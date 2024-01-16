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Йоханнес Стёуне-Миттет о начале карьеры профессионального велогонщика в команде Jumbo-Visma

Йоханнес Стёуне-Миттет: «За развитием каждого гонщика в Jumbo-Visma стоит продуманный план»

 

 

С января 2024 года уроженец Лиллехаммера Йоханнес Стёуне-Миттет (Johannes Staune-Mittet) станет велогонщиком команды Мирового тура Jumbo-Visma, куда перейдёт после трёх лет в континентальной Jumbo-Visma Development.

 

 

 

Победитель андеровской версии Джиро д’Италия - Giro Next Gen этого года, надевший розовую майку лидера после победы на горном этапе с финишем на Стельвио, призёр Тура де л’Авенир прошлого года, победитель андеровской классики Giro del Belvedere, 21-летний норвежский велогонщик уже выступал в составе Jumbo-Visma на Туре Чехии, где выиграл этап, открыв счёт профессиональным победам. Но сезон этого года ему пришлось завершить досрочно после падения на 1-м этапе Тура де л’Авенир-2023.

 

В интервью сайту команды Jumbo-Visma Йоханнес Стёуне-Миттет рассказал о первых шагах в велоспорте и желании выступать на уровне Мирового тура.

 

 Йоханнес Стёуне-Миттет: «Три прошлых сезона были фантастическими. Время пролетело незаметно не в последнюю очередь благодаря всем замечательным людям, которые работают в команде. Я ладил буквально со всеми. В начале было трудно -  не был уверен, что нахожусь в правильном месте как велосипедист. Второй год в юниорах получился сложным. Но в итоге я был очень благодарен команде Jumbo-Visma, что дала мне шанс, за который я ухватился обеими руками.

 

Я в восторге от своего прогресса. Не могу не поблагодарить Робберта де Грота (Robbert de Groot), который помог мне сделать шаги и в физическом, и в психологическом развитии. Вместе мы нашли баланс. Мне также помогли спортивные директора Роберт Вагнер (Robert Wagner)и Сирк Ян де Хаан (Sierk Jan de Haan), которые давали самые лучшие наставления во время гонок.

 

Самый большой прогресс я сделал на ментальном уровне. И я лучше, чем кто-либо, понимаю, что хорошая подготовка  - половина успеха. Благодаря этому я ехал гонки с большей уверенностью, так как знал, что подготовился настолько хорошо, насколько это возможно. Поэтому мне удалось одержать несколько побед.

 

Кульминацией стала “Giro NextGen” — это была фантастическая неделя гонки вместе с командой. Наслаждался каждым днём и во время гонки, и после. Мы достигли высоких результатов, у нас был потрясающий командный настрой. В какой-то степени успех пришёл благодаря этой атмосфере. Дружба с ребятами вне велосипеда - это нечто особенное. Убеждён, такая дружба тоже приносит результаты.

 

Мы работали очень профессионально. Я понял, насколько сильной командой мы можем быть, для меня это привилегия. Тренерский состав прекрасно понимает, что мне необходимо в спортивном плане. Например, они подсказывали, когда мне надо сбавить темп и отдохнуть. За развитием каждого гонщика стоит тщательно продуманный план. Поэтому сегодня я могу быть спокоен. Это ещё один урок, который я получил в команде за последние годы.

 

Травма после падения на Туре де л’Авенир не была слишком серьёзно, но мы решили закончить сезон. Я должен был проехать андеровские версии Ломбардии и Коппа Ситта ди Сан-Даниэле. Хотя я не смог в них стартовать, попросил разрешения поехать в Италию, чтобы хотя бы раздавать бачки. Мне хотелось вернуть что-то команде, с которой мы вместе начинали несколько лет назад. Эти люди увлечены своей работой, их энтузиазм заражает.

 

Не могу дождаться старта нового сезона, особенно после гонок, которые проехал с гонщиками команды Мирового тура, где я уже вошёл во вкус. Надеюсь, мы сможем добиться ещё больших успехов. В любом случае, я уже чувствую себя более чем готовым к переходу на более высокий уровень, не в последнюю очередь благодаря профессиональной поддержке команды».

