетело незаметно не в последнюю очередь благодаря всем замечательным людям, которые работают в команде. Я ладил буквально со всеми. В начале было трудно - не был уверен, что нахожусь в правильном месте как велосипедист. Второй год в юниорах получился сложным. Но в итоге я был очень благодарен команде Jumbo-Visma, что дала мне шанс, за который я ухватился обеими руками.

Я в восторге от своего прогресса. Не могу не поблагодарить Робберта де Грота (Robbert de Groot), который помог мне сделать шаги и в физическом, и в психологическом развитии. Вместе мы нашли баланс. Мне также помогли спортивные директора Роберт Вагнер (Robert Wagner)и Сирк Ян де Хаан (Sierk Jan de Haan), которые давали самые лучшие наставления во время гонок.

Самый большой прогресс я сделал на ментальном уровне. И я лучше, чем кто-либо, понимаю, что хорошая подготовка - половина успеха. Благодаря этому я ехал гонки с большей уверенностью, так как знал, что подготовился настолько хорошо, насколько это возможно. Поэтому мне удалось одержать несколько побед.

Кульминацией стала “Giro NextGen” — это была фантастическая неделя гонки вместе с командой. Наслаждался каждым днём и во время гонки, и после. Мы достигли высоких результатов, у нас был потрясающий командный настрой. В какой-то степени успех пришёл благодаря этой атмосфере. Дружба с ребятами вне велосипеда - это нечто особенное. Убеждён, такая дружба тоже приносит результаты.

Мы работали очень профессионально. Я понял, насколько сильной командой мы можем быть, для меня это привилегия. Тренерский состав прекрасно понимает, что мне необходимо в спортивном плане. Например, они подсказывали, когда мне надо сбавить темп и отдохнуть. За развитием каждого гонщика стоит тщательно продуманный план. Поэтому сегодня я могу быть спокоен. Это ещё один урок, который я получил в команде за последние годы.

Травма после падения на Туре де л’Авенир не была слишком серьёзно, но мы решили закончить сезон. Я должен был проехать андеровские версии Ломбардии и Коппа Ситта ди Сан-Даниэле. Хотя я не смог в них стартовать, попросил разрешения поехать в Италию, чтобы хотя бы раздавать бачки. Мне хотелось вернуть что-то команде, с которой мы вместе начинали несколько лет назад. Эти люди увлечены своей работой, их энтузиазм заражает.

Не могу дождаться старта нового сезона, особенно после гонок, которые проехал с гонщиками команды Мирового тура, где я уже вошёл во вкус. Надеюсь, мы сможем добиться ещё больших успехов. В любом случае, я уже чувствую себя более чем готовым к переходу на более высокий уровень, не в последнюю очередь благодаря профессиональной поддержке команды».