 

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Теги к статье: Йоханнес Стёуне-Миттет Johannes Staune-Mittet Jumbo-Visma

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Комментарии

  • BlAr
    Сепп Кусс об участии в Тур де ... (13)
    BlAr-Фото
    Согласен, ТдФ - это несбыточная мечта для Кусса. Просто раньше её не было, а теперь - есть. А вот на ГТ, куда не поехали сильнейшие генеральщики, у него некоторые шансы имеются. Вот только команда ему шансов давать не намерена, будет ишачить на Винни.
  • sashaney
    Сепп Кусс об участии в Тур де ... (13)
    sashaney-Фото

    Серп, мне кажется, реально осознает где он и где ГТ вообще и ТДФ в частности. Такое бывает. Тебя никто не пасёт, уехал, сложились обстоятельства и ты король. Теперь такого не будет, никто ему 3 минуты не даст, а выиграть в личном противостоянии он не сможет. Если мог бы, то где он был до сих пор? Знаю что катал других. Но катают те, кто сам не может. Короче и палка раз в год стреляет. Привет Карапасу. з.ы. сам фанат Сеппа.

  • Гонщик
    Сепп Кусс об участии в Тур де ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: MVDP
    Ну а что, Фрум покатал сэра и потом взял 4 Тура. Чем Кусс хуже?
    Сравнение не корректное , Фрум значительно сильнее был , а победа Кусса на ГД , такая же случайная как и у Кинтаны , Карапаса, Берналя , итд, больше никто в отрыв его не отпустит .

  • Karmatron
    Сепп Кусс об участии в Тур де ... (13)
    Karmatron-Фото

    Верно все говорит, пусть теперь соперники Юмбы и за ним приглядывают. Поедет как на Вуэльте в отрыв - за ним придется ломиться уже генеральщикам, потому что, оказывается, при должной мотивации и разделки едутся, и стабильность появляется. Так что чем черт не шутит.

  • Kay82
    Сепп Кусс об участии в Тур де ... (13)
    Kay82-Фото

    ахахахахахаха. Где-то Погачар выпил пивка и подумал , что Тур опять мимо 

  • BlAr
    Сепп Кусс об участии в Тур де ... (13)
    BlAr-Фото

    Я не думаю, я знаю. Тот же Крис Хорнер говорит об этом всё время как минимум после 16 этапа. Да и другие зарубежные Ютуб-каналы об этом говорили. Соответственно, и в комментариях тоже полно осуждающих Вингегора и директоров TJV постов.
    Что до меня, то после Вуэльты моё отношение к Куссу нисколько не ухудшилось. А к Вингегору и Зееману - ухудшилось радикально!

  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (101)
    nightbuster33-Фото
    3?+Зейтц?=30
  • Shalam s Urala
    Сепп Кусс об участии в Тур де ... (13)
    Shalam s Urala-Фото

    Сепп лишь как может(научили) отдувается за чужое решение

    2 капитана, которых столкнули этим решением, пободались да приняли другое чужое решение на "командную" ничью в виде Вуэльты Сеппа

    Сепп заслужил, это красиво и командно 146%

    но цена этому - "вот это вот всё"

  • MVDP
    Сепп Кусс об участии в Тур де ... (13)
    MVDP-Фото
    Ну а что, Фрум покатал сэра и потом взял 4 Тура. Чем Кусс хуже?
  • error
    Сепп Кусс об участии в Тур де ... (13)
    error-Фото

    Цитата: BlAr
    Команда дала задание изобразить "полный порядок" внутри себя.

     

    думаете кроме нас тут, еще кто то считает что не все ладно в королевстве Юмбы?

    Собственно поводов кроме ухода Роглы нет.

    Еще есть прекрасное молодое перспективное пополнение.

     

    з.ы. хотя тоже считаю что не все ладно

